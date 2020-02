DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

14.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:24

YARDIMCI PİLOT: KULE 'İNMEYİN' DEMEDİ

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

HASTANEDE İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı. Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi. İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi.

KULE 'İNMEYİN' DEMEDİ İDDİASIKulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi. Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -----------Hastane önündeki polisler, kaza görüntüsü

==============================

2- MALTEPE'DE YANGIN, DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ (1)

Çağrı ÇALIŞKAN/ MALTEPE'de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yoğun dumanın bina içine dolması nedeniyle katlarda bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi.

Görüntü Dökümü: ---------------Olay yeri-Ekiplerin müdahalesi-Tahliye edilenler

14.02.2020 -12.19 Haber Kodu : 200214113

===============================

3- ÇOK ÇALIŞIYOR DİYE İŞ ARKADAŞLARINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER

-Maltepe'de otelde ağır yaralı olarak bulunan kişinin arkadaşları tarafından çok çalışıyor bahanesiyle feci şekilde dövüldüğü ortaya çıktı.-Tedavi altına alınan otel çalışanı 5 ay sonra hayatını kaybederken, olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBULMALTEPE'de geçtiğimiz Temmuz ayında çalıştığı otelde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra yoğun bakıma kaldırılan ve Aralık ayında hayatını kaybeden İbrahim Halil Kiraz(21)'ı döverek öldürdükleri iddia edilen 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ın otelde iş arkadaşı oldukları ve "Çok çalıştığı" için aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işledikleri öğrenildi.

5 AY SONRA ÖLDÜMaltepe, Cevizli Mahallesi, 30 Ağustos caddesindeki otelde 15 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda otelde çalışan İbrahim Halil Kiraz, işyerinde yerde baygın olarak bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan İbrahim Halil Kiraz, otel yönetimi tarafından çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Halil Kiraz, yaşam mücadelesini sevk edildiği Şanlıurfa'daki Balıklı Göl Devlet Hastanesinde 10 Aralık 2019 tarihinde kaybetti.

POLİS OLAYI ÇÖZDÜAsayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada ilk anda düşerek ağır yaralandığı tahmin edilen İbrahim Halil Kiraz'ın bir cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından ölen İbrahim Halil Kiraz'la aynı otelde çalışan iş arkadaşları Batuhan A., İslam K., Kerem N., Erkal Ç., Ufuk K.'yı gözaltına aldı.

ÇOK ÇALIŞTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLERAsayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ı otelde çok çalıştığı için öldürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'da daha önce de "Sen çok çalışıp kötü örnek oluyorsun. Patron bizimde senin kadar çalışmamızı istiyor. Biraz az çalış" diye kavga ettikleri öğrenildi. Olay günü de aynı sebeple aralarında tartışma çıktığı şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ı darp ederek ağır yaraladıktan sonra merdiven boşluğunda bırakarak işlerinin başına döndükleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayın 6. faili olduğu tespit edilen Demir Ç.'nin bir başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -olay anı sırasında maktulün otelden ambulansla hastaneye kaldırılması-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi -Ölen kişinin fotoğrafı

14.02.2020 - 11.42 Haber Kodu : 20021409114.02.2020 - 12.23 Haber Kodu : 200214115

===========================

4-İSTANBUL'DAKİ OPERASYON: YAKUP SÜT GÖZALTINA ALINDI

-Suç örgütü lideri Yakup Süt'ünde aralarında bulunduğu 53 şüpheli yakalandı.

Haber-Kamera: Ali ABLAY-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul'da düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Yakup Süt'ünde aralarında bulunduğu 53 şüpheli yakalandı. Yakup Süt ve adamlarının yağma, tehdit ve silah ticareti gibi olayların failleri olduğu öğrenildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda silah ve çek senet ele geçirildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

YAĞMA, TEHDİT VE SİLAH TİCARETİ...Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan, suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenilen 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüphelilerin birçok yağma, tehdit ve silah ticareti olayına karıştığı öğrenildi. Yakup Süt ve adamları ile birlikte Yakup Süt'ün suç çetesinin bir alt grubu olduğu öğrenilen bir çetenin üyeleri de yapılan operasyonlarda yakalandı. İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleşen ve faili belirlenemeyen yağma ve tehdit olaylarının da faillerinin Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenildi.

19 SİLAH, 3 TÜFEK, ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET, ÇELİK YELEK VE ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİBaskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekmece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemi yaptı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 19 silah, 3 tüfek, çok sayıda çek ve senet, çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü: -----------------Ekiplerin vatan emniyetten çıkışı-Operasyona giden zırhlı araç-Ekiplerin adreslere gidişi-Gaziosmanpaşa'da lüks bir siteye giriş-Kanarya Mahallesi'nde bir adrese giriş-Genel ve detay görüntüler

14.02.2020 - 07: 00 Haber Kodu : 20021401214.02.2020 - 09.46 Haber Kodu : 200214039

===================================

5- KANDİLLİ'DE DEPREMİN KALBİ BURADA DİNLENİYOR

- Depremlerin izlendiği ve incelendiği Kandilli Rasathanesi'nde, Elazığ ve Manisa depremlerinin ardından çalışmalar görüntülendi.

- Elazığ'da 1300'ün üzerinde, Manisa'da ise 3400'ün üzerinde artçı meydana geldiği öğrenildi.

* Doğan Kalafat,

"Elazığ depremi önemli bir deprem, 40 kilometrelik bir alanı kırdı. 75 kilometrelik bir alan ve yaklaşık 10 kilometrelik yarı çaplı dikdörtgen düzlemde etkili oldu"

"Şu anda artçılar olumlu şekilde azalıma girdi. Bundan sonra sıklıkları ve büyüklükleri azalacak. Endişeden ziyade bilinçli olmak ve depreme her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor"

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, ELAZIĞ ve Manisa'da yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar Elazığ'da 1300'ün üzerinde, Manisa'da ise 3400'ün üzerinde artçı deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde bulunan "Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi" Türkiye'nin farklı bölgelerine yerleştirdikleri deprem izleme istasyonlarından gelen sinyaller ile 7 gün 24 saat depremleri izliyor ve değerlendiriyor.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Elazığ depremi önemli bir deprem, 40 kilometrelik bir alanı kırdı. 75 kilometrelik bir alan ve yaklaşık 10 kilometrelik yarı çaplı dikdörtgen düzlemde etkili oldu. Şu anda artçılar olumlu şekilde azalıma girdi. Bundan sonra sıklıkları ve büyüklükleri azalacak. Endişeden ziyade bilinçli olmak ve depreme her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor" dedi.

ELAZIĞ'DA 1300'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI DEPREM OLDU24 Ocak'taki Elazığ depreminin sürpriz olmadığını dile getiren Dr. Kalafat, bölgede devam eden artçı depremlerin büyüklüğünün ve sıklığının gittikçe azaldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Burada biraz yakın tarihe baktığımızda hemen depremin olduğu yerin kuzey ucunda yine 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yani bu deprem çok da sürpriz değildi. Eski çalışmalara baktığımızda da biz burayı zaten 2011'li yıllarda sismik boşluk olarak tanımlamıştık. Artçı depremlerin dağılımına baktığımızda önceki gün 15.00 suları itibarıyla 1330 artçı deprem meydana geldi. Fay boyunca özellikle Kuzeydoğu ve Güneybatı'ya doğru artçı deprem dağılımlarını görüyoruz. Daha hassas bir şekilde baktığımızda, bu depremden sonra 4'ün üzerinde 39 adet artçı deprem meydana geldi. Bu önemli depremlerin dağılımı da yine Kuzeydoğu ve Güneybatı yönlü olarak görüldü. Özellikle fay boyunca yine güneybatı yönünde kırılan fayın iki yönünde enerjinin biraz yüklendiğini ve artçıların yoğun olduğunu bize gösteriyor. Biz ilk gün basın toplantısında da şunu söylemiştik, 'Bu deprem sonrasında önemli artçılar yoğun bir şekilde ilk bir hafta içinde olacak' diye. Evet doğruydu, ilk bir hafta içerisinde artçılar yoğun bir şekilde oldu. ve şu anda azalım periyoduna girdi. Yani burada depremler zaman içinde hem sıklıkları hem büyüklükleri azalarak bitmek üzere. Bu tabii büyük bir deprem olduğu için nadir de olsa artçıları devam edecektir ama esas önemli olan artçıların yoğun şekilde yaşandığı zaman dilimi bitmiş sayılabilir. Şu ana kadar 4.0-4.9 arası 37 deprem, 5.1 bir adet, 5.6 bir adet olmak üzere depremler oldu"

ARTÇILAR AZALIM PERİYODUNA GİRDİKalafat, "Elazığ depremi önemli bir deprem, 40 kilometrelik bir alanı kırdı. 75 kilometrelik bir alan ve yaklaşık 10 kilometrelik yarı çaplı dikdörtgen düzlemde etkili oldu. Şu anda artçılar olumlu şekilde azalıma girdi. Bundan sonra sıklıkları ve büyüklükleri azalacak. Endişeden ziyade bilinçli olmak ve depreme her zaman hazırlıklı olmak gerekiyorö dedi.

MANİSA'DA 3400'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI DEPREM YAŞANDIAkhisar-Manisa depremlerine geldiğimizde ise Ocak ayı içinde yoğun bir etkinlik vardı. Burada da 3 tane 5'in üzerinde deprem görüyoruz. Batı Anadolu'da çok fazla çöküntü havzası diye tabir ettiğimiz grabenler ve genç havzalar var. Bu genç havzalar tamamen aktif, diri, çalışan genç faylarla denetleniyor ve bu faylarla bu havzaların tektonik evrimi hala devam ediyor. Kabaca burada da baktığımızda Akhisar-Manisa deprem aktivitesinde dün 15.00 itibarıyla 3400 adet artçı meydana geldi. Bu artçıların dağılımına da baktığımızda 5'in üzerindeki depremler ana şokun kuzeyinde ve güneyinde önemli büyüklükte depremler ve doğrultu ağırlıklı olarak Kuzey-Güney yönlü. Yani ovalarda hala tektonik evrimin devam ettiğini ve bu faylanmanın da buna neden olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine 4'ün üzerinde 26 tane depremin dağılımına baktığımızda da yine aynı şekilde Kuzey-Güney yönlü bir dağılım görüyoruz" dedi.

DEPREM FIRTINASI NEDİR?Depremin 4 farklı oluş şekli olduğunu anlatan Kalafat, Manisa'da yaşanın depremlerin içinde deprem fırtınalarını barındıran "Deprem dizileri" olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Ülkemizin değişik coğrafyalarında, değişik jeolojik ve tektonik birimlerinde farklı deprem oluş düzenleri var. Biz örneğin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayında, çok büyük ana fay alanlarında 2. deprem oluş düzenini görürüz. Yani ana şok ve artçılar. Mesela Sivrice gördüğümüz veya Gölcük'te gördüğümüz gibi. Bunların öncesinde herhangi bir şey yok. Evet bir hazırlık safhası var ama bu hiçbir zaman öncü şok şeklinde değil. Diğer bir oluş şekli ise Batı Anadolu'da görülen öncü şok, ana şok ve artçı şoklar. Yani ana şok olmadan önce önemli bir etkinlik oluyor, bir anda bir sakinlik yaşanıyor, ardından büyük bir deprem ve artçılar oluyor. Artçılar bütün bu modellerde var. Çünkü fiziği gereği büyük bir deprem sonrasında enerjinin tamamı açığa çıkmıyor. Bir kısmı kalıyor, o da artçı depremlerle enerjisini tamamen boşaltıyor. Diğeri ise deprem fırtınası. Deprem fırtınası ağırlıklı olarak Batı Anadolu'da görülen bir deprem oluş düzeni. Bunu özellikle Balıkesir Savaştepeli vatandaşlarımız çok iyi bilir. Bunlar gün içerisinde onlarca hatta yüzlere varan rakamda olur ama bunlar mikro depremlerdir. Hafta içerisinde 4.5-5.5 gibi bir ana şok olur ve ondan sonra da artçı depremler olur. Bir haftada biter. Bir hafta içinde yüzlerce hatta binlerce deprem olur ama vatandaşlarımız bunun yalnızca bir tanesini veya iki tanesini hissederler. 4. olarak gördüğümüz ise 'deprem dizileri' diye tabir ettiğimiz deprem serileri. Deprem dizileri aslında içinde deprem fırtınalarını barındıran bir deprem oluş düzeni. Yani bu Akhisar'da gördüğümüz olay. Akhisar'daki fay zonunun içinde bir çok parça var. Bu parçaların boyuna ve miktarına bağlı olarak deprem üretirler ve her bir deprem fırtınası aslında kendi içerisinde artçılarını da üretir. Dolayısıyla her bir ana şoktan sonra artçılar olurken, artçılar bitmeden diğer bir parça kırılır. Bu tür yapılarda kaç tane parça varsa her biri birbirini tetikleyerek bu birkaç ay içinde, bazen aylarca da devam eder. Ama genelde bizim gözlemlerimiz ve deneyimlerimiz ortalama 4 ve 6 parça şeklindedir. Şu anda Akhisar'da 4 parça şeklinde."

DEPREMLER BÖYLE ÇÖZÜMLENİYORJeofizik Mühendisi Yavuz Güneş de, depremlerin nasıl çözümlendiğini anlattı. Güneş, "7/24 çalışıyoruz. Burada Türkiye'de meydana gelen sadece depremleri değil, tüm yer sarsıntılarını kaydediyoruz. Bu aktivitelerden önce günde ortalama 40 tane deprem çözümü yapılırken şu anda ortalama 157 tane deprem çözümü yapıyoruz gün içinde. Türkiye genelinde 1.8 büyüklüğündeki depremleri rahatlıkla çözebiliyoruz. Manisa depreminden örnek verecek olursak, 250 tane istasyondan aldığımız sinyalleri ekranımıza getiriyoruz. İlk varış zamanlarını işaretliyoruz, sora S dalgası dediğimiz ikinci gelen dalgaları işaretliyoruz. Daha sonra burada depremi hızlı bir şekilde çöz dediğimiz zaman, depremin yerini, büyüklüğü, derinliği oluş zamanı ve koordinatlarının bilgisini üretiyoruz. Daha sonra 10 farklı yöntemle bu bilgileri kullanıcılara internet sayfamız ve cep telefonları uygulaması ile iletiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------------------ -Prof. Dr. Doğan Kalafat'ın Elazığ ve Manisa Depremlerini değerlendirmesi(-Kalafat'ın Sivrice'de meydana gelen artçı depremin sinyalini göstermesi-Sivrice ve Manisa depremlerinin istasyonlardan alınan veriler ile nasıl çözüldüğü-Çekim anında gelen deprem sinyallerinin çözümlenmesi-Muhabir Anonsları(Beyza Nur GÜLER)-Genel ve detay

14.02.2020 - 11.40 Haber Kodu : 20021409014.02.2020 - 12.23 Haber Kodu : 200214116

===========================

6- TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYONUN YIKIMI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN -Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, Fatih'te tarihi sur kalıntılarının ve tarihi çeşmenin üzerindeki 5 katlı oteli ile 4 katlı pansiyonun, dün başlayan yıkımı devam ediyor. Tarihi surun Cankurtaran Mahallesi'ndeki uzantısı ve sura bağlı tarihi çeşmenin üstünde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan 5 katlı otel ile bitişiğinde 4 katlı pansiyon, tarihi sura ve çeşmeye zarar verdiği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. Bakanlığın talimatıyla dün Fatih Belediyesi tarafından da yıkım çalışmalarına başlanmıştı. Yıkım, tarihi sura ve çeşmeye zarar vermemesi için binaların her katının tavanına açılan deliklerden iç tarafına doğru yapılıyor. Yıkım çalışmalarında binaların camları çıkarıldı ve yangın merdiveni söküldü. Ayrıca iki binanın en üst katları yıkılarak eşit seviyeye getirildi. Yıkımın ardından, tarihi yapıya zarar vermeden zemininde toplanan molozların kaldırılması planlanıyor. Yıkım tamamlandıktan sonra da tarihi surun uzantısının ve çeşmenin bakım çalışmalarına başlanacak.İki bina ile ilgili Fatih Belediyesi Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi 70 ada 49 parsel ve 70 ada 79 parselde bulunan riskli yapı statüsünde olan iki bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştır. Tarihi çeşme ve duvar üzerine evvelce inşa edilen bu iki yapının Fatih Belediyesi tarafından yıkımına başlanmıştır" denilmişti.

Görüntü Dökümü -----------Binalardan görüntü -Belediye ekiplerinden görüntü -Yıkım işleminden görüntü-Muhabir anonsu -Genel ve detay görüntüler

14.02.2020 - 12.18 Haber Kodu : 200214112

===============================

7- "OLTA MEHMET" ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL - İSTANBUL merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4 ay içinde kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak mağdurları 6 milyon lira dolandırdıkları belirtildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler 4 ay önce başlattığı çalışmalarda yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda telefon dolandırıcılığı yapan şüphelileri tespit etti. Ekipler, yaptığı detaylı incelemelerin ardından 11 Şubat'ta İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Şarlıurfa'da tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

LİDERLERİ OLTA MEHMETYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı baskınlarda çete lideri olarak bilinen "Olta Mehmet" lakaplı Mehmet Ç. yakalandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin izlediği yöntemleri ortaya çıkarmıştı. Rastgele çevirdikleri telefon numaralarından karşılarına çıkan özellikle yaşlı insanları kendilerine kurban seçen çete üyelerinin kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları belirtildi. Aradıkları kişilere yasa dışı terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini, ya da terör örgütü FETÖ'yle bağlantılarının çıktığını söyleyen şüphelilerin "Sizi aklayacağız ancak bu sürede banka ve evlerinizde bulunan paranızı bize teslim edeceksiniz" dedikleri öğrenildi. Şüphelilerin söylediklerine inanan mağdurların bankadan çektikleri paraları ya da ziynet eşyalarını bir torbaya ve çantaya koyarak buluşma noktalarında polis sandıkları şüphelilere teslim ettikleri öğrenildi.

6 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAREkiplerin, 5 ilde yapılan baskında yakalanan şüphelilerin İstanbul, Elazığ, Aydın, Bursa ve İzmir'de 12 mağdurdan toplamda yaklaşık 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kendilerine yaşlı insanları hedef seçtikleri öğrenilirken, ara operasyonlarda bu paranın 3.5 milyon lirasının ele geçirildiği yakalanan 5 kişinin ise tutuklandığı belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü: ----------(Aktüel)-Şüphelilerin şube çıkışı

14.02.2020 - 12.21 Haber Kodu : 200214114

=========================

8- KAPALIÇARŞI'DAKİ BİRÇOK DÜKKAN VİTRİN VE TABELALARIYLA TARİHİN ÜZERİNİ ÖRTÜYOR

Gülseli KENARLI - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, KAPALIÇARŞI'da birçok dükkan, dış cephesinde yaptıkları giydirmelerle dikkat çekiyor. Bir döviz dükkanına yapılan tadilatla, yapının eski halinden eser kalmadı, tarih giydirmelerin altında saklı kaldı. Ancak bu durum çarşıdaki dükkanlardan sadece birine özel değil. Kapalıçarşı'nın hemen hemen her sokağında benzer dış giydirmeler yapan, kocaman tabelalar asan, sokağa taşan tezgahları olan dükkanları görmek mümkün.

İSTENİLDİĞİ GİBİ DÜKKANLAR VİTRİNİ, GİYDİRMESİ YAPILAMIYORKültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na göre, çarşıda bulunan dükkanlar vitrin ve tabela kullanabiliyorlar. Ancak bunun bir kısıtlaması bulunuyor. Dükkanların sokağa taşmaması, tarihe zarar vermemesi gerekiyor. Dükkanlara yapılacak tadilatlar için de ayrıca Kapalıçarşı Yönetiminden de izin alınması gerekiyor. İzin alınırken ise yapılacak olan tadilatta dükkanların vitrin, dış cephe gibi konularda, "tarihi yapıya zarar verilmeyeceğinin, herhangi bir taşma olmayacağının taahhüdü verilmesi, tadilatın hangi tarihler arasında yapılacağı ve belediyenin izin verdiği vitrin örneklerinin kullanılmasıö gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, dükkanın eski ve yeni olacak halinin de fotoğrafları isteniyor.Bunlara uyulmadığı takdirde de Kapalıçarşı Yönetimi dükkanlar hakkında suç duyurusunda bulunma ve 100 lira üzerinde idari para cezası kesme hakkına sahip.

"KAPALIÇARŞI'NIN GÖRÜNTÜSÜNÜ CİDDİ ANLAMDA BOZUYOR"Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, Kapalıçarşı'daki dükkanların görüntü kirliliği konusunda Demirören Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Hiç şüphesiz sevimli değil. Maalesef bu görüntü parlak değil. Çarşı bir kere 15. yüzyıldan itibaren kurulan ve 20. yüzyıldan itibaren defalarca yenilenen ve genişleyen bir müessese. Her halde Akdeniz dünyasının en büyük çarşılarından birinden bahsediyoruz. Yan yana ve hepsi birbirinden farklı ürünler satan dükkanlardan oluşuyor. Bu tür çok birimli kültür varlıklarını korumak da çok zor. Kullanıcıların her biri farklı. Hem farklı bir şey satıyorlar hem de farklı mal sahibi veyahut kiracı var. Bu insanlarda daha iyi satış yapabilmek için kendilerine en modern vitrini hazırlamaya çalışıyorlar. Ne yazık ki bugün çok canlı şeyler yapılıyor. Çok fazla dükkanlar öne çıkmaya çalışıyor. Diğerlerinden farklılaşmaya çalışıyor. Bu da Kapalıçarşı'nın görüntüsünü ciddi anlamda bozuyor. Aslında bir kemer göz olduğunu düşünün ve onun içerisinde bir dikdörtgen dükkan. Eskiden önünde bir küçük teşhir tezgahı oluyordu ve onun üzerinden malını pazarlıyordu. Dükkanın içine doğru da raflarda sattıkları mallar teşhir ediliyordu. Şimdi bugün biraz farklı tabii, her biri bir vitrin oluşturuyor. Vitrin malzemeleri de değişik oluyor kendine göre"

MISIR ÇARŞISI ÖRNEĞİYılmaz, Kapalıçarşı'nın iç düzenlemesi ile ilgili bir ön çalışmaların yapıldığı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Bununla ilgili bir takım projeler hazırlandı. Zaten kültür varlıklarına istediğiniz müdahaleyi yapamazsınız. Bir taraftan da herkesin bir örnek olduğu, herkesin bir olmaya zorlandığı bir sistem de hoş olmayabilir. Mümkün olduğu kadar her biri kendi içerisinde uygun, bağımsız, belli kurallara daha sıkı bağlı bir sistem oluşturmak gerekiyor. Bu sadece Kapalıçarşı'nın değil diğer çarşılarında sıkıntısı. Belki son yıllarda Mısır Çarşısı iyi bir örnek oldu, başarılı bir restorasyon oldu. Orada belli sınırlar içerisinde tutuldu dükkanlar. Böylelikle daha başarılı. Fakat mal sahibinin parçalı olduğu, mülkiyetin çok bölündüğü yerlerde maalesef bunu sağlayabilmek çok zor. Bir çok arastada, Türkiye'nin bir çok yerinde çok benzer sorunlarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

DÜZENLEME YAPILMALIFehmi Yılmaz, "Çarşının önce üstü ile uğraşıyorlardı. Sanırım şimdi de dükkanların her biri için de tek tek tartışmak ve bir şey getirmek gerekiyor. Belki Kapalıçarşı esnafının da kendi içerisinde bu tür şeyleri düzenlemesi gerekiyor. Hiç şüphesiz kötü niyetli değil bu mal sahipleri, bunların her biri kendi malını biraz daha öne çıkararak satmaya çalışan esnaf. Ama içinde bulundukları çarşının imajını, imgesini, görüntüsünü de bozmadan bir düzenlemeye gidebilirlerse hem onlar açısından faydalı olacak, hem kentimiz, hem de Kapalıçarşı'nın kendisi için" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ---------------------Döviz bürosunun görüntüsü-Dükkanlardan görüntüler-Büyük tabelaların görüntüsü-Çarşının içinden görüntüler-Muhabir anonsu-Yılmaz ile röportaj-Genel ve detaylar

14.02.2020 - 11.21 Haber Kodu : 200214085

===========================

9- BAKANLIKTAN SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE UÇAN BALON UYARISI

İstanbul DHATicaret Bakanlığı, Sevgililer Günü'nde uçan balon uyarısı yaptı.Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Yıl boyunca gerçekleştirilen 'uçan balonların' satışları özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde daha fazla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, söz konusu ürünlerle ilgili yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla bu ürünleri satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır" denildi."Helyum gazı dışında bazı yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlar kullanılarak dolumu gerçekleştirilen uçan balonların çakmak, kibrit ve mum gibi bir alev kaynağına yakın bulunması halinde ciddi yanıklara yol açabilen yaralanmalar gerçekleşebilmektedir" uyarısı yer alan açıklamada," Söz konusu riskin bertaraf edilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği çerçevesinde uçan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaklanmıştır. Bu bağlamda; tüketicilerimizin uçan balon satılan yerlerde dolum yapılan gazın niteliğini öğrenmeleri ve sadece helyum gazı ile doldurulan uçan balonları satın almaları büyük önem arz etmektedir. Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerimiz "Alo 175 Tüketici Hattı" aracılığıyla Bakanlığımıza ulaşabilirler" bilgileri yer aldı.

Kaynak: DHA