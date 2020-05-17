DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI (3)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ-Hasan YILDIRIM-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ-Hasan YILDIRIM-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 12.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 10 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıktı. 11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı. Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değiştirilerek 12.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmişti. 65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 12.00 gibi sokağa çıkmaya başladı. Kadıköy Kalamış Parkına gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi park ve yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaparken, kimi de spor aletlerinde spor yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. 81 yaşındaki Necla Kara " Spor yapacağım. Kaslarım için spor yapmam gerekiyor doktor tavsiyesi. Evde çok sıkılmıştık, sokağa çıktığımız iyi oldu" diye konuştu. Sokağa çıkan bir çift "Çok fazla sıkıldık evde sokağa çıktık çok mutluyuz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

Beyoğlu Halıcıoğlu Parkı'na gelen bazı yaşlılar yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da güneşten korunmak için ağaçların altında çimlerde oturdu. Parklara gelen çoğu kişi sosyal mesafe kurallarına uyarken bazılarının bu kurala uymadıkları görüldü. Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla kendini parka atan 67 yaşındaki Hasan Yılmaz "Parkta iki tur attık. Ayaklarımız uyuşmuştu. Yorgunluk çekince oturduk. Dinlendikten sonra yürümeye devam edeceğiz. Evimde üç tane odam var. Onlara isim koydum. İstanbul, Ankara, İzmir. Eve sürekli dolaşıyorum. Bir İstanbul'dayım bir Ankara'da bir İzmir'deyim. Onlar arasında dolaşıp duruyorum. Başka gidecek yer yok. Bu dışarı çıkma serbestliği bizim için çok güzel oldu. İçeride çok bunalmıştık. Evde durmaktan insanın psikolojisi de bozuluyor. Şimdi bizim için iyi oldu. Geçen hafta da dışarı çıktık. Biraz kendimize geldik. Şu özgürlük gibisi yok" dedi.

DİZ KAPAKLARIM KİLİTLENDİParkta dinlenen 78 yaşındaki Yunus Pınarbaşı "Evde oturuyoruz. Diz kapaklarımız kilitlendi. Bir sağa bir sola giderek duruyoruz. Bu dışarı çıkma serbestliği bizim için çok iyi oldu.Özgürlüğe kavuştuk. Dinleniyoruz, yürüyüş yapıyoruz diz kapaklarımızı açıyoruz" diye konuştu.

EVDEKİ HAREKET DIŞARININ YÜRÜYÜŞÜNE BENZEMİYORSpor yapmak için parka gelen 66 yaşındaki Semiha Şirin "Evde içeride kaldık. Bugün izinli olduğumuz için bir dışarı çıkalım dedik.Şimdi parka geldim spor yapıyorum.Ayaklarda kireçlenme oldu. Eskiden yürüyüş yapıyordum. Ama şimdi evde kaldık evdeki hareket bu yürüyüşe benzemiyor. O yüzden dışarı çıktım" dedi. Beşiktaş'ta bulunan Serencebey Parkı'nda yürüyüş yapan 82 yaşındaki Sacit Omat, izin başlar başlamaz kendini dışarı attığını belirterek, "Evde çok sıkılıyorum. Bizim yapacağım yegane şey yürüyüş. Evde kal deyince en büyük hareketliliğimiz azalmış oluyor. Bu bitti şimdi ikincisine çıktık. İnşallah devamı gelir" derken, en çok açık açık havada yürümeyi özlediğini dile getirdi. Verilen izinde fotoğraf makinası ile dışarı çıkan ve Beşiktaş'ı fotoğraflayan 72 yaşındaki Eren Tokgöz, "Sürecimiz iyi geçmiyor, dışarı çıkıyorsunuz ölü bir şehir, gazete almaya yer yok, kitapçılar kapalı. Bugünü değerlendirmeye çalışacağım. Sahile ineceğim fotoğraf çekeceğim. Mümkün olduğu kadarıyla yakın yerleri dolaşacağım" diye konuştu. 67 yaşındaki Emriye Öztürk ise "En çok sahile yürümeyi özledim. Beşiktaş'ın sahili çok güzel. Sahilden Ortaköy'e kadar yürümeyi özledim" dedi.

Eyüpsultan meydanına yürüyüş yapmaya çıkan 88 yaşındaki Kadriye Aygör "88 yaşındayım. İki aydan fazla oldu evden çıkmadım. İlk kez çıkıyorum. Yürüş yapacağım. Zeytinburnu sahiline yürüyüşe çıkan 71 yaşındaki İsmail Durmuş " Tekirdağ'da oturuyorum. Misafir olarak İstanbul'a geldim. Yasak çıkınca bir daha dönemedim. Evde sıkılıyoruz. 67 gündür evdeyim. Bir geçen pazar çıktım bir de bu pazar çıktım. Yürüyüş yapıyorum" dedi.

Görüntü dökümü---------------------KADIKÖY-Parka gelenlerden görüntü-Sahilde yürüyüş yapanlardan görüntü-Parkta yürüyüş yapanlardan görüntü-Parkta oturanlardan görüntü-Spor aletlerinde spor yapanlardan görüntü-Vatandaşlar ile röp-Genel ve detay görünütler-BEYOĞLUSokağa çıkan yaşlılarHalıcıoğlu Parkı'na gelenlerYürüyüş yapmalarıBanklarda oturarak sohbet etmeleriÇimlerde oturanlarSpor yapanlarSpor yapan yaşlı kadın ile röp.Bazılarının sosyal mesafeye uymadan oturmasıGenel ve detaylar-ZEYTİNBURNU-65 yaş ve üzeri vatandaşların yürüyüş yapmaları-65 yaş ve üzeri vatandaşların boş alanlarda dinlenmesi-Genel ve detaylar-BEŞİKTAŞ-Parkta oturan, yürüyüş yapan, fotoğrafa çeken vatandaş detayı-Vatandaş röportajı-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)-Genel ve detay-EYÜPSULTAN-Meydanlara çıkan yaşlılar-Sahillere çıkan yaşlılar-Röpler-Genel ve Detaylar -SARIYER-Bisiklet binenler-Sahilden detaylar-Genel ve detaylar

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2 - SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNİ OTOGARDA OTOBÜSLERİNDE BEKLİYORLAR

-Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolcu bulamayan ve farklı şehirlerden İstanbul'a gelen otobüs firmalarının çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesini otobüslerde bekliyor. Dört gün boyunca otobüste kalan şoförler ve muavinler iftar ve sahurlarını de yine otobüste yapıyor.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İbrahim MAŞE - İSTANBUL, - Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Farklı şehirlerden İstanbul'a gelen yolcu otobüsleri ise kısıtlamanın bitmesini otogarda bekliyor. Dün sabah saatlerinde Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen bazı otobüs firmalarının çalışanları kısıtlamanın biteceği ve geldikleri şehre dönecekleri günü bekliyor. Kısıtlama nedeniyle yolcu bulamayan otobüs şoförü ve muavinler dört gün boyunca otobüste kalıyor. Onlar iftar ve sahurlarını da otobüste yaparken şehir dışından getirdikleri sebze ve meyveleri tüketiyor.

"DÖRT GÜN BOYUNCA OTOBÜSTE KALIYORUZ"Dün sabah saatlerinde Adana'dan İstanbul'a gelen otobüsün şoförü ve muavini dönüş günü olan Çarşamba'yı bekliyor. Otobüs şoförü Serkan Kızılcapınar, "Dün sabah saat 07.00'da Adana'dan geldik. Çarşamba günü akşam döneceğiz. Dört gün boyunca otobüste kalıyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dört gün arabada kalacağız. Otele gitsek zamanı bu kadar iyi geçiremeyiz. Telefonla konuşuyoruz. Buradan İstanbul'u, manzarasını seyrediyoruz. Akşama kadar uzanıyoruz. Günleri bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Dört gün buradayım. Hatta beşinci gün gideceğiz. Ortalama dört buçuk gün kalacağız. Gidene kadar İstanbul'u böyle seyredeceğiz. Dün aynaların içini boyadım. Bugün jantlarla uğraşacağız. Onları parlatacağız. Diğer gün otobüsün içini köpükleyeceğiz. Zaman geçirmek için böyle uğraşıyoruz. Akşam da burada uyuyoruz zaten" diye konuştu.

"YİYECEKLERİMİZİ HATAY'DAN GETİRDİK"Hatay'dan yola çıkan ve dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelen otobüste görevli muavin Ahmet Çeker, "Biz yiyeceklerimizi Hatay'dan getirdik. Orucumuzu da bu şekilde açıyoruz. Ezan okunduğu zaman kaptanla orucumuzu açıyoruz. Hem iftarı hem sahuru otobüste yapıyoruz. Hemen hemen beş gün otobüsteyiz. Allah izin verirse Salı veya Çarşamba günü döneceğiz. Alıştık o yüzden zor olmuyor. Ailemiz orada biz buradayız. İhtiyacımız olduğu zaman polisten izin alıp yazıhaneye çıkıyoruz. Bir sıcak suyumuz, bir çayımız yok. Ne yapalım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"MUAVİNLE NÖBETLEŞE UYUYORUZ"35 yıldır otobüs şoförlüğü yapan ve Hatay'dan İstanbul'a gelen Rıfat Koçak, "15 yolcuyla geldik. Kısıtlama var, yolcu olmadığı için bekliyoruz. Ben daha önce otobüste kalmamıştım. Bir ilki yaşıyorum. Geçen hafta da böyle kalmıştım. Aynı şeyi yaşadım. Muavinle nöbetleşe uyuyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ---------------------------Otobüs çalışanlarının görüntüleri-Otobüsten görüntüler -Şoför ve muavinlerle röportajlar-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan) -Detay görüntüler

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3- BÜYÜKÇEKMECE'DE 6 KATTAN YANARAK ATLAYAN KADIN KAMERADA

Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, BÜYÜKÇEKMECE'de psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen bir kadın, bulunduğu binanın 6 katından aşağıya atladı. Polis, yanarak düştüğü yerde hayatını kaybeden kadının, intihar ettiği üzerinde duruyor.Olay, Büyükçekmece saat 08.30 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre, 39 yaşındaki Mehtap M.G. eşi ve iki oğlu ile ikamet ettiği apartmanın 6. katındaki dairesinden kendisini yakarak aşağı attı. Alevler içindeki Mehtap M. G. apartmanın yan tarafındaki yeşil alana düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık personelinin yaptığı ilk müdahale sonunda Mehtap M. G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri apartmanın olay yerini güvenlik şeridi ile kapattıktan sonra inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Mehtap M. G.'nin cenazesi olay yerine gelen cenaze aracı ile Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü dökümü: --------------------Mehtap M. G.'nin düşme anı görüntüsü-Mehtap M. G.'nin cesedinden görüntü-İnceleme yapan ekipler-Cesedin cenaze arabasına bindirilmesi =====================

4- JANDARMA DENETİMİNE YAKALANDI; "EVDE EŞİM İLE SÜREKLİ TARTIŞIYORUM. BEN DE EVDEN KAÇTIM" DEDİ

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yapan jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan bir sürücüye ceza kesti. Sürücü, "Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım" dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde jandarma ekipleri Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler, kimlik, ehliyet ve izin belgesi kontrolü yaptı. Maskesi bulunmayan ve emniyet kemeri takılı olmayan şoförleri de uyardı.

EŞİMLE TARTIŞTIM EVDEN KAÇTIM sokağa çıkma yasağına uymayan sürücü Samet Kurt'a ceza kesildi. Kurt, "Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım. 1 hafta ben evde ne yapabilirim her gün sabah akşam eşimle tartışıyorum. Evden kaçtım. Ceza yedim. Ceza yemem de eşimin yüzünden oldu " dedi.

Görüntü dökümü -----------------------Denetimden detay-Ceza kesilen vatandaş -Genel ve Detaylar

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5- TAKSİM MEYDANI'NDAKİ 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 6 saatlik izninin başlamasıyla, Taksim'e akın etti. Taksim'deki kalabalık, havadan da görüntülendi. Koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 65 Yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara bugün 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Vatandaşlar Taksim Meydanı'na gelerek anıt önünde fotoğraf çekti, banklarda oturdu ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Taksim'deki kalabalık, havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü: -----------Havadan görüntüler-Vatandaşlardan detaylar-Meydanın görüntüsü-Caddenin görüntüsü

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5- (Havadan görüntülerle) 65 YAŞ ÜSTÜ KADIKÖY'DE DENİZE GİRDİ, YÜRÜYÜŞ YAPTI

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 hafta sonra bugün tekrar 6 saatliğine kaldırıldı. Kadıköy'de sahillere gelen kimi vatandaş yürüyüş yaparken, kimileri de denizde yüzmeyi tercih etti. Yürüyüş yapanlar havadan görüntülendi. Saatler 12.00'yi gösterdiğinde Kadıköy'de oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşlar, deniz havası alabilmek için Fenerbahçe ve Caddebostan Sahillerine geldi. Kimileri parkta yeşilliklerin tadını çıkarttı kimileri ise sahilde yürüdü. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da denize girerek yüzmeyi tercih etti. Sahillerde ve Bağdat Caddesi'nde polis ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için devriye gezdi. Polis ekipleri denize giren vatandaşları uyararak denizden çıkmalarını istedi. Uyarılar üzerine denizden çıkan vatandaşlar yeşillik alana geçti. Yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Ek görüntü//////////////////-Havadan görüntüler-Sahilden detaylar-Yürüyüş yapanlar

Görüntü dökümü: -----------------Caddebostan sahilinde yürüyüş yapanlardan görüntü-Yeşillki alanda oturanlardan görüntü-Bisiklete binenlerden görüntü-Denize girenlerden görüntü-Denize girenler ile röp-Polisin uyarıları-Denizden çıkmaları-Genel ve detay görüntüler

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6 - 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR CANKURTARAN SAHİLİNDE DENİZE GİRDİ

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, - Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatlik sokağa çıkma izni sonrası saat 12.00 itibarıyla sokaklara çıktı. Cankurtaran sahiline gelen bazı vatandaşlar ise denize girdi. Kayalıklara oturup güneşlenenler de vardı.

"HAVA SICAK SUYA GİREYİM DEDİM"Fatih'te oturan ve Cankurtaran sahilde denize giren Bilal Kallıkçı, "66 yaşındayım. Saat 12.00'de dışarı çıktım. Önce martılara yem verdim. Köpeklere su verdim. Baktım hava da sıcak suya gireyim dedim. Su valla keskin. Kar suyu gelmiş su buz gibi. Şampuan sürdüm. İki aydır evdeydim. Geçen hafta denize girmemiştim bu hafta gireyim dedim" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA OLMAK ÖZGÜRLÜK DEMEK"

Sahilde güneşlenen 70 yaşındaki Ali Mert, "Ben denize giremiyorum oruç tutuyorum. Eğer oruç tutmasam biz Nisan başında sezonu açıyorduk. Fakat bu nedenle giremedim. Geldik güneşleniyoruz. Üzerimize su döktük. Saat tam 12.00'de dışarıdaydım. Dışarıda olmak özgürlük demek" ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA