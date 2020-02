DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

19.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:03

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 55 GÖZALTI KARARI

Ali ABLAY - istanbul DHA - FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Etkin Pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak ifade verilen binbaşı, yüzbaşı, 3 üsteğmen, teğmen, 27 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 35'i aktif görevde bulunan 52 TSK personeli ile TSK mahrem yapılanmasında "Mahrem İmam" olarak görev yaptığı belirlenen 3 sivil, toplam 55 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonda 36 kişi yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

2- ŞEHİT ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 2 FETÖ ÜYESİ İTİRAFÇI OLDU

Ali ABLAY/ İSTANBUL, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 20 FETÖ şüphelisinden 2 kişi etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.Edinilen bilgiye göre, 2018 yılında Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memurunun da içerisinde bulunduğu FETÖ/PDY terör örgütünün hücre yapılanmasında oldukları değerlendirilen 27 şüpheliye yönelik 13 Şubat günü operasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonda Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun abisi ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'inin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenilirken, 2 şüphelinin yurtdışında oldukları tespit edildi.Operasyonla yakalanan 20 şüphelinin İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, 2 FETÖ üyesinin etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olduğu bildirildi. İtirafçı olan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken, 18 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

3-ÜSKÜDAR'DA DENİZE DÜŞEN KADIN BÖYLE KURTARILDI

Murat KORKMAZ/ Üsküdar'da denize düşen kadın sahildeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.Üsküdar, Kuzguncuk Sahili'ndeki vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada sahildeki bir vatandaş denizdeki kişiyi kurtarmak için yanına can simidi alarak, denize atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan 43 yaşındaki Nurcan Ç., can simidine alınarak, kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Nurcan Ç. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Nurcan Ç.'nin İstanbul'a dün Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.Görgü tanığı İsa Gül, "İleriye baktık midyeci zannettiğimiz kişi meğerse kadınmış. Kadın suya düşmüştü. Burada arkadaşlar vardı. Yüzme bilen var mı dedim. Bir arkadaş girdi. Can simidi attık. Can simidini kadına taktı. Sürükleyerek el birliğiyle kıyıya çıkardık. Ambulans geldi aldı götürdü" dedi.

4 - NİJERYALI DJ CİNAYETİNİ ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL- ŞİŞLİ'de evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan Nijerya uyruklu DJ. Emmanuel İfeanyi Orwunnah (32) cinayetinde Brezilya uyruklu iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cinayet sonrası ellerinde televizyonla çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı caddesi, Emek 1 Sokak'ta 8 Şubat'ta meydana gelen olayda bir süredir haber alamadığı kiracısının evine giden ev sahibi içeri girdiğinde Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un elleri ve ayakları bağlandıktan sonra bıçakla öldürülmüş olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede gece kulüplerinde DJ'lik yaptığı öğrenilen Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un evinden 2 adet altın kolye, cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve oyun konsolunun çalındığı belirlendi. Detaylı incelemelerde cinayetin iki gün önce işlendiği ortaya çıktı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yaptığı çalışmada Jonathan C.(28) Esenyurt'ta bir rezidansta gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin devamında dün gerçekleştirilen operasyonla Sandro M.(32) yakalandı. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde Sandro M.'nin cinayeti işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, Emmanuel İfeanyi Orwunnah ile uyuşturucu ticareti yaptıkları söyledikleri öğrenildi.Şüpheli Sandro M.'nin olay günü arkadaşı Jonathan C. ile birlikte Orwunnah'nın evine gittiklerini kendisine "Eşim hamile bana olan 1200 dolar borcunu öde" dediği DJ'in bunu reddetmesi üzerine kendisiyle boğuştuklarını ardından Nijeryalı Dj Emmanuel İfeanyi Orwunnah ellerini ve ayaklarını domuz bağıyla bağlayarak işkence ettikleri ardından öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheli Sandro M.'nin uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranmasının olduğu ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Brezilya uyruklu iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

5-BAHÇELİEVLER'DE 43 YILLIK AĞIR HASARLI GONCA APARTMANI YIKILIYOR

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, BAHÇELİEVLER'de 43 yıllık ağır hasarlı Gonca apartmanının yıkımı gerçekleştirildi.26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 77 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Sekizi Bahçelievler'de bulunan binalardan biri olan Gonca Apartmanı'nın yıkım çalışmaları bugün başladı.Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca sokakta bulunan 8 katlı Gonca Apartmanı, 5,8 büyüklüğündeki Silivri depreminde hasar görüp boşaltılmıştı. 1977 yılında yapılan ve 4 dükkan ile 12 daireden oluşan binanın yıkım çalışmaları bugün başladı. Belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol da trafiğe kapatıldı. Gonca Apartmanı'nın yanındaki binalarda güvenlik amacıyla boşaltıldı.

"BAHÇELİEVLER'DE SAĞLAM BİR BİNA YOK"Yıkım çalışmaları başlayan Gonca Apartmanı'nın bitişiğindeki 5 daire ve 3 dükkanın bulunduğu 7 katlı Güzel Apartmanı'nın sahibi Nazmi Güzel, "Bahçelievler'de sağlam bir bina yok zaten. Tabii ki ileriye dönük biz de yıkacağız. Bahçelievler'de sağlam bina diye bir şey görmüyorum ben. Gereken neyse onu yapmaya çalışacağız. Yıkılacaksa yıkacağız, yapılacaksa yapacağız. Allah'a şükür şu an bir sakat durumumuz yok, bir çatlağımız yok ama yıkılması gerekirse yıkacağız. Yan bina yıkılıyor. Bizim binada oturmaya devam ediyoruz" dedi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NDEN YIKIM AÇIKLAMASIBahçelievler Belediyesi tarafından yıkımına başlanan Gonca Apartmanı ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Siyavuşpaşa Mahallesi, Gonca Sokak 3 kapı numaralı 28 pafta 1247 parselde bulunan bina bodrum, zemin ve 6 normal kattan oluşmakta olup,1977 yılında yapı ruhsatına göre 4 dükkan ve 12 daire bulunmaktadır. Binanın yıkımı gerçekleştirilecektir."

6- İSTANBUL'DA OKUL ÇEVRELERİNDE UYUŞTURUCU SATAN ÇETEYE OPERASYON KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Ali ABLAY/ İstanbul'da okul çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, okul önlerinde satılmak üzere paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansıdı.İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Fındıklı Mahallesi ve Ataşehir Kayışdağı ile İnönü Mahallelerinde bulunan okulların çevrelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Okulların çevresinde uyuşturucu satışı yapan şüphelileri belirleyen ekipler, 14 Şubatta 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri Ö.Ş.(37) ile 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 8 kilo 174 gram hint keneviri, 250 gram kokain maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 50 bin lira, 600 dolar ve 450 avro ele geçirildi.

VİLLAYA BASKINSoruşturmayı derinleştiren İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenlenen suç çetesinin Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ve Sancaktepe'de de uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Şüphelilerin Beykoz'da kiralıkları bir villada da uyuşturucu üretimi yaptıkları öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, 15 ve 17 Şubatta 6 adrese daha operasyon düzenledi. Yapılan baskında çete lideri yardımcısı ve çete üyesi olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 117 gram marihuana ve skunk maddesi, 10 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 32 bin 465 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından adliyeye sevk edildi. Yakalanan 21 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt lideri Ö.Ş. ve 16 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan baskın yapılan adreslerde uyuşturucu maddelerin bulunması polis kameralarına yansıdı.

7-BEYLİKDÜZÜ'NDE SAHTE DETERJAN OPERASYONU

Ali ABLAY - Ersan SAN/ İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ'nde sahte deterjan üretilen imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda ünlü markalarının ürünlerinin sahtesi olan çok sayıda deterjan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, üretimin yapıldığı binayı teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 3 katlı imalathaneye bugün saat 11.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. İmalathanenin içerisine çok sayıda bilgisayar sistemli deterjan döküm ve etiketleme makinelerinin kurulmuş olduğu görüldü. İmalathanede yapılan aramalarda ise ünlü bulaşık ve çamaşır deterjanı markalarının etiketleri bulunurken, yaklaşık bin 500 satışa hazır olarak şişelenmiş sahte bulaşık ve çamaşır deterjanı, çamaşır suyu ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Öte yandan imalathanede bulunan ürünlerin ünlü markaların orijinalleri ile birebir aynı yapıldığı görüldü. Operasyon düzenlenen depodaki inceleme ve arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

8- BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR (1)

Ruken KADIOĞLU/İstanbul, DHA - BÜYÜKADA'da yaptıkları toplantıya ilişkin 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıkması bekleniyor. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem ve Nejat Taştan katıldı. Duruşma sanık Taner Kılıç'ın savunması ile sürüyor.

GEÇEN CELSE MÜTALAA VERİLMİŞTİBüyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 tutuksuz sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada savcı, geçen celse esas hakkındaki mütalaasını bildirmişti. Savcı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu'nun ise "Silahlı terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C) yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istemişti. Diğer 5 sanığın ise beraatleri talep edilmişti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDIÖte yandan duruşma öncesinde, adliye önündeki meydanda, Taner Kılıç'ın da yer aldığı bazı sanıklar ile Uluslararası Af Örgütü ve 9 sivil toplum örgütü temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı.

9- ŞULE İDİL DERE'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVAYA DEVAM EDİLDİ

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Duruşmada söz alan Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, bu davanın herkes için bir eziyet olduğunu belirterek, "Dikili ağacımdır benim kızım. Sorumlu bulunamıyor, ben biliyorum sorumluyu. Kötü bir zamanda, kötü bir dünyada kötülerin içinde doğurdum ben kızımı. O yüzden suç bende" dedi.İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12. duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Mumin Kılıç, Zafer Karasaçlı, Saffet Altındağ, Kamil Cemal yıldırım, Ergün Ata ve Teyfur Bingöl ile Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan katıldı. Sanıklardan İbrahim Ruhi Kelleci ise duruşmaya katılmadı.

ÜÇ SANIĞIN AVUKATI RIZA SAKA DAVADAN ÇEKİLDİMahkeme hakimi Rasim Uhrağ, sanıklar Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı ve İbrahim Ruhi Kelleci'nin avukatının dosyadan çekildiğini tutanağa geçti. Avukatı Rıza Saka'nın dosyadan çekilmesi üzerine yeni avukat tutup tutmayacağı sorulan sanık Teyfur Bingöl yeni avukat tutmayacağını söylerken, Zafer Karasaçlı ise yeni bir avukat tutacağını belirterek süre istedi. Sanık Kamil Cemal Yıldırım, suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi. Ergün Ata da suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

'KÖTÜLÜĞÜN İÇİNDE DOĞURDUM KIZIMI, O YÜZDEN SUÇ BENDE'Duruşmada söz alan Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, bu davanın herkes için bir eziyet olduğunu belirterek, "Dikili ağacımdır benim kızım. Sorumlu bulunamıyor, ben biliyorum sorumluyu; kötü bir zamanda, kötü bir dünyada kötülerin içinde doğurdum ben kızımı. O yüzden suç bende" dedi. Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere'nin Avukatı Fahrettin Ozan da, "23 yaşında evladını kaybetmiş bir anneye 'hata bende' dedirtecek hale gelmişsek hukukçu kimliğimizden utanmalıyız" dedi.

MÜŞTEKİ AVUKATI DAVADAN ÇEKİLME KARARININ DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜBazı sanıkların avukatının dosyadan çekildiğini hatırlatan Berdan Dere'nin avukatlarından Murat Özveri, bu çekilme kararının yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu öne sürdü. Avukat Özveri, Berdan Dere'nin uzun süredir hastanede tedavi gördüğü için davaya katılamadığını söyledi.Berdan Dere'nin avukatlarından Ahmet Akkuş da sanık Mumin Kılıç'ın avukatının şehir dışında olduğunu gerekçe göstererek sunduğu mazeret dilekçesinin kabul edilmemesini istedi. Avukat Akkuş, bu mazeret dilekçesinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu savundu. Avukatı davadan çekilen sanık Zafer Karasaçlı'nın yeni avukat talebini kabul eden mahkeme, bu sanığa yeni vekaletname sunması için bir dahaki celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

