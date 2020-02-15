DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

15.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:34

BAHÇELİEVLER'DE EVLERİ HASAR GÖRENLER KONUŞTU

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA

Bahçelievler'de çöken binanın çarparak hasar verdiği apartman sakinleri konuştu.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'ta daha önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesi sonucu çevredeki apartmanlarda hasar oluşmuştu. Çökme anında hasar gören Öztürk apartmanı dışındaki boşaltılan diğer 4 binaya giriş izni verildi.Çökme sırasında büyük zarar gören ve Öztürk Apartmanı'nı sakinlerinden Bahtiyar Cengiz de o anlarda yaşadıklarını anlattı. Binadan kopan beton parçalarını nedeniyle yaralanan Cengiz, "O anda yemek yapıyordum, televizyonu kapattım kumanda elimde toz duman arkadan bir şey geldi. Kiriş gelmiş belime. Onları ittirdim kurtuldum. Hastanede açtım gözümü. Otizmli torunum var, Amerika'dan ilaçlarını alıyoruz. Burada olmadığı için mecbur girmek zorunda kaldım. Yıkılacağı belliydi, göz göre göre" dedi. Öztürk Apartmanı sakinlerinden olan Elif Selen Cengiz de yıkıma aracının içinde yakalandığını ve aracıyla geri geri giderek kurtulduğunu söyledi. Cuma namazı sonrası yıkılan binanın olduğu bölgeye gittiğini söyleyen Ahmet Tunar aracını binanın önüne park edip çay içmeye gittiğini söyledi. Hemen ardından bina sahiplerinden birisinin kendisini uyarmaya geldiğini söyleyen Tunar, "Cumadan çıktım yıkılan binanın dibine aracımla geldim. Karşıdaki kahvehanede bir çay içeyim dedim. Binanın sahiplerinden bir arkadaşım geldi 'Aman abi o arabayı oradan çek bina yıkılacak' dedi. Hemen arabama bindim sokaktan aşağı indim bina çöktü. Binaya yıkım ekibi gelip yıkacaktı ama bir gün sonraya kaldı yıkım" ifadelerini kullandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÇöken bina arazisinden görüntüHasar gören binalardan görüntüBina sakinlerinin hasarlı eve girişiAhmet Tunar röpBahtiyar Cengiz röpElif Selen Cengiz röp

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2- ESENYURT'TA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı.Yangın saat 12.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'de bulunan Fatih Sanayi sitesinde çıktı. Çok sayıda oto tamircinin bulunduğu ve bloklardan oluşan sanayi sitesinde 2 katlı bir bloğun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının bir bölümünde başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Yoğun dumanı gören sanayi sitesi çalışanları büyük korku yaşarken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Olayı anlatan sanayi çalışanı Ufuk Sönmez, "Çalışıyordum o sıra duman çıktı birden. Dumanlar bizim oralara da yansımıştı. Ondan sonra itfaiyeyi aradım. dumanlar daha da çoğaldı. Yaralanan olmadı" diye konuştu. Bir başka çalışan da, "Yemek yiyorduk yemekhanede. Bir anda herkes dışarı çıkınca bizde çıktık. Yoğun bir duman vardı" dedi. Çıkan yoğun duman çalışanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Dumanlardan cep telefonu görüntüleriİtfaiye ekiplerinden görüntüİtfaiye araçlarından görüntüGörgü tanıkları ile röportajDiğer detay

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3 - İCRADAN SATILIK 'PERİLİ KÖŞK' HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, - KADIKÖY'de bulunan 'Küçük Dolmabahçe', 'Saray Yavrusu' ve 'Perili Köşk' gibi adlarla da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi sonucu satılacak.Edinilen bilgiye göre mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle satışa çıkarılan Caddebostan'daki tarihi Ragıp Paşa Köşkü'ne ilişkin, İstanbul Anadolu Adliyesi'nin 5. ve 10. İcra Müdürlükleri'nin kıymet takdir çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köşke değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti. Tarihi köşk havadan da görüntülendi.

TARİHİ KÖŞK 114 YAŞINDACaddebostan Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü. 40 bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında ise bir kule bulunuyor. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki bina var. 1920 yılında Ragıp Paşa'nın bu köşkte vefat etmesinden sonra köşk, farklı kişilerin mülkiyetine geçti. Yıllardır bakımsız bırakıldığı için eski zarafetinin kalmadığı görülen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, yeni alıcısıyla eski ihtişamlı günlerine kavuşmayı bekliyor.

Görüntü Dökümü-------------Köşkün drone görüntüsü-Köşkün genel ve detay görüntüleri

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4 - BEŞİKTAŞ, SARIYER VE KAĞITHANE'DE 24 SAAT SU KESİNTİSİ

Müge YARIMBATMAN - İstanbul DHA - İSKİ'den yapılan açıklamada Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de 24 saat su kesintisi yapılacağı duyuruldu.İSKİ'den yapılan açıklamada, "Çeliktepe - Ayazağa, Çeliktepe - Seyrantepe - 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım - onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.Su alamayacak mahalleler ise şöyle belirtildi: KAĞITHANE: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.SARIYER : Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri'nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı. BEŞİKTAŞ : Konaklar ve Levent Mahalleleri.

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5 - İSTANBUL'DA YAĞIŞ

Haber- Kamera: Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL, İSTANBUL hafta sonuna yağmur ile başladı. Yağış aralıklarla etkili oluyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava etkili olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. Bugün sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak. Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.

Görüntü Dökümü----------------------Şemsiyeli vatandaşlar-Galata köprüsünde balık tutanlar-Vapurlardan ve bulutlardan görüntü-Araçlardan görüntü

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6 - KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKULU RÜYA HALİNE GELEN KAPKAÇÇI YAKALANDI

Haber: Ali ABLAY/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de kapkaç yaparak 5 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen Mustafa Ö. yakalandı.Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayları nedeniyle sokakları gösteren kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 5 kapkaç olayının da Mustafa Ö.(30) tarafından yapıldığı tespit edildi. Mustafa Ö., ekipler tarafından Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü----------------------Şüphelinin sevki

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA