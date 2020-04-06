DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 İSTANBUL'A KÖY YOLLARINDAN GİRMEK İSTEYENLERE DENETİM: TAKSİYLE GİREMEDİ, YÜRÜMEK ZORUNDA KALDIHaber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul, - KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışın yasaklandığı İstanbul'a köy yollarını kullanarak girmeye çalışanlar...

İSTANBUL'A KÖY YOLLARINDAN GİRMEK İSTEYENLERE DENETİM: TAKSİYLE GİREMEDİ, YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul, - KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışın yasaklandığı İstanbul'a köy yollarını kullanarak girmeye çalışanlar jandarma engeline takıldı. Kontroller sırasında Kocaeli plakalı taksiyle İstanbul'daki evine gitmek isteyen bir kişi yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. İstanbul'da köy yollarını kullanarak şehre giriş ve çıkış yapanlara karşı jandarma ekipleri denetim yapıyor. O yerlerden biri de İstanbul - Kocaeli sınırında bulunan Göçbeyli Mahallesi. Jandarma ekipleri iki kent arasındaki sınır noktada, şehre giriş ve çıkış yapmak isteyenlere izin belgeleri olup olmadığını soruyor. Seyahat izin belgesi, ikametgah ve çalışma belgesi bulunmayan vatandaşların geçişine izin verilmiyor. Kocaeli plakalı taksi ile köy yolunu kullanarak Gebze'deki işyerinden, İstanbul Sancaktepe'deki evine gitmek isteyen bir kişi durduruldu.

Jandarmanın taksinin geçişine izin veremeyeceğini söylemesi üzerine araçtan inen kişi yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

"ELLEMESENİZ DAHA İYİ OLUR"Bir başka kişinin kontroller sırasında jandarma ekiplerine kimliğini ve belgelerini gösterirken defalarca, "Ellemeseniz daha iyi olur. Çünkü her şeyi elliyorsunuz" demesi dikkat çekti.

"BAŞKA YOLLAR DENEYECEĞİM Başka yollar deneyerek evine gitmeye çalışacağını ifade eden Orhan Kaya da, "Nakliyemi indirdim, şimdi evime gidecektim. Tuzla'da oturuyorum, evrak eksik olduğu iççin geçişime izin verilmedi. Köy yolunu tercih ettim çünkü kısa yol burası. Dönüş yapacağım şimdi mecbur ama başka yol deneyeceğim. Belgem zaten var ama şu an burada ispatlayamıyorum. Mecbur başka yollar deneyip evime gideceğim" dedi.

Görüntü Dökümü: --------------- -Taksi ile geçişine izin verilmeyen vatandaş-Taksinin dönmesi-Vatandaşın yürümesi -Denetim görüntüleri -Vatandaş ile röp. -Genel ve detay

06.04.2020 - 14.00 - Haber Kodu : 200406109===================

2- BÜYÜKÇEKMECE'DE TIR POLİS ARACINA ÇARPTI, TEM KAPANDI

Ersan SAN/ BÜYÜKÇEKME TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen polis aracına TIR çarptı. Kazada 3 polis memuru ve TIR sürücüsü yaralanırken, otoyolun Edirne istikameti yarım saat trafiğe kapandı.

Kaza, saat 12.30'da Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde duran polis aracına arkasından gelen 01 BHN 92 plakalı TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 polis memuru ve TIR sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan polis memurları Mehmet A., Turgay T. ve Adem Ç. ile TIR şoförünün durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDIKaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti yarım saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, trafik akışı tekrar sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü: --------------------------Kazayı karışan TIR-Ambulanslar-Yerde yatan yaralılar-Ambulansa taşınmaları-Kapanan yol-Çekici araçları-Olay yerindeki -Genel ve detaylar

06.04.2020 - 14.35 - Haber Kodu : 200406133_===================

3- 8 BİN KİLOMETRELİK "KORONAVİRÜS" ÖZLEMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- TUZLA'da yaşayan Çinli akademisyen Yi Lu ile eşi Türk akademisyen Onur Sabri Durak, Şanghay'da koronavirüs karantinasında yaşayan 3 yaşındaki çocukları Talayhan'dan aylardır ayrı. Çift çocuklarının özlemini internet üzerinden görüşerek gideriyor.İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde deniz hukuku öğretim görevlisi Onur Sabri Durak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde doktorasını yaparken tanıştığı Yi Lu ile evlendi. Pekin Üniversitesi Shenzhen Uluslarararası Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Yi Lu ile Onur Sabri Durak, yurt dışı görevlerin getirdiği uzun ayrılıklara oğulları Talayhan'ın doğmasıyla birlikte son vererek Şanghay'a taşındı. Çinli büyükanne ve büyükbabanın desteğiyle Talayhan, Şanghay'da büyürken, anne Yi Lu gıda güvenliği hukuku, Durak ise deniz hukuku alanlarında eğitim alarak uzmanlaştı. Ocak ayı başında akademik çalışmalar için Çin'den Amerika'ya giden çift, ülkelerindeki salgını uzaktan izledi. Şanghay'a dönmek için İstanbul'a gelen çift, uçuşların iptal edilmesiyle hayal kırıklığına uğradı. İNTERNET ÜZERİNDEN GÖRÜŞEBİLİYORUZİstanbul'da kalan Onur Sabri Durak ve eşi Yi Lu çifti oğullarını internet üzerinden görüşerek özlem giderdiklerini söyledi. Salgın döneminde Talayhan ve eşinin ailesinin 60 gün boyunca neredeyse hiç evden çıkmadan yaşadığını anlatan Durak, "Yaklaşık 3 aydır çocuğumuzu göremiyoruz. Oğlumuza eşimin ailesi bakıyor. Onlar da yaklaşık 60 gün boyunca Çin'de izolasyonda yaşadılar oldukça riskli bir bölgede olmalarına rağmen. 3 yaşındaki bir çocuğu evde tutmak kolay olmadı. Ancak eşimin ailesi bu konuda büyük bir çaba gösterdi. Çin'den edindiğimiz tecrübelerle evde kalmak ve hijyen önemli. Oğlumuzla internet üzerinden kısa aralıklarla hem saat farkı hem de uyku düzenini bozmamak adına görüşüyoruz" diye konuştu.Çinli Yi Lu ise, "2-2,5 aylık süreçte çocuğun durumu ile ilgili endişelerim vardı. Çin'deki durumun iyiye gitmesiyle kendimi biraz daha iyi hissediyorum. 3 yaşındaki oğlumu çok özledim. Çin'deki güvenlik kaygıları normale dönme aşamasında. Umarım Türkiye'de de bu güvenlik kaygılarını en kısa zamanda sona erer. En kısa zamanda bizim Çin'e gitmemize yada oğlumun Türkiye'ye gelmesini istiyorum " diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Baba Onur Sabri Durak ile röp-Anne Yi Lu ile röp-Oğulların görüntüsü-Cep telefonundan oğullarının videosunu izlemesi-Genel ve detay görüntüler 06.04.2020 - 13.22 - Haber Kodu : 200406098=================

4- İSTANBUL'UN PAZAR TRAFİĞİ YÜZDE 92 DÜŞTÜ

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,Koronavirüs salgınından en çok etkilenen il olan İstanbul'da, pazar günü toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı yaklaşık yüzde 92 oranında düştü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) toplu ulaşım verilerine göre, 1 Mart 2020 Pazar günü toplu ulaşım araçları 4 milyon 592 bin 608 kez kullanılırken 5 Nisan 2020 pazar günü ise bu sayı 382 bin 492'ye düştü.Geçen hafta pazar günü ise toplu ulaşım araçları 464 bin 102 defa kullanılmıştı. Bir haftada 81 bin 610'luk bir düşüş meydana geldi.Toplu ulaşımı kullanımdaki azalışı İBB yetkilileri şöyle değerlendirdi: "İstanbul'un salgı'çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma olmuştur"

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5- ŞİLE'DE AÇIKLARINDA KARGO GEMİSİ SÜRÜKLENDİ

Nurcan KIRCALI - İstanbul DHAŞile açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.Amal Neptune adlı Tanzanya bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.

Görüntü Dökümü: ------------Gemiye müdahale-Kurtarma çalışmaları-Kıyıdaki önlemler

06.04.2020 - 14.09 - Haber Kodu : 200406122====================

6- PROF. DR. SEYİT MEHMET KAYACAN İÇİN ÇAPA TIP FAKÜLTESİ BAHÇESİNDE ANMA TÖRENİ

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan, hastanenin bahçesinde düzenlenen törenle anıldı.İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası dün hayatını kaybetti. Kayacan için bugün İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ve hastane çalışanları katıldı. Törene katılanlar Kayacan için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek anma törenini sosyal medya hesabından, "Sevgili Seyit Mehmet Kayacan hocamız için İstanbul Tıp Fakültesinde kısa bir anma töreni yaptık. Ruhun şad olsun Mehmet, mekanın cennet olsun." notuyla paylaştı.

Görüntü Dökümü: -----------------Anma töreni-Tükek'in konuşması-Saygı duruşu-Detaylar

06.04.2020 - 15.08 - Haber Kodu : 200406145=================

7- ŞİŞLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGARDA AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL, İSTANBUL'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Mecidiyeköy Mahallesinde Mahallesi, Mecidiye Kuyu Sokak üzerinde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin üzerine devrilen ağacı keserek temizlik çalışması yaptı. Otomobilde hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü: -------------------Devrilen ağaçtan detayİtfaiye ekiplerinin çalışmasıSokaktan detayGenel ve detaylar

06.04.2020 - 14.59 - Haber Kodu : 200406141=================

8- SİLİVRİ VE SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, SİLİVRİ ve Sultangazi'de şiddetli fırtına etkili oluyor. Silivri'de ağaçlar devrilirken, Sultangazi'de havalandırma boruları uçtu.Silivri'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Yeni Mahalle'de bulunan 7 katlı binanın 4. katındaki dairenin balkon korkulukları fırtına nedeniyle koptu. Yine buradaki çocuk parkında oyun malzemeleri kırıldı. Selimpaşa ve Kavaklı Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Olay yerine gelen Selimpaşa İtfaiye Ekipleri ağaçları bulundukları yerden kaldırdı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde ise bir iş yerinin tabelası koptu.

SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGARÖte yandan Sultangazi'de de şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle Sultangazi'de bir iş merkezinde bulunan havalandırma boruları uçtu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, düşmekte olan havalandırma borularını yere indirdi.

Görüntü Dökümü: -----------------------SİLİVRİ-Devrilen ağaçlar-Kopan balkon parçaları-Oyun parkı-Genel görüntüler-SULTANGAZİ-Kopan parçalar-Ekiplerden görüntü-Genel ve detaylar06.04.2020 - 13.54 - Haber Kodu : 200406106

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9- "UN ÇUVALLI" KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI İLGİ ÇEKTİ

Ersan SAN/İSTANBUL, - Zeytinburnu'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan çuvallı koronavirüs önlemi ilgi çekti.Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde çekildiği kaydedilen görüntülerde un çuvalını üzerine geçiren bir kişinin sokakta yürüdüğü görüyor. Cep telefonuyla çekilen görüntüde üzerine çuval geçiren kişinin koronavirüs önlemi aldığı belirtiliyor. Görüntü sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

Görüntü Dökümü: ---------------------

-Çuvallı elbise ile yürüyen kişinin görüntüleri

06.04.2020 - 15.08 - Haber Kodu : 200406144_

Kaynak: DHA