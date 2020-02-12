DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

12.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:36

BAKIRKÖY'DEKİ PARK YERİ DEHŞETİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Yılmaz BEZGİN - Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAKIRKÖY'de bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi

Olay dün akşam saatlerinde Bakırköy'de meydana geldi. Bir sürücü, iddiaya göre binanın otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı. Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı. İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. Olayda 3 araçta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaza sonrası sürücülerin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kazanan korku dolu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Çevrede esnaf görgü tanığı Umit Utku Gilik, "Ben kuaförüm yan tarafta. Dışarıdan ses geliyordu, korna sesi. O esnada çıktığımda otopark kapalı olduğundan Ali abi devamlı kornaya basıyordu. Giremeyince buradaki arabaya vurdu. Park eden kişi karşıdaki büfeye yemek yemeye gelmiş. Ali abi çok sakin biridir aslında, çok sevdiğimiz bir abimizdir. Böyle bir şey nasıl oldu bir anda bilemiyoruz" şeklinde anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Kaza anı cep telefonu görüntüsü (iki farklı açı)-Olay yerinden görüntü-Görgü tanığı ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

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2- EMRE BELÖZOĞLU'NA FETÖ SORUŞTURMASINDA İKİNCİ KEZ TAKİPSİZLİK KARARI

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmada futbolcu Emre Belözoğlu'na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Verilen takipsizlik kararında, örgüt üyeliğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesinin olduğu belirtildi.İ.E. isimli kişinin polise yapmış olduğu ihbarın ardından Emre Belözoğlu'nun FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Emre Belözoğlu hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan daha önce de başlatılan soruşturma olduğunu belirterek, FETÖ ile irtibatına ilişkin bilgi havuzundan sorgulama yapıldığını kaydetti.

"ÖRGÜTÜN TEPE YÖNETİMİ İLE HERHANGİ BİR İRTİBATI BULUNMUYOR"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Emre Belözoğlu'nun örgütün mesajlaşma programı Bylock kullanmadığını kaydederek, "Örgüte müzahir herhangi bir vakıf, dernek ve sendika üyeliklerinin bulunmadığı, örgütün tepe yönetimi ile herhangi bir irtibatının bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadığı, örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarda, firmalarda her hangi bir SGK kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir" diye belirtti.

"YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ"Savcılıkça verilen takipsizlik kararında, 2013 yılı öncesinde dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtildi. Takipsizlik kararında, "Yürütülen soruşturma sonucu 2013 yılı öncesinde olmak üzere dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin şüphelinin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelinin örgütsel, tabirle 'Şakirtlik' denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediği kanaatine varıldığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

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3- ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ELBİSE DOLABINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Haber: Ali ABLAY/İSTANBUL, Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Turgut Aksu Kadıköy'de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adnan Oktar suç örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla aranan firari Turgut Aksu, Kadıköy'de saklandığı evdeki elbise dolabının içinde yakalandı. Aksu'ya saklanmasında yardım ettiği değerlendirilen İ.E.U. da aynı operasyonda gözaltına alındı. Aksu ve İ.E.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü: ----------------------Aksu'nun fotoğrafları-ARŞİV

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4- ESENYURT'TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN EVLİ ÇİFT CANINDAN OLDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, Esenyurt'ta yaya geçidinin bulunmadığı ve yoğun akan bir trafiğin olduğu noktadan karşıya geçmeye çalışan evli çifte otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çift tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybederken, çifte çarpan genç sürücü kaza noktasında gözyaşlarına boğuldu. Kaza saat 13.30 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ört (64) ve Belkızan Ört (64) yaya geçidinin bulunmadığı ve yoğun akan bir trafiğin bulunduğu bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Bu sırada kendilerini fark eden bir otomobil manevra yaparak çifte çarpmaktan son anda kurtulurken, arkadan gelen bir başka otomobil çifte çarparak ardından önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çift ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürdü. İki ayrı hastaneye kaldırılan Ört çifti burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜÇifte çarparak ağır yaralayan ve henüz ismi öğrenilemeyen genç sürücü olay yerine gelen arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü. Büyük korku yaşayan sürücü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan olayı anlatan diğer araç sürücüsü, "İkisi de buradan karşıya geçmeye çalıştılar. 65 yaşlarından ikisi de. ileri gittiler sonra tekrar geri gelmeye çalıştılar. Ben geçtim arkamdaki araç önce bariyerlere sonra onlara çarptı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine dönerken, polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü----------------------Ambulanslardan görüntü-Olay yerinden görüntü-Araçlardan görüntü-Görgü tanığı ve diğer sürücü ile röportaj-Çarpan sürücünün ağlaması-Polis otosuna götürülmesi-Araçların yoldan kaldırılması-Diğer detay

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5- (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, SARAYBURNU sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. Anıt ve çevresi hala temizlenmeyi, onarılmayı bekliyor.

Dönemin İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk anıt heykeli ve aynı zamanda Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, 3 Ekim 1926'da açıldı. Yıllar içinde bakımsız kalan anıtın kirli bir görünüme sahip olması ve etrafındaki taşların da kırık dökük halde bulunması vatandaşların tepkisini çekti. Anıtın bakımsızlığı sosyal medyada da pek çok kez gündeme geldi.

"1,5 SENE EVVEL İMZA KAMPANYASINA DESTEK VERMİŞTİM"Heykelin bakımının yapılması için 1,5 sene önce başlatılan imza kampanyasına katıldığını söyleyen Süleyman Yalçınkaya, "Daha evvel duymuştum ilk heykel olduğunu evet. Maalesef çöplük haline getiriyorlar, ziyaret edenler yiyip içip pisliklerini bırakıyorlar, harap bir halde. Daha evvel basına yansımıştı. Tabii bakılması lazım. Hatta bir ara imza kampanyası oldu. 1,5 sene evvel ben de imza kampanyasına destek verdim" şeklinde konuştu.

"BAKIMSIZLIĞI YILLARDAN BERİ DEVAM EDİYOR"Sarayburnu Sahili'nde balık tutan Hüseyin Çelik de "Bilmiyordum ilk Atatürk heykelinin olduğunu. Çevre bakımından yapılırsa daha güzel olur. Bakım her zaman iyidir. Önemli bir anıtö ifadelerini kullandı. Yıllardır Sarayburnu Sahili'ne balık tutmaya geldiğini ifade eden Necdet Doğanyaka, "Bakımsızlığı yıllardan beri var. Yazın bir temizlik yaptılar, öyle kaldı yani. Bu tahmin ediyorum ki Türkiye'de ikinci, üçüncü anıt olabilir" dedi.Gökhan Yavaş ise, "Belediyenin görevi, bakım yapması lazım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------------------- -Havadan görüntüler-Heykelden görüntüler-Anıtın deforme olmuş parçaları-Muhabir anonsu(Beyza NUR GÜLER) -Vatandaşlar ile röp. -Anıtın havadan görüntüleri-Genel ve detay

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6 - İSTANBUL'DA TELEFON DOLANDIRICILARINA BÜYÜK DARBE

- Operasyon sırasında Eyüp'te bir eve yapılan baskında Irak uyruklu şüphelinin içinde su bulunan asansör boşluğuna atladığı donmak ve boğulmak üzereyken polis tarafından kurtarıldı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, İSTANBUL merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı yapan bir şebekeye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. . Şüphelilerin 4 ay içinde kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak mağdurları, yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi. Operasyon sırasında Eyüp'te bir eve yapılan baskında Irak uyruklu şüphelinin içinde su bulunan asansör boşluğuna atladığı donmak ve boğulmak üzereyken polis tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

4 AY SÜREN TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON YAPILDIAsayiş Şube Müdürlüğü tarafından 4 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından organize şekilde telefon dolandırıcılığı yapan bir şebeke ortaya çıkarıldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından önceki gün şebeke üyelerine yönelik İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Urfa illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

ÇETE LİDERİ "OLTA MEHMET" DE YAKALANDIBaskın sırasında çetenin elebaşı olduğu öğrenilen "Olta Mehmet" lakaplı Mehmet Ç.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan 13 cep telefonu, 2 bilgisayar ile taşınabilir hard diskler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alındı.

BİRİ ÇATI DA DİĞERİ SU DOLU ASANSÖR BOŞLUĞUNDA SAKLANIRKEN YAKALANDIEyüp'te bir eve baskın yapan polisleri gören Irak uyruklu şüphelinin kendisini bir apartmanın içinde su bulunan asansör boşluğuna atıp saklanarak kaçmaya çalıştığı belirtildi.. Şüphelinin suyun derin olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği, olay yerindeki polis ekipleri tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Bir diğer şüphelinin ise polislerden saklanmak için kaçtığı çatıda gözaltına alındığı belirtildi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDIYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin izlediği yöntemleri de ortaya çıkardı. Rastgele çevirdikleri telefon numaralarından karşılarına çıkan özellikle yaşlı insanları kendilerine kurban seçen çete üyelerinin kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları öğrenildi. Aradıkları kişilere yaşa dışı terör örgütünün banka hesaplarına ele geçirdiğini, ya da terör örgütü FETÖ'yle bağlantılarının çıktığını söyleyen şüphelilerin "Sizi aklayacağız. Ancak bu süre zarfında evinizde ya da bankada bulunan paranızı bize teslim edeceksiniz. Operasyon bittiğinde size iade edeceğiz." dedikleri öğrenildi.

BİR MAĞDUR KUŞADASI'NDAN AYDIN'A GİDİP PARAYI TESLİM ETMİŞŞüphelilerin söylediklerine inanan mağdurların bankadan çektikleri paraları ya da evde bulunan ziynet eşyalarını bir torbaya ya da çantaya koyarak buluşma yerinde polis sandıkları şüphelilere teslim ettikleri öğrenildi. Bir olayda Kuşadası'nda dolandırılan mağdurun para ve ziynet eşyalarını koyduğu çantayı otomobiliyle Aydın'a kadar götürüp burada teslim ettiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PARAYLA GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLERÖte yandan şüphelilere ait bazı sosyal medya hesaplarında, şüphelilerden birinin bir mağdurdan para aldıktan sonra otomobilin içinde paralarla çektirdiği görüntüler bulundu. Görüntülerde paraları yere atan şüphelinin ayaklarıyla paralara basarken görüntüleri çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi.

5 İLDE 12 MAĞDURDAN 6 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR4 ilde yapılan baskında yakalanan şüphelilerin İstanbul, Elazığ, Aydın, Bursa ve İzmir'de 12 mağdurdan toplamda yaklaşık 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kendilerine yaşlı insanları hedef seçtikleri öğrenilirken, ara operasyonlarda bu paranın 3,5 milyon lirasının ele geçirildiği yakalanan 5 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

88 YAŞINDAKİ MAĞDUR "SAKIN BUNLARA İNANMAYIN" DEDİ.Öte yandan dolandırıcılık çetesinin mağdurlarından Fikriye Şirin (88) Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şüphelilerden bir kez daha şikayetçi oldu. Fikriye Şirin "Üst üste beni aradılar. Sonra beni cepten aradılar, 'bankadaki paranızı koruyacağız. Bankadaki memurlar paranı alıyorlar' diye kandırdılar. Sürekli telefonu kulağımdan tutmamı istiyorlardı. Onlara inanıp paramı bankadan çektim. Evdeki altınları da parayla birlikte torbaya koydum. Hep polis olduklarını söylediler. Eve bir kişi geldi. Onu polis sandığım için ona teslim ettim. Paramı geri alamadım. hepsi gitti. Bunlara kimse inanmasın" dedi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vatandaşların kendilerini polis yada savcı olarak tanıtan kişilere yönelik dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardılar. Gözaltına alınan dolandırıcılık çetesi üyeleri için savcılıktan ek gözetim süresi alındığı soruşturmanı çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü;: ----------Şüphelilerin sosyal medya üzerinde paylaştığı paraların üzerine basma anları, Operasyon sırasında içi su dolu asansör boşluğuna saklanarak donmak ve boğulmak üzereyken kurtarılan şüphelinin görüntüleri,-Çetenin mağdurlarından Fikriye Şirin'in röportajı

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7- SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, Bayrampaşa'da bir kadının tıbbı sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.Olay geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı. Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Güvenlik kamera görüntüleri-Sağlık ocağının dış görüntüsü

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8 - PENDİK'TE KÜÇÜK HİRANUR'UN SİLAHLA YARALANMASI DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

-'Kasten yaralama' suçundan kurulan hükmün gerekçesi açıklandı

-Olayda kullanılan silahın kuş öldürmeye elverişli olduğu, daha büyük canlıları öldürmeye elverişli olmadığı, bu nedenle suçun "Kasten öldürme" suçu kapsamında olmadığı, "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığı belirtildi.

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAParkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı gürültü yaptığı gerekçesi ile silahla yaralayan Barış Balcı'nın, "Kasten yaralama" suçundan aldığı 3 yıl 9 aylık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.Gerekçeli kararda olayda kullanılan silahın kuş öldürmeye elverişli olduğu, daha büyük canlıları öldürmeye elverişli olmadığı, bu nedenle suçun "Kasten öldürme" suçu kapsamında olmadığı, "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Pendik'te 20 Ağustos 2018 tarihinde parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı silahla yaraladığı gerekçesi ile Barış Balcı'yı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını yazdı.

'KUŞLARI ÖLDÜRÜR BÜYÜK CANLILARI ÖLDÜRMEZ'Sanık Barış Balcı hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldığı hatırlatılan gerekçeli kararda, "Öncelikle öldürmeye teşebbüs suçundan söz edilebilmesi için suçta kullanılan aletin öldürmeye elverişli olması gerekli. Ele geçirilemeyen ancak mağdurun vücudundan çıkarılan saçmadan yola çıkılarak mahiyeti anlaşılan tüfeğin ateşli silah vasfında hava ile saçma tanesi atan tüfek olduğu, bu tür tüfeklerin mahkememizce de bilindiği üzere kuş avlamakta kullanılması nedeni ile daha büyük canlılarda öldürme için etkili olmadığı, hava ile çalışan, etki mesafesi belli alan ve canlılar ile sınırlı olan suça konu tüfek mahkememizce öldürmeye elverişli kabul edilmemiştir" denildi.

'ÖLDÜRME KASTI YOKTU, EYLEMİNİ KENDİSİ SONLANDIRDI'Gerekçeli kararda, sanığın mağduru öldürmesi için bir gerekçe bulunmadığı, başladığı eylemi devam etme imkanı olduğu halde kendiliğinden sonlandırdığı, bu nedenle sanığın öldürme kastının bulunmadığı, eyleminin kasten yaralama suçu kapsamında kaldığının kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Sanığın amaçları oynamak olan çocuklara karşı davaya konu suçu işlediği kaydedilen gerekçeli kararda, bu nedenle sanığa alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiği kaydedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİPendik'te 7 yaşındaki Hiranur Demirci'nin 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Barış Balcı gözaltına alındı, 28 Ağustos tarihinde de tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Barış Balcı'nın, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. Balcı'nın davası İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 15 Ekim 2018 tarihli duruşmada Balcı'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 21 Ocak 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında da Balcı'yı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Balcı, "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçundan da beraat etti. Görüntü dökümü: ----------------ARŞİV

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9 - İBB'DEN YENİ ARSA SATIŞ İHALESİ

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), şubat ayında ihale ile satışını yapacağı arsaları listeledi. İBB'nin şubat ayında satışa koyduğu arsaların tahmini bedeli 6 milyon 46 bin 920 TL.İBB, bütçesine kaynak sağlamak için ağırlık verdiği arsa satışına şubat ayında da devam ediyor. "Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır" başlığı ile yayımlanan ilanlarla, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan 7 arsa ihale ile satılacak.İBB'nin satışa çıkardığı ve tahmini bedeli en yüksek arsa, Başakşehir İkitelli-2 mahallesinde, ana arter üzerinde bulunuyor. 802 ada, 3 nolu parsel bin metrekare büyüklüğünde. Söz konusu arsanın yaklaşık 452 metrekarelik kısmı satılacak ve belirlenen tahmini bedel bir milyon 806 bin 680 TL. İhaleye katılacak olanların 54 bin 200 TL geçici teminat yatırması gerekiyor. İmar durumu konut olan arsanın ihalesi 26 Şubat 2020 tarihinde yapılacak. SATILACAK OLAN DİĞER ARSALARTahmini bedel büyüklüklerine göre satılacak olan diğer arsalar şunlar: Fatih Kariye Mahallesinde bulunan, 2618 ada 29 nolu parsel için belirlenen tahmini bedel bir milyon 261 bin 100 TL. İhalesi 19 şubatta yapılacak olan arsa 126 metrekare büyüklüğünde.Fatih Kariye Mahallesi Neşter mevkinde bulunan, 2612 ada 27 nolu parsel için bir milyon 38 bin 320 TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 şubatta yapılacak olan arsa 130 metrekare.Fatih Atik Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan, 2894 ada 2 nolu parsel için 560 bin 720 TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 şubatta yapılacak olan arsa 70 metrekare.Fatih Tevkii Cafer Mahallesinde bulunan, 1909 ada 6 nolu parsel için 550 bin TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 şubatta yapılacak olan arsa 55 metrekare büyüklüğünde.Fatih Nev Bahar Mahallesinde bulunan, 1801 ada 14 nolu parsel için 450 bin TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 şubatta yapılacak olan arsa 45 metrekare büyüklüğünde.Fatih Molla Aşkı Mahallesinde bulunan, 2640 ada, 18 nolu parsel için 380 bin 100 TL tahmini bedel belirlendi. 68,42 metrekare büyüklüğünde olan arsanın, 38 metrekarelik bölümü satılacak. Satış ihalesi 26 şubatta yapılacak. Görüntü Dökümü: ----------Başakşehir'deki arsanın havadan görüntüsü

Kaynak: DHA