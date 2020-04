DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 Harun UYANIK / İSTANBUL, KORONAVİRÜS önlemleri ve çalışmaları kapsamında Başakşehir İkitelli ile Göztepe Şehir Hastanesi inşaatında sona gelindi.

Gülseli KENARLI - Serdar ALTINTEPE- Harun UYANIK/ İSTANBUL KORONAVİRÜS önlemleri ve çalışmaları kapsamında Başakşehir İkitelli ile Göztepe Şehir Hastanesi inşaatında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılış müjdesi verilen hastaneler havadan da görüntülendi. Hastanelerin inşaatı hummalı bir çalışmayla devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİMayıs ve Eylül ayında hizmet vermeye başlayacak hastaneler ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatak kapasitesinin 5 bin 452 kişi artacağını söylemişti. 2016 yılında yapımına başlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin tüm çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kamu özel sektör işbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan şehir hastanesi, İstanbul dışında çevre illere de hizmet verecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlaması ile hastaneye ulaşım hızlı ve rahat bir şekilde sağlanacak.

1 milyon metrekarelik alan üzerinde 2682 yatak kapasiteli hastane, sismik izolatör teknolojisi sayesinde depreme karşı dayanıklı inşa edildi. Hastane 2354 yatak kapasiteli ana hastane binası, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşuyor. 709 poliklinik, 1190 tek kişilik oda, 472 çift kişilik oda, 90 ameliyathanenin yer aldığı hastanenin yoğun bakım odalarında da 520 yatak bulunuyor. İkitelli Şehir Hastanesi, Mayıs ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Neredeyse tamamlanmış olan hastane ve çevresinde ise son rötuşlar yapılıyor. Hummalı çalışma gece gündüz devam ediyor.

GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİ2014 yılında temeli atılan Göztepe Şehir Hastanesi 110 bin 914 metrekarelik arsa üzerinde 237 bin 300 metrekare inşaat alanına sahip. Proje, 2590 yatak kapasiteli 13 katlı, 3 blok olarak inşa edildi. Yeni hastanede odalar, ortalama 35 metrekare olacak. Göztepe Şehir Hastanesi'nin Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor. İki hastanede sürece katkı sağlayacak. Göztepe Şehir Hastanesi'nde de çalışmalar çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

"ŞU ANDA İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY HASTANE"Hafta başında açılan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yeni binasının ardından bu iki şehir hastanesinin açılacak olmasından ise vatandaşlar memnun. Vatandaşlar koronavirüs ile mücadele günlerinde en çok ihtiyaç duyulan şeyin hastane olduğunu belirtiyor. Gülser Akın, "İnsanlarımızın önce duyarlı olması lazım. İnsanlar sokakta hep, mecbur olan da çıkıyor, olmayan daö dedi. Mehri Bakan, "Hastanelerin açılması çok iyi olur, çok illet bir hastalıkmış. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce bir çare bulmaları gerekiyor. Bence açılmaları çok daha iyi oldu. Evde hastalanıyorsun, devlet hastanesine korkudan gidemiyorsunuz, özel hastanelere de insanın bütçe yetmiyor. Açılması bence çok çok iyi oldu. İnşallah çok daha iyi olacak" diye konuştu.

Tezgül Balkın ise, "Çok iyi bir fikir, şu anda çok ihtiyacımız var. Şu anda ihtiyacımız olan tek şey hastane" şeklinde konuştu. Ahmet Ergün ise "Çok güzel bir durum, devletimizden Allah razı olsun. Güçlü bir devlet inşallah her şeyin hakkından gelecek" dedi. Hasan Akkaya da "İnşallah hayırlı olur, insanlarımız için. Hastanelerin açılması iyi bir şey tabi ki. İnsanlar başka rahatsızlıklarından dolayı da gidemiyor hastaneye" şeklinde konuştu.

2- PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE'YE UYMADILAR

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Ersan SAN- Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul, - PTT önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapacağı ödemeler bugün başladı. Vatandaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Esenyurt, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da PTT Şubeleri önünde oluşan kalabalıkta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkakt çekti. Gaziosmanpaşa PTT şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, "Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim eve çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.Hatice Boğuç ise, "Sabahtan beri burada bekliyorum, bir yardım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Tek tek alıyorlar içeri" şeklinde konuştu.

3- İSTANBUL BOĞAZI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ (havadan görüntülerle)

Ali AKSOYER/İSTANBUL- KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan önlemler ve "Evde kal" çağrılarının ardından cadde ve sokaklardaki kalabalık her geçen gün daha da azalıyor. Yoğun trafiğine alıştığımız Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçen araçlar neredeyse sayılabilirken, Rumelihisarı sahili ise tamamen boş durumda.Koronavirüs salgının ardından İstanbul boğazı adeta sessizliğe büründü. Günün her saatinde trafik yoğunluğunun yaşandığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bugün üzerinden geçen araçlar neredeyse parmakla sayılacak kadar azaldı. Köprünün her iki yakasında ve üzerinde trafiğin oldukça az olduğu görüldü.Boğazın Rumeli Hisarı bölgesinde de durum çok farklı değil. Sahildeki lokantalarıyla, Rumeli hisarını gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerle gün boyu yoğun insan kalabalığının yaşandığı bölge bugün adeta bom boş. Yürüyüş yapanların ve balık tutanların yoğun ilgi gösterdiği bölgenin eski halinden eser yok.

4 - EMİNÖNÜ VE KARAKÖY'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLER

Ali AKSOYER/İSTANBUL - EMİNÖNÜ ve Karaköy'de son durum havadan görüntülendi.Koranavirüs salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağırıları ve önlemlerin ardından vatandaşlar alınan kararlara uymaya başlayınca meydanlar boş kaldı. Salgın öncesinde tatil günlerinde bile yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı Karaköy ve Eminönü meydanları da bu durumdan nasibini aldı. Havadan yaptığımız çekimlerde her iki meydanın insan ve araç trafiği yönünden oldukça sakin olduğu görüldü. Her iki bölgede yer alan otobüs ve metro durakları ile şehir hatları gemilerinin sefer yaptığı iskeleler neredeyse tamamen boş durumda. Toplu ulaşım araçları neredeyse boş olarak seferlerine devam ediyorlar. Bölgede sadece Sirkeci-Harem arasında yapılan arabalı vapur sefer iskelesinin önünde küçük bir araç kuyruğu göze çarpıyor. Galata köprüsünden geçen araç sayısı ile oldukça az. Karanti kararlarının ilk günlerinde balık tutmaya devam eden balıkçılar ise artık bölgeden uzaklaşmış durumda.

5- SİLİVRİ'DEKİ İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU-Ersan SAN/İSTANBUL, İstanbul'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında hem yolcuların hem de sürücülerin ateş ölçümü yapılmaya devam ediyor. Silivri'nin Kınalı mevkiinde çift yönlü olarak yapılan kontrollerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik havadan görüntülendi. Polis ve jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla kentin giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ve sürücülerin ateş ölçümü yapmaya devam ediyor. Silivri'nin Kınalı mevkiinde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruklukları oluştu. Öte yandan 65 yaş ve üstü olduğundan şüphelenilen kişilerin kimlik kontrolü yapılıyor, sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri kişilere ise kabahatler kanunu kapsamın 392 lira ceza kesiliyor.

Şehirlerarası taşımacılık yapmalarına kısıtlama getirilmesine rağmen yolcu alarak şehir değiştiren iki taksiye de kabahatler kanunu kapsamında ceza kesildi. Tekirdağ'dan İstanbul'a yolcu götürdüğünü belirten taksi şoförü İsrafil Cengiz, kaymakamlığa gittiğini öne sürerek, "Herhangi bir yasak olmadığını söylediler bana, taksime en fazla iki yolcu alıp gidebileceğimi söylediler ama buraya geldim ve şu an cezai işlem uygulanıyor "dedi.

Bir başka taksi şoförü Bülent Palabıyık ise " Çorlu merkezinden izin belgesi olan bir yolcu aldım. Silivri otogarına gitmek istediğini söyledi. Oradaki yetkilerinden bu izin kağıdıyla bir sıkıntı olmadığı bize bildirildi. Buraya geldik durdurulduk ve hakkımızda cezai işlem uygulanıyor, mağduriyeti biz yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kınalı mevkiinde uzun araç kuyrukları da oluşurken, uygulamaları yararlı bulduğunu belirten Aydın Durmuş, yaklaşık 5 kilometreyi 1 saatte gelebildiklerini söyledi. İstanbul'daki çocuklarının yanından evine döndüğünü belirten Hüseyin Polat, "Uygulamalar güzel, herkesin de uyması gerekir. Hala daha tedbirsizlik olduğunu düşünüyorum, Türkiye genelinde en azından mega kentlerde komple sokağa çıkma yasağı olması gerektiğini düşünüyorum " dedi.

6- TUZLA TEM OTOYOLU'NDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAİstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan Koronavirüs denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yoldan geçen otomobiller içindeki yolcuların ateşleri ölçülüyor ve kimlik kontrolleri yapılıyor. Denetimler nedeniyle oluşan trafik ise devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlenmeye devam ediliyor. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen hususi araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Seyahat izin belgeleri bulunan vatandaşlar yola devam ederken, izin belgesi olmayan 65 yaşındaki bir kişiye 'Hıfzısıhha Kanunu' gereği bin lira para cezası uygulandı. 65 yaşındaki Yakup Demir, "Alamadık izin vermediler. Uçakla gitmiyorum arabamla gidiyorum. İstanbul'da kalacak yerim olsa neden gideyim. Konteynerde kalıyordum. İşler fes oldu. Şimdi mecbur şirketin arabasını aldım beni eve bırakacaklar." dedi.

Ayrıca otomobillerde bulunan tüm yolcuların ateşleri ölçüldü. Emniyete ait drone, denetimleri ve oluşan trafiği havadan takip etti. TIR ve kamyonlar için ayrı şerit açıldı. Denetimler sırasında trafikte kalan şehirlerarası taşımacılık yapan TIR ve kamyonlar için ekipler tarafından ayrı bir şerit oluşturuldu. Bu araçların transit geçişleri sağlandı.

TEM'DE YAYA OLARAK İLERLEYENLER DENETİME TAKILDITuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde yapılan denetimler sırasında, trafikte kalan araçlarından inerek yaya olarak ilerleyen 2 kişi trafik polislerine yakalandı. Yayaların ateşleri ölçüldü ve kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra trafikte kalan araçlarına bindirilerek yola devam ettirildi.

7- İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS İLE ACİL MÜDAHALE PROJELERİNE 51 MİLYON LİRA

İstanbul DHA - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Koronavirüs önlemleri kapsamında "Acil Çözüm Sunan" projeleri desteklemek için 51 milyon lira kaynak tahsis ettiği açıkladı. Yerlikaya projelere 200 bin liradan, 2 milyon liraya kadar destek verileceğini belirtti.Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı, "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nı ilan etti. Yönetim Kurulu Başkanlığını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yürüttüğü İSTKA, program kapsamında üç öncelik için 51 milyon TL kaynak tahsis etti. Bu amaçla yapılacak projeler için 51 Milyon TL kaynak tahsis edilen programa, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kar amacı güden işletmeler 30 Nisan 2020 tarihine kadar başvurabilecek"

"PROJE BAŞINA AZAMİ DESTEK TUTARI 2 MİLYON LİRA""Proje başına destek tutarı asgari 200 bin TL, azami 2 Milyon TL olarak belirlendi. Program kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 100'üne kadar destek sağlanırken, kar amacı güden işletmeler için bu oran %50 olarak uygulanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA İstanbul'da virüsün yayılımının önlenmesi, kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ile salgının ülke ve bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik üç öncelikli alanda sunulacak projeleri destekleyecek"

"Program kapsamında aşağıdaki 3 öncelik desteklenecek: Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasıÖncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarıÖncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesiVirüsün yayılımının önlenmesine yönelik çalışmalar desteklenecek"

"HALK SAĞLIĞI İÇİN ACİL HAZIRLIK VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA KATKI SUNULACAK""Program kapsamında COVID-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip "sosyal mesafeyi koruma" ve "evde kalma" tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanması, psiko-sosyal destek, salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyet ve hizmetler içeren projeler desteklenecek. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarına katkı sunulacak. COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecek. Salgının ekonomiye negatif etkilerinin azaltılması için çalışılacak" "Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesine katkı sunulacak. Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecek. Başvuru sahipleri son başvuru tarihini bekle­meden COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına başvuru­da bulunabilecek. Proje başvuruları sadece online ortamda Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edilecek"

8- ERKEK HEMŞİREYİ İNDİREN ŞOFÖR: HİÇ GÖRMEDİĞİM BİR KART GÖSTERDİ

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Erkekten hemşire mi olur?" diyerek sağlık görevlisini otobüsten indirdiği iddia edilen özel halk otobüsü şoförü hakkında soruşturma başlattı.İBB yetkilileri konuyla ilgili olarak şoför hakkında bir tahkikat, soruşturma başlatıldığını belirterek, "Şoförün ifadesi alınıyor, özel halk otobüsünde kamera var ise kayıtlar izlenecek" dedi. Yetkililer şoförün ilk ifadesinde, söz konusu yolcuyu durak harici aldığını, kendisine o güne kadar hiç görmediği bir kart gösterdiğini bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediğini belirttler.İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş önceki gün Alibeyköy'de bindiği özel halk otobüsünden, "Erkekten hemşire mi olur" denilerek şoför tarafından araçtan indirildiğini iddia edilmişti. Kendilerine koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması hakkı verildiğini söyleyen Tolgahan Karadaş yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "Çapa Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak çalışmaktayım. Dün gündüz mesaiden çıktıktan sonra Alibeyköy'e geldim. Ardından durağa ilerlerken bir halk otobüsü durdu, ben de bindim. Kimliğimi göstererek hemşire olduğunu söyledim. Fakat şoför bana o elindeki ne kimliği diye sordu. 'Bu hemşire kimliği ben de hemşireyim' dedim. Elimden kimliğimi almaya çalıştı, bakacağım dedi. Kimliğimi gösterdim ama alamazsın dedim. Bana 'erkekten hemşiremi olur, insanları mı kandırıyorsunuz' diye tepki gösterdi. Bende 'bu şekilde devam ederseniz sizi şikayet edeceğim' dedim. Daha sonra otobüsü durdurarak kapıyı açtı ve 'in aşağıya' dedi. 'Git nereye şikayet ediyorsan et' dedi. Ben de inmeyeceğimi söyledim, '12 saatlik mesaiden çıkmışım, 11 gündür kızımı göremiyorum, 10 günde 7 nöbet tutmuşum, senin keyfin için araçtan inmeyeceğim' dedim. Bir sonraki durağa kadar halen kendi kendine konuşmaya devam etti. Ben de aklında soru işareti kalmasın diye, 'maskemi çıkartarak resme bak bir de bana bak' dedim. Hatta arkadaki yolculara da gösterdim. Halen 'erkekten hemşire olmaz' diyerek beni rencide etti. Ben de daha fazla dayanamayarak sonraki durakta indim. Otobüsten indikten sonra 153'ü arayarak şikayetçi oldum"

Görüntü Dökümü: -----------Karadaş'ın açılamaları

9- AVCILAR'DA POLİS, YOLUNU BULAMAYAN ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAMI EVİNE GÖTÜRDÜ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da metrobüsten indikten sonra evinin yolunu bulamayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, çağrılan polis ekip aracıyla evine götürüldü.Merkez Üniversite Kampusü metrobüs durağında inen, evinin yolunu bilmediğini söyleyen yaşlı adamı görenler onu güvenlik görevlisine teslim etti. Güvenlik görevlisi, adının Ali Soğanlı olduğunu öğrendiği yaşlı adamın adresinin boynunda asılı kartta yazılı olduğunu, ancak yolu bilmediğini görünce polisten yardım istedi. Avcılar Asayiş Şube devriye ekibi metrobüs durağına yönlendirilirken Ali Soğanlı, ne için gittiğini bilmediği İkitelli'de kendisini görenlerin boynundaki kartaki adres bilgilerine bakarak birkaç araca, son olarak da metrobüse bindirdiğini ve Avcılar'da indirdiklerini ancak evin yolunu binmediğini söyledi. Polisler, koronavirüs tehdidi nedeniyle 65 yaşından büyük olduğu için sokağa çıkması yasak olan Ali Soğanlı'yı ekip aracı ile kartta yazılan Denizköşkler Mahallesi'ndeki Orhan Kemal Sokağı'na götürdü. Oturduğu binayı hemen tanıyan adam, binaya girdikten sonra kapıyı çaldı. Cebindeki anahtarı çıkararak polise veren Ali Soğanlı, kapının açılması ile karşısında kızını görünce içeri girdi. Polisler, kadına, bu adamı tanıyıp- tanımadığını sordu ve "Babam" yanıtını alınca, babasının dışarı çıkmaması gerektiğini, duyarlı olmaları gerektiğini hatırlattı. Kapıyı açan kadın babasının Alzheimer hastası olduğunu, uyarıya dikkat edeceğini söyledi.

Görüntü dökümü: --------------Ali Soğanlı, metrobüs güvenlik kulübesinin önünde otururken-Polisler, Ali Soğanlı ile görüşerek kendisini götürürken-Ali Soğanlı, metrobüs üst geçidindeki merdivenden inerken ve ekip aracına binerken-Ali Soğanlı, evinin önünde ve binaya girerken-Kızı, Ali Soğanlı'yı içeri alırken-Polisin kadına yaptığı uyarı

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Polis Merkezi Amirliğine bağlı resmi ve sivil ekipler İstiklal Caddesi'nde bulunan banka önlerinde sosyal mesafeyi koruma kuralına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Polis Merkezi Amirliğine bağlı resmi ve sivil ekipler sosyal mesafe kuralı denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında İstiklal Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlar ve banka önünde oluşan kalabalıklar sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılıyor. Bunun yanı sıra cadde üzerinde devriye görevinde bulunan bir ekip otosundan da vatandaşlardan evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuluyor. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gün boyu ilçe genelinde denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -----------------Ekiplerin uyarıları -İstiklal Caddesinden detay-Vatandaşlardan detay-Genel detaylar

11- AVCILAR'DA KAHVEHANEYE POLİS BASKINI KAMERADA

İSTANBUL,İstanbul, Avcılar'da koronavirüs sebebiyle yayımlanan genelgeye rağmen çalışmaya devam eden bir kahvehaneyi polis ve zabıta ekipleri bastı. İçeride bulunanlara para cezası kesilirken, dükkan mühürlendi. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle, kafe ve kahvehanelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri dükkana baskın yaptı. Dükkan içinde bulunan 5 kişiye 362 lira para cezası kesildi. Faaliyetine devam eden kahvehane kapatıldı.

=================12- FATİH'TE KAPALI OLMASI GEREKEN İŞ YERİNE KUMAR OPERASYONU Haber: Müge YARIMBATMAN- Ali ABLAY/ İSTANBUL, Fatih'te koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerinde kumar oynayan kişilere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 bilgisayar, 104 iskambil kağıdı ve oyun pulları ile 500 TL ele geçirilirken, iş yeri sahibine de idari ve adli işlem uygulandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapalı olması gereken iş yerlerine denetim yaptı. Denetimler kapsamında, Fatih'teki Mesihpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katında 'sanal tombala' olarak adlandırılan kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından dün saat 02.30 sıralarında adrese düzenlenen baskında, ruhsat belgesi olamayan iş yerinde 15 bilgisayarın olduğu ve bilgisayar ekranlarında bir site üzerinden oynanan sanal tombala oyununun açık olduğu görüldü. İş yerinin yan odasında yapılan incelemelerde de bir masanın üzerinde 500 TL para, 104 iskambil kağıdı ve oyun pulları bulundu. İş yerindeki 15 bilgisayar, 104 iskambil kağıdı ve oyun pulları ile 500 TL ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, iş yeri sahibi Reşit U. (35) hakkında da '1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet' suçundan idari işlem ve 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. İş yeri sahibi Reşit U., işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü--------------Operasyondan görüntü-Genel ve detay görüntüler

==================13 - SOKAĞA ÇIKAMAYAN YAŞLILARIN EVCİL HAYVANLARINI GEZDİRDİLER Haber: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü birçok vatandaşın evcil hayvanlarının gezdirilmesi yönündeki talebi üzerine Genç Kızılay İstanbul gönüllüleri, sahiplerinden teslim aldıkları evcil hayvanları gezdirdi.Korovirüs salgını nedeniyle risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle sınırlandırılmıştı. Alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolleri gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları'nın aracılığıyla karşılanan bu vatandaşlardan evcil hayvanları olanlar, bir süredir sokağa çıkamayan hayvanlarının da gezdirilmesini talep etti. İstanbul'da evcil hayvanı olan birçok vatandaşın yaşadıkları ilçenin kaymakamlıklarını arayarak, evcil hayvanları için yardım istemesi üzerine kaymakamlık birimleri durumu Türk Kızılayı'na bildirdi. Genç Kızılay İstanbul gönüllüleri, Türk Kızılayı'na bağlı Genç Kızılay İstanbul İl Başkanı Berat Akova'nın talimatlarıyla harekete geçti. Kadıköy'de yaşayan birçok kişinin talebi üzerine Genç Kızılay Kadıköy İlçe Başkanlığı'na bağlı gönüllüler, sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların evlerine giderek evcil hayvanlarını teslim aldı. Aldıkları hayvanları gezdiren gönüllüler, daha sonra tekrar evlere giderek hayvanları sahiplerine teslim etti. "SESSİZ DOSTLARIMIZA KAYITSIZ KALAMADIK"Genç Kızılay Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Onur Özker uygulama ile ilgili, "Süreç Kaymakamlığa gelen telefon talepleriyle ilerledi. 65 yaş üzerinde sokağa çıkması riskli olan vatandaşlarımız, 'Evcil hayvanlarımızı gezdirir misiniz' diye Kaymakamlığımıza müracaat etmişler. Biz de bu sessiz dostlarımıza kayıtsız kalmadık ve Genç Kızılay İstanbul gönüllüleri olarak bu dostlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderdik. Üç günde bir bu sessiz dostlarımızın gerek gezdirme olsun, gerek yıkama olsun tüm ihtiyaçlarını dışarıda gideriyoruz ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sorunlarını bu şekilde çözüyoruz" diye konuştu. "GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV"Köpeğinin gezdirilmesi için talepte bulunan 66 yaşındaki Filiz Fırtına ise evine gelen gönüllüleri görünce, "Çok teşekkür ediyorum. Hiç ummazdım böyle bir yardımın yapılacağını, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir görev" diyerek, Liçi isimli köpeğini Genç Kızılay gönüllülerine teslim etti. Gönüllüler, Liçi ve birçok köpeği sahiplerinden teslim alarak gezdirdikten sonra tekrar sahiplerine teslim etti. Görüntü dökümü-------------Eve gelen Kızılay gönüllüleriFiliz Fırtına'nın teşekkür etmesi -Filiz Fırtına'nın köpeği Liçi'yi teslim etmesi-Kızılay gönüllüsünün köpeği gezdirmesiGenç Kızılay Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Onur Özker ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

14 - ANAOKULU ÖĞRETMENİ EVİNDE YAPTIĞI MASKELERİ KOMŞULARINA DAĞITIYOR

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA- Arnavutköy'de evinde maske yapan anaokulu öğretmeni bunları komşularına dağıtıyor.Canser öğretmen, Arnavutköy'deki evinde dikiş makinesi ile günlük ortalama 250 maske dikmeye başladı. Piyasada maske bulmanın zorlaştığı günlerde, Canser Birdal, kardeşlerinin de yardımıyla diktiği maskeleri sokaktaki çocuklara ve komşularına dağıtıyor. Ülkece zor bir dönemden geçtiğimizi söyleyen Canser öğretmen, diktiği maskeleri ücretsiz dağıtarak koronavirüs ile mücadeleye az da olsa bir katkı sunmak istediğini söyledi.

CANSER ÖĞRETMEN MAHALLENİN MASKE TEDARİKÇİSİ OLDU6 yıllık ana sınıfı öğretmeni olan Canser Birdal, Arnavutköy'de yaşıyor. Koronavirüs nedeniyle okullar tatil olunca ve yetkililerin "evde kal" uyarıları nedeniyle dışarı çıkmayan Cansel Birdal, evinde dikiş makinesi ile her gün 250'ye yakın maske üretmeye başladı. Zaman zaman kapı önüne çıkan çocukları gördüğünü ve onlar için bir önlem alınması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Cansel Birdal, "Çocukların dışarıda oyun oynarken maskesiz olduklarını görüyordum. Malum gündem korona ve maske olunca ben de evdeki malzemelerimi değerlendirmeyi düşündüm. İğneyi iplikle buluşturdum ve çocuklar içim maske yapmaya başladım. Sadece çocuklara değil, ailelerine ve komşularımıza da yapmaya başladım. Sonuçta onlar risk altındaysa ben de risk altındayım diye düşündüm. Evdeki aile bireylerimiz de bana bu konuda destek oldular. Yaptığımız maskeleri de dağıtmaya başladık" dedi.

ISLAK MENDİL BEZLERİNDEN MASKEEvde bulunan ıslak mendil bezlerinde maske yaptığını ifade eden Birdal, "Bu konuda sağlıkçı arkadaşlarımızın fikrini aldık. Yapacağımız maskelerin insan sağlığına zarar verip vermeyeceğini sorarak bu işe giriştik. 2 katlı yaptığımız için maskelerimiz daha sağlam oluyor. Amacımız insan sağlığı. Zamanım yettiğince üretim yapıyorum. Günlük ortalama 200-250 adet maske üretiyoruz. Annem, babam, ablam, abim ve kardeşlerim de beni destekliyor ve evde bana yardım ediyorlar" dedi.

MALZEMELER YETTİĞİ SÜRECE ÜRETECEĞİZKızının maske üretme fikrini desteklediğini söyleyen Hüseyin Birdal; "Bu virüs nedeniyle evde kaldık. Kızım da böyle bir fikirle geldi bizlere. Bizler de onu destekledik ve evde ona yardım etmeye başladık. Mahalledeki komşularımız onlara dağıttığımız maskelerden oldukça memnunlar. Elimizdeki malzemeler yettiği sürece yardımcı olacağız" dedi.

Görüntü dökümü--------------- Canser Birdal ile röp- Hüseyin Birdal ile röp- Mahalle sakini ile röp- Canser öğretmenin maske dikimi- Çocuklara maske dağıtımı- Genel ve detay görüntüler

15- TARABYA SAHİLİ MARTILARA KALDI

Haber- Kamera: Anıl UÇAN/ İSTANBUL, Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan İstanbullular, sahilleri martılara bıraktı. Boş kalan Tarabya Sahili'ndeki martılar kameralara yansıdı.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Boş kalan sahilleri ise martılar dolduruyor. Normal zamanda yürüyüş yapanların, gezmeye gidenlerin, spor yapanların sık tercih ettiği Sarıyer'deki Tarabya Sahili'nde, bugün sahil şeridi, spor aletleri ve banklar boş kaldı. Boş kalan sahili ise martılar doldurdu. Sahil şeridindeki martıların uçuşma anları ise kameralara yansıdı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA DUYURMUŞTUİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla sahillerde, mesire ve piknik alanlarında, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak, piknik yapmak gibi aktivitelerin koronavirüs nedeniyle geçici olarak yasaklandığını duyurmuştu. Vali Yerlikaya mesajında şöyle demişti: "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur."

=================16 - KIVANÇ TATLITUĞ: BEN GAYET İYİYİM VE TEST SONUCUMU BEKLİYORUM

İstanbul DHA - HASTANEDE tedavi gören ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum" dedi.Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam kendisini iyi hissetmeyince gittiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.Tatlıtuğ, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Kıvanç Tatlıtuğ, "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın" dedi.

======================17- VEFA SOSYAL DESTEK EKİBİNDEN 78 YAŞINDAKİ VATANDAŞA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Semih ÇALIŞKAN/İSTANBUL, - Üsküdar'da Vefa Sosyal Destek Merkezi, torununun talebi üzerine 78 yaşındaki Mehmet Yenidünya'nın kapısını çalarak pastayla doğum günü sürprizi yaptı.Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Merkezleri 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Üsküdar Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Merkezine ulaşan bir kişi riskli olduğu için dedesinin yanına gidemediklerini ifade ederek "Dedemin doğum günü için bir pasta götürebilir misiniz" talebinde bulundu. Üsküdar'da ikamet eden 78 yaşındaki Mehmet Yenidünya'nın torunu tarafından gönderilen mesajı dikkate alan ekipler, bir pasta alarak Yenidünya'nın kapısını çaldı. Kapıyı açıp "Ben sizi tanıyamadım" diyen Mehmet Yenidünya'ya ekipler, "Biz Üsküdar vefa ekibinden geliyoruz. Torununuz Ayşenur sizinle doğum gününüzü kutlayamadığını belirtti. Biz de vefa ekibi olarak bu özel gününüzde size eşlik etmek istedik" yanıtını verdi. Yenidünya'nın mutluluk duyduğu görüldü.

"ONLARIN KUŞAĞININ BU ÜLKEDE EMEĞİ VAR, KATKISI VAR, HAKKI VAR"Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, vefa ekibinin yaptığı doğum günü sürpriziyle ilgili sosyal paylaşım sitesinde bir paylaşım yaptı. Demiryürek, "Onların kuşağının bu ülkede emeği var, katkısı var, hakkı var. Bizim de onlara hizmet etmeye niyetimiz, azmimiz ve de borcumuz var. Mehmet Amcamızın torununun Vefa Sosyal Destek Grubundan dedesinin doğum gününü kutlamamız ricasını tabi ki kıramazdık" ifadeleri yer aldı.

