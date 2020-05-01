DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

DİSK önündeki müdahalede zarar gören çelengin milletvekilleri tarafından Taksim'e götürülmesi sırasında arbede yaşandı.

DİSK önündeki müdahalede zarar gören çelengin milletvekilleri tarafından Taksim 'e götürülmesi sırasında arbede yaşandı.

Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyelerine polis ekipleri 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle müdahale etmiş, bazı sendika üyeleri gözaltına alınmıştı. DİSK tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmak istenen çelenk milletvekilleri alındı. CHP'li milletvekilleri Turan Aydoğan, Ali Şeker, Sera Kadıgil, HDP'li Milletvekilleri Musa Piroğlu, Oya Ersoy, Ahmet Şık, Serpil Kemalbay, Züleyha Gülüm ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Erkan Baş, çelengi Taksim'e getirdi. Milletvekillerinin Taksim Meydanı'na girişine izin verilmezken, polis ekipleri ve vekiller arasında arbede yaşandı. Bu sırada polisler ve milletvekilleri arasında sosyal mesafe tartışması da çıktı. Bir süre sonra vekillerin meydana girişine izin verildi. Grup çelengi Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı.

- İstanbul

Kaynak: DHA