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1-ALİBEYKÖY'DE DAİREDE YANGIN, ÜST KATTAKİLER MAHSUR KALDI Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, DHAEyüpsultan, Alibeyköy'de 11 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında üst katlarda oturanlar mahsur kaldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
04.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:50

 

1-ALİBEYKÖY'DE DAİREDE YANGIN, ÜST KATTAKİLER MAHSUR KALDI 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, DHA

Eyüpsultan, Alibeyköy'de 11 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangının karı koca arasında çıkan tartışma sonucu kadının daireyi ateşe vermesiyle çıktığı iddia edildi. Yangın saat 13.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi, Uğur Sokakta bulunan 11 katlı bir binada çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre binanın ikinci katında bulunan dairede, karı koca arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın ardından, kadının daireyi ateşe verdiği iddia edildi. Kısa sürede alevler bütün daireyi sardı. Daireden çıkan dumanlar üst katları da etkiledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan daireye köpüklü su sıkarak müdahale etti. Yangında binanın üst katlarında mahsur kalan apartman sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri itfaiye eri 3 kişi ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı bir çocuğun annesi ile buluşması kameralara yansıdı. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

"KADININ EVİ ATEŞE VERDİĞİ SÖYLENİYOR"

Yangının çıktığı binanın müteahhitti Halim Oruç, "Aldığımız duyumlara göre karı koca kavgasından dolayı kadının evi ateşe verdiği söyleniyor. Daha sonra kadının kocası kaçmış. Kadın yarım saat burada bekledi. Ambulansla kaçıp gitmiş. Şu an ona ulaşmaya çalışıyoruz. Kadın darp edilmişti. Yüzünü gördük" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise "Sorunlu bir aileymiş. Birkaç defa komşular da müdahale etmişti" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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