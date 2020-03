DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 1-KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLU TAŞIMA KULLANIMINDA BÜYÜK DÜŞÜŞMehmet DEMİRKAYA / KORONAVİRÜS salgını riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranları yüzde 10 oranında azaldı.

1-KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLU TAŞIMA KULLANIMINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Mehmet DEMİRKAYA/ KORONAVİRÜS salgını riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranları yüzde 10 oranında azaldı. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan kullanım oranı 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e, 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a, 12 Mart'ta ise 6 milyon 731 bin 295'e düştü.

Öte yandan dün virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başlamıştı. Bunun etkisi İstanbul trafiğine yansımaya başlarken yollardaki durum havadan ve yerden görüntülenmişti.

Görüntü Dökümü: ----------------Havadan görüntüler-Kavacık'ta trafik --Trafikten görüntü(Altunizade)-Genel ve detay

13.03.2020 - 13.26 Haber Kodu : 200313141

=========================

2- ŞİŞLİ'DE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATAN NİJERYALI KADIN KAMERADA

Ersan SAN/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de takip ettiği iki kadından birisinin kıyafetini yırtarak ziynet eşyaları ve çantasını almaya çalışan, diğer kadının ise halka şeklindeki altın küpelerini çekip koparan Nijeryalı kadın, çevredekiler tarafından yakalandı. Polise teslim edilen Nijeryalı kadın ekip aracına binmemek için uzun süre direndi.Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki bir iş merkezinin önünde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Nijeryalı Goodness İfeoma E. (30) adlı kadın, caddede yürüyen Tülay K. adlı kadını takip etmeye başladı. İş merkezinin girişinde kadını sıkıştıran Nijeryalı kadın, kıyafetlerini yırtarak, üzerindeki ziynet eşyaları ve çantasını almaya çalıştı. Çevredekiler, bu durumu 'Tartışma' olarak değerlendirerek, iki kadını ayırdı. KULAĞINDAKİ KÜPELERİ KOPARDIGoodness İfeoma E. yaklaşık 20 metre ileride bu kez Hanriyet K. adlı kadını takip etmeye başladı. Bir süre takip ettiği Hanriyet K.'dan üzerindeki ziynet eşyalarını vermesini istedi. Hanriyet K., bu istek üzerine uzaklaşmaya çalıştı. Nijeryalı kadın, kadının kulağındaki büyük halka şeklindeki altın küpelerini çekerek bir bölümünü koparıp aldı. Hanriyet K., çığlık atarak yardım isterken, diğer yandan gaspçı kadını durdurmaya da çalıştı. Kadının çığlıklarını duyanlar duruma müdahale ederek, Nijeryalı kadını yakaladı. Goodness İfeoma E., müdahaleye rağmen küpeleri vermemekte direndi. Goodness İfeoma E., elindeki küpe parçalarını havaya fırlatıp attı. Kadını yere yatıran çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Nijeryalı kadını gözaltına almak istedi. Ancak, kadın buna da direndi. Uyuşturucu kullanmış olabileceği veya bağımlılık krizine girmiş olabileceği değerlendirilen kadın, ellerine ters kelepçe takılarak güçlükle polis ekip aracına bindirilebildi.

"PARMAKLARINI KÜPELERİME GEÇİRİP ALDI"Nijeryalı kadından şikayetçi olan Hanriyet K., yolda yürüdüğü sırada böyle bir olayla karşılaştığını anlatırken, "Pastanenin önündeydim. Karşıdan geldi. Kulağımda altın halka küpem vardı. Parmağına geçirdiği gibi çekip aldı. Küpeleri vermek istemedi ve kaçmadı; 'O benim' diye avucunda sıktı. 4-5 kişi yardımıma geldi. Ama avucundan alamadık. Ne içtiyse bilemiyorum" dedi.Görgü tanıklarından biri, bağrışma sesleri üzerine dönüp baktığını anlatırken, "Kırmızı montlu kadın iş merkezine sığınmıştı. Yabancı kadın ileri doğru yürüdü, pastanenin önündeki bir kadının kulağına yapıştı. Halka şeklindeki küpesini kopardı. 2-3 kişi küpeyi zorla aldı. Polis çağırdık" diye konuştu. Gözaltına alınan Goodness İfeoma E. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü: -----------(GÜVENLİK KAMERASI)-Hanriyet K. ve Nijeryalı kadın kaldırımda yürürken-Gaspçı kadın, Hanriyet K'nin küpesini çekip alırken-Çevredekiler Nijeryalı kadının elindeki küpeyi almaya çalışırken-Kadın küpe parçalarını havaya atarken-Çevredekiler Nijeryalı kadını etkisiz hale getirmek için yere yatırırken

(AKTÜEL)-Olay yerine gelen polis ekipleri-Kadının gasp etmeye çalıştığı altın küpeler -Hanriyet K. ile Tülay K.'nın görüntüleri-Hanriyet K. ile röportaj-Görgü tanığı ile röportaj-Gözaltına alınan Nijeryalı kadın -Kadın ekip otosuna bindirilirken-Mağdur iki kadın ekip otosuna bindirilirken-Genel ve detay görüntüler

13.03.2020 - 12.26 Haber Kodu : 200313116

===============================

3- ESENYURT'TA GENCE "NE BAKIYORSUN" DAYAĞI KAMERADA

Veysel TİMDU/ Esenyurt'ta 3 kişi, bir genci onlarca kişinin ortasında tekme ve yumruklarla dövdü. Mahallelinin araya girmesiyle 3 saldırgan kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis saldırganları yakaladı.Esenyurt meydanında yaşanan olayda yüzde 80 şizofreni raporu bulunan 32 yaşındaki Gökhan Taş, iddiaya göre sokakta yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğradı. Şakir T., Emrah B. ve Selçuk Ö. adlı kişiler, kendi kendine konuşan gence "ne bakıyorsun" diye bağırdı. Şizofreni hastası Gökhan Taş ise "Size bakmadım, kendi kedime bazen konuşuyorum" dedi. 3 saldırgan buna rağmen Gökhan Taş'ı sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp etti. Dayak yiyen hasta gencin yardımına çevredekiler yetişti. Mahalleli, saldırganları ayırdıktan sonra polise haber verdi. 3 saldırgan ise buradan kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 3 saldırganı yakaladı. 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin hasta genci, dövdüğü ve çevredekilerin araya girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü---------------Güvenlik kamera görüntüleri-Olay anı -Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete getirilmesi

13.03.2020 -12.28 Haber Kodu : 200313117

=============================

4- ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI ÖNCESİ HZ. ALİ CAMİİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul, Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazı öncesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde camiye geldi. Özel kıyafetler giyen ekipler caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler caminin içindeki her noktayı temizledi.

Görüntü Dökümü: --------------------Ekiplerin görüntüsüDezenfekte çalışmalarıDetaylar

13.03.2020 - 12.35 Haber Kodu : 200313121

=====================

5- İSTANBUL ADALET SARAYI DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber-Kamera: Özden ATİK/ İSTANBUL, ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) gelen 16 ekip, bugün saat 11.00 sıralarında adliyede dezenfekte işlemi yaptı. Günde binlerce kişinin giriş yaptığı adliye, duruşma salonlarından oturma alanlarına, kapı kulplarından, girişlerinde yer alan X-Ray cihazlarına kadar ilaçlı suyla dezenfekte edildi. Adliyenin atriumunda yer alan Themis heykellerine de dezenfekte işlemi uygulandı. Dün başlayan dezenfekte işlemlerinin adliyedeki tüm bloklarında tamamlanması için yarın da sürebileceği belirtildi. Görevliler, ilaçlı suyun insan sağlığına zarar vermediğini de belirtti.

Görüntü Dökümü----------------------Oturma salonları dezenfekte-Giriş kapılarında X-Ray cihazları temizliği-Themis heykelleri dezenfekte-Genel ve detaylar

13.03.2020 - 12.33 Haber Kodu : 200313119

============================

6- ESENYURT'TA CAMİLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, Esenyurt'ta camilerde cuma namazı öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler koronavirüs önlemleri kapsamında minibüs, okul gibi çeşitli mekanların yanı sıra cuma namazı öncesi camilerde de dezenfekte çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye görevlisi Muhammet Bayrak, "Otobüslerde, bağlı bulunan okullarda dezenfekte çalışmaları başlattık. Sıra camilerimize geldi camilerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Virüslere, bakterilere karşı başlattığımız bir mücadele bu mücadeleyi de sürdürmeye devam ediyoruz. Dezenfektan kullanıyoruz, amacımız bakterileri oluşumunu önlemek. Bütün camilerimize gideceğiz, belirli aralıklarla" diye konuştu. Dezenfekte çalışmaların Esenyurt'ta bulunan 70 camide daha yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Dezenfekte çalışmasından görüntüGörevli ile röportajCamiden görüntü

====================== 7- ERMENİ KİLİSESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy'deki Ermeni kilisesinde dezenfekte çalışması yaptı. İBB tarafından oluşturulan "Coronavirüs Timi" kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarını dezenfekte ediyor. Bu kapsamda Bakırköy'de bulunan Bakırköy Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler, Sağlık Bakanlığı'ndan antiseptik ve dezenfektan ruhsatı olan, cilde sürülmesinde sakınca olmayan, dakikalar içerisinde bütün virüsleri ve patojenleri öldüren yerli üretim dezenfektan ile kilisedeki ortak kullanım alanlarını koronavirüse karşı dezenfekte etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKilise ayin salonunun dezenfekte edilmesiKilisenin diğer bölgelerinin dezenfekte edilmesi

============================= 8- MEB İLE TFF ARASINDA TFF HAKEM MESLEK LİSESİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gençlerimizi gerek zihnen ve bedenen, gerekse milli ve ahlaki açıdan sağlıklı, mutlu bireyler olarak topluma kazandırılmasını önemsemekteyiz

-TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hakem Meslek Lisesi, Türk hakemliği için dönüm noktası olacak

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza attı. Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak MEB ile TFF arasında yapılacak protokol imza töreni, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.Türk hakemliğine yeni bir soluk kazandıracak proje, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in attığı imzalarla hayata geçti. Gençlere lise öğrenimiyle birlikte hakem olma imkanı sunacak protokol ile Riva'daki Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olarak hizmet verecek.NİHAT ÖZDEMİR: HAKEM MESLEK LİSESİ, TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAKTFF Başkanı Nihat Özdemir, protokol imza töreninde bir konuşma yaptı. Projenin Türk hakemliği için çok önemli olduğunu belirten Özdemir şöyle konuştu: "Bugün burada Türk hakemliği için dönüm noktası olacağına inandığımız çok önemli bir projenin ilk adımını atıyoruz. Futbol Federasyonu olarak, sporun tabana yayılmasında bize sürekli destek veren Milli Eğitim Bakanlığımız ile tarihi bir iş birliği protokolü imzalayacak olmamızdan dolayı büyük mutluluk duyuyorum.Bu önemli güne tanıklık etmek üzere törenimize katılım gösteren sizlere hoş geldiniz diyor, bizleri takip eden izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bize, TFF Hakem Meslek Lisesi gibi çok değerli bir projeyi hayata geçirme gururunu yaşatan Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a teşekkür ederek başlamak istiyorum.Sağ olsunlar kendileri Türk hakemliğinin önemli bir ihtiyacını gidermek üzere Hakem Meslek Lisesi açılması için çalışma başlattılar ve projemizi hızlı bir şekilde tamamlama aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Federasyonumuz arasında imzalanacak protokol sonrasında önümüzdeki eğitim döneminde Hakem Meslek Lisemizi inşallah açmış olacağız.Bakanlığımız ile bugüne kadar futbolcu yetiştirmek için iş birliği yaptık, bu kez ise lise düzeyinden itibaren hakem yetiştirmek için yola çıkıyoruz. Atacağımız imzayla Riva'da bulunan Meral-Celal Aras Spor Lisesi, Hakem Meslek Lisesi'ne dönüşecek.2020-2021 Eğitim Öğretim döneminin başlaması ile birlikte, okulumuzda hem Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatı hem de hakem eğitimlerine yönelik müfredat bir arada verilecek. Böylece, lise çağından itibaren donanımlı hakem yetiştirmenin de startını vereceğiz. Değerli konuklarımız, üzülerek söylüyorum ki, hakemlik kadar tartışılan bir meslek yok. Ne karar verirseniz verin bir taraf daima mutsuz oluyor. Hatta, bazen kararlarınızdan her iki tarafın bile şikayetçi olduğunu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hele hele ülkemizde her pozisyonun tartışıldığı ortamda hakemlik yapmak, hakem bulmak zorlaşıyor.Profesyonel ve amatör liglerde yılda 120 bin maç oynatıyoruz. Geldiğimiz noktada hakemlik büyük bir ihtiyaç ve biz de bu mesleğe artık futboldaki gibi bir alt yapı kuruyoruz. Yeni projemizle, 15-16 yaşında öğrencilerimiz lisemizde hakemlik ihtisası yapacak ve böylelikle ilk defa "okullu hakemlerimiz" olacak. Tahmin ediyorum ki, bunun dünyada örneği de yok.Hakemliğe doğuştan yetenekli gençlerimizi bulup, bu okulumuzda spor eğitimi, bilgi ve spor kültürünü aşılayarak bizleri uluslararası alanda temsil edecek iyi hakemler yetiştirmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere mesleki okulların en önemli özelliği okurken mesleğini de kazanmaktır. Öğrencilerimiz okuluna devam ederken sertifikalarını alacaklar ve bu sayede amatör maçlarda görev yapacaklar.Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz Riva'daki merkezimizin bütün imkanlarından yararlanacaklar. Bir çok eğitimlerini burada yapacak, saha çalışmalarına katılacak ve etkinliklerimize dahil olacaklar. Bu projenin değeri gerçekten çok büyük... Çünkü bir hakemin yetişmesi yaklaşık 10 yılı buluyor. Mevcut sistemde hakemlerimiz 30-35 yaşında Süper Lig hakemliğine ancak adım atabiliyor.Bu çalışmayla okumuzda verilecek eğitim sayesinde üst düzey hakemliğin yaşı da küçülecek, Süper Lig hakemlerimizin yaşı 25'e kadar inebilecek. Ayrıca bu proje gençlik devrimine imza atan Merkez Hakem Kurulumuz için de önemli bir fırsat olacak. Yeni hakem yetiştirmek için en büyük avantajımız Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması. Genç nüfusun futbola büyük ilgisi ve sevgisi var. Bunu büyük bir sinerjiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Biz futbola hizmet etmek isteyen gençlerin hayallerini gerçekleştireceğiz.İnanıyorum ki Hakem Meslek Lisesi yeni bir çığır açacak, Türk hakemliğine yeni bir çehre kazandıracak. En önemlisi ise, bugün yaşanan sorunların gelecek nesillerde yaşanmaması için önemli bir katkı sağlayacak.Sevgili misafirlerimiz;En değerli yatırım, daima insana yapılan yatırımdır. İnsana yatırım ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu nedenle eğitim ve spor diyoruz. Devletimiz bu projeyle gençlerimize büyük bir imkan sunuyor. Lütfen futbolu ve hakemliği seven gençlerimiz bu fırsatı değerlendirsin, bu imkanlardan faydalansın ve ülkemiz kazansın. İnanıyoruz ki, bu çalışmalarımızla Türk hakemliğinin standartları yükselecek, uluslararası rekabette hedeflenen başarı şansımız artacak.Bizim için yeni bir eğitim hamlesi olan bu projenin arkasında kararlılıkla duracağız ve başarılı olması için tüm çabamızı göstereceğiz. Merkez Hakem Kurulumuzun da destekleri ile birlikte yeni nesil hakemleri Türk futboluna kazandıracağız.Kıymetli konuklarımız;Bu projenin gerçekleşmesi için bütün imkanlarını kullanan Değerli Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a böyle bir çalışmaya öncülük ettikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Başkan Vekilim Sayın Erdal Bahçıvan bu değerli proje için büyük çaba gösterdi, tüm süreci yürüttü. Çalışmaları ve katkıları için kendisine kendim ve yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve MHK Başkanımız Sayın Zekeriya Alp'e destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu ve bakanlık yetkililerimize de gösterdikleri çabalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.Projenin Türk hakemliği ve Türk futbolu için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah okulumuzdan Dünya Kupalarında, Avrupa şampiyonalarında görev alacak yeni Cüneyt Çakırlar, finaller yönetecek yeni hakemlerimiz çıkacaktır. Böylece bu proje gurur abidemiz olacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, tekrar teşekkürlerimi sunuyorum."MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: GENÇLERİMİZİ GEREK ZİHNEN VE BEDENEN, GEREKSE MİLLİ VE AHLAKİ AÇIDAN SAĞLIKLI, MUTLU BİREYLER OLARAK TOPLUMA KAZANDIRILMASINI ÖNEMSEMEKTEYİZMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, şunları söyledi;"Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında, ülkemizin yarınları olarak gördüğümüz çocuklarımız ve gençlerimiz adına anlamlı bir adım atmanın ve bizleri burada bir araya getiren bu yeni işbirliğine tanıklık etmenin mutluluğu ile hepinizi saygıyla selamlarım.Gençlerimizi gerek zihnen ve bedenen, gerekse milli ve ahlaki açıdan sağlıklı, mutlu bireyler olarak topluma kazandırılmasını önemsemekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın yeteneklerine uygun bir eğitim içeriği ve ortamı sunmak öncelikli politikalarımız arasındadır. Ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynayan eğitim ve öğretim sistemimizi her gün biraz daha ileriye götürmek, böylece ülkemizin dünya ile rekabet gücünü artırmak için sahip olduğumuz güç ve birikimi birleştirmemiz hayati bir önem taşımaktadırDünyanın en popüler sporlarından biri olan futbol, dünya üzerinde hemen hemen her ülkede oynanan ve takip edilen bir spor branşıdır. Okul çağındaki çocukların okullarda, kulüplerde, spor alanlarında sporun gelişmesini ve yayılmasını sağlamak için fırsat oluşturmak bakanlık olarak ana görevlerimizdendir. Futbol da bu spor dallarından biridir. Özellikle gençlere yönelik yapılan bu işbirliği sayesinde öğrencilerimiz ileri yaşlarda da kendi ülkesinde bu çarkın bir dişlisi olarak Türk sporuna hizmet edebilirler. Bu çerçevede iş birliğimiz çerçevesinde yapacağımız çalışmaların ayrıntılarını sizlerle paylaşmak isterim: Bugün bizleri bir araya getiren bu işbirliği protokolü ile TFF' ye ait kampus içerisinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri için sınıfların kurulması sağlanacaktır. Okulumuz, yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecektir. Öğretim programının hazırlık sınıfı ve mesleki İngilizce dersi eklenerek güncellenmesiyle öğrencilerimiz meslekle ilgili gerekli olan dil becerisine sahip olacaktır. Ayrıca öğretmenlerimizin de gerekli bilgi ve donanımları açısından ilgili hizmet içi eğitimler düzenlenmesi planlanmıştır.Öğretmen ve öğrencilere Futbol Hakemliği eğitimlerinin düzenlenmesi ve belgelendirilmesi de bizler için önemli bir kazanımdır. UEFA ve FIFA gibi uluslararası kuruluşlarda düzenlenen Antrenör Eğitim Seminerleri'ne öğretmen ve öğrencilerin katılımının sağlanmasıyla öğrencilerimizi dünya standartlarına taşımayı hedefliyoruz. Milli sporcuların, milli antrenörlerin katılımının sağlandığı Kariyer Günleri ile öğrencilerimizin alanında uzman kişiler tarafından bilinçlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca TFF bünyesinde açılan Sporcu Eğitim ve Gelişim Kampları'ndan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin faydalandırılması sağlanacaktır. Öğrencilerin amatör takım maçlarında hakem ve yardımcı hakem olarak görev almalarının sağlanmasıyla öğrencilerimizin teori bilgiden pratiğe geçişi hızlanacaktır. Her kademede milli antrenörlerin yanında uygulamalı eğitim imkanının sağlanması da öğrencilerimizin tecrübelerini çok kısa sürede arttıracaktır.Öğrencilere burs verilmesi ve spor ile ilgili yükseköğretime devam etmeleri halinde burslarının devam etmesi de öğrencilerimiz için önemli bir kazançtır. Öğrenci ve öğretmenlerin yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine katılmalarının sağlanması da öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin gelişimi için önem arz etmektedir. Yükseköğretime devam etmeyen mezunların imkanlar ölçüsünde TFF bünyesinde istihdamına öncelik verilmesi de bizler için önemli bir gelişmedir.Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için el ele vererek atmış olduğumuz bu adım ile inanıyorum ki gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, bağımsız ve bilimsel düşünme gücüne haiz, sosyal sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş, insana ve topluma saygılı, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirme çabalarımıza çok değerli katkılar yapacak bir süreci başlatmış bulunuyoruz. Bu işbirliğinin gerek protokol tarafı Bakanlıklarımıza, gerekse topluma faydalı ve yararlı olması dileklerimle hepinize saygılar sunarım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Nihat Özdemir'in konuşmasıZiya Selçuk'un konuşması

İmzaların atılması

Kaynak: DHA