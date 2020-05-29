DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden hastaneye helikopterle geldi. Erdoğan'ın ve beraberindekilerin maske taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterden indikten sonra golf aracıyla hastanede incelemelerden bulunmak üzere hareket etti.

Erdoğan'ın incelemelerinin ardından açılış törenine geçilecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA