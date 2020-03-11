DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "KORONAVİRÜS" İNCELEMESİHaber: Özden ATİK İstanbul DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "KORONAVİRÜS" İNCELEMESİ

Haber: Özden ATİK İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.

Başsavcılıkça "Genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı" bildirildi. Şüpheliler ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.

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2- ECZANELERDE "KORONAVİRÜS" HAREKETLİLİĞİ

Müge YARIMBATMAN - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, Koronavirüse karşı tedbirli olunması uyarılarının ardından eczanelerde yoğlunluk oluştu. En çok en çok maske, eldiven, kolonya, el dezenfektanı ve ıslak mendil satılıyor.Beşiktaş'ta eczanesi olan Fulya Sütsever, "2 aydır zaten maske çok satılıyordu. Şimdi alkol içeren el dezenfektanı ve kolonya çok satılıyor. Bir de bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar çok satılıyor. Gelenler genellikle bilinçli ve çok araştırma yapmış olarak geliyorlar. El dezenfektanını da, maskeyi de, ilaçları da koruyucu olarak alıyorlar. Talebe kesinlikle yetişemiyoruz. Sabahtan beri mal bulmaya çalışıyorum. El dezenfektanları sıfır vaziyette. Kaliteli maske kalmadı, piyasadakiler koronavirüsüne cevap vermeyecek şekilde ama paniğe gerek olduğunu zannetmiyorum. Maskenin zaten hasta olana takılması gerektiği söylendi ama el dezenfektanı ve bol el yıkamanın çok önemli olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

Eczaneden maske ve kolonya alan Seda Yılmazmaden ise, "Olayın etkisi altındaydık, dün akşam da duyunca daha da çok etkilendim. Oğlumu, torunumu, kendimi düşündüm. Onun için bunları aldım. Takmak için maske ve kolonya aldım. Korunmamız gerektiği için aldım. Stresten, korkudan ve heyecandan aldım" dedi.

"ÖNLEMİMİZİ ALIYORUZ"Eczaneye el losyonu almaya gelen Bülent Kaya da, "Çocuklarıma da, kendime de dün hem sprey hem kolonyalı mendil aldım. Biz önlemimizi hem kendimiz hem çocuklarımız için alıyoruz. Gerisi artık devlete kalmış. Evde bir kutu maskemiz var, ayrıca çocuklar için alkollü el losyonu aldım" dedi.

"BAYA BİR YOĞUNLUK OLDU"Eczane işleten Eser Doğru ise, "El dezenfekte jelleri ve mendilleri, maske, bağışıklık sistemi için ilaçların satışı arttı. Özellikle dün bakan konuşmuş, ondan sonra baya bir yoğunluk oldu. Ben dün nöbetçiydim. Bayağı bir satış oldu, hiçbir şey kalmadı gibi bir şey. İnsan telaşlandıkları için kendince korunmanın yöntemlerini arıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü: ----------------------Eczaneden görüntü-Eczaneye gelenler-Fulya Sütsever ile röportaj-Seda Yılmazmadenile röportaj-Bülent Kaya ile röportaj-Eser Doğru ile röportaj-Muhabir anonsu-Genel ve detay görüntüler

11.03.2020 - 13.21 Haber Kodu : 200311129

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3- TAKSİM VE BAHÇELİEVLER'DE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- ALPER KORKMAZ/İSTANBUL,İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Gezici Filo, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerisi ve Bahçelievler Enver Ören Kültür Merkezi'ni dezenfekte etti.İBB, Gezici Filo ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerisi ve Bahçelievler, Enver Ören Kültür Merkezi'ne dezenfekte çalışması yaptı. Özel kıyafetler giyen ekipler hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin ile ellerinde bulunan cihaz yardımıyla dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yaptı. Bunun yanı sıra Taksim Meydanı'nda bazı kişilerin virüsten korunmak için maske taktıkları gözlendi.

Görüntü Dökümü: -------------------Bahçelievler, Enver Ören Kültür Merkezi'ndeki dezenfekte çalışması-Özel kıyafet giyen kişi-Taksim Meydanı'nda özel kıyafet giyip hazırlanan kişi-Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde dezenfekte çalışması-Özel kıyafetli kişi-Eczanede satılan maske-Taksim'de maske ile gezen vatandaşlar-Genel ve detay görüntüler

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4- AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCİ DÖVEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem'i dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Oktay Metin, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Metin, Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.Cihangir Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana gelen olayda Oktay Metin, kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem'i tartaklayarak dövdü. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem, hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli,,ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Oktay Metin hakkında dün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine Oktay Metin'i tekrar yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Avcılar Polis Merkezi'ne götürülürken ifadesi alındı. Şüphelinin Mernis kayıtlarında adresinin görülmediği, ailesinin yanında kaldığı ancak, babası veya ailesinden birisinin adına sabit bir fatura da bulunamadığı belirtildi.Oktay Metin hakkında soruşturma sürdürülürken Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. Soruşturma dosyasına olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve mağdurun yüzde 76 engelli raporu da eklendi. Bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli, tutuklama kararı üzerine Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada mağdur Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli Oktay Metin'in kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı aktarılmıştı. Başsavcılık daha sonra, mağdur Taha Alper Erdem'in otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konularını göz önünde bulundurarak, Metin'in gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini belirtmişti.

Görüntü dökümü: -----------------Şüpheli karakoldan çıkarılırken-Engellinin dayaktan sonra çekilen görüntüleri -Engelli gencin annesi olayı anlatırken

11.03.2020 - 15.47 Haber Kodu : 200311195

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5- ANNEDEN "OTİZMLİ ÇOCUĞUM OKULDA DÖVÜLDÜ" İDDİASI

Beyza Nur GÜLER-Osman BAKIR/İSTANBUL, FATİH'te özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okula giden 12 yaşındaki oğlu Göksel Şahin'in, okulda dövüldüğünü iddia eden annesi Fulya Şükran Şahin, savcılığa suç duyurusunda bulunarak, olayda sorumluluğu bulunan yöneticilerin görevden alınmasını istedi.Oğlunun 3 Şubat'tan itibaren yani 2. Dönemden beri Fatih'te bir özel eğitim ve uygulama okulunun 6'ncı sınıfına gittiğini belirten annesi Fulya Şükran Şahin, şunları söyledi: "Otistik çocukların ve özel gereksinimli çocukların olduğu bir okul burası. Bir süre ben de yanında bekledim, zaten çocuğun kaydı daha okula da alınmamıştı. 24 Şubat günü oğlum okuldan geldiğinde koltuk altında geniş morluklar gördüm. O gün önemsemedim fakat ertesi gün servisten eve geldiğinde kollarında, koltuk altından bileğine kadar morluklar vardı. Oğluma sorduğumda ismini bilmediğini söyledi. 'Sakal-bıyık hocam yaptıö dedi ve fotoğraftan gösterdi. Ben oğluma inanıyorum. Bu konuda 'oğlunuz yalan söylüyor' denildi bana. Cumhuriyet Savcılığına, ilçe Milli Eğitim'e dilekçe verdim. CİMER'e 3 tane dilekçe yazdım. Şu anda okul bana vebalı gibi davranıyor. Zaten dün okula gittikten sonra bunu basına yansıtmaya karar verdim. Savcılık kararı olup benim çocuğumu okula almayacaklarını söylediler. Hiçbir şey göstermediler. Savcılık kararıymış, soruşturma sürecinde benim oğlum okula gidemezmiş. Soruşturma ne zaman biterse o zaman gider konuşurmuşuz. Benim orada ses kaydımı aldılar. Okuldaki herkes bana vebalı gibi davrandı. Bizlerin hayatı inanın o kadar zor ki, kaynaştırma ile başlattım birinci sınıfa, 6'ya gidiyor şu anda çocuğum ve toplasanız 6 senede belki bir sene okula girmiştir. Sürekli şiddet gördük. Daha önce dişi kırıldı. O zaman cahildim, ilkokul ikiye gidiyordu. Hala daha kimin yaptığını söyler. Sürekli psikolojik şiddet yaşadık ve okullardan dışlandık. ve bunları yaşayan sadece ben değilim. Benim kader arkadaşlarım var aynı şeyleri yaşıyorlar ama bu sesini çıkaran insanlar az sayıda. Biliyorsunuz yeni bir Alper olayı oldu. Bu benim evladım ama o beni daha çok üzdü. Bazen diyoruz ki, bu çocukları sağlam gönderiyoruz eve bu şekilde darp edilmiş alıyoruz."

"OKUL MÜDÜRÜ OĞLUMUN YALAN SÖYLEDİĞİNİ İDDİA EDİYOR"Diğer hocasına durumdan bahsedince kendisine bir mesaj ile geri döndüğünü belirten Fulya Şükran Şahin, şöyle devam etti: "'Artık bahçeye çıkarmayacağım' falan dedi. Sonra, 'Bakın güzel zamanlarımız da oluyor' diye bana mesaj attı. Göksel 'bak öğretmenin fotoğraflar atmış onlara bakalım' dedim. O sırada ben resimleri çevirirken' dedi ki, "Anne bu hocam yaptı.ö İsmini bile bilmiyorum bakın. ' İsmini Sercan olarak bildiğim' diye dilekçe verdim. Okul müdürü benim oğlumun yalan söylediğini iddia ediyor. Ben oğluma inanıyorum. Daha önce inanmadığım zamanlar oldu ama o böyle şeyleri hiç unutmuyor. Ben zamanında oğluma yapılan fiziksel şiddete sessiz kaldığım için çok pişmanım. Önce darp raporumu aldım, sonra Perşembe günü Cumhuriyet Başsavcılığına gittim, Cuma günü de İlçe Milli Eğitim'e gittim. Adliyeye gittiğim gün beni okula çağırdılar. Okula gittiğimde de 'vazgeçin bundan bir şey çıkmaz' dediler. Ben de bunun üzerine Milli Eğitim'e başvurdum. Şu an benim oğlumu darp eden öğretmen hala okulda. Ben onun görevden alınmasını istiyorum."

"MORLUKLARIN FARKINDAYDILAR"Okul müdürü ile görüştüğünde, kendisine kasti olarak cep telefonu ile kaydedilen Göksel'in öğretmenine vurmaya çalıştığı görüntülerin izletildiğini anlatan Şahin, "Göksel ve öğretmeninin kör noktada olduğunu söylüyor bana müdür. 'Orada kamera yok, oraya kamera koymak lazım' diyor. Aynı yerde Göksel bankta öğretmenine elini ayağını sallayarak vurmaya çalıyor, öğretmeni hiçbir şey yapmıyor. Bana bu görüntüleri izlettiler. 'Bunu siz bilerek yaptınız' dedim. 'Bu morlukların farkındaydınız, biliyordunuz o yüzden bunu çektiniz' dedim. Başka ne amaçları olabilir. Kameranın görmediği yerde cep telefonu ile çocuğu çekmenin başka ne anlamı olabilir ki? 'Çocuğunuz öğretmene vurmaya çalışıyor, öğretmen bir şey yapmıyor' diye gösteriyorlar. Bu da komik yani. Ben evladımı tutarım, bu yapılmaz. Tutarsınız, yeri geliyor biz de evladımızı tutmaya çalışıyoruz. Dayak mı yiyeceğiz? Tutuyoruz ama hiçbir zaman morartmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: --------------------Anne ile röp. -Göksel'in görüntüleri-Morluk fotoğrafları ve fotoğrafların gösterilmisi-Belgeler ve darp raporunun gösterilmesi-Genel ve detay

11.03.2020 - 16.16 Haber Kodu : 20031120311.03.2020 - 16.18 Haber Kodu : 200311204

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6- KADIKÖY ÜST GEÇİTTEN DAMLAYAN SU MOTOSİKLETLİ POLİSE KAZA YAPTIRDI

- Kadıköy Altunizade Köprüsü'nün altında yola damlayan su nedeniyle kayganlaşan yolda yunus ekipleri kaza yaptı. İki motosikletli ekibin karıştığı kazada 2 polis yaralandı.Kaza, Altunizade Köprüsü mevkii Kadıköy yönünde saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altunizade Köprüsü'nün altından yola damlayan su yolu kayganlaştırdı. Kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli yunus polisi bir anda motosikletin hakimiyetini kaybetti. Motosiklet önündeki yunus polislerinin motosikletine çarptı. Kazada 2 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulansla HASTANEye kaldırıldı.

Görüntü dökümü: --------------Olay yeri-Polis ekipleri-Islanan yol-Köprünün su damlayan yeri-Genel ve detaylar

11.03.2020 - 15.33 Haber Kodu : 200311187

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7- ATAŞEHİR'DE PAZARCILARDAN PROTESTO Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de semt pazarının başka bir yere taşınması, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı tarafından protesto edildi. Esnaf araçtaki sebzeleri yere dökerek seslerini duyurmaya çalıştı.Esatpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarının kurulduğu Hacı Bekir Caddesi üzerinde toplanan mahalleli ve pazarcı esnafı, "Pazarımızı geri istiyoruz", "Başkan buraya" yazılı dövizler açtı. Mahalle sakinleri yaptığı açıklamada, "Bizler buradayız ama hiçbir yetkili karşımıza gelip bu konuda açıklama yapmıyor. Bu pazar bizim 50 yıllık pazarımız. Can güvenliğimiz ve daha uygun gördükleri için Örnek Mahallesi'ne taşımışlar. Bizler ve esnaf mağdur durumda. Bizler mahalle sakinleri olarak yeni pazar yerine gidemiyoruz. Mağduruz. Pazarımızı geri istiyoruz." ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri pazar yerinin geri verilmesi için imza kampanyası başlatırken, esnaf da araçlarındaki sebzeleri yola döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Toplanan grubun görüntüsü-Açılan döviz-Basın açıklaması-İmza kampanyası-Sebzeleri yere dökmeleri-Genel ve detay görüntüler

11.03.2020 - 15.37 Haber Kodu : 200311188

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Ali AKSOYER/İSTANBUL, ÜMRANİYE'de otomobili yanından geçen motosikletlinin üzerine sürüp çarparak motosikletin devrilmesine, sürücünün yaralanmasına neden olan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 420 lira para cezası kesildi. Olaydan hafif yaralı olarak kurtulan motosiklet sürücüsü Serhat Akcan "Kasten yaptı öldürmeye teşebbüs etti." dedi.Ümraniye, Çakmak Mahallesi'nde Şehit Burak Kurtuluş caddesinde meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü yolda seyir halindeyken yanından geçen motosikletin üzerine aracını sürmüştü. Otomobilin yandan çarptığı sürücü yola savrulurken, karşı yönden gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"KASTEN YAPTI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"Motosiklet sürücüsü Serhat Akcan, "İşteki ilk günümdü zaten. Trafikte normal seyir halinde ilerliyordum. Motosikletim ile servisimi bırakmıştım yolda ilerliyordum. Aracın yanından soldan sollama yaparken adam direksiyonu kırdı. Kasten yaptı. Ölüme teşebbüs etti. Karşı yönden gelen araç Allahtan yavaş geliyordu, durabildi. Allah korudu o aracın altında kalsam şu an burada olmayabilir hayatımı kaydedebilirdim. Motosikletçileri sevmiyorlar, genel olarak motosikletçilere sıfır saygıları var. Motosikletçileri sevmedikleri için bu kazaları yaşıyoruz bu durumdan dolayı şikayetçiyim. Hastaneye gittim, iyiyim. Aracın plakasını alın diye bağırdım sonrasında bayıldım ve sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

OLAY ANI KAMERADAÖte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü seyir halindeyken otomobil sürücüsünü sollamaya çalışıyor, otomobil sürücüsü direksiyonu motosiklet sürücüsünün üzerine kırıyor. Motosiklet sürücüsü temasın etkisiyle yola savruluyor, yola savrulan motosiklet sürücüsü karşı şeritte gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor, direksiyonu motosiklet üzerine kıran otomobil sürücüsü yoluna devam ediyor.

420 LİRA CEZA KESİLDİTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada motosikletin üzerine otomobilini süren sürücü A.D. yakalandı. Sürücü A.D.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 56/1a (şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak ) maddesine istinaden 132 TL, 81/1a ( trafik kazalarına karışanların, kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması ) maddesine istinaden 288 TL, toplamda 420 TL para cezası kesildi. Sürücü adli işlem yapılması için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çakmak polis merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü: -----------------Şüphelinin karakola getirilmesi-Dün olayla ilgili geçilen görüntüler

11.03.2020 - 16.29 Haber Kodu : 200311209

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9- ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YENİ İDDANAME Özden ATİK/ İSTANBUL, ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik yeni bir iddianame düzenlendi. Adnan Oktar'ın bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, toplam 18 şüpheli yer aldı. Ana davadan tutuklu bazı şüphelilerin, müştekileri şikayetlerinden vazgeçirmek için cezaevinden tehditte bulunduğu iddianamede yer aldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 113 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Adnan Oktar ve grubunun yargılandığı 226 sanıklı ana davayla birleştirme talebiyle gönderildi. Bir numarasında şüpheli Adnan Oktar'ın bulunduğu iddianamede Mustafa Kuşcu, Hakan Kurtul, Mehmet Ender Daban, Pelin Akçalı, Serdar Dayanık, Cemil Gültekin, Hayri Muhammet Kes, Hüsnü Erel Aksoy, Kübra Kartal, Mustafa Işık, Celal Özbektaş, Burak Sanver, Mehmet Alp Ünlü, Nilüfer Ayır, Abdulkadir Erhan Keskin, Turgut Aksu ve İpek Esra Uçar yer aldı. Şüpheliler hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlamalarında bulunuldu.Yeni müştekilerin dosyaya dahil olması ve bazı dijital materyallerin çözümü üzerine hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ana davada şikayetçi olan isimleri, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları kaydedildi. İddianamede, şüpheli örgüt kurucu yöneticisi Adnan Oktar'ın müşteki K.M.S'ye karşı zincirleme nitelikli cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TEHDİT ETMİŞAna davadan da yargılanan Mustafa Işık'ın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu halde müşteki Bahar K.'nin ifadesini değiştirmesi amacıyla tutuklu şüpheli Kübra Kartal aracılığıyla müştekiyi ankesörlü telefondan arattığı, örgütün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit ettiği belirtildi.

KARŞI FAALİYETE GEÇTİŞüphelilerden örgütün imamlarından Mehmet Alp Ünlü'nün ise uzun süre örgütte bulunduktan sonra ayrılan müştekilerinden Özkan M'nin cep telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığı belirtildi. İddianameye göre Ünlü, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan şüpheli Nilüfer Ayır'ı arayarak faturasını ödeyip ödemediği, erotik sitelere girip girmediği gibi bilgileri elde etmeye çalışarak Özkan M. hakkında örgütten ayrıldığı için karşı faaliyete başladığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü: --------Arşiv

11.03.2020 - 13.18 Haber Kodu : 200311125

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10- İREM DERİCİ'YE TACİZ İDDİASI: SANIĞA 5 AY HAPİS CEZASI

Ruken KADIOĞLU/Istanbul,DHA- Şarkıcı İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Erol K. (33) "cinsel taciz" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Erol K. hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erol K. katılmadı. İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer salonda hazır bulundu. Müşteki İrem Derici Irak'ta konser vermesi nedeniyle duruşmaya katılamadı.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"Duruşmada, şarkıcı İrem Derici'nin iş programının yoğun olması nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirten avukat Ayşegül Mermer, "Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık önceki savunmalarında üzerine atılı suçları kabul etmektedir" şeklinde konuştu.

5 AY 18 GÜN HAPİS CEZASIMahkeme hakimi, sanık Erol K.'nın "Cinsel taciz" suçunu işlediğini sabit görerek, suçun zincirleme şekilde ve elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıklardan yararlandığını belirterek 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hakim, sanık hakkındaki verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAME: İddianamede, müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli Erol K.'nın ise Derici'nin hayranı olduğu belirtiliyordu. Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müşteki İrem Derici'ye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde birçok mesaj göndererek tacizde bulunduğu kaydediliyordu. Şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği, ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtiliyordu. İddianameye göre, şüpheli Erol K. hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Sanık Erol K. 27 Ağustos tarihinde gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Görüntü dökümü: ----------------ARŞİV

11.03.2020 -14.27 Haber Kodu : 200311156

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11- İMAMOĞLU'NDAN TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ'NE ZİYARET

İSTANBUL,İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'e iade-i ziyarette bulundu. Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen görüşmede İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur eşlik etti.

"OLİMPİYATLARA HEP BERABER HAZIRLIK YAPMALIYIZ"TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, İmamoğlu ve beraberindeki heyete, bina içerisindeki panolar üzerinden, Türkiye'nin olimpiyat süreciyle ilgili bilgi verdi. İmamoğlu, görüşmeyi, "Niyetimiz, İstanbul'un en yakın tarihte olimpiyatla buluşmasını istiyoruz. Bu anlamda bir ortak mücadele vermek ve bunun mutlak başlangıcının da bir spor ruhu olması gerektiğini, her iki taraf olarak biliyoruz. Bu noktada çok etkili bir çalışma dönemini başlatmak arzusundayız. Tabii ki Olimpiyat Komite'mize başvuracağız, beraber tartışacağız, konuşacağız. Bizim önümüzdeki yıllarda en önemli çalışmalarımızdan birisi, İstanbul'u olimpiyatla buluşturmak olacak. Makul bir zaman dilimine bunu tanımlamak lazım. Şimdiden o dönemin sporcularına, o dönemin İstanbul halkı olacak çocuklarımıza, gençlerimize; sporu, sporcu ruhunu ve olimpiyat ruhunu aşılamak, anlatmak lazım. Yoksa bu işler, tek başına tesisle olmuyor. Ona çalışacağız. Niyetimiz bu. Başkanımız niyetimizi biliyor. Zaten onların yıllardır niyeti bu. İnşallah o niyet birliğiyle beraber hem milletçe hem İstanbul şehri olarak, buna hep beraber hazırlık yaparız" sözleriyle değerlendirdi.

Görüntü Dökümü: ----------------Ziyaretten görüntü-İmamoğlu'nun açıklaması

-Detaylar

11.03.2020 - 12.46 Haber Kodu : 200311115

Kaynak: DHA