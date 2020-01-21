DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

21.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:50

1-ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

-Kaza yeri havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda virajı alamayan hafriyat tırı devrildi. Kaza nedeniyle trafik oluştu. Esenyurt Haramidere mevkii TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, saat 12.30 sıralarında virajı alamayan hafriyat tırı devrildi. Tırın şoförü Mevlüt Sayan yaralanırken, yoldaki diğer sürücüler kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü hastaneye kaldırdı. Devrilen tırın dorsesindeki toprak yola saçıldı. Toprak iş makineleri yardımıyla temizlenirken, yolda uzu araç kuyrukları oluştu. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tırı kaldırma çalışmalarına başlandı. Tırın kaldırılması ve toprağın temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Öte yandan kaza yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü: ------------Havadan görüntüler-Olay yeri-Devrilmiş tır-Araç kuyrukları-Toprağın temizleme çalışmaları-Tırın kaldırılma çalışmaları

21.01.2020 - 13.17 Haber Kodu : 20012111521.01.2020 - 13.24 Haber Kodu : 20012111721.01.2020 - 14.10 Haber Kodu : 20012112821.01.2020 - 14.11 Haber Kodu : 20012112921.01.2020 - 14.14 Haber Kodu : 200121130

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2- SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbulSultanbeyli'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.Kaza, saat 12.20 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammet Yoldaş yönetimindeki 34 JY 2207 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alırken görgü tanığı Resul Taşan "Bir baktım ters döndü. Koştuk hemen kapıyı açtık. Çenesi kilitlenmişti. Ağzını açtık dili geriye kaçmasın diye. Önce kendine geldi ve başım ağrıyor dedi. Ondan sonra bilinci kayboldu. Ara ara inliyordu. Ama herhangi bir yerine görünen bir kırığı veya yarası yoktu. Hareket edebiliyordu. " dedi. Kaza sebebiyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri ters dönen otomobili çevirmek için büyük çaba sarf etti. Takla atan otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü: -Takla atan araçtan görüntü-itfaiye ekiplerinin çalışması-polis ekiplerinin görüntüsü-vatandaş ile röp-genel ve detay görüntüler

21.01.2020 - 13.24 Haber Kodu : 200121119

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3-BAŞAKŞEHİR'DE 6. KATTAN DÜŞEN KAPICI HAYATINI KAYBETTİHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, Başakşehir'de çalıştığı apartmanın 6. katından düşen kapıcı hayatını kaybetti. Kapıcı Sedat Ö.'nün eşiyle aralarında sorun olduğu ve bu sebeple intihar ettiği öne sürüldü.Olay sabah saat 08.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Veysel Karani Caddesi TOKİ 19. Bölge 2. Kısım'da meydana geldi. İddiaya göre sitede kapıcı olarak çalışan 26 yaşındaki Sedat Ö. ile eşi arasında anlaşmazlıklar vardı. Önceki gece de evde eşiyle tartışan Sedat Ö. sabah saatlerinde kapıcı olarak çalıştığı sitedeki apartmanın 6. katına çıkarak atladı. Apartmanların arasında yerde yatan birini gören site sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü beton zeminde ağır yaralanan Sedat Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Sedat Ö.'nün cansız bedeni cenaze arabasıyla Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sedat Ö.'nün yakınları ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü: -----------------Apartmandan görüntü-Polis ve sağlık ekipleri-Cenaze aracından görüntü-Sedat Ö.'nün cenaze aracına bindirilmesi-Diğer görüntüler

21.01.2020 -12.41 Haber Kodu : 200121099

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4- İSTANBUL'DA "TAKSİ PLAKASI" BORSASI

- İstanbul'da taksi plakası alım-satımı yapan galericiler aldıkları kararla oto galerindeki tabela ve internet sitelerinden plaka fiyatlarını kaldırma kararı aldı.

- Galericiler amaçlarının satıcı ve alıcıyı aynı masada buluşturmak olduğunu söyledi.

-Plaka alım-satımı yapan Coşkun Çağlayan,

"Taksi plakasının değeri şu an 2 milyon 150 bin lira civarında"

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, - İSTANBUL'da taksi plaka satışlarının yapıldığı Bağcılar Oto Center'daki galericiler geçen hafta aldıkları kararla hem oto galeride bulunan tabelalardan hem de internet sitelerinden plaka fiyatlarını kaldırma kararı aldı. Plaka alım-satım işlemi yapanlar sanal ortamdaki fiyatlar nedeniyle anlaşmazlık yaşanabildiğini, amaçlarının alıcı ve satıcıyı aynı masada yüz yüze görüştürmek olduğunu söyledi. Güncel fiyat bilgilerinin kaldırılmasıyla 'plaka ihalesi yapılacak' iddiası da gündeme geldi.

"SATICI VE ALICI DA MASAYA GELSİN DAHA DOĞRU"Oto Center'de plaka alım-satımı yapan firmanın sahibi Gürsoy Atlı, amaçlarının alıcı ve satıcıyı aynı masada buluşturmak olduğunu ifade ederek, "Geçen cuma günü böyle bir şey duyduk. Bir söylenti var. Büyükşehir Belediyesi plaka verecek diye bir duyum alındı. Doğru mudur bilmiyorum. Bu arz talep gibi. Esnaf da burada oturdu, konuşuldu ve böyle bir karar alındı. Satıcı ve alıcı da masaya gelsin daha doğru. Çünkü soluksuz bir çıkış oldu plaka fiyatlarında. 1 milyon 500 bin liradan, 2 milyon civarlarına çıktı. Bu nedenle de böyle bir karar alındı. Sanal alemde her şey oluyor. Masada konuşmak daha doğru değil mi?" dedi.

FİYATLARI SATICI BELİRLİYORPlaka satışlarında fiyatların satıcılar tarafından belirlendiğini belirten Gürsoy Atlı, "Bu bir arz talep meselesi. Gün içinde 5 tane plaka alırsa fiyat değişir. 10 tane satılırsa fiyat geri gelir. Plaka sahibi bilir. Sadece bir dükkana gidip de fiyat almaz. Birkaç dükkan gezer hangisi aklına yatıyorsa onunla işlem yapar. Satmak isteyen gelir fiyatı alır. Örnek veriyorum; 1 milyon 600 bin lira. Kapora veririz, sonra gel satışını ver noterden deriz. Satıcı ve alıcıyı buluşturuyoruz, aradaki komisyonu biz alıyoruz" şeklinde konuştu.

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN KALDIRILDI"Plaka alım-satımı yapan Coşkun Çağlayan, ise "Fiyatlarda ani iniş ve çıkışlar olmaya başladı. Bunların önüne geçip reel fiyatların oturması için insanların sanal alemde değil de gerçek olarak fiyatları öğrenmesi için kapatıldı. Cuma gününden itibaren kaldırıldı. Vatandaşlar neden kapatıldığını soruyorlar. Bunun yanında bazı dedikodular çıkmaya başladı. Müşteriler de bunlardan rahatsız olmaya başladı. O yüzden belli bir süre kapatıldı. Taksi plakasının değeri şu an 2 milyon 150 bin lira civarında. Bunun artmasının nedenleri UBER'in kapatılması, faizlerin düşmesi ve taksilere zam gelmesi" diye konuştu.Güncel fiyat bilgileri kaldırıldığından bu yana tepkilerle karşılaşabildiklerini ifade eden Çağlayan, "Biz tabii ki olumsuz etkileniyoruz. İnsanların tepkisiyle de karşılaşıyoruz. Bunun altında yatan sebepler var. 2-3 aydan beri dolaşan ihale söylentisi var. Öyle bir noktaya geldi ki bu hızlanmaya başladı. Biz de bundan rahatsız olup, burada daha iyi, daha düzgün ticaret yapabilmek için sanal ortamda insanlara bunu anlatamıyorsun. Yüz yüze geldiğinde böyle bir durum var diyebiliyorsun. Fiyatlar kapandıktan sonra gelmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLMESİ BENCE DAHA DOĞRU"Plaka sahibi olan Ramazan Atik, güncel fiyat listesinin kaldırılmasıyla ilgili, "Ben plaka sahibiyim. İstanbul 15 yıldır bu işi yapıyorum. Günümüzde şu an da plaka azlığından dolayı taksi sıkıntısı var. İhale olmadı ve bir an önce olması gerekiyor. Taksi sayısı İstanbul'da çok az. Bu nedenle korsan sayısı çok yüksek. Yüz yüze görüşülmesi bence daha doğru. Bir yönden de iyi oldu" şeklinde konuştu.

İBB İHALE YAPILMAYACAĞINI AÇIKLADIİstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkileri yakın zamanda ihale yapılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını, ihale yapılmayacağını açıkladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise güncel fiyat bilgisinin sanal ortamdan kaldırılmasıyla ilgili kendilerinin bir talebi olmadığını belirterek bunun alım-satım işlemi yapan esnafın kendi kararı olduğunu ve nedenini bilmediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü----------------------Taksilerden görüntüler-Bağcılar Oto Center'dan görüntüler-Plaka alım-satımı yapanlarla röportaj-Plaka sahibiyle röportaj-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Detay görüntüler

21.01.2020 - 14.34 Haber Kodu : 200121139

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5- ORHAN KEMAL'İN BİR SÜRE YAŞADIĞI EV YIKILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında yaşadığı Fatih Cibali'deki iki katlı kargir evinin dışında çatlaklar oluştu. 'Müfettişler Müfettişi', 'Evlerden Biri', 'Sokakların Çocuğu', 'Suçlu' adlı romanlarını yazdığı bu ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

"ROMANLARINDA BAHSETTİĞİ MEŞHUR SİNEKLİ KÖFTECİ BABAMIN LOKANTASI"Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal'in Cibali'de bir süre kaldığı 2 katlı ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Binanın dışındaki çatlaklar dikkat çekerken Orhan Kemal'in romanlarında 'Sinekli Köfteci' diye geçen lokantanın sahibi ve yakın arkadaşı olan Mustafa Kemal Kutlu'nun oğlu Süleyman Embiya Kutlu binanın müze olması gerektiğini belirterek, "67 senedir burada yaşıyorum. Orhan Kemal ile beraber yargılanan Mustafa Kemal Kutlu'nun oğluyum. Nam-ı değer sinekli köfteci. 1966 senesinde beraber yargılandılar. 1954 yılında buraya geldi. Babam burada lokantacıydı. Romanlarında bahsettiği meşhur sinekli köfteci benim babamın lokantası. 1966 yılında cezaevinden tahliye olduktan sonra 72. Koğuş sahnelendi ve burayı terk etti gidip basın sitesinden ev aldı. Bu evin duvarında 'Orhan Kemal 1954 -1966 yılların arasında burada yaşadı' yazılı mermer bir tabela vardı. Şu an burada yaşayan insanlar bu tabelayı kaldırdı. Buraya gelen öğrenci arkadaşlar, ziyaretçiler burayı müze zannediyor. Buranın müze olması gerekir. Orhan Kemal'in ailesi de burayı satın almak istiyor. Ev sahipleriyle görüştüler ama satmıyorlar." dedi.Orhan Kemal ile babasının lokantasında beraber yemek yediklerini söyleyen Kutlu " 1948 ile 1975 yılları arasında faaliyet gösteren, Orhan Kemal'in kitaplarında geçtiği 'sinekli köfteci' denilen yer babamın lokantası. Orhan Kemal sabahları buraya gelir, çorbasını içer ve Bab-ı Ali'ye gider, akşam gelir ve babamla birlikte otururdu. En çok sevdiği yemekte kuru fasulye ile ızgara köfteydi" diye konuştu.

"ÇATLAKLAR SIVA İLE GİDERİLDİ AMA SAKAT BİR EV"Mahalle sakini Barbaros Karayel ise "Yazar Orhan Kemal burada 12 sene yaşamış. 20 senedir bu burada oturuyorum. Duvarlarında çatlaklar oluştu. Bu çatlaklar sıva ile giderildi ama sakat bir ev. Buraya sürekli öğrenciler geliyor. Buranın restore olup müze olması çok daha güzel olur. " dedi.

Görüntü Dökümü-Evden görüntü-Çatlaklardan görüntü-Sokaktan görüntü-Mustafa Enbiya Kutlu röp-Barbaros Karayel röp-Genel ve Detaylar

21.01.2020 -14.20 Haber Kodu : 200121134

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6- 5 YAŞINDAKİ YAREN'İN HAFRİYAT KAMYONU ALTINDA ÖLÜMÜNE 69 BİN TL TAZMİNAT KARARI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHASarıyer'de 3 yıl önce babaannesinin elinden tutup karşıdan karşıya geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren Aluç'un ailesinin açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, Yaren'in tüm ailesi için şoför ve hafriyat şirketinin toplam 69 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.Sarıyer'de 12 Aralık 2016'da günü, şoför Erdal Yavuz'un harfiyat kamyonuyla Adnan Kahveci Caddesini takiben Vatan Caddesi istikametine dönüş manevrası yaptığı, bu sırada karşıya geçmekte olan babaanne Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunları Yaren Aluç ve Yusuf Aluç'a çarptığı kazada, Yaren hayatını kaybetmişti. Babaanne Hatice Aluç vücudunda kemik kırığı oluşacak ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış, Yusuf ise ise yara almadan kurtulmuştu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şoför Erdal Yavuz, "Taksirle yaralama" ve "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayda kusuru olduğu iddia edilen babaanne Hatice Aluç'a ise torunu Yaren Aluç'un ölümü nedeniyle bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğunun anlaşıldığını belirtilerek ceza verilmemişti.

TÜM AİLE İÇİN TOPLAM 69 BİN TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİAğır ceza mahkemesi devam ederken Yaren'in ailesi manevi zararlarının karşılanması için şoför Erdal Yavuz ve Yavuzlar Hafriyat İnş.ve Tic. Ltd. Şirketi aleyhine toplam 375 bin TL'lik tazminat davası açtı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Yaren Aluç'un vefatı nedeniyle anne İcran Aluç yararına 20 bin lira, baba Ernaim Aluç yararına 20 bin lira, kardeşi Yusuf Emin Aluç yararına 7 bin lira, babaanne Hatice Aluç yararına 5 bin lira, davacı babaannenin kazada yaralanması nedeniyle ayrıca 15 bin lira, Yusuf Emin'in kazayı görmesi ve yaşadığı şok nedeniyle ayrıca 2 bin lira olmak üzere toplam 69 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar tarafından ödenmesine karar verdi. Ailenin avukatı Nebi Alıcı, verilen tazminatın caydırıcı bir özelliği olmadığını ve karara itiraz edeceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü: --------

21.01.2020 - 12.43 Haber Kodu : 200121103

Kaynak: DHA