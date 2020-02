DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

10.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:23

ŞİŞLİ'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU (2)

Ersan SAN - İstanbul DHA- ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.

Olay Fulya Ayşecik Sokak'taki binada meydana geldi. Selin Bayır'dan haber alamayan yakınları eve geldi. İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki Buğlem'in öldüğünü belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken polisin incelemesi sürüyor.

Bu arada küçük çocuğun evde dans ederken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir süre önce çekildiği belirtilen görüntülerde küçük kız çalan müzik eşliğinde oynuyor.

Görüntü Dökümü: -------Olay yerinden görüntüler-Çocuğun görüntüsü-Fotoğrafı-Kadının fotoğrafı

10.02.2020 - 13.46 - Haber Kodu : 20021011710.02.2020 - 13.30 - Haber Kodu : 20021010210.02.2020 - 12.35 - Haber Kodu : 200210083==================

2- BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Veysel TİMDU - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.Olay Büyükçekmece Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ---------Olay yerinden görüntüler10.02.2020 - 12.31 - Haber Kodu : 20021008110.02.2020 - 15.01 - Haber Kodu : 200210147======================

3- "MEKSİKALI" ÇETESİ YAKALANDI

- GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ SİLAHLA REHİN ALDIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL- İSTANBUL'da girdikleri iş yerleri ve evlerden kiralık araçlarıyla 2 milyon lira değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen 13 kişiyik şebeke, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık şüphelilerinin güvenlik görevlisini silahla rehin aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bağcılar, Avcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Güngören, Zeytinburnu ve Kağıthane'de 10 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yeri, bölge ve civarlarda güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 13 şüphelinin kimlik ve eşkallerini tespit etti ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 5 hırsızlık şüphelisini Bağcılar'da iş yerini soyarken suçüstü yaptı. Polis ve şüpheliler arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından şüpheliler yakalandı. Polis çalışmalarının devamında 8 şüpheliyi Esenler, Bağcılar ve Bahçelievler'de 14 adrese yaptığı eş zamanlı operasyon sonucu 2 Şubat tarihinde yakaladı. Ekipler, şüphelilerin ev aramasında hırsızlık olaylarında kapı açmak için kullandıkları malzeme, maske, eldiven ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan hırsızlık şüphelileri Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"MEKSİKALI" ÇETE LİDERİŞubede sorgulanmak üzere getirilen şüphelilerin gasp ve hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi. Serdar B.(28)'in 13 kişilik hırsızlık çetesine liderlik ettiği diğer çete üyeleri tarafından isminin " Meksikalı" olarak bilindiği gerçek isminin ise bilinmediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan 13 hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK Şüphelilerin 8 adet iş yeri, 4 adet yağma, 4 adet otodan ve 2 adet açıktan hırsızlık olaylarında 2 milyon lira değerinde telefon, dizüstü bilgisayar, televizyon, kol saati, içki, sigara çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin kiralık araçlarıyla hırsızlık olayı gerçekleştirdiği, her hırsızlık olayının ardından güvenlik kamerasının olmadığı bölgelerde araçlarının plakasını değiştirdikleri tespit edildi. Hırsızlık şüphelilerin gerçekleştirdikleri olaylarda silah kullandıkları ve girdikleri iş yerlerinin kapı göbekleri ve kepenkleri kırdıkları belirtildi.

REHİN ALMALARI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan şüphelilerin girdikleri iş yerinde bulunan kulübede gece güvenlik görevlisini silahlarıyla rehin aldıkları güvenlik kameralarına yansıdı. İki şüphelinin güvenlik görevlisini rehin aldığı diğer şüphelilerin ise hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü: (Güvenlik kameraları)-Şüphelilerin yakalanma anı -Şüphelilerin polisten kaçtıkları an -Şüphelilerin iş yerine kepenk açtıktan sonra girdiği anlar-İş yerinde bulunan çelik kasayı sürükleyerek çıkartmaları ardından araçlarının bagajına yüklemeleri-Şüphelilerin saat dükkanına girerek saat çalma anları-Şüphelilerin iş yerinden cep telefonu çalması-Şüphelilerin girdikleri iş yerinden çelik kasa çaldıkları an

(Aktüel)-Şüphelilerin şube çıkışı

====================

4- ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZAM İBB TARAFINDAN UYGULANMAKTADIR.

İstanbul DHA - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Marmara'ya yüzde 35'lik zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığını açıkkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'da şehiriçi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir. İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehiriçi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır" ====================

5- GÖKSU'DAN ULAŞIMA ZAM TEPKİSİ : AHLAKİ HİÇBİR YÖNÜ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Haber: Mehmet DEMİRKAYA-Kamera: Feridun AÇIKGÖZ-İSTANBUL DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar uygulanmaya başlandı. AK Parti grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi. Toplantı öncesi İBB'ye gelen Ak Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi. Görüntü Dökümü: -Göksu'nun konuşması-Detaylar

10.02.2020 - 14.31 - Haber Kodu : 200210138_===================

6- İSTANBUL'DA ULAŞIMDA YENİ ZAMLAR

İstanbul DHA - İSTANBUL'da ulaşımda ada vapuru, marmaray ve Havaist seferlerine zam yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'yetam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95'ten 2.50'ye, öğrenci 1.45'ten 1.55'e çıktı.34 durak ve sonrası tam bilet 3.85'ten 5.20'ye, öğretmen 2.10'dan 2.85'e, öğrenci 1.25'ten 1.70'e yükseldi.

- Adalar seferleriİDOBostancı Kabataş 11'den 15 TL'yeİndirimli öğretmen 6 TL 8 TLÖğrenci 4.30'dan 6 TL'ye

Kabataş-Beşiktaş-AdalarTam bilet 12.50'den 14 TL'yeİndirimli öğretmen 9 TL'den 14'TL'yeÖğrenci 6.30'dan 10.50'ye

Bostancı Adalar Tam 7 liradan 12 TL'yeİndirimli öğretmen 5TL'den 9 lirayaÖğrenci 4 TL'den 7 liraya,

Şehir Hatları AdalarTam 5.20 TL'den 10 TL'yeÖğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL'yeÖğrenci 1.20'den 5 TL'ye çıktı

-Aktarma Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.

-Havalimanına giden Havaist otobüsleri ise 5.20'den 7 TL'ye çıktı.

==================

7- DAYAKÇI İŞLETME SAHİBİNE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Ruken KADIOĞLU/İstanbul, DHABeşiktaş'ta 12 Nisan 2019 tarihinde ünlü bir eğlence mekanında çalışan 4'ü iş yeri çalışanı 5 kişiye ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak atan iş yeri sahibi şüpheli Şahin Şeker hakkında yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Savcılık, iş yeri sahibi Şahin Şeker'in "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 1 aydan, 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanında 12 Nisan 2019 tarihinde çalışanlarına darp uyguladığı iddia edilen işletmenin sahibi Şahin Şeker hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, çalışanlarına dayak attığı iddia edilen Şahin Şeker "şüpheli" 4'ü iş yeri çalışanı 5 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

HAKARET, TEHDİT, DARPİddianamede, olay günü şüpheli Şahin Şeker'in akşam saatlerinde işletmeye gelerek işletmede çalışan Gaye A.'ya ve o an Gaye A.'nın yanında bulunan Enver D.'ye saldırdığı ve darp ettiği, aynı zamanda Gaye A. ve Enver D.'ye 'Hepinizi öldürtürüm, s... gidin' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğu kaydedildi. İddianameye göre, şüpheli Şeker'in aynı işletmede çalışan Cihan P.'yi itekleyip tokat atarak darp ettiği, aynı işletmede çalışan Mustafa D.'ye "Yapacağın işi s...' diyerek hakaret ettiği, olay anında işletmede bulunan Özgür A.'yı tokat atarak darp ettiğinden dolayı çalışanların şüpheli iş yeri sahibi Şahin Şeker'den şikayetçi olduğu belirtildi.

" OLANLARI NET HATIRLAMIYORUM"Şüpheli Şahin Şeker'in savcılıkça alınan ifadesinde olay günü yaşananları inkar ettiği, olanları net hatırlamadığı belirtildi. Şüpheli Şeker ifadesinde, "Olayın yaşandığı eğlence mekanının mülk sahibiyim. Mekanı oğlum D. Şeker ile M. A.'nın işletiyor. Kendilerinden aylık kira almaktaydım. Zaman zaman işlerin nasıl gittiğini görmek için söz konusu mekana gelirim. Olay günü, girişte karşılama kısmında bulunan Gaye isimli çalışan ile adını bilmediğim bir çalışan kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de kendilerine müşteri velinimettir, kapı açıldığı zaman ayağa kalkılır. Ben çocukluktan beri esnaflık yapıyorum. Müşterilere karşı saygılı olacaksınız, görevinizi yapacaksınız. Bir anda öfkelendim. Gaye'nin yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum. Sonrasında üst kata konser alanına çıktım. Mustafa ile karşılaştım. Yine görüntülerde Mustafa'ya da vurmuşum ancak hatırlamıyorum. Konser alanında karşısına çıkan kişiye de vurduğu iddiasına ilişkin konuşan Şeker, "Yine hatırlamıyorum ama kendisine de vurmuşum" şeklinde konuştu.

3 YIL 1 AYDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİSavcılıkça hazırlanan iddianamede, kamera görüntüleri incelendiğinde şüpheli Şahin Şeker'in yaşananları hatırlamadığını söylese de müşteki Cihan P. ve Enver D.'ye karşı "Basit yaralama" suçunu işlediği, Şeker'in ayrıca müştekiler Gaye A., Enver D., Özgür A., Cihan P.'ya karşı zincirleme şekilde "Alanen hakaret" ve "Tehdit" suçlarını işlediğini belirtti. İddianamede şüpheli Şahin Şeker'in, müşteki Mustafa D.'ye karşı "Hakaret" suçunu işlediğini kaydedilerek, toplamda 3 yıl 1 aydan, 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Şeker, 2 Haziran 2020 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ: İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında 12 Nisan 2019 tarihinde, ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle çalışanlarına dayak atan eğlence merkezinin mülk sahibi Şahin Şeker, çalışanların şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınarak hakkında işlem yapılmıştı. Ardından dayak görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle olaydan 50 gün sonra yeniden gözaltına alınan iş yeri sahibi Şahin Şeker, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü: ------------ARŞİV

===================

8- (ek bilgiyle) OPERA SANATÇISI SATIŞ YAPAN BOZACIYA EŞLİK ETTİ

Sevra ÜNVER - İSTANBUL DHA- ÜNLÜ opera sanatçısı Burak Bilgili'nin sokakta boza satan seyyar satıcıya 'Boza' diye bağırıp eşlik ettiği anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Bilgili'nin eşinin cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı o anın görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Dünyaca ünlü opera sanatçı Burak Bilgili, eşi Seda Özen Bilgili ve ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile akşam saatlerinde Beşiktaş Dikilitaş'taki evlerine doğru giderken, her akşam sesini duyduğu bozacıya rastladı. Bilgili çifti ile Aşkın, isminin Abdullah olduğunu öğrendikleri bozacıdan boza aldı. Bas bariton erkek ses rengine sahip opera sanatçısı Burak Bilgili, bir süre bozacı ile sohbet etti. Sohbet sırasında Bilgili, boza satıcısına birlikte 'Boza' diye bağırmayı teklif etti. Önce bozacı bağırdı. Ardından da birçok prestijli uluslararası opera yarışmasında ödül alan Bilgili, kendi yorumuyla 'Boza' diye bağırdı. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, o anları Bilgili'nin eşi Seda Özen Bilgi cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Seda Özen Bilgili'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.

"BARİTON ERKEK SES RENGİNE SAHİP BOZA SATICISININ TESADÜFEN SESİNİ DUYDUM"Burak Bilgili, o anları şöyle anlattı: "Akşam eşim ve Cihat Aşkın ile birlikte Dikilitaş'ta yürüyorduk. Akşamları sesini duyduğum bariton erkek ses rengine sahip boza satıcısının tesadüfen sesini duydum. Biz kendisini 'boza' diye bağırarak çağırdık. Önce boza aldık, sohbet ettik. Abdullah isimli genç bizimle siftah yaptığını söyledi, 'Allah bereket versin' dedi. Sonrasında ben opera sanatçısı olduğumu söyledim, şaşırdı. 'Bağır bakalım dedim', daha sonra ben bağırınca o da şaşırdı. Kendisinin de bayağı güzel bir ses tonu ve çıkarmış olduğu bir teknik var. Biz opera sanatçıları aslında bağırmıyoruz, mikrofon olmadan orkestranın üzerinde akustik ses çıkarıyoruz. Abdullah ve onun gibi satıcılar da aynısını yapıyor. Mikrofon olmadan akustik ses çıkarıyor. Ülkemizde seyyar satıcıların sesleri üzerine araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum" Abdullah isimli boza satıcısı ile kısa süre sohbet de eden çift sokakta satılma oranı giderek düşse de hala devam eden seyyar boza satıcılığı hakkında da bilgi aldı.

Görüntü Dökümü: --------------Cep telefonu-Opera sanatçısı ile bozacının birlikte 'Boza' diye bağırması-Bozacının boza ile ilgili bilgi vermesi

09.02.2020 - 20.11 Haber Kodu : 20020919610.02.2020 - 09.49 - Haber Kodu : 200210026===================

9 - PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (2)

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL, SABİHA Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta Çarşamba günü pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma ekipleri uçağın yanına gelerek çalışmalara başladı. Ekipler dün saat 17.00'ye kadar yaptığı çalışmalarda, uçağın arka kanatlarını metal testereler yardımıyla gövdesinden ayırmıştı. Bugün saat 09.00 sıralarında ekipler enkaza gelerek, çalışmalara yeniden başladı. Ekipler, uçağın sol kanadını gövdesinden ayırarak toprak zemin üzerinde konulan araç lastiklerinin üstüne koydu. Enkazları götürmek üzere bir TIR da alanda bulunuyor.

Görüntü Döküm: -------------------Parçaların vinç ile kaldırılması

====================

10 - WASHİNGTON'DA DÜZENLENECEK AMERİKAN-TÜRK KONFERANSI'NDA 5 ANA BAŞLIK VAR

Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, NİSAN ayında Washington'da düzenlenecek olan 38'inci Amerikan-Türk Konferansı öncesi bugün İstanbul'da konferansa ilişkin bilgilerin paylaşıldığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Ortadoğu'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, konuşmalarını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yalçındağ ve Choksy'nin yanı sıra toplantıda ABD Ticaret Odasının ve TAİK'in ekibi de yer aldı.

KONFERANSTA 5 ANA BAŞLIK YER ALACAK14-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak konferansta enerji, altyapı ve inşaat, dijital ekonomik, turizm ve savunma sanayi konularının ele alınacağını dile getiren Yalçındağ, "Motivasyonumuz, her zaman için Türk-Amerikan işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde, ABD'nin Türkiye'de olumlu tanıtılması ve karşılıklı iş fırsatlarının anlatılması amacıyla çalışmalar sürdürmektir. Bildiğiniz üzere, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Türkiye Amerika İş Konseyi (TAİK) tarafından kapsamlı faaliyetler yürütmekteyiz. En öne çıkan faaliyetlerden birisi olan ABD-Türkiye konferansının bu sene 38'incisini düzenliyoruz. Bugün ve yarın sürecek olan tanıtım etkinlikleri de bu amaca hizmet etmektedir. Etkinlikler kapsamında konferansta 5 ana başlık olarak yer alan enerji, altyapı ve inşaat, dijital ekonomik, turizm, savunma sanayi konuları ele alınacaktır. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi her iki ülkeden üst düzey katılım bekliyoruz" dedi.

"SİYASETÇİLER KARAR ALIRKEN İŞ DÜNYASINI NASIL ETKİLEYECEĞİNİ GÖRMELİ"Siyasetçilerin karar alırken iki ülke arasındaki iş potansiyelini düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, şunları söyledi: "Türkiye'deki Amerika'daki şirketlerin temsilcileriyle planlamalar yaptık. Biliyorsunuz bin 800 civarında büyük Amerikan şirketi Türkiye'de yıllardır yatırım yapmakta ve bu da büyük istihdam yaratmaktadır. Bunların hepsine baktığımızda da hepsi büyüyen, dünyayı yöneten önemli şirketlerden oluşmaktadır. Siyasetçiler de karar verirken, duygusal olmamaları ve iki ülke arasındaki yaratılan bu potansiyeli, iş dünyasını düşünerek hareket etmeliler. Bugün, Amerika'da direkt yatırımı olan onlarca Türk şirketi var. Bunlar belki on binlerce Amerikalıyı iş yerlerinde çalıştırıyorlar, büyük hizmetler yapıyorlar. Bunun her sene daha enteresan boyutlarda büyüdüğünü görüyoruz. Aynı şekilde Amerikalılar da Türkiye'de. Türkiye çok önemli bir bölge biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bugün konuştuk ve şu kanaate vardık, hakikaten iki ülkenin siyasetçilerine, yönetenlerine iş dünyası olarak daha fazla anlatmamız lazım. Yani alacakları kararlarda iş dünyasını ne derece etkileyeceklerin, görmelerini ve o sorumlulukta hareket etmelerini istiyoruz. Bu kapsamda Nisan'da yapacağımız 38. Konferansı çok önemsiyoruz. U.S. Chamber'ın yöneticilerinin bu konferansa her zamankinden çok daha önem verdiklerini görüyoruz. Onun için üst düzeyde hem siyaset katılımı bekliyoruz, hem sayın bakan düzeyinde katılım bekliyoruz. Amerikan başkan yardımcısı da davet edildi toplantıya."

"İŞ DÜNYASI OLARAK 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ İKİ BAŞKANA DA SÜREKLİ HATIRLATIYORUZ"İki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefinden sonra sadece savunma ağırlıklı olan Washington'daki konferansı, diğer sektörler ile de alakalı hale getirdiklerini ifade eden Yalçındağ, şöyle devam etti: "İki ülkenin iş yapabileceği diğer önemli sektörlerin de hepsine ayrı başlık açarak hem o sektörleri temsil eden sayın bakanları, sayın sekreterleri, hem de ilgili iş dünyası insanlarını bu toplantılara davet ederek direkt sonuç alacak bir konferans düzenlemek istiyoruz. Biz tabii ki iki ülke arasında sürekli bir problem yaşanması, bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi güven konusunda bir zedelenme olmuş, dolayısıyla, güven konusundaki zedelenmeyi tekrar bir şekilde yerine oturtmamız lazım. Çünkü iki ülkenin de birbiri için ne kadar önemli olduğunu burada saatlerce anlatabiliriz. Bizim iş dünyası olarak görevimiz iki başkan tarafından hedef verilmiş olan 100 milyar dolar konusunu alıp, cebe atıp, başka diğer konulara kapıyı kapatıp, bunu gerçekleştirmek için, o süreci iyi yönetebilmek. Bildiğim kadarıyla bu teklifin üzerinden 14 ay geçti, Amerikan başkanı Trump tarafından söylendi. Şimdi Amerikan başkanı Trump'ın boş bir laf söylemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla iş dünyası olarak biz bu Hedefi nasıl gerçekleştireceğiz bunu sürekli iki başkana hatırlatıyoruz. Bu hedefi siz koydunuz, bizim işimiz bu çünkü. Ticari diplomasi bu. Bu hedefi siz koydunuz ve biz bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu hep gündemde tutmak bizim işimiz, biz gündemde tuttuğumuz sürece, iki ülkenin iş dünyası bu konuya sahip çıktığı sürece ben iki tarafın siyasi yönetiminin de alacakları kararlarda çok daha hassas olacağını düşünüyorum. Bizim kaybedilecek bir ülke olmadığımızı düşünüyorum, Amerika ile ilişkilerimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------------------ -Yalçındağ'ın konuşması-Choksy'nin konuşmasından detay-Toplantıdan görüntüler-Genel ve detay

10.02.2020 - 13.25 - Haber Kodu : 200210101============================

11- BAKAN DÖNMEZ: DOĞU AKDENİZ, KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİL

İSTANBUL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol endüstrisinde yerlileştirme çalışmalarını hızlandıracağını belirterek, "Hiçbir ülkenin kaynağında gözümüz yok ancak kim bizim haklarımızı gasp etmeye kalkarsa, cevabını da en iyi şekilde alır. Doğu Akdeniz, kimsenin tapulu malı değil." dedi.Fatih Dönmez, TPAO ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (pemt'20) Toplantısı'nda, Türkiye'nin petrol arama ve üretimindeki çalışmalarına yerli teknolojiyi de dahil ederek petrol tarihinde yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Milli tedarikçilere, sanayicilere ve girişimcilere güvenmek gerektiğini ifade eden Dönmez, "Hep birlikte petrolde milli dönüşümü başlatıyoruz. Petrolde millileşme atağına hep birlikte adım atıyoruz. Bugün atılan adımın önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Stratejisi kapsamında petrol arama ve üretimi süreçlerinde kullanılan birçok malzemeyi yerlileştirmeyi başardığını söyledi. Türkiye'nin petrol üretimi açısından 2019'un altın yıl olduğunu kaydeden Dönmez, şöyle devam etti: "2019'da son 30 yılın en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirdik. Bir taraftan 24 kuleyle 121 kuyuda kara sondajı yaparken, diğer taraftan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle 5 deniz sondaj işlemini de başarıyla tamamladık. TPAO, 2019'da yurt içi günlük 50 bin varil petrol üretimiyle son 20 yılın yurt içi üretim rekorunu kırdı. Yurt içi ve yurt dışı toplam petrol üretiminde ise günlük 150 bin varilin üzerine çıkarak tarihin en yüksek günlük petrol üretimine ulaşmış olduk. Bu başarılı çalışmalarda, yerlileştirme politikamızdan da vazgeçmedik. 2018'de 19 adet yerlileştirmeyle 16 milyon 680 bin liralık bir kar elde ettik. 2019'da ise 32 adet yerlileştirmeyle 35 milyon 350 bin liralık kazanca, kara ulaşmış olduk. Milli üreticimize de bu şekilde destek olurken, cari açığın kapanmasına da omuz verdik. TPAO'nun 2019'da gerçekleştirdiği ihalelerde yüzde 13,7 yerlileştirme sağlandı. Böylece, 2018'deki yerlileştirme oranını neredeyse üç kat artırdık. İnanıyorum ki yerlileştirme oranımız artarak devam edecek.TPAO'nun kullandığı teknolojiyi tamamen millileştirme çabası içinde olacağız. Kamu-özel iş birliğiyle petrol endüstrimizi dünyada liderler arasına sokacağız."

"KİMSE, TÜRKİYE'NİN HAKKINI, HUKUKUNU GASBETMEYE, TÜRKİYE'Yİ YOK SAYMAYA KALKAMAZ"Kimsenin Türkiye'ye kendi ajandasını dikte edemeyeceğinin altını çizen Dönmez, "Kimse, Türkiye'nin hakkını, hukukunu gasp etmeye, Türkiye'yi yok saymaya kalkamaz. Yaparlarsa ne olacağını Libya'da gördük. Demokrasinin beşiği sayılan ülkelerin umurunda olan Libya halkının refahı değil, tek istedikleri Libya'nın iç işlerine müdahale ederek bölgede Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmek. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın davası bizim davamızdır. Bu davaya ilelebet sahip çıkmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Dönmez, Türkiye'nin millileşme hikayesinin en önemli kilometre taşlarını oluşturan Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin dünyanın dikkatini çektiğini söyledi.

"DOĞU AKDENİZ, KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİL"Gemilerin Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak ve yer altı kaynaklarını hizmete sunmak için yelkenlerini asla kapatmayacağını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti: "Açık denizlerdeki teknik kapasitemizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde geliştirdiğimiz tüm sismik arama ve sondaj çalışmaları, bize karşı oynanan oyunları bozdu. Biz yolumuza devamedeceğiz ve varsa mutlaka bulacağız. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecektir. Tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli, yerli ve milliliğe dayanıyor. Hiçbir ülkenin kaynağında gözümüz yok ancak kim bizim haklarımızı gasp etmeye kalkarsa, cevabını da en iyi şekilde alır. Doğu Akdeniz, kimsenin tapulu malı değil."

Görüntü dökümü: ---------------Bakanın konuşması-Genel ve detaylar

10.02.2020 - 14.23 - Haber Kodu : 20021013510.02.2020 - 14.30 - Haber Kodu : 200210139=================

12- (havadan görüntülerle) YAĞMUR VE KAR SONRASI BARAJLARDAKİ DOLULUK YÜZDE 60'I GEÇTİ

Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA- İSTANBUL'da son günlerde yağan yağmur ve karın ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 60'a ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 90 seviyesindeydi.İstanbul'da cumartesi günü yağan kar ve son haftalarda aralıklarla etkili olan yağışlı hava, barajlara yaradı. Doluluk oranı iki ay önce yüzde 33'lere kadar düşen barajlarda seviye yüzde 60'ı geçtiİSKİ verilerine göre, İstanbul'da şu an barajların doluluk oranı yüzde 60,17 seviyesinde. Bu ay yağışla birlikte doluluk oranının yüzde 70'i geçeceği belirtiliyor. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 90 seviyesindeydi.Son verilere göre barajlardaki doluluk oranı şöyle: -Darlık Barajı: Yüzde 90,13-Ömerli Barajı: Yüzde 87.29-Elmalı Barajı: Yüzde 86,02-Alibeyköy Barajı: Yüzde 62,77-Terkos Barajı: Yüzde 51,88-Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,87-Büyükçekmece Barajı: Yüzde 40,60-Istrancalar Barajı: Yüzde 36,92-Kazandere Barajı: Yüzde 7,60-Pabuçdere Barajı: Yüzde 4,43

Görüntü Dökümü: --------Alibeyköy barajından görüntüler

10.02.2020 - 14.43 - Haber Kodu : 200210143

====================

13- FATİH'TE KORKUTAN YANGIN

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/- FATİH'te 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın, 13.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görev çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.Yangın sırasında binada bulunan Halit Salih, " Bir baktım duman kokusu geliyor. Kapıyı açtım koridor duman doldu. Arka bahçeden dışarıya çıktım. Başka biri kapıyı açtı bende binadan dışarıya çıktım. Alt katın camı kırıldığı için patlamaya benzer ses duyuldu. Yangın giriş katta çıktı. Yangın sırasında itfaiye üst kattakileri merdivenle aşağıya indiriyordu. Bir can kaybı yok." dedi. Öte yandan otomobilini yangının çıktığı binanın önüne park eden bir kişi, zarar görmemesi için battaniye ile üzerini kapatarak önlem aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü-Binadan görüntü-Yanan kattan görüntü-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Üzeri battaniyelerle kapatılan otomobil-Röp.-Genel ve Detaylar ====================

14- AVCILAR'DA İKİ KADININ DOLANDIRICILIĞI GÜVENLİK KAMERALARINDA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da girdikleri iki ayrı markette kasiyerleri dolandıran iki kadın, kayıplara karıştı. Kadınların marketteki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.Kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kadın, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir kuru gıda marketi ile çeşitli ürünlerin satıldığı işyerine girdi. Buralarda ayrı ayrı 10'ar TL'lik ürün alıp bedelinin alınması için 200'er TL veren kadınlar, kasiyerleri konuşturarak dikkatlerini dağıtttı. Cüzdanlarından çıkardıkları parayı gösterip vermiş gibi yaparak, el çabukluğu ile üzerlerinde gizleyen kadınlar, kasiyerlere parayı verdiklerini söyledi. Dikkatleri dağılan iki kasiyer 190'ar TL para üstünü kadınlara verdi. İki kadın parayı alıp hızla uzaklaşırken olay, kasadaki paraların eksik çıkması üzerine güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Polis, iki işyerindeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü: ---------------Güvenlik kamerası-Kadınlar işyerine gelirken -Kadınlar kasada kasiyerlerle konuşurken ve para verip alırken

10.02.2020 - 13.42 - Haber Kodu : 200210113==================

15- TAKSİSİNDE UNUTULAN 70 BİN LİRAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Şişli'de takside unutulan 70 bin lira sahibine ulaşılarak teslim edildi.Olay, Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü İbrahim Katırcı, Ergenekon Caddesi üzerinden aldığı yolcusunu Dolapdere'ye götürdü. Yolcu burada inerken taksici bir başka müşteri alarak Fatih'e doğru yola çıktı. Bu esnada arka koltukta oturan kişi, araç içerisinde bir çantanın olduğunu gördü. Yolcu çantayı sürücüye teslim etti. Taksi sürücüsü de yolcusunu Fatih'e bıraktıktan sonra bağlı olduğu durağa getirdi. Durak başkanı da çanta içerisinde bulduğu bir telefon numarası üzerinden çanta sahibine ulaşarak durumu bildirdi. Bunun üzerine durağa gelen Oğuzhan Angın içinde 70 bin liranın olduğu çantayı teslim aldı.

ÇANTADA BULUNAN TELEFON NUMARASI ÜZERİNDEN SAHİBİNE ULAŞTIKÇanta içinde bulunan bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaştıklarını belirten taksici İbrahim Katırcı,"Sabah saatlerinde çalışıyordum. Bir müşteri aldım. Dolapdere'ye bıraktım. Ardından başka müşterileri aldım. Arka koltukta oturan kişi çanta var dedi. Bende çantayı alıp önce 153'ü bilgilendirdim. Sonra da çantayı durak başkanına teslim ettim. Çantanın içinde bulunan bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaştık ve durumu bildirdik. İçinde 70 bin liranın olduğu söyleyen çanta sahibi de birazdan gelerek çantayı teslim alacak" ifadelerini kullandı.Duyarlı davranışından ötürü şoförüne teşekkür eden Aydın Taşkın," Şoför arkadaşıma böyle olgun bir davranışta bulunduğu için teşekkür ederim. Paranın sahibi de birazdan gelerek çantayı teslim alacak" şeklinde konuştu.

ÖRNEK DAVRANIŞINDAN ÖTÜRÜ TAKSİCİ ARKADAŞA TEŞEKKÜR EDERİMİçinde 70 bin liranın olduğu çantasını teslim alan Oğuzhan Angın,"Param bulunduğu için çok mutluyum. Örnek bir davranışta bulunarak bana ulaşıp çantayı teslim ettiler. Taksici arkadaşlardan Allah razı olsun. Kendileri büyük bir yardımda bulundular. Ticaretle uğraşıyoruz, bu paranın önemi büyüktü. Yapmamız gereken ödemelerimiz mevcuttu. Çantayı bulamazsak büyük sıkıntıya düşerdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -------------------Muhabir Anonsu (Oğuzcan YAZAR)-Taksi sürücüsü ve durak başkanıyla röportaj-Taksiden ve para dolu çantadan detay-Para dolu çantanın bulunduğu yer-Sahibinin gelmesi ve paranın teslim edilmesi-Para sahibiyle röportaj-Üçlü detaylar

10.02.2020 - 12.55 - Haber Kodu : 200210093==================

16- BÜYÜKÇEKMECE'DE VİYADÜĞÜN ALTINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, Büyükçekmece'deki bir viyadüğün altında çıplak erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesette çok sayıda bıçak darbesine rastlandı. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş Büyükçekmece Karaağaç Mevkii'nde bulunan viyadüğün altında hareketsiz şekilde çıplak yatan bir kişi görerek, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirledi. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu da görülen ceset için olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde ölen kişinin yabancı uyruklu olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Polis cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.

Görüntü dökümü: ------------------Cesedin görüntüsü-Polis ekipleri-Yapılan incelemeler-Viyadüğün görüntüsü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA