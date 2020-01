DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

07.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:20

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -1

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR-İstanbul DHA - SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Pistten çıkar uçağı kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

Görüntü Dökümü:

-------------Uçağı kurtarmak için yapılan çalışmalar

==========================

2-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA YOĞUNLUK

- YOLCULARDAN ISLIKLI PROTESTO

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBULSabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar tüm uçuşlar iptal oldu. Havalimanına gelen yolcular seferlerin iptal olduğunu öğrenince ıslıkla protesto etti.Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, saat 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktı. Uçağın çamura saplandığı alandan çıkarılması için çalışma başlatılırken uçuşlar saat 20.00'a kadar iptal edildi. Seferleri iptal olan yolcular Sabiha Gökçen Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Yolcular ıslıklarla durumu protesto etti. Yolcu Necmiye Geyik, "Diyarbakır'a uçacaktık. Seferler iptal oldu. Biletlerimizi iade alacağız. İade sırasına baksana, iki bin kişiyle biter mi sence?" dedi. Ahmet Demirci ise, "Bursa Orhangazi'den geliyorum. 08.00'dan beri burada bekliyorum. Şuanda bize verilen bilgi 20.00'a kadar uçuş yok. İlk bilgiyi akşam saat 20.00'da vereceklerini söylüyorlar" diye konuştu Görüntü Dökümü: ------------Yolculardan detaylar-Yolcu röportajları-Yolcuların ıslıklı protestoları

=========================

3- THY'DEN EK SEFER AÇIKLAMASI

Enver ALAS/İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatılmasının ardından söz konusu havalimanından seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'ndan ek seferler koydu.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından meydanda uçuşlar durdurulmuştu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılamayan seferlerle ilgili THY Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Yaşanan olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etmek zorunda kalan Türk Hava Yolları, İstanbul'a gelmek üzere Anadolu'daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.Yolcuların mağdur olmaması için böyle bir karar alan şirket, ek seferler ile İstanbul Havalimanı'na seyahat edecek yolcularına Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak" denildi.

Planlanan ek seferler ise şu şekilde: -TK 6965 Ankara-İstanbul-TK 6963 Antalya-İstanbul-TK 7787 İzmir- İstanbul-TK 7783 Diyarbakır- İstanbul-TK 7789 Samsun- İstanbul-TK 7785 Trabzon- İstanbul

===============================

4 - - İSTİKLAL CADDESİ'NDE BİNADAN KOPAN BETON TAKSİYE OK GİBİ SAPLANDI

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM, Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bir apartmandan kopan beton parçası seyir halindeki taksinin ön camına ok gibi saplandı. Şans eseri yolcu koltuğunda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Arslantürk'ün kullandığı taksinin camına, Balo Sokak üzerinden İstiklal Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada bir apartmandan kopan beton parçalardan biri ok gibi saplandı. Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan sürücü otomobilini park ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler parçanın koptuğu binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Takside müşteri bulunmadığı sırada yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

BÜYÜK BİR SES GELDİ, BOMPA PATLADI ZANNETTİMBinadan kopan parçanın ok gibi cama saplandığını belirten İsa Arslantürk," Duraktan çıktım, yolcumu almak için adrese gidiyordum. Bir anda ses geldi. Bomba patladığını düşündüm. Sonra baktım, sağ tarafımda ön camda bir cisim var. Ok gibi saplandı adeta. Allahtan müşterim yoktu. Tek tesellim bu. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.Sokak üzerinde bulunan binadan kopan parçaların kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildi. Temizlik çalışmalarının ardından sokağın trafiğe açılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü: ---------------Muhabir Anonsu ( Oğuzcan YAZAR)Kapanan yoldan detayTaksi camına saplanan parçaBinadan detaylarKopan beton parçalardan detayTaksi sürücüsüyle röportajGenel ve detaylar

===================

5- BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME

Haber-Kamera : Zeki GÜNAL- Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM - MERTCAN ÖZTÜRK/İSTANBUL, Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. İkinci katın duvarı yola çökerken olayda şans eseri yaralanan olmadı.Olay, Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi, Kadiriler Yokuşu Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir metruk halde olan 2 katlı binanın 2'inci katındaki duvar büyük bir gürültüyle yola çöktü. Çökme nedeniyle sokağa çıkan mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak incelemelere başladı. Yapılan ilk incelemelerde ekipler, bina içerisinde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Çökme esnasında sokak üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İKİ DAKİKA ÖNCE GEÇENLER VARDI, ŞANS ESERİ KURTULDULARBüyük bir gürültüyle duvarın çöktüğünü belirten Recep Aksoy," Önce bir ses geldi. Ardından binanın duvarı olduğu gibi yola çöktü. İki dakika önce sokaktan geçenler vardı. Şans eseri kurtardılar kendileri. Onun dışında içeride kimse yoktu. Yaralan yok çok şükür" ifadelerini kullandı. Araç ve yaya trafiğe kapatılan sokakta ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü: --------------------Yola çöken duvardan detay-İki katlı binadan detay-Vatandaşla röportaj-Ekiplerden detay-Güvenlik şeridi

===================

6- BAHÇELİEVLER'DE ÜZERLERİNE DÜŞEN ÇATIDAN SON ANDA KURTULDULAR; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,Bahçelievler'de rüzgar nedeniyle uçan çatıyı fark eden iki kişi çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan uçan parçaların bir kısmı binanın önünde kamyonete malzeme yükleyen 2 çalışanın olduğu yere düştü. Üzerlerine gelen çatıyı fark eden 2 çalışan, kaçarak son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekipler çatı katına çıkarak inceleme yaptı.

O ANLAR KAMERADAİki çalışanın çatıdan düşen parçalardan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonete malzeme yükleyen iki çalışandan biri çatıdan gelen sesleri fark edip kafasını yukarı kaldırır kaldırmaz kaçmaya başlıyor. Kamyonet kasasının üzerinde olan diğer çalışan da ani bir hareketle aşağıya atlayarak çatının altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

"HALA UÇMA TEHLİKESİ VAR"Çatının uçtuğu iş merkezindeki tekstil firmasında yönetici olan İbrahim Çevik o anları anlattı. İki kişinin kıl payı kurtulduğunu ifade eden Çevik, "Bir ses duyduk gürültüyle beraber deprem oluyor zannettik. Arkadaşlar kıl payı kurtuldu. Sonra baktık çatı üzerimize geliyor anında itfaiyeyi aradık. Şu anda çatının hala uçma tehlikesi var. Yarısı uçmuş yarısı bekliyor. Allah'tan can kaybı yok" dedi.

Görüntü Dökümü: -------------Güvenlik kamerasıÇatıdan düşen parçaİbrahim Çevik röp.Detaylar

========================

7- TURİSTLER RÜZGARA KARŞI ŞEMSİYELERİNİ KALKAN YAPTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA- SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu. Sultanahmet Meydanı'nda gezen turistler yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Turistlerin rüzgara karşı yürüyebilmek için şemsiyelerini kalkan olarak kullandıkları görüldü. İki turistin ise rüzgara ve yağışa aldırış etmeden fotoğraf çekmeye çalışmaları dikkat çekti. Eminönü Meydanı'nda ise yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar birçok kişinin şemsiyelerine ters çevirdi. Bazı vatandaşların ise şemsiyeleri kırıldı.

Görüntü Dökümü: -------------------SULTANAHMETŞemsiyeyle yürüyenlerFotoğraf çektirmeye çalışanlarıDetaylarEMİNÖNÜYağmurda yürüyenlerŞemsiyeyle yürüyenlerKırık şemsiyeden görüntülerDetaylar

=======================

8- BEYOĞLU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ TARİHİ ÇEŞMEYE ZARAR VERDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Beyoğlu'nda dün akşam üstüne ağaç düşen ve hasar gören 234 yıllık tarihi Koca Yusuf Paşa Çeşme-Sebili'ne itfaiye ekipleri yoğunluk nedeniyle bu sabah müdahale edebildi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken devrilen ağaç kafe olarak kullanılan tarihi çeşmenin çatı kısmında hasar oluşturdu.Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan ve 1786 yılında Koca Yusuf Paşa tarafından inşa ettirilen 234 yıllık tarihi Koca Yusuf Paşa Çeşme-Sebili'nin üstüne dün akşam ağaç devrildi. İki gündür İstanbul genelinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok yerde su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylar nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun mesai yaptı. Bu nedenle tarihi çeşmenin üstüne düşen ağaca itfaiye ekipleri ancak bu sabah müdahale edebildi. Kökünün çürüdüğü görülen ve tarihi çeşmenin üstüne düşen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Vakıflardan kiralanan ve 62 yıldır kafe olarak kullanılan tarihi çeşmenin çatısında hasar oluştu.

Görüntü dökümü-----------------------Tarihi çeşmenin üstüne devrilen ağaç-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Tarihi çeşmede oluşan hasar-Devrilen ağacın itfaiye ekipleri tarafından kaldırılması-Genel ve detay görüntüler

====================

9- FIRTINA MİNARESİZ KALAN CAMİNİN KUBBESİNDEKİ KAPLAMAYI UÇURDU

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, - SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası iki minaresi yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesi de fırtınadan etkilendi. Kubbenin izolasyon için yapılan kaplamasının bir bölümü yerinden çıktı.D-100 Karayolu'nun hemen yanında yer alan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden biri 26 Eylül'deki Silviri depreminde yıkılmıştı. Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından cami, 1 gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlendi. Devrilen minare ile sağlam olmadığı belirlenen diğer minare 40 kişilik ekip tarafından ayrı tarihlerde 20'şer tonluk parçalar halinde kesilip yere indirildi. Minarelerin yapımında 14- 16 milimetrelik yerine 8 milimetrelik demir kullanıldığı belirlenmişti.Halen minaresiz ve ibadete kapalı halde bulunan camiden alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu günümüzde geçerli bina yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenirken, akıbetine ilişkin henüz karar verilemedi.

KUBBE FIRTINADAN ETKİLENDİİstanbul'da etkili olan fırtına minaresiz, ibadete kapalı Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesini de etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile kubbenin üzerini kaplayan izolasyon malzemelerinin bir bölümü yerlerinden çıktı. Şans eseri, o sırada yoldan geçen kimsenin bulunmamasıyla olası bir kaza yaşanmadı.

İTFAİYENİN YOĞUN MESAİSİİstanbul genelinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçarken, binaların çatılarında tehlike yaratan dayanıksız baca ve malzemeler de tehlike yarattı. İtfaiye ihbardan ihbara yetişmeye çalışırken, Avcılar'da rüzgarın etkisi ile devrilen bacalardan kopan tuğla parçalarının bildirilmesi üzerine itfaiye bunlara da müdahale ederek tehlike yaratan tuğla ve beton parçalarını da indirdi.

Görüntü Dökümü: ----------------------Minaresi Silivri depreminden etkilenen caminin kubbesinin fırtınadan etkilenmiş hali-Minarelerin sökümünde çekilen drone görüntüleri -İtfaiye çatılardan devrilen, tehlike yaratan baca parçalarını toplarken-İtfaiye erleri sepetli araçla çatıdan tuğla parçalarını indirirken

=======================

10 - 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ... SAVCI, ŞÜPHELİYE CEZA ÖNERECEK

* Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı,

"Peşin kabul ederse alacağı ceza yarı oranında indirilecek. Ama yargılama devam ederse, yargılama neticesinde alacağı cezada aynı koşullar oluşmayabilir"

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - TÜRKİYE'de yargı sistemi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, tarafların uzlaşması gibi mahkemelerin dosya yükünü hafifletmeyi amaçlayan uygulamalarının ardından savcıların şüpheliler ile pazarlığa oturmasını sağlayacak olan yeni bir sistem için çalışmalara başladı. Seri yargılama usulü yada resmi adı ile "Seri Muhakeme Usulü" ile soruşturma savcıları, soruşturma aşamasında şüphelilere alması muhtemel cezanın yarısını önerebilecekler. Bu amaçla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 savcının görev yapacağı Seri Muhakeme Bürosu kuruldu ve dosya almaya başladı. HSK tarafından da 3 mahkeme bu iş için görevlendirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Seri Muhakeme Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, yeni uygulama ile ilgili olarak basın mensuplarına bilgi verdi.

1 OCAK 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİSeri yargılama usulünün Ceza Muhakemesi Kanunu'na getirilen alternatif bir soruşturma ve kovuşturma usulü olduğunu söyleyen Akçadırcı, "31 Aralık 2019 tarihinde konu ile ilgili Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayınlandı. Ondan önce de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayınlandığı. Bu genelgede Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde yeterli kadar Cumhuriyet savcısının görev yapacağı Seri Muhakeme Usulü bürolarının kurulacağından bahsedilmişti. Biz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu büroyu kurduk. ve Kanun'un yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle de çalışmalarımıza başladık" dedi.

SERİ YARGILAMA 13 SUÇ TİPİNİ KAPSIYORBaşsavcıvekili Akçadırcı, Seri Muhakeme Usulü Kanunu kapsamına Türk Ceza Kanunu'nda yer alan, "Parada sahtecilik", "Gürültüye sebebiyet verme", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Hakkı olmayan yere tecavüz", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak", "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" gibi suçların da aralarında bulunduğu 13 suç için savcıların şüphelilere alması muhtemel cezanın yarısı oranında bir ceza teklif edebileceğini söyledi.

ŞÜPHELİ AYNI GÜN MAHKEMEYE ÇIKARILACAKAkçadırcı, savcının öncelikle suçun kanun kapsamına girip girmediğine bakacağını ardından da şüpheliyi konu hakkında bilgilendireceğini belirterek, "Öncelikle yeterli şüphenin olup olmadığına bakılacak. Şüpheli seri yargılama usulünü kabul etmesinin ardından talepname düzenlenecek. Cezanın alt ve üst hadleri içinde bir ceza belirlenecek ve o cezayı yarı oranında indireceğiz. Bu talepname mahkemeye gönderilecek. Seri yargılama usulü için 3 mahkeme görevlendirildi. Mahkeme, eksikler bulması halinde talepnameyi iade edebilir. Kabul ederse aynı gün şüphelinin mahkemede hazır edilmesi gerekir. Mahkeme aynı gün bu talepname ile ilgili karar vermek zorunda" dedi.

SAVCI ŞÜPHELİNİN ALACAĞI MUHTEMEL CEZANIN YARISINI ÖNERECEKŞüphelinin mahkemeye çıkması durumunda zaten bir ceza alacağını söyleyen İhsan Kamil Akçadırcı, "Peşin kabul ederse alacağı ceza yarı oranında indirilecek. Ama yargılama devam ederse, yargılama neticesinde alacağı cezada aynı koşullar oluşmayabilir. Kişi hakkında yeterli şüphe olan suçla ilgili neyle karşılaşacağını mutlaka bilmeli. Yani bu sürecin sonunda hangi hükmün hakkında kurulacağını mutlaka bilmeli. ve hüküm kuruluncaya kadar bu uygulamadan vazgeçeceğini de kendisine anlatmamız, izah etmemiz lazım. Hüküm kurulduktan sonra 'ben bundan vazgeçtim' diyemez ama hüküm kuruluncaya kadar vazgeçebilir" diye konuştu.

SERİ YARGILAMA BÜROSU DOSYA ALMAYA BAŞLADIYılbaşından sonra seri yargılama usulü kapsamına giren dosyaları almaya başladıklarını, henüz şüphelilere bir teklif götürmediklerini söyleyen Akçadırcı, bu yöndeki incelemelerinin sürdüğünü belirterek, "Seri bir şekilde bu kapsama giren suçlarla ilgili tasnifler yapılacak, davetlerimiz olacak, şüpheliler kabul ettiği anda hemen kabul tutanaklarımızı müdafii huzurunda vereceğiz ve mahkemeler o gün göndereceğiz. Buradaki süreç çok uzunu bir süreç olmayacak. Bu usül yasasının temel amacı da budur; çok kısa bir şekilde süreleri tutarak bir an önce mahkemelerin iş yükünü azaltmak, yargılamayı çok seri bir hale getirmek, adalet dediğimiz o çok önemli kavramı uygun bir şekilde yerine getirmek. Makul süreyi asla aşmayacak diye düşünüyorum" dedi.

5 SAVCI 3 MAHKEME GÖREVLENDİRİLDİİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seri Muhakeme Bürosu için 5 savcı görevlendirildiğini söyleyen Akçadırcı, "İyi bir uygulama olacağını düşünüyorum. Bu da en az uzlaştırma gibi sistemimizi belli ölçüde rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Adil yargılama dediğimiz sisteme direk etki eden bir müessese olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı. HSK, Seri Muhakeme Bürosu tarafından oluşturulan dosyalara bakılması için adliye bünyesinde 3 mahkeme görevlendirdi. 4, 5 ve 6. Asliye Ceza Mahkemeleri, Seri Muhakeme Bürosu'ndan gelecek dosyalar için görev yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Akçadırcı'nın açıklaması-Detaylar ===========================11- İSTANBUL'DA "TURKUAZ TAKSİ" TARTIŞMASI

* İstanbul Taksiciler Esnaflar Odası Başkanı Eyüp Aksu,

" Turkuaz renkli araçlarımız çalışmaya başladığı zaman İstanbul halkı renk tercihinden dolayı, tercih etmediler. 350'ye yakın turkuaz renkli taksimiz var. Taksici esnafı iş yapamadı, yolcu taşıyamadılar ve mağdur oldular "

* Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi idari İşler Müdürü Hasan Şahin,

"Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur"

İbrahim YILDIZ-Enver ALAS-İdris TİFTİKCİ-İlkay Dikici/İSTANBUL, İstanbul Taksiciler Esnaflar Odası Başkanı Eyüp Aksu, turkuaz taksi sahiplerinin, sarı renkli taksi tarifesi ile yolcu taşıyabilmesi için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduğunu söyledi. Turkuaz taksilerin yoğun olarak çalıştığı havalimanlarında ise sürücüler durumlarından memnun. Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de, "Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur" dedi.

"350'YE YAKIN TURKUAZ RENKLİ TAKSİMİZ VAR"İstanbul'da 1 Haziran 2018'den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksiler dönemi başlamıştı. Turkuaz taksileri kullanan yolcular sarı taksilere nazaran yüzde 15 daha fazla ücret ödeyerek konforlu yolculuk etme imkanına sahip oluyorlar. Ancak turkuaz taksilerin fazla ücret nedeniyle talep görmediği belirtiliyor.İstanbul Taksiciler Esnaflar Odası Başkanı Eyüp Aksu, "2017 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir kararla, ticari aracını değiştiren taksi sahipleri D Segmenti araç takmak zorunda kaldılar. İstanbul'da yıllardır devam eden bir renk, taksi rengi sarıdır. İstanbul esnafımızın, İstanbul halkımızın bir göz alışkanlığı var. Turkuaz renkli araçlarımız çalışmaya başladığı zaman İstanbul halkı renk tercihinden dolayı, tercih etmediler. 350'ye yakın turkuaz renkli taksimiz var. Taksici esnafı iş yapamadı, yolcu taşıyamadılar ve mağdur oldular " dedi.

İBB'DEN KARAR BEKLİYORUZ Aksu, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak D segmenti turkuaz renkli araçlarımızın, D segmentinde devam etmek şartı ile yani lüks konforlu hizmet vermek şartı ile isteyen esnafımızın araçlarını sarı renge değiştirerek, sarı renkli taksilerimizin tarifeleri ile aynı şekilde çalışmak şartı ile büyükşehir belediyesine müracaat ettik. İlk ulaşım koordinasyon merkezinin toplantısında bu karar alınacak. 350 yakın turkuaz renkli taksilerimizden isteyen esnafımız turkuaz renkli tarife ile turkuaz çalışacak. İsteyen esnafımız da aracın rengini değiştirerek sarı renkli C segmenti tarifesi ile İstanbullu vatandaşlara hizmet verecekler" dedi.

HAVALİMANLARINDA TURKUAZ TAKSİYE İLGİ VARİstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taksiciler Kooperatif başkanları ve taksiciler ise, turkuaz taksiden memnun olduklarını ve yolcuların bu taksiyi tercih ettiklerini dile getirdi. Havalimanında yolcuların konfor nedeniyle üst segment araçları tercih ettiğini ifade eden taksici esnafı, "Yolcular genellikle uzak mesafelere giderken bizim araçlarımızı tercih ediyor. Konforuna düşkün yolcular D segment olan bu araçları tercih ediyor" dediler.

"BURADA TURKUAZ TAKSİ MEMNUNİYETİ VAR"İstanbul Havalimanı'nda turkuaz taksilerin iş yapma konusunda bir sıkıntı olmadığını ifade eden İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, "Şehir içinde Turkuaz taksilerle ilgili bize de duyum geliyor. Ancak bizim havalimanlarımızda bir sıkıntı yok. Turkuaz araçların fiyatları zaten çok düşük hem turizm açısından turistler istiyor, hem de yolcu memnuniyeti bu araçlarda en üst seviyede olduğu için, biz de bu araçları kabul ediyoruz. Şuan 115 civarı turkuaz taksimiz var ve bunun daha çok olmasını istiyoruz. Vatandaşın bu araca binmek istemediği söyleniyor. Bu araçlar hem lüks hem de bagajları çok büyük olduğu için herhangi bir problem yaşanmıyor burada memnuniyet var" dedi.

"KRİTERLERE UYUYORSA BURADA ÇALIŞTIRABİLİRİZ"Turkuaz taksilerin havalimanında çalışma istekleri ile ilgili çok sayıda başvuru aldıklarını dile getiren Can, "Biz her önümüze geleni buraya alamıyoruz. Sabıkası yoksa, kriterlere uyuyorsa şehir içinde iş yapamayan turkuaz taksilerin başvurularını kabul edip burada çalıştırıyoruz. Bunun için çok sayıda başvuru var" diye konuştu. "TURKUAZ TAKSİYİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR"Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de, "Biz SAWKOOP olarak kaliteyi üst seviyeye nasıl çıkartırız, bunun hesabını yapıyoruz, sürekli. Biz de turkuaz taksi tercihimiz. Yolcularımızın yüzde 95 ve üstü de turkuaz taksilerimizden memnun. Talep de o şekilde oluyor. Bazen çok nadir de olsa bazı yolcularımız turkuaz taksi tercih etmiyor. Bu durumda bir arkadaki sarı taksiyi yönlendiriyoruz. Hizmet sektöründe bir yere varmak istiyorsak turkuaz taksiyi desteklememiz gerekiyor. Çünkü Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur. Turkuaz taksisi olan birisi aracını değiştireceği zaman yeni araba bulduğunda arabasını istediği araba ile değiştirebiliyor. Bunu değiştirirken şuan sarı taksisi var, turkuaz, parası varsa siyah taksiye çevirme şansı var. Bunda bir kısıtlama yok. İsteyen sarısını siyaha, siyahını turkuaza çevirebilir bunda bir sıkıntı yok. Bunda tamamen kullanıcının ve taksi plaka sahibinin inisiyatifine kalmış bir olay" ifadesini kullandı. ARAÇLARINI ÖTV'SİZ YENİLEMİŞLERDİ İstanbul'da 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra, üst segment (D) olan turkuaz renkte taksi dönemi başlamıştı. Taksiciler o dönemde de ticari araçların ÖTV'siz yenilemesine imkan tanınmasının yararlanarak bu yatırımı yapmıştı. Turkuaz taksileri kullanan yolcular sarı taksilere nazaran yüzde 15 daha fazla ücret ödeyerek konforlu yolculuk etme imkanına sahip oluyorlar. Görüntü Dökümü: -------------İstanbul Havalimanı turkuaz taksilerden görüntüler-Fahrettin Can röp.-Hasan Şahin röportajı-Turkuaz taksi şoförleri röportaj-Taksilerden detay-Yolculardan detay -Eyüp Aksu ile röp-Genel ve Detaylar

Kaynak: DHA