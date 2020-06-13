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DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3
13.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:51
Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Orman içindeki araç yoğunluğu dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta Belgrad Ormanı'nda yoğunluk yaşanmış, uzun araç kuyrukları oluşmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda da bazı İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Ormana gelen piknikçiler sabah saatlerinde çay demleyip kahvaltı yaptı. Çocuklar ise park alanında oynadı.  Belgrad Ormanı içindeki araç yoğunluğu da dikkat çekti.

"CUMARTESİ BİRAZ DAHA YOĞUNLUK AZ OLUYOR"

Ailesiyle pikniğe gelen Sinan Aykut, "Sekiz buçuk gibi geldik. Biz geçen hafta evdeydik. Çünkü çocuklar için kısıtlama devam ediyordu. Çocuklara da kısıtlama kalkınca bu haftayı değerlendirmek istedik. Cumartesi biraz daha yoğunluk az oluyor. Yarın evde oturacağız çıkmayacağız. Yarın daha çok kalabalık olur diye düşünüyorum. O yüzden Cumartesiyi tercih ettik. Saat 3, 4 gibi ayrılırız" diye konuştu.

"EVDE ÇOK BUNALDIK"

İbrahim Selçuk, "Saat 17.00'ye kadar buradayız. Hava alalım dedik. Çünkü çocuklar falan baya sıkıldılar. Piknik yapalım dedik. Her zaman için endişemiz var. Sağlık Bakanlığı henüz tehlikeli geçmiş değil diyor. Ondan dolayı endişemiz tabii ki var. Mecburen de geldik" ifadelerini kullandı. Aytür Selçuk ise, "İlk defa geldik güzel. Kahvaltı için yumurtalı patates hazırlıyorum. Saat 09.00 gibi geldik. Evde çok bunaldık, çok sıkıldık torunları getirdik" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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