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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İşçi, Güncel

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

İBB ÖNÜNDE EYLEMCemil ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait bir şirkette taşeron işçi olarak çalıştıklarını belirten işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

16.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:17
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

İBB ÖNÜNDE EYLEM

Cemil ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne  ait bir şirkette taşeron işçi olarak çalıştıklarını belirten işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Ellerinde pankartlarla İBB'nin Saraçhanedeki binası önüne gelen işçiler sosyal mesafe kuralına uydu.

Anadolu yakasında asfalt döküm işçisi olarak çalışan Ahmet Turhan " Son bir buçuk senedir. Anadolu yakasında asfalt döküm işi yapıyoruz. Son bir yıldır ana firma ödeme alamadığı için bize de ödeme yapamıyor. Ana firmamız Met-Gün taşeronu onunda taşeronu benim. Haliyle bu bir zincirleme, zincirleme olduğu için bize kadar yansıyor. Ödemelerimizi yapamıyoruz. Şuan zor durumdayız. Şuan şantiyeler kapalı durumda. Hiç bir şekilde çalışma yapamıyoruz.

Yağmur suyu kanalında çalıştığını söyleyen bir işçi "Evin kirasını ödeyemiyorum. 6 kişilik ailem var. Mağduruz. Hakkımızı aramaya geldik. Yağmur suyu kanalında çalışıyorum. İBB'nin ait taşeron şirketinde işçi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 1 yıldır maaş alamıyorum. Ev kirası ödeyemiyorum. Eve ekmek götüremiyorum. Koronavirüs salgını  nedeniyle  bir aydır evden çıkamıyoruz. Benim durumumda yaklaşık 300 kişi var.  Çalıştığımız şirket, 'İBB paramızı vermediği için bizde sizin paranızı veremiyoruz' diyor." dedi.

Eyleme katılan başka bir işçi ise "Emeğimin karşılığını istiyorum. 1 yıldır maaş alamadığım için kiramı ödeyemiyorum. Benim çalıştığım şirketteki 15 kişi maaşını alamadı. Başka şirketler de var. dİye konuştu.

Kaynak: DHA

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