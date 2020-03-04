DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

04.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:20

AVCILAR ve Küçükçekmece 'de hayvanseverler, Küçükçekmece Gölü sahilini mesken tutan martı ve karabatakları beslemek için fırınlardan ve evlerinden ekmek toplayarak, onlara atıyor. Kuşlar, tarihi Taşköprü'den kendilerine atılan ekmekleri kapmak için yarışıyor.

Soğuk havada yiyecek bulmada zorlanan martılar, Avcılar'da Kuruçeşme Mevkii'nde gölün dalgalı sularında yüzen sakar mekelerin arasına dalışlar yaparak, küçük su canlılarını kapmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Küçükçekmece Gölü'nün deniz ile birleştiği Taşköprü martı ve karabataklar için sığınak oluşturuyor. Yakındaki küçük teknelerin, kıyadaki çitlerin üzerinde oturan martılar ve sudaki karabatakların aç olduğunu göz önünde bulunduranlar, poşetler dolusu ekmeği onlara taşıyor. Ankara'dan 8 ay önce gelerek Küçükçekmece'deki çocuklarının yanında kalmaya başlayan emekli işçi Hüseyin Çolak da köprüye hergün elinde poşetler dolusu ekmekle gelenlerden biri. Çolak, kuşları besleyince çok mutlu olduğunu belirterek, "Çöp konteynerlerinin üzerine bırakılan ve kuşlara götürmem için ayrılan fırınlarda satılmayan bayat ekmekleri her sabah alıp buraya geliyorum. Günlük getirip attığım ekmek miktarı değişiyor. Ancak 4-5 poşette ortalama 25-30 ekmeği buraya taşıyorum. Fırıncılardan Allah razı olsun. Kuşlar da sebepleniyor.ö dedi.

Yoldan geçerken martı ve karabatakları bir süre izleyerek ekmek atan Sanem Yaldım da İstanbul'da vapur yolculuğu yapanların martılara simit attıklarını hatırlatırken, "Günümüzde hayvanlara saygı ve sevgi kalmadı. İnsanların hayvan sevgisi konusunda bilinçlenmesi gerekö diye konuştu. Ev kadını Füsun Akbulat ise, evdeki bayat ekmekleri biriktirdiğini, bunun yanı sıra marketlerin attığı ekmekleri aldığını, yolu Taşköprü'ye her düştüğünde gelip bunları attığını söyledi.

Görüntü Dökümü: -------------------Avcılar'daki martıların dalgalı suda yem kapma dalışları-Küçükçekmece tarihi Taşköprü'nün yanında bekleyen karabatak ve martılar-Küçük teknelerin üzerindeki martılar-Demir çitlerin üzerinde tek sıra dizilen martılar-Martılara yiyecek atanlar-Martı ve karabataklara yiyecek taşıyanlar

-Martı ve karabataklara ekmek atanlar ile röportajlar

04.03.2020 - 12.59 Haber Kodu : 200304102_

- Bombası

Kaynak: DHA