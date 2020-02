DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

25.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:21

HAVALİMANINDA 7/24 MAHKEME (1)

Hilal ÖZTÜRK - Harun UYANIK - İstanbul DHA- ADALET Bakanlığı yurtdışına çıkış ve girişlerde yaşanabilecek gözaltına alınma, hak ihlallerini önleme ve suçla etkin mücadele için havalimanlarına nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı. İlk uygulama yeni İstanbul Havalimanı'nda hayata geçti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş yeni uygulama ile ilgili bilgi verdi.

Memiş, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Havaalanına açtığı ek hizmet binasında 3 savcının görev yaptığını belirtti.Haydar Memiş, 15 günde 200 dosya bakıldığını açıklarken önümüzdeki dönemde 4 bin dosyaya bakılabileceği kaydetti.Memiş, savcılar için yatakhane de olduğunu ifade ederken uygulamanın terör suçlularını kapsamadığını söyledi.

2-İSTANBUL'UN KARA NOKTALARI

- İstanbul'da 2019 yılında en fazla kaza meydana gelen 10 nokta...

- En çok kaza Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi TEM bağlantı yolu Ankara yönünde meydana geldi

- İstanbul'da 2019'da trafik kazası sonucu 117 kişi hayatını kaybetti.

Ali AKSOYER-Buse PELİVAN-Hüseyin ÇAKMAK-Buğra BENLİOĞLU/ ISTANBUL, İSTANBUL'da ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 "kaza sıcak noktası" tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkileri bu noktalarda meydana gelen kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Emre Şen " İstanbul'da ölümlü kaza oranı 2016 yılına göre yüzde 60.56 düştü, hedefimiz 0 kaza" dedi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "trafik kazalarının azaltılmasında en başarılı il" ödülü verildi.İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri 2019 yılında en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 sıcak nokta ile kaza sayılarını açıkladı. İşte o kaza noktaları: Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi TEM Ankara yönü Bağlantı Mevkii 17 KazaKadıköy D100 Kozyatağı Mevkii 17 KazaFatih Adnan Menderes Bulvarı Akdeniz Caddesi Kavşağı 15 KazaŞişli Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Kavşağı 15 KazaFatih Turgut Özal Caddesi Deniz Abdal Cami Sokak Kavşağı 14 KazaBeyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Taksim 360 önü 12 KazaŞişli TEM Otoyolu Türk Telekom Arena Mevkii 12 KazaBeylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi Kavşağı 11 KazaÜmraniye Alemdağ Yolu Alemdağ Caddesi Kavşağı 10 KazaBeşiktaş Muallim Naci Caddesi Alarko önü 10 Kaza

İSTANBUL'DA 2019'DA TRAFİK KAZASI SONUCU 117 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2019 yılında kaza verilerine ait istatistiklere göre, İstanbul'da 109 ölümlü kazada 117 kişi hayatını kaybetti. Aynı tarih aralığında meydana gelen 16 bin 51 kazada 22 bin 40 kişi yaralandı. 2016 yılından bu yana ölümlü kaza oranlarında ise yüzde 60.56 oranında azalma meydana geldi. İstanbul'da 2017 yılı içinde meydana gelen kazalarda 177 kişi 2018 yılında ise 123 kişi hayatını kaybetmişti. 2020 yılı içinde ise 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 ölümlü kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 97 kazada 2 bin 783 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ÖLÜMLÜ KAZALAR EN FAZLA AŞIRI HIZ YÜZÜNDEN MEYDANA GELDİİstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul'da meydana gelen ölümlü kazaların 46'sının aşırı hız yüzünden meydana geldiği öğrenildi. 2019 yılında hatalı manevra yüzünden 18, arkadan çarpma sonucu 4, kaza meydana geldiği belirtildi.

EN FAZLA CEZA AŞIRI HIZ NEDENİYLE KESİLDİÖte yandan 2019 yılı içinde İstanbullulara en fazla ceza, aşırı hız nedeniyle kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçen yıl 1 milyon 325 bin 772 sürücüye aşırı hız yaptığı için trafik cezası kesildi. Emniyet Kemeri takmayan 322 bin 492 sürücüye, sürüş esnasında cep telefonuyla konuşan 210 bin 713 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 129 bin 375 sürücüye, emniyet şeridini ihlal eden 70 bin 946 sürücüye, yayalara öncelik vermeyen 12 bin 158 sürücüye de ceza yağdı.

"KAZA NOKTALARINI TESPİT ETMEK İÇİN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Emre Şen, kaza noktalarının tespit edilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kazası olan her yeri GPRS cihazı ile koordinatları alıp haritalanma sistemi üzerinde haritalıyoruz. Kazaların yakın bölgede fazla sayıda olduğu noktaları 'kaza sıcak noktası' olarak belirliyoruz. 100 metre çapında birden fazla kaza olduysa orası 'kaza sıcak noktası' bizim için. Bu kaza sıcak noktalarını tespit ettikten sonra kaza raporu tutan ekibin haricinde uzman bir ekibimiz teker teker bu kaza sıcak noktalarına gidiyor ve buradaki durumu tespit ediyor. 'Orada neden kaza oldu?' diye araştırıyoruz. Kaza yolla alakalı mı, hız limitlerinden mi kaynaklanıyor ya da sürücülerin sürekli ihlal ettiği bir kural mı var ondan mı kaynaklanıyor bunu tespit ediyoruz. Çünkü bir noktada birden fazla kaza olması normal bir şey değil. Bu tespitlerimize göre yol yapımı bakımı işaretleriyle ilgili bir durum varsa ilgili kurumlara belediyeye karayollarına bununla ilgili yapılması gereken tavsiyelerimizi yazıyoruz. Son yıllarda İstanbul'daki kazalara bakacak olursak 2017 yılında İstanbul'da 177 adet ölümlü trafik kazası meydana gelmiş 2018 de bu sayı 123'e düşmüş. 2019 ise 109'a düşmüş. 2016 yılından 2019 yılına kadar ölümlü kaza oranında yüzde 60.56 bir azalma söz konusu. Gelişmiş devletlerin standartlarına yaklaşıyoruz. Hedefimiz 0 kaza. 2019 yılı içinde İstanbul İl emniyet müdürlüğü olarak 'Trafik kazalarının azaltılmasında en başarılı il 'ödülü olarak teşekkür belgesi aldık. Çalışmalarımız etkin şekilde devam edecek."

"SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR MUTLAKA EMNİYET KEMERİ TAKSIN""Trafik kazalarını azaltmak için sürücülere öncelikle emniyet kemerlerini muhakkak takmalarını sadece sürücülere değil yolculara da arka koltukta oturanlara da emniyet kemerlerini muhakkak takmalarını öneriyoruz." diyen Emre şen, "Seyir halinde araç kullanırken kesinlikle cep telefonuyla konuşmasınlar sadece bluetooth kulaklıklar ya da araçların bluetooth kitlerinden konuşulabilir. Araç cinslerine göre hız limitlerine uymaları gerekiyor çünkü hız limitleri bilimsel verilere göre hesaplanmış verilerdir. Bunun yanında kesinlikle alkollü araç kullanılmaması gerekiyor. Çünkü alkol, dikkati ve refleksleri son derece araç kullanırken zayıflatan bir etmen olarak karışımıza çıkıyor." dedi.

3- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 13 GÖZALTI

Ali ABLAY-Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL, İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün yurtdışındaki faaliyetlerinde emir, sözde polis vb. sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin Türkiye'de olduklarını belirledi. Türkiye'de bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerinin sosyal medya üzerinden iletişimde oldukları ve kurdukları gruplarda DEAŞ terör örgütüne ait örgütsel paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yine bu gruplar içerisinde DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de bulunan üyelerine gönderdiği para yardımlarının dağıtılmasının organize edildiği öğrenildi. Paraları dağıtmakta görevli olan DEAŞ terör örgütü üyesi 11 yabancı uyruklu ve 3 Türk şüphelinin yakalanmasına yönelik Avcılar, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane ve Küçükçekmece olmak üzere 7 ilçede 13 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 9 Suriye'li, 1 Irak'lı ve 3 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Baskın yapılan evlerde bulunan 4 yabancı uyruklu kişinin de tahdit kaydı olduğundan idari işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildikleri öğrenildi. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 13 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

4- ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, TRAFİK AKSADI

Ersan SAN/ ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştuEsenyurt TEM Otoyolu, Ankara istikametinde saat 11.002de aralarında iki kamyonun da olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazaya karışan kamyonlardan birinde sıkışan sürücüyü Mehmet Y. isimli sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler yaralı sürücüyü kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Mehmet Y. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTUKaza nedeniyle Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verilirken, yoğunluk oluştu. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları görüldü. Ekipler, kazaya karışan araçları kaldırdıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

5- 4 KİŞİLİK KADIN HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

-Kadınların hırsızlık için apartmana giriş ve çıkışları kameralara yansıdı.

Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'da gündüz kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen 4 kadın polis tarafından yakalandı. Biri hamile olduğu öğrenilen kadınların daha önceden bir çok kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. 6 eve girerek piyasa değeri 500 bin lira değerinde altın ve döviz çaldıkları öğrenilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kadınların hırsızlık için apartmana giriş ve çıkışları kameralara yansıdı.

KADIN HIRSIZLARIN KİMLİĞİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİAsayiş Şube Müdürlüğü tarafından Bakırköy, Kadıköy, Zeytinburnu ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis olayların meydana geldiği evlerde bulunan kamera görüntülerini incelediğinde evlere 4 kadın tarafından girildiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz hafta içinde yapılan operasyonda Ebru U.(19), Ayşe Ç.(22), Kiraz Ç.(22) ile Deniz Ç.(26) gözaltına alındı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILARHırsızlık Büro Amirliğine getirilen kadın şüphelilerin azılı hırsız oldukları tespit edildi. Ebru U.'nun daha önce 28 kez gözaltına alındığı ayrıca 13 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ayşe Ç.'nin daha önce 16 kez polis tarafından yakalandığı 9 ayrı hırsızlık dosyasından aranması olduğu, Kiraz Ç.'nin ise daha önceden 30 kez polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Deniz Ç.'nin ise daha önceden 45 kez polis tarafından gözaltına alındığı, 6 ayrı dosyadan aranması olduğu belirledi.

KADIN ŞÜPHELİLER KAMERADAŞüphelilerin ellerindeki plastik parçasıyla önce apartman kapılarını daha sonra kilitlenmeyen daire kapılarını açarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin apartman kapılarını zorladıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

3'Ü TUTUKLANDIHırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında 6 ayrı evden 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden hamile olduğu öğrenilen Kiraz Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6- SANCAKTEPE'DE MARKETTEKİ GASP ANI KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, SANCAKTEPE'de bir markete giren şüpheli, kasada duran market çalışanına bıçak çekerek kasadaki paraları aldı, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesindeki bir markete 9 Şubat günü müşteri gibi giren bir kişi, kasada duran kadın çalışana bıçak çekerek, kasadaki 1075 Lirayı gasp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin önce markete müşteri gibi girdiği, ardından kasada çalışan kadına bıçak çekerek, çekmeceyi açtırdığı görülüyor. Kasadan parayı alan şüphelinin marketten koşarak uzaklaşması ve market çalışanlarının peşinden koşmaları da kameralara yansıyor.Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ve çevrede araştırma yapan emniyet ekipleri şüphelinin 16 yaşında H.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelinin Esenyurt'taki bir evde olduğunu tespit eden polis, eve baskın düzenledi. Şüpheli H.Ç. evin içerisinde yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada 150 lira ele geçirildi.Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7- PAKSOY KARDESLERİN BERAATİNE İLİŞKİN GEREKÇELİ KARAR ÇIKTI

Özden ATİK/ İSTANBUL, BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin yargılanan Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ve Can Paksoy hakkında verilen beraat kararının gerekçesi belli oldu. Gerekçeli kararda, Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun "olay öncesindeki birtakım psikolojik problemleri nedeniyle pencereden atladığı ve bu atlama neticesinde vefat ettiği" ifade edildi.İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk beraat kararının Yargıtay tarafından usulen bozulması üzerine yeniden yaptığı yargılamada sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy hakkında verdiği beraatin gerekçeli kararını tamamladı. 31 sayfalık kararda, eğitimini Amerika'da tamamlayan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun Türkiye'de eğitimine uygun iş bulamadığı, bir ilişkisinin bittiği, annesi ve babasının boşandığı ve babasının olay günü başka bir kişiyle nişanlandığı, ancak Erköseoğlu'nun bu nişana gitmeyi reddettiği ve nişanlılık olayından psikolojik olarak etkilendiği belirtildi.

PENCEREYİ TEK BAŞINA AŞABİLECEĞİ KAYDEDİLDİNazlı Sinem Erköseoğlu ile sanık Can Paksoy'un eğlence mekanında sarıldıkları, duygusal ve fiziksel yakınlaşmanın görüntülerden ve fotoğraflardan anlaşıldığı, herhangi bir zorlama, tehdit ve cebirin ötesinde, belirli bir samimiyet içeren yakınlaşmanın olduğu kaydedildi. Sanık Can Paksoy'un odasından boşluğa açılan pencerenin yüksekliğinin 76 cm olduğu, 1,71 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığındaki maktülenin tek başına aşmayı başarabileceği yükseklikte olduğu ifade edildi.

ATLAMADAN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI İSPATLANAMADIAdli tıptan alınan farklı raporlara göre, Erköseoğlu'ndaki bulguların yüksekten düşme ile oluşabilecek nitelikte olduklarının tespit edildiği, kafasındaki yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğunun tespiti karşısında atlamadan önce öldürüldüğü iddiasının ispatlanamadığı vurgulandı.

KAFASINDAKİ DARBENİN KLİMA ÜNİTELERİNDEN OLMASININ MÜMKÜN OLDUĞUKararda, boşluğun çok geniş olmadığı, klimaların dış ünitelerinin bol miktarda olduğu maktüle 8 kat aşağı düşerken başını çarpmış olma ihtimalinin yüksek olduğu, maktülenin topuklarındaki duvar boyaları ve sürüntülerin olması nedeniyle başını duvara ve klima ünitelerine çarpması ile mümkün olduğu belirtildi. Sanık Can Paksoy'un maktüleyle odada geçirdikleri zamanın son kısmını hatırlamadığını söylemesi ve getirdiği kıza karşı ilgisizliği, hiç merak etmemiş olması aleyhine değerlendirilse bile Can Paksoy'un sızıp kalması, uyuması, misafirini koruyamaması kanunda suç olarak tanımlanmadığı da anlatıldı.

GELİP TESLİM OLMASI SUÇSUZLUK PSİKOLOJİSİNDENErköseoğlu'nun rızasıyla eve gittiğinde şüphe bulunmadığı, atlama öncesinde maktüle ile Can Paksoy'un karşılıklı veya tek taraflı saldırıya uğradığının delille tespit edilemediği, ölenin vücudunda olası cinsel saldırıya ilişkin yan delil bulunamadığı da ifade edildi. Sanığın olaydan çok önce uçak biletini almış olması ve havalimanına gitmiş olmasına rağmen olayı öğrenince hemen geri gelmesi dikkate alınarak böyle bir ciddi suçu işleyen kişinin kaçması gerektiği belirtildi. Kararda,olay tarihinde geçerli ABD vizesinin bulunduğu göz önüne alınarak "kolluk birine haber vermesi, gelip teslim olmasının suçsuzluk psikolojisinin delilleri olduğu" belirtildi.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ NEDENİYLE PENCEREDEN ATLADIĞISanıkların Erköseoğlu'nu öldürdüklerinin ispat edilemediği belirtilen kararda, "Erköseoğlu'nun olay öncesindeki birtakım psikolojik problemleri nedeniyle pencereden atladığı ve bu atlama neticesiyle vefat ettiği anlaşılmakla sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİBoston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cesedi, 26 Eylül 2010'da Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu. İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat etmişlerdi. Nazlı Sinem'in ailesi kararı temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, kovuşturma evresinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'a duruşmaların bildirilmediği gerekçesiyle beraat kararının bozulmasını istemisti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018'de Paksoy kardeşler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar vermişti. Yeniden görülen davada 5 Şubat tarihli celsede, Paksoy kardeşlerin beraatine karar verilmişti.

8- SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'E HEDİYE EDİLEN ESERLER İLK KEZ SERGİLENİYOR

Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU - Can EROK/İSTANBUL, JAPON İmparatoru Meiji tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen zırh takımı, Japon nişanı ve Japon mabedi Saray Koleksiyonları Müzesi'nde ilk kez sergilenmeye başlandı.Osmanlı Devleti ile Japon İmparatorluğu arasındaki kültürel ilişkilere ve ortak geçmişe ışık tutması açısından paha biçilmez bir birikim olarak görülen zırh takımı, Japon nişanı ve Japon mabedi ilk kez sergilenmeye başlandı. Japon İmparatoru Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu ve eşinin, Sultan 2. Abdülhamid'i ziyareti sonrası Meiji tarafından gönderilen bu eserler Topkapı Sarayı'ndan alınarak Saray Koleksiyonları Müzesi'ne getirildi.

"JAPON İMPARATORU MEİJİ MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRİYOR"Eserlerin Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilme nedenini anlatan Saray Koleksiyonları Müzesi Müdürü Güller Karahüseyin, şunları söyledi:

"Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar Başkanlığı bünyesine katılmasıyla birlikte orada yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen bu Japon eserlerin, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde ziyaretçilerimizle buluşması sağlandı. Bu eserler daha önce Topkapı Sarayı'ndaydı. Sultan 2.. Abdülhamid'e, Japon İmparatoru Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu ve eşi bir ziyarette bulunuyorlar. Bu ziyaret resmi bir ziyaret değil. Hüsnükabule mazhar oluyorlar. Sultan 2. Abdülhamid onları çok güzel karşılıyor. Hatta onlara çeşitli derecelerde nişanlarda takdim ediliyor. Prens Komatsu ve eşi ülkelerine döndükten sonra Japon imparatoru Meiji, bu ziyaretten sonra memnuniyetini belirten bir mektup gönderiyor. Bu mektupla birlikte Japon İmparatorluğu'nun en büyük nişanı olan 'Krizantem Nişanı' göndererek memnuniyetini dile getiriyor. Bu nişanın arkasında Japonca olarak 'Büyük Krizantem Nişanı 1887' yazıyor. Diğer hediye de 1892 yılında Japonya'dan getirilen zırh takımı. Bu takımın içinde kalkan, kılıç ve flama da bulunuyor. Bu zırh takımının da 400 yılı aşan tarihi var. Hatta 1615 yılında Osaka Savaşı'nda da kullanıldığı tahmin ediliyor. Çünkü zırhın göğsünde bir iz görülüyor. Bu da Japon tüccar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na getirilerek Sultan Abdülhamid'e hediye ediliyor. Bu zırh takımının dünyanın sayılı şehirlerinde olduğu biliniyor. Mabed modeli de Japon imparatoru tarafından 25. cülüs yılı hediyesi olarak gönderiliyor. Mabed de çok özel bir eser."

SARAY KOLEKSİYONLARI MÜZESİ'NDE SERGİLENİYORZiyaretçiler Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan 2.. Abdülhamid'e hediye edilen eserleri Beşiktaş'ta bulunan Saray Koleksiyonları Müzesi'nde görebilecek. Müze pazartesi günleri hariç diğer günlerde ziyaretçilerini bekliyor.

9- KIZINI ÖLDÜREN DAMADININ YAKALANMASI İÇİN YÜRÜDÜ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da tartıştığı dini nikahlı eşi Seda Kurt'u (40), biri 2 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Ercan A.'nın annesi Bedia Akar, bir grup kadın ile birlikte yürüyerek, şüphelinin yakalanmasını istedi.Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında geçen Kasım ayında meydana gelen olayda Ercan A., dini nikahlı eşi Seda Kurt ile sabaha karşı tartıştı. Ercan A., 2 yıl önce dünyaya gelen çocukları için sık sık kavga da ettiği Seda Kurt ile tartışırken, mutfaktan aldığı bıçağı defalarca karnına saplayarak kaçtı. Ercan A., kaçarken, bıçağı da çaprazdaki binanın girişine attı. Seda Kurt, evde bulunan oğlu Özgür Kurt ve annesi Bedia Akar'ın haber vermesi üzerine gelen 112 görevlileri ile hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.Bedia Akar, kızı Seda Kurt'u öldürdüğü iddiası ile aranan damadı Ercan A'nın yakalanamamasına tepki gösterdi. Akar, öldürülen kızının daha önce Beylikdüzü'ndeki bir kadın sığınma evinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinin bıçaklı saldırısına maruz kalan bir kadını korumak isterken defalarca bacağından bıçaklandığını hatırlattı.Bedia Akar, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak, intihara teşebbüs suçlarından kaydı bulunan işsiz 41 yaşındaki Ercan A.'yı gizleyenlere tepki gösterdi. Akar, kısa süre önce DHA muhabirine öldürülen kızının ilk eşinin 16 yıl kadar önce evden ayrıldıktan sonra bir türlü bulunamadığını, açılan 'Gaiplik Davası'nın bir türlü sonuçlanmadığını, bunun üzerine dini nikah ile 3 yıl önce çok severek evlendiği Ercan A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirterek, şöyle dedi:

"BU TERÖR SON BULSUN""Bunu saklayan nasıl bir vicdan? Buna yardımcı olan, destek sağlayan nasıl bir insan anlamıyorum. Polis soruşturmanın gizli sürdüğünü söylüyor. Akrabası dahil hiçbir çocuğu bile sormadı. Ondan olan iki yaşında kızı var. Bu terör son bulsun. Bunların yaptığı yanlarında kar kalmasın. 'Suç makinesi' gibiydi, denetimli serbestlikten dışarıdaydı. Bir sürü eski cezası, suçu, temyizdeki süren davaları ve sürekli arka arkaya gelen denetimli serbestlikleri vardı. Denetleyemiyorlarsa lütfen bunları sokağa salmasınlar. Madde kullanıyordu, en kısa sürede bulunup gerektiği gibi cezalandırılmasını istiyorum. Buna lojistik destek sağlayanların tümünün cezalandırılmasını istiyorum. Kim saklıyor. Bu çocuk 100 gündür akşamları anne diye ağlayarak uyuyor. Hangi vicdan buna sığıyor."

KADINLARLA BİRLİKTE YÜRÜDÜBedia Akar, 'Avcılar Kadın Platformu' tarafından kızını öldürmekle suçlanan Ercan A.'nın yakalanması amacıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına katıldı. Yürüyüş sırasında gözyaşlarını tutamayarak, Ercan A.'yı saklayanların nasıl bir vicdana sahip olduğunu soran Akar, Denetimli Serbestlik uygulamasını da eleştirdi. Okunan basın açıklamasında, "Seda Kurt, Türkiye'de kadın cinayetine kurban giden kadınlardan sadece biri. 2019 yılı raporlarına göre Türkiye'de 474 kadın öldürüldü. Seda da bu kadınlardan biriydi. Ailesi aylardır adaletin peşinde fakat ne aydınlatılan bir dosya ne de yakalanan bir katil var" denildi.

Anne Bedia Akar'ın anlattıkları

