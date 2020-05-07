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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
07.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:22

ABD'de silahlı saldırı sonucu evinde öldürülen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından Doç. Dr. Bing Liu'nun, geçtiğimiz hafta Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olarak tarihe geçen Prof. Dr. İvet Bahar'ın asistanı olduğu ortaya çıktı.

ABD'de silahlı saldırı sonucu evinde öldürülen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından Doç. Dr. Bing Liu'nun, geçtiğimiz hafta Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olarak tarihe geçen Prof. Dr. İvet Bahar'ın asistanı olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü'nde asistan olarak görev yapan ve Koronavirüsle ilgili çalışmalar yürüten ekipte de yer alan 37 yaşındaki Doç. Dr. Bing Liu, Cumartesi günü Rose Township'teki evinde başından ve boynundan vurulmuş halde ölü bulundu. Liu'nun korkunç cinayetinin ardından komplo teorileri de beraberinde geldi. Doç. Dr. Liu'nun Kovid-19 ile ilgili yürüttüğü bir çalışma nedeniyle öldürüldüğü yönünde iddialar Amerikan basınının gündemine oturdu. Ancak polis, saldırganın cinayet sonrası intihar ettiğini ve cinayetin Dr. Liu'nun çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı olmadığını açıklayarak, katiliyle Liu arasında özel bir ilişkiden kaynaklanan ve uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık olduğunu açıkladı. 

BAHAR'IN LABORATUVARINDA ÇALIŞIYORDU

Öte yandan Pittsburgh Üniversitesi, geçtiğimiz hafta Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olan Prof. Dr. İvet Bahar'ın kurucu başkanı olduğu Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü'nün web sayfasında Dr. Liu ile ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, Doç. Dr. Liu'nun meslektaşlarının saygı ve takdirle takip ettiği, bilime eşsiz katkılar yapan seçkin bir araştırmacı olduğu vurgulanarak, "Liu'nun uzmanlık alanı biyolojik sistem dinamiklerinin hesaplamalı modellemesi ve analiziydi. Liu, karmaşık hücresel etkileşimlerin gelişimini, biyolojik hesaplamalarda yüksek performanslı bilgisayar sistemleri desteği ile makine öğrenme yaklaşımları üzerine çalışıyordu. Üretken bir araştırmacıydı. Kariyeri boyunca, bir kitap ve dördü bu yıl içinde olmak üzere 30'dan fazla yayına imza attı. SARS-Cov-2 (Kovid-19) enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaları ve hastalık nedeniyle oluşan komplikasyonların hücresel temellerini anlamaya yönelik çok önemli bulgular elde etmek üzereydi. Onun üstün bilimsel başarılarına olan saygımızı göstermek ve başlattığı çalışmayı tamamlamak için çaba göstereceğiz" denildi. 

EN SON MAKALESİ NİSAN AYINDA YAYINLANMIŞTIÜniversitenin mesajında Dr. Liu'nun Prof. Dr. İvet Bahar'ın başında bulunduğu "Bahar Lab"da da kritik bir rol oynadığından bahsedilerek "Dr. Ivet'in başında olduğu bu laboratuvarda biyolojik araştırma sistemleri sorumlusuydu. Bing sadece kendi çalıştığı kurumdaki meslektaşlarına değil, diğer kurumlardaki araştırmacılara da yardımcı oldu" denildi.Liu'nun bağışıklık sinyalleri, çeşitli hücre ölümü sistemleri, otofaji (hücrenin kendi kendisini yemesi), radyasyon tedavisi ve ilaç çalışmaları alanlarında araştırmalar yürüttüğü anlatıldı.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi alanında aldığı lisans ve doktora derecelerinin ardından, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yapan Liu, Bahar Laboratuvarı ekibine katıldıktan sonra doçentliğini aldı. Prof. Dr. İvet Bahar, Amerikan basınına Liu'ya haftasonu pekçok e-mail göndermesine rağmen yanıt alamayınca şaşırdığını belirterek Dr. Liu'nun daha önce herhangi bir tehdit almadığını, çalışmalarında da oldukça ilginç sonuçlar elde etmeye başladığını söylemişti.

Kaynak: DHA

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