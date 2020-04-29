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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

PENDİK'TE DÖKÜM ATÖLYESİNDEKİ PATLAMA ANI KAMERADA-Olay yeri havadan görüntülendi Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ//İSTANBUL,- PENDİK Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patladı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
29.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:23

PENDİK'TE DÖKÜM ATÖLYESİNDEKİ PATLAMA ANI KAMERADA

-Olay yeri havadan görüntülendi 

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ//İSTANBUL,- PENDİK Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patladı. Patlama ile birlikte binanın duvarları yıkılırken, 1 çalışan yaralandı. Olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Patlama anı çalışanların binadan çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

Patlama saat 14.00 sıralarında  Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan grafit üretimi yapılan bir atölyede meydana geldi. Çalışma yapıldığı sırada kazanda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle binanın duvarı tamamen sokak üzerine yıkıldı ve büyük bir toz dumanı oluştu. Olayda bir çalışan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı çalışanı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde toplanan vatandaşları uzaklaştırdı. Sosyal mesafenin korunması için çaba gösterdi. 

Patlamayı gören bir kişi, "Yaklaşık 1 saat önce şiddetli bir patlama sesi duyduk. Ben de esnafım aşağıda. Olay yerine geldiğimizde yoğun bir duman. Kimyasal yanıklar vardı orada yanmaya başladı. O arada itfaiye ekipleri geldi, polis ekipleri geldi. Çevre güvenliği aldılar sağ olsunlar. Söndürdüler ateşi müdahale ettiler. Grafit yaptıklarını biliyoruz, kimyasal. Binanın öbür tarafının tabaka şeklinde uçtuğunu gördüm ben, komple uçtu. Bir hafif yaralı varmış Allah'tan kimsede bir şey yokmuş. En büyük tesellimiz o kimseye bir şey olmaması. " dedi. 

Görüntü dökümü:

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-Güvenlika kamerası-Patlama anı-Havadan görüntüler--Olay yeri-Yıkılan duvarlar-İtfaiye -Genel ve detaylar

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2- FATİH'TE FİLYASYON EKİBİNE "YOL VERME" TARTIŞMASI SONRASI SALDIRI KAMERADA

Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - KORONAVİRÜSLE mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAROlay, dün sabah saatlerinde Fatih Derviş Ali Mahallesi Dilmaç sokakta yaşandı. Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olarak çalışan ve koronavirüs salgını nedeniyle Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli A.I. ve B.A. ile kurumun şoförü filyasyon için evlere giderken bir kişi ile yol verme tartışması yaşadı. İddiaya göre bu kişinin şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

"SALDIRGAN İKİNCİ KEZ GELDİ YİNE DOKTORA SALDIRDI SONRA BIRAKIP GİTTİ" Güvenlik kamerasıyla yansıyan kavgaya şahit olan sokak sakinlerinden Metin Öztekin, " Olaya biraz geç kaldık. Sağlık çalışanına acıdım ağzı yüzü kan içerisindeydi. Doktor 'niyetliyim' diyerek kendisine saldıran kişiye elini bile kaldırmadı. Saldırgan tek başınaydı, diğer araçta doktor, hemşire ve şoför vardı. Saldırgan ikinci kez geldi yine doktora saldırdı sonra bırakıp gitti " dedi. Olaya evinin penceresinden şahit olan Zekiye Tilbeç, "Sağlık memurlarını üzerinde tulum vardı, arabanın çevresinde kaçmaya çalışıyorlardı. O sırada doktorun burnunun kırıldığını duydum. Sonrasında kaçmışlar" diye konuştu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise saldırganın sağlık çalışanlarına saldırdığı ardından, doktorun saldırgandan kaçarak arabanın yanına geldiği ve saldırganın peşinden gelerek doktoru tekrar darp ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA

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