DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 İSTANBUL BOĞAZI'NA ÇÖKEN SİS DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU (drone görüntüsü)Zeki GÜNAL - Ali AKSOYER - İstanbul DHA - İSTANBUL Boğazı'na çöken sis doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

İSTANBUL BOĞAZI'NA ÇÖKEN SİS DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU (drone görüntüsü)

Zeki GÜNAL - Ali AKSOYER - İstanbul DHA - İSTANBUL Boğazı'na çöken sis doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul Boğazı'na öğleden sonra tekrar sis çökmeye başladı. Doyumsuz görüntülerin ortaya çıkardığı sis, drone ile kaydedildi. Beşiktaş ve Taksim Meydanı'na doğru ilerleyen sis ilginç anlar oluşturdu. Beylerbeyi ile Üsküdar sahilinin bir bölümü de aniden yoğun sisle kaplandı. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünün Anadolu yakası ayakları gözden kayboldu.

Kaynak: DHA