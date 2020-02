DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

20.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:53

GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (1)

Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.

Kaza Gaziosmanpaşa Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

2- KARA KUTULAR ÇÖZÜLÜYOR; SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI AYDINLANMAYA BAŞLADI

İSTANBUL, SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişinden sonra duramayarak 5 Şubat günü pistten çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği Pegasus Havayolları uçağının kara kutuları Almanya'nın Braunschweig şehrindeki Alman Havacılık Kaza Soruşturma Bürosu (BFU) tesislerinde önceki gün Amerikalı yetkililerin nezaretinde deşifre edildi. Kara kutulardan olumsuz meteorolojik şartlardan kule ve hatta pist bakım hatalarına kadar bir dizi ihmal çıktı. Sanılanın aksine kara kutu kayıtlarına göre kazada pilot hatasının düşük seviyelerde olduğunun saptandığı öğrenildi.

Kulenin uçağa önceki uçakların pas geçtiği bilgisini Türkçe verdiği ve o sırada iletişim başta olmak üzere yardımcı görevlerle ilgili ikinci pilotun Hollandalı olması nedeniyle bunu anlamadığı ve kendisinden yapması beklenen muhtemel uyarıyı yapamadığı ortaya çıktı. Uçağın limitler içerisinde ve pilotların o an için risk almadan yaptığı normal iniş sonrası pistin son metrelerinde daha önceki iniş kalkışlar nedeniyle frenlemeye izin vermeyerek uçağın buz zemin üzerinde gibi kaydığı anlaşıldı. Pistin sonunda durma sahası yerine dik açılı bir yamaç bulunması ve yamacın kaymaması için yapılan duvar ise uçağın parçalanmasına neden oldu.

Kazanın üzerindeki perde, kara kutuların deşifre edilmesiyle aydınlanmaya başladı. İşte kazaya sebep olan hatalar zinciri:

1. Olumsuz hava şartları nedeniyle Pegasus'un kaza yapan uçağına inişinden hemen önce yıldırım düştü. Yıldırımlara karşı donanımlı olan uçaklar bundan etkilenmiyor. Ancak her iki pilot da prosedür gereği konsantrasyonlarını yıldırımın uçağın aletlerine bir etkisi olup olmadığına odakladı.

2. Bu sırada uçağı kaptan pilot kullanırken ikinci pilot ise iletişim ve aletlerin takibi görevine odaklanmıştı. Kule daha önceki iki uçağın pisti pas geçtiğini söyledi. Ancak bu uyarısını havacılık terminolojisine göre İngilizce yerine Türkçe yaptı. Kaptan "Anladım diye cevap verdi ancak iletişimden sorumlu Hollandalı ikinci pilot anonsu anlamadığı ve inişe saniyeler kaldığı için kokpitte koordinasyon bozuldu.

3. Bu sırada bir başka uçak, kaza yapan uçaktan hemen önce aynı arka rüzgarla kalkış yaptı. Bu da pilotlara her şeyin normal akışı içerisinde olduğu hissini yarattı.

4. O sırada arka rüzgar saatte 26.4 km süratle esiyordu. Pegasus Havayolları arka rüzgar pas geçme limiti saatte 28 km olduğu için pilotlar toleranslar içinde olan uçakla iniş kararı aldı.

5. Pistin uzunluğu 3 bin metre. Uçak, sanılanın aksine pistin ortalarına veya sonuna doğru sert olarak değil, normal bir mesafe olan pistin 705'inci metresine indi.

6. Pilotlar uçak indiği anda normal frenleme yapmaya başladı. Uçağın sürati saatte 98 km sürate kadar düşmesine rağmen o anda aniden arka taraftan gelen rüzgarın sürati saatte 51 km'ye çıktı. Bu itiş sürati arttırdı.

7. Pilotlar yine de duracaklarından emin oldukları için sert frenlemeden vazgeçerek ıslak zeminde kaymamak için kendi aralarında konuşarak pistin ortasındaki değil sonundaki çıkıştan dönmeye karar verdi. Bu sırada kabin içerisinde her şey normal olup uçak yavaşladığı için hostesler "Telefonlarınızı kullanabilirsiniz" anonsu yaptı.

8. Pilotlar sıklıkla kullanılmayan pistin sonundaki dönüşe doğru geldiklerinde iyice yavaşlamak için tekrar fren yaptı. Ancak muhtemelen uçak, pist üzerinde bulunan daha önceki yüzlerce iniş kalkışla oluşan lastik izlerinin üstüne inince kaymaya başladı ve hız hiç kesilmedi.

9. Sorun tam olarak bu anda başladı ve pilotlar bir anormallik olduğunu bu sırada anladı.

10. Pilotlar sert frene geçmelerine rağmen uçak 17 saniye boyunca pistin son 700 metresini kayarak ve hiç yavaşlamayarak katetti. Bu süre ve mesafe normal zemin olması halinde daha hızlı bir uçağın bile durması için gayet yeterliydi.

11. Pistin sonunda "stop way" adı verilen bu gibi durumlarda uçağı hasar almadan durduracak yumuşak toprak zeminli saha yerine dik eğim bulunması nedeniyle uçak aşağıya yuvarlandı.

12. Dik zeminin kaymaması için yapılan istinat duvarı uçağın parçalanmasına ve hasarın artmasına neden oldu. Ancak yetkililer bu durumun aynı zamanda uçağın motorlarının koparak gövdeden ayrılmasına neden olduğu ve böylece uçakta yangın çıkmadığı görüşünde de birleşiyorlar.

KAİK DEVREDESivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaza İnceleme ve Araştırma Kurumu (KAİK) yetkilileri tüm bu bilgiler ışığında, başta pistin en son ne zaman temizlendiği olmak üzere hava trafik kontrolörleri dahil araştırmayı daha geniş bir perspektife yaymaya hazırlandığı öğrenildi. Olayın hemen ardından uçağın sert inişi sonrası kazanın oluştuğuna yönelik açıklama ve yorumlar nedeniyle gözler neredeyse tamamen pilotlara çevrilmişti. Ancak gerek uçağın rüzgar limitlerinde inmesi gerek ise pistin ilk bölümüne teker koyması ve hatta uçağın neredeyse durma aşamasına gelmesine rağmen son metrelerde hızını hiç kesemeyerek kaymasının, inceleme heyetinin diğer risk faktörlerine de odaklanmasına neden olduğu bildirildi.KAİK heyetinin kara kutu kayıtlarını almasıyla birlikte incelemeyi bu detaylar ışığında bu hafta başlatması bekleniyor. Kara kutuları Almanya'da uçağın üreticisi Boeing yetkilileri, Amerikan Havacılık Dairesi (FAA) yetkilileri, Amerikan Ulaşım Güvenlik Dairesi (NTSB) yetkilileri deşifre ederken KAİK yetkililerinin de gözlemci olarak bu gruba eşlik ettiği öğrenildi.

3- VALİ YERLİKAYA: (PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI) YETKİ ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA

Müge YARIMBATMAN-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak ile ilgili yürütülen soruşturma için, "Yetki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, dolayısıyla sürecin sahibi sayın başsavcı" dedi. Motobike Istanbul Fuarı'nın açılışı, bugün Bakırköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Açılış programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Açılış programının ardında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak ile ilgili yürütülen soruşturma ile ilgili soru üzerine "Yetki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, dolayısıyla sürecin sahibi sayın başsavcı. Başsavcılık bununla ilgili zaman zaman açıklama yapıyor. Hep birlikte onların açıklamalarını göreceğiz" diye yanıtladı.

"YERLİ SANAYİMİZİN GÜÇLENMESİNİ İSTİYORUZ"Vali Yerlikaya, fuarla ilgili olarak ise, şunları söyledi: "Büyük bir heyecan, büyük bir özlem duyuyoruz. Çünkü kış sezonuydu. Artık şubat ayından itibaren sezon açılıyor. Burada yerli ve yabancı pek çok katılan firma var. Her biri yeni ürünlerini aynı zamanda motor aksesuarlarını burada sergiliyor. Bu yıl geçen yıldan çok daha fazla katılımcı bekliyoruz. Geçen yıl 100 bin katılımcı bu fuarımıza geldi. Ben de motor kullanımıyla ilgili 2 yıldan beri bu işin içerisindeyim, öğreniyorum. Her zaman güvenlik ön planda olmak üzere eğitim diyorum. Bu heyecan 100 kişiden 4 kişiye nasip olmasın diyoruz, bu sayı çok az. Bunun ilk etapta 100 kişiden 10 kişiye ulaşmasını istiyoruz. Yerli sanayimizin güçlenmesini istiyoruz. Dünyaca ünlü yabancı markaların bizim ülkemize yatırım yapmasını bekliyoruz. Onlar da tabii bu sayının artmasını gözlemliyorlar. Aslında burada çok büyük bir potansiyel var ve yakın zaman içerisinde inşallah daha önceki yıllık 400 bin rakamlarına tekrar süratle ulaşıp hem yerli sanayimizin güçlenmesi hem de yabancı markaların ülkemize yatırım yapmasını heyecanla bekliyoruz. Bu fuar sadece 100 bin değil, ilk etapta 300 bin - 500 bin motorseverlerce gezilmesini, bu heyecanın yaşanmasını temenni ediyorum. Şu anda bulunduğumuz stant bir yerli markamızın standı. Sayıları gittikçe artıyor. Üretim çeşitliliğinin gittikçe arttığını görüyoruz. Her fuarda yerli firmalarımızın sayısı ve ürün çeşitlerinin arttığını memnuniyetle görüyoruz. Temennimiz bunun artarak devam etmesi ama önce müşteriyi, kullanıcıyı arttırmamız lazım."Motosiklet ve bisiklet markalarının yer aldığı ve çeşitli etkinlikler ile gösterilerin düzenleneceği Motobike Istanbul Fuarı, 20-23 Şubat tarihleri arasında motosiklet ve bisiklet tutkunlarıyla buluşacak.

4- KADİR ŞEKER DOSYASINDA KRİMİNAL RAPOR TAMAMLANDI; ARBEDE SIRASINDA BIÇAKLANDIĞI EMARESİ YOK Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, - KONYA'da şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında sona gelindi. İlk incelemeler sonucu Kadir Şeker'in, Özgür Duran'ı üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığını gösterir bir tespit yapılamadı.Konya'da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.'ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran'ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında iddianame hazırlanma aşamasına gelindi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturmada kriminal rapor başta olmak üzere adli incelemelerin büyük kısmı tamamlandı. İlk incelemeler sonucu Kadir Şeker'in, Özgür Duran'ı üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığını gösterir bir tespit yapılamadı. Bıçağın giriş şekli ve yaranın derinliğinden de, ölüme sebebiyet veren yaralanmanın 'üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği' değerlendirmesi yapılamadı.

TANIK İFADESİ "YERE DÜŞMEDİLER"Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir kadın tanık, olayı baştan sona anlattı. Dosyaya giren ifadeye göre kadın tanık, Özgür Duran ile Kadir Şeker arasında itişmeler yaşandığını ancak yere düştüklerini görmediğini söyledi. Kadir Şeker ise ifadesinde Özgür Duran ile birlikte yere düştüğünü, bıçağın da bu sırada saplandığını düşündüğünü anlattı.

KADİR'İN ÜZERİNDEN TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINDIÖte yandan Konya Başsavcılığı her bir delili kapsamlı incelemeye aldı. Kadir Şeker'in kıyafetleri üzerinden toprak örnekleri alındığı da öğrenildi. Ancak bu toprak örneklerinin tam olarak nereye ait olduğunun tespit edilmesi için hem olay yeri olan parktan hem de yol güzergahı boyunca toprak örnekleri alındığı ve karşılaştırıldığı öğrenildi.

KADİR'İN VÜCUDUNDA EZİLMELER VARKadir Şeker'in vücudundaki yaralanmalar da tek tek tespit edildi. Bu darbe izlerinin nasıl oluştuğuna ilişkin de incelemeler yapıldığı öğrenildi. Kadir Şeker'in olay sırasında ne şekilde yaralandığının belirlenmesi için kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

AYŞE D. OLAY YERİNDE DARP EDİLMEMİŞÖte yandan Kadir Şeker'in şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.'yi kurtarma amacıyla olay yerine gitmesine rağmen, yapılan muayene ve adli incelemelerde kadının olay yerinde darp edildiğine ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Ancak, Ayşe D.'nin Özgür Duran tarafından olay yeri olan parka gelmeden önce darp edildiğine ilişkin tespitler yapıldı. Ayşe D. ifadesinde de Özgür Duran'ın kendisini dövmediğini, sözlü tartışma yaşadıklarını anlattı.

KONYA BARO BAŞKANI KADİR'İ SAVUNACAKKonya Barosu Başkanı Avukat Mustafa Aladağ'ın Kadir Şeker'in avukatlığını alacağı öğrenildi. Kadir'in mevcut avukatından yetkilendirmeyle savunmayı devralacak olan Baro Başkanı Avukat Aladağ, "Kadir'in savunması için yüzlerce avukat gönüllü oldu. Türkiye Barolar Birliği Başkanımız ile de durumu görüşerek, Kadir'in avukatlığını benim yapmam gerektiğine karar verdik. Kadir için elimizden gelen tüm hukuki desteği sağlayacağız. Biz Kadir adına meşru müdafaa sınırının aşılması sonucu ölüm olayının gerçekleştiği savunması yapacağız. Kadir'in taraflarla hiçbir tanışıklığı yok, dolayısıyla husumet de yok. Herkesin kabul ettiği Kadir'in şiddet mağduru olduğunu düşündüğü kadına yardım etmek kastıyla olay yerine gidiyor ve müdahale ediyor. Sonrasında yaşanan ölüm olayı Kadir'i tam olarak kader mahkumu haline getirdi. Ancak hukuki olarak meşru müdafaa sınırlarının aşılması savunmamız olacak" dedi.

5- İSTANBUL GENELİNDE DEV OPERASYON; 239 GÖZALTI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL İstanbul genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 369 ekip ve 845 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 239 kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyona 369 ekip, 845 personel katıldı. Ekipler, 18 Şubat Salı günü 02.00'da önceden tespit edilen bin 102 adrese eş zamanlı baskın yaptı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla yapıldığı öğrenilen operasyonda 239 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan kişiler arasında 2'sinin adam öldürme, 26'sının yaralama, 24'ünün hırsızlık, 20'sinin dolandırıcılık, 17'sinin tehdit ve şantaj, 9'unun cinsel istismar, 1'nin silahlı terör örgütüne üye olma, 5'inin yağma ve gasp, 7'sinin sahtecilik, 1'nin taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma, 1'nin uyuşturucu madde satıcılığı, 3'ünün kaçakçılık, 2'sinin kesici ve delici alet bulundurma, 2'sinin kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçlarından 119' unun ise diğer suçlardan aranmasının olduğu öğrenildi.

2020'NİN İLK 2 AYINDA ARANMASI BULUNAN BİN 890 KİŞİ YAKALANDIOperasyonda yakalanan kişilerden 8'inin 10 yıl, 22'sinin 5 yıl, 74'ünün 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilirken, 135 kişinin gıyabi tevkifli olarak arandığı öğrenildi. Şüpheliler, ilgili emniyet müdürlerindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan yakalanan kişiler üzerinde 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet mermi, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla 2019 Ocak ayı ile 2020 Şubat ayı arasından gerçekleştirilen operasyonla çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 890 kişi yakalandığı belirtildi.

6-YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'YE 9 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak'ta savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda kadınları ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine Yeşim Meltem Şişli hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Yeşim Meltem Şişli, 11 Şubat'ta savcılığa gelerek ifade vermişti. Şişli ifadesinde, "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAKİstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Yeşim Meltem Şişli "şüpheli" sıfatıyla; 19 kadın "müşteki", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise "katılan" sıfatıyla yer aldı. İddianame kabul edilirse şüpheli Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇUNDAN DOSYASI AYRILDIÖte yandan Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Genel Müdürü Erkan Duyar hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dosyanın ayrıldığı ve valilikten soruşturma izni talep edildiği de belirtildi.

7- BAKIRKÖY'DE 52 YILLIK RİSKLİ APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, BAKIRKÖY'de boşaltılan, 8 aydır yıkılmayı bekleyen riskli 52 yıllık binanın yıkımına başlandı.Bahçelievler'de yıkılmayı bekleyen bir binanın aniden çökmesinin ardından gözler aynı şekilde boşaltılan diğer binalara çevrilmişti. Bakırköy Ebuzziya Caddesi'nde boşaltılan 52 yıllık Derya apartmanı da 8 aydır yıkılmayı bekliyordu. 3 bloktan oluşan 38 dairelik apartmanın kolonlarında gözle görülür hasarlar bulunuyor, çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise binanın çökmesinden endişeliydi. Sabah saatlerinde başlayan yıkım kontrollü olarak sürüyor.

====================== 8- REKLAM PANOSUNA FİGÜR ÇİZEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali ABLAY - Özgür EREN/ İSTANBUL, - BEYOĞLU'nda reklam panosunda bulunan ressam Devrim Erbil'e ait resim üzerindeki oynamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.Olay, Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki sanatçı Devrim Erbil'e ait resimde bulunan erkek figürü üstüne, "ay yıldız"ın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartma yapıştırıldı. Panoda farklı figür gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, panonun etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Ardından pano ve yapıştırılan figür üzerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, panoya figürü yapıştıran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri de yapıştırılan çıkartmayı yerinden söktü. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet B.'yi tespit ederek yakaladı

ADLİYEYE SEVKEDİLDİLERŞüphelinin ifadesini alan emniyet ekipleri, resmin üzerine silueti Mehmet B. ile birlikte çizen ve Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde yaşayan, Ömürcan İ., İsmail Can N., Nisa Firdevs G. ve İngiltere ile Türkiye vatandaşı olduğu öğrenilen Anthony Kaya K. gözaltına alındı. Ata U. ise avukatı ile birlikte Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise baret, hareket kamerası, 3 sprey boya, boya başlıkları, el feneri, metre ve 3 eldiven ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Mehmet B.'nin 4 kez uyuşturucu madde bulundurma ve darp olmak üzere 5 suç kaydı olduğu öğrenilirken, Ömürcan İ.'nin sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Ömürcan İ., hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan işlem başlatıldı. Yakalanan 6 şüpheli hakkında 'Türk Bayrağını Alenen Aşağılamak' suçundan işlem başlatılırken, bugün adliyeye sevk edildiler. Görüntü Dökümü: -----Pano ve figür-Sökülmesi

9- AVCILAR'DA SERVİS SÜRÜCÜSÜNE 'TACİZ' DAYAĞI

Veysel TİMDU-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - BEYLİKDÜZÜ'nde lise öğrencisi erkek çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen servis şoförü, çocuğun babası ve iki yakını tarafından dövüldü. Polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi'ndeki Amasyalılar Caddesi üzerinde üç kişinin bir kişiyi dövdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Polis kısa sürede olayın Yeşilkent Mahallesi Çiftlik Yolu üzerinde meydana geldiğini ve yarı çıplak bir kişinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya ait araziye kaçtığını belirledi. Ekipler, tarla içerisinde dayak yemiş yarı çıplak vaziyetteki servis şoförü Y.Y.'yi yakaladı. M.Ş.Y., 16 yaşındaki oğlu Y.F.Y.'nin Beylikdüzü'ndeki bir lisede öğrenim gördüğünü, servis şoförünün oğluna cinsel içerikli videolar ve cinsel içerikli yazışmalar yaparak konuşmalar yaptığını anlattı. Baba M.Ş.Y, servis şoförü Y.Y. ile Yeşilkent'teki Çiftlik yolu üzerinde görüşme yapmak üzere buluştuklarını yanında da iki yakını da bulunduğunu, şüpheli ile kavga ettiklerini söyledi. Baba ile iki yakını ve servis şoförü Avcılar Firüzköy polis merkezi amirliğine götürüldü. 'Çocuğun cinsel istismarı' şüphelisi doktor kontrolüne götürülürken lise öğrencisinin ifadesine de başvurulacağı kaydedildi.Şüpheli Y. Y. yerini polise bildiren yakındaki şantiyenin sahibi Fuat Şentürk, "İki kişinin birisini dövdüğünü gördüm. Bana taciz olduğunu söylediler. Bir an empati yaptım. Bizim de çoluk-çocuğumuz var. Bunlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Polisi aradım. Gelen ekiplere yerini tarif ettim, gidip aldılar. Böyle bir şey hepimizin başına gelebilir" dedi.

=======================

10-ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNA ATILAN ÇÖPLERİN ARASINDA BEBEK ÇIKTI

Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı. Göbek bağına mandal takılan bebek hastaneye kaldırıldı.Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri Yavrukuş sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu. Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu.

GÖBEK BAĞINA MANDAL TAKILMIŞBebeğin göbek bağına bir mandal takıldığı görüldü. Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılıp süt içirilerek beslenen kız çocuğu daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis bebeği çöpe atanları yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇÖPLERİN ARASINDA POŞET İÇİNDE BULDUK"Bebeği bulan temizlik görevlisi Bülent Gürlevük, "Sabah ekibi olarak çöpleri topluyorduk. Bir konteyneri aldık içinden bebek sesi duyduk. Ama sesin nereden geldiğini bulamadık. Kamyonun içini karıştırdık. Bulamadık. Daha sonra kamyonun kepçe kısmında sıkışmış bir kafanın sallandığını gördük. Yeni doğmuş bir bebekti. Bir poşetin içerisindeydi. Sadece kafa kısmı görülüyordu. Doktorumuz da kontrol etti. Göbek bağı daha yeni atılmış. Konteynerin boşluğuna denk gelmiş muhtemelen. Hiç bir zarar görmemişti" dedi.

"ALLAHTAN BİR SONRAKİ DOLU ÇÖP KONTEYNERİNİ ALMADIK"Diğer temizlik işçisi Ferdi Karaçil "Buradan konteyneri aldık. Yokuş yukarı çıkarken dolu bir konteyner vardı. Allahtan onu almadık. Onu alsaydık şuan çocuk hayatta olmayabilirdi" diye konuştu.

11- ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ KAPALIÇARŞI GİRİŞİNDE YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, ADNAN Oktar Suç Örgütünün aranan üyesi Abdülkadir Erhan Keskin, Kapalıçarşı girişinde Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.Kapalıçarşı girişinde kimlik kontrolü yapan Güven Timleri, şüphelendikleri Abdülkadir Erhan Keskin 'i durdurdu. Şüphelinin kimlik sorgusunu yapan polis, Keskin'in Adnan Oktar Suç Örgütünün üyesi olduğunu ve arandığını belirledi. Abdülkadir Erhan Keskin gözaltına alındı.Şüphelinin Adnan Oktar örgütüne maddi destekte bulunduğu, örgütün üyesi olduğu ve örgütün cinsellik sistemi olan 'Turnike' sisteminin bir elemanı olduğu öğrenildi.Şüpheli Abdülkadir Erhan Keskin, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12- İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERDEN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Halil YILMAZ-Osman BAKIR/ İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in hakkında kendilerine hakarette bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundular.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 13 Şubat 2020 tarihinde kendileri hakkında yaptığı açıklamalarda hakaret ettiğini öne sürerek, suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Grup, Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Alenen hakaret", "İftira" ve "Sövme" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

"MİLLETİN VEKİLİ OLMAKTAN ÇIKTI"Suç duyurusu öncesinde adliye önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu. İşçiler adına konuşan Umut Aydoğan şunları söyledi: "Bilindiği üzere bundan 178 gün önce aldığımız tek bir mesaj ile iş yerimizden haksız yere çıkartılmıştık ve 178 gündür hakkımız olan iş yerimize dönmek için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele esnasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bizleri araştırmak adına bir araştırma komisyonu kurulmuş ve bu komisyon çıkarılan işçilerin bankamatik memuru olmadığı ve haksız yere işten çıkarıldığını kamuoyuna belgelerle sunmuştu. Fakat geçtiğimiz günler içerisinde CHP Grup Başkanvekili ve ayrıca Manisa milletvekili Sayın Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısında yaptığı bir açıklamada 'Gerek İstanbul'da gerek Ankara'da ve diğer AK Parti'den aldığımız belediyelerde personel çıkışı var mıdır? Vardır bankamatik memuru olan bütün asalakları kovduk. Ama namusu ile çalışan AK Partili olmuş, MHP'li olmuş personele siyasi tercihinden ötürü asla ve asla bir işten çıkarma olmamıştır' tarzında saygısızca hakaret ederek Sayın Özel olduğu makamı unutmuş milletin vekili olmaktan çıkarak siyasi rant elde etmek amacıyla bu şekilde bir açıklama gerçekleştirmiştir."

"BU MİLLETE HAKARET EDEMEZSİNİZ"Aydoğan şöyle devam etti: "Bakınız biz eğer tekrar işine, çocuklarına helal lokma götürebilmek gayreti içerisinde olan ve İstanbul'a aşkla hizmet eden işçilerdik. Çalıştığımız süre zarfındaki resim, video giriş çıkışında imzalarımızı çalışırken ki kamera kayıtlarımız İBB'deki komisyon araştırma sırasında ortaya çıkarmıştır. Fakat milletvekili Sayın Özgür Özel haddini aşarak her şeyden önce Türk milletinin bir ferdi olan bizi işçileri, emekçileri asalak diyerek hakaret etmiş ve üstüne de namusumuza dil uzatmıştır. Dokunulmazlığı bulunan Sayın Özel'e buradan sesleniyoruz. Siz şerefinizi, namusunuzu ortaya koyup sözler verdiniz. Verdiğiniz sözlerin hiçbirini yerine getirmediniz fakat şeref ve namus bizim yaşama gayemizdir. Buna dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Burada toplanmamızın amacı Sayın Özel'e birazdan suç duyurusuna bulunmaktır. Hukuksal olarak gereken bütün mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Buradan kendisine sesleniyoruz. Bulunduğunuz makamı hatırlayıp milletin vekili olduğunuzu anlayın. Vekili olduğunuz bu millete, sizler hakaret edip iftirada bulunamazsınız. Kendisinden öncelikle tüm işçi ve emekçi kardeşlerim olmak üzere Türk milletinden özür dilemeye davet ediyorum. Ayrıca CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan neden bir uyarı verilmediğini de merak ediyorum. İşçi dostu olduğunu söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda sessiz kalmayacağını ümit ediyorum."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULARBasın açıklamasından sonra "Hak hukuk diyenler şimdi neredeler" şeklinde slogan atan işçiler Özgür Özel, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Alenen hakaret", "İftira", ve "Sövme" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

13- KOZMETİK ÜRÜNLERDE AKIL ALMAZ SAHTECİLİK

- Maskara yerine ayakkabı boyası, pudralarda un, özel yağlar yerine kızartma yağı...

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA - SAHTECİLER sınır tanımıyor. Kozmetik sahteciliği yapanlar akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Maskara yerine ayakkabı boyası kullananlar, pudralara un katanlar, özel yağlar yerine kızartma yağı kullananlar vatandaşların sağlığını hiçe sayıyor. Milyon dolarlık bir piyasa hacmine sahip kozmetik ürünlerde sahteciler para kazanmak için akıl almaz yöntemler kullanıyor. Kozmetik için uygun olmayan ucuz ham maddeleri kullanan sahteciler sınır tanımıyor. Duvar boyasında, ayakkabı boyasında kullanılan pigmentleri maskara üretimi için kullanan, pudralara yemeklik un katan, nemlendiricilerde, bronzlaştırıcılarda kullanılan özel yağlar yerine kızartma yağı kullananlar sahteciler vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor.

MASKARA İÇİN AYAKKABI BOYASIKozmetik ürün üretici İbrahim Zengin sahtecilerin ucuz ham madde ve yüksek kar elde etmek için bu tür yöntemlere başvurduklarını belirterek, "Yapılan sahtecilikler çok çeşitli. Önce ucuz hammaddeden başlıyor. Makyaj malzemelerinde kullanılan her pigment kozmetik için uygun değildir. Ayakkabı boyası için kullanılan pigment endüstriyel bir pigmenttir. Kozmetiğe uygun değildir. Arada büyük bir fiyat farkı vardır. Ancak sahte ürün üretenler endüstriyel boyaları her türlü malzemede kullanabilirler. Sahte ürün üretenler 50 euroya alınan bir pigmenti 1 dolara alıyorlar. 1 dolarlık bir pigmentle ayakkabı boyası, duvar boyası üretebilirsiniz ama rimel olarak, makyaj malzemesi olarak üretemezsiniz. Renk verir ancak sağlık için uygun değildir" diye konuştu.

"GÜZELLİK SAĞLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"Özellikle internet üzerinden satışların sahtecileri artırdığını söyleyen Zengin, "Pudranın içine un koyuyorlar. Talk pudrasına çok benzer özellikte un. Ancak talk pudrası suyu emer, un emmiyor. Bu yüzden yüzünüzde hamur elde etmiş oluyorsunuz. Bu tür sahtecilikler çok yaygın. Satış kanallarının çeşitlenmesi, online satışların artmasıyla birlikte çoğaldı. Denetimi ise zorlaştı. Güzellik önemli ama sağlığın önüne geçmemeli. Sahte bir maskara kullandığınız zaman mutlaka doktor ihtiyacı yaşayacaksınız. İlaç almak zorunda kalacaksınız" dedi.

BULAŞICI HASTALIĞA DİKKATUygun koşullarda üretim yapılmazsa kozmetik ürünlerden bulaşıcı hastalıların hızla yayılabileceği uyarısında bulunan Zengin, "Üretim alanı uygunluğu çok önemli. Burada birtakım kıstaslar var. Haşere ile mücadele, çalışanların sağlık kontrolleri gibi. Çalışanınızda bir hastalık bulunabilir bu da doğal olarak ürüne geçebilir. Özellikle şu sıralar gündemde olan Coronavirüsü hatta kuş gribi, domuz gribi gibi hastalıklar kontaminasyona yani bulaşıcılığa çok açık. Üretilen kozmetik ürünler bulaşıcılığa çok açık ürünler. İnsanlar bunları ellerine, yüzlerine, dudaklarına sürüyorlar. Üretim alanının bulaşıcılığından etkilenebilirler" uyarısında bulundu.

AYIRT ETMEK NEREDEYSE İMKANSIZSahte ürünlerin vatandaşlar tarafından ayırt etmenin kolay olmadığını belirten İbrahim Zengin, vatandaşlara kozmetik ürünleri güvenilir yerlerden alınması tavsiyesinde bulundu. Zengin, " Bunun önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılması lazım. Kozmetik ciddi bir iş. Bir çok dermatoloğun, kimya mühendislerinin bir araya gelerek meydana getirdiği bir ürün. Derini üst tabakasına uygulanıyor ancak deriden vücudumuza da nüfus eden bir ürün. Kullanılan malzeme, üretim ortamı çok önem kazanıyor. Belli başlı ürünler ve marklar tercih edilmeli. Üretim yeri belli olan bir ürünü şikayet edebilirsiniz. İnternet üzerinden alışveriş yaparken çok daha dikkatli olunmalıdır. Bir ürün doğru yapılmadıysa, kokusu ilk ele verecek etkendir" dedi.

