DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

03.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:48

DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYEDE (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)

İdris TİFTİKCİ- Halil YILMAZ - İstanbul DHA/ İSTANBUL, DHA - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlananlar Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

2- DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA 2 KABİN MEMURUNUN İFADESİ ALINDI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da başlatılan operasyonla ilgili uçuşta bulunan iki kabin memurunun da ifadesinin alındığı öğrenildi.Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu öğrenildi. Göz altına alınan 4 pilottan birinin Ankara'dan İstanbul'a getirildiği kaydedildidi.Polisin, 30 Aralık'ta Lübnan'a giden TC-RZA uçağında görevli iki kabin memurunun da ifadesine başvurduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü: -----Adliyeye sevkler

3 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Gülseli KENARLI – Güven USTA -/ İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

4- ŞEHİT PİYADE ER BERKAY IŞIK İÇİN İSTANBUL'DA TÖREN

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ- İSTANBUL, - Şırnak'ta görev yaparken, Pençe Harekatı'na katılmak üzere 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık için İkitelli Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askerler, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İKİ HAFTA ÖNCE AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİŞehit Berkay Işık'ın babası Ali Işık, "Üzüldük, vatan sağ olsun, ne diyelim. En son bir gün önce telefonda konuşmuştuk. Saat ikide nöbeti bitti. O saatten sonra biz ulaşamadık. Annesine çok düşkündü. Annesini sürekli arardı. Kendisi severek gitti. Biz karşı çıkmıştık ama illa gideceğim dedi. Kendi çok istedi. 15 gün önce buraya ağabeyinin düğününe gelmişti. Beş ay sonra yine izne geleceğim demişti. Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri" diye konuştu.

ŞEHİT YAKINLARININ GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ YAKTIŞehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın yakınları törende gözyaşı döktü. Şehit Berkay Işık için cenaze namazı kılındı, dua okundu. Işık'ın naaşı askerler tarafından top arabasına konuldu. Törene katılanlar top arabasıyla birlikte yürüdü. O dakikalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin annesi Hayriye Işık'ın yanından ayrılmadı. Törenin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.

========================== 5- D-100'DEKİ KAZADA MAKAS İDDİASI

- Makas atarken kaza yaptığı öne sürülen otomobil metrelerce sürüklendi

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,- D-100 Karayolu Florya mevkiinde makas atarken kaza yaptığı öne sürülen otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi.Kaza saat 13.00 sıralarında D-100 Florya mevkiinde Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü sağ şeritte seyreden araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Takla atan otomobildeki iki genç kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafiğin tek şeritten sağlanması nedeniyle Edirne istikametine yoğunluk oluştu. Kaza yerine getirilen çekicinin çelik halatı yetersiz olunca aracı ters çevirmek ekiplere düştü. İtfaiye, polis ve zabıta ekipleri hep birlikte takla atan otomobili iterek ters çevirdi ve çekiciye yaklaştırdı.Otomobilin çarptığı aracın sürücüsü, "Makas atıyordu . Ben 60 kilometre ile gidiyordum sol köşeye vurunca araç takla attı. Gördüğünüz gibi en az 500 metre sürüklendi" dedi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından D-100 Edirne istikametindeki tüm şeritler trafiğe açıldı.

6- İKİTELLİ'DE İŞ YERİNDE PATLAMA: 2 KİŞİ YARALI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,- İKİTELLİ'de kullanılmış çakmakların geri dönüştürüldüğü iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.Patlama İkitelli Saraçlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kullanılmış çakmakların plastik bölümünün geri dönüştürüldüğü bir iş yerinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. İddiaya göre geri dönüşüm yapıldığı sırada çakmak gazının etrafa yayılmasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile iş yerinin duvarları yıkıldı. Patlama bölgesine yakın olan bazı iş yerlerinde de hasar oluştu. Bazı dükkanların camları kırıldı. Yüzlerce çakmak da patlamanın şiddeti ile etrafa saçıldı.Patlama sırasında iş yerinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de patlamanın yaşandığı yerde uzun süre inceleme yaptı.

7- İSTANBUL'A YİNE FIRTINA GELİYOR; HIZI 110 KM'Yİ BULACAK

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, İstanbul'da yine şiddetli poyrazın etkili olacağını açıkladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" denildi.Meteorolojinin yaptığı uyarıda yağış bilgisine de yer verildi. Açıklamada, "Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.Açıklama şöyle devam etti: "06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor"

8- YOL KAPATMA EYLEMİ YAPAN KAMYONCULARLA POLİS ARASINDA ARBEDE

Çağrı ÇALIŞKAN/ - Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii Ankara istikametini trafiğe kapattı. TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapattı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Korna çalan nakliyecilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekipler nakliyecileri ikna ederek kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda oluşan araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü. Orhanlı Nakliyeciler Derneği Başkanı Ali Paşa Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Kamyoncu esnafı zor durumda, nakliyeci esnafı zor durumda. Son zamanlarda çıkan mevzuatla ilgili sıkıntılar, kamyoncunun ve nakliyecinin belini bükmüş durumda. 2020 yılı itibariyle başlayan belge zorunluluğu, nakliyecinin fatura kesemiyor olması sektör açısından çok büyük problem oluşturmaktadır." dedi.

9- MUTFAKLARIN SİYAH İNCİSİ TRÜF MANTARI... ÖZEL KÖPEKLERLE TOPLANIYOR, KİLOSU 400 EURO

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DÜNYANIN en değerli mantarı trüf, meşe ve kestane ağaçlarının 20 santim dibinde yetişiyor. Özel köpeklerle toplanan mantarın kilogram fiyatı ise 300-400 euro arasında değişiyor. Baldan, makarnaya kadar pek çok yerde kullanıldığını söyleyen Şef Can Oba ise "Trüfte olan aroma diğer hiçbir mantarda yok" diyor.Trüf mantarının yağının da yemeklerde, salatalarda, çorbalarda ve birçok alanda kullanıldığını söyleyen şef Can Oba, evde trüf mantarı kullanmak isteyenler için tarif de verdi. Fırında bonfile et ve sebze sotesi yapan Oba, tavada eti mühürledikten sonra 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra üzerine trüf mantarı sosu ekledi. Kestane çorbası için de trüf mantarının yağını kullanan Oba, trüf mantarını ve yağını damak zevklerine göre diledikleri gibi tüketebileceklerini söyledi.

"BUNUN İÇİN ÖZEL KÖPEKLER YETİŞTİRİLİR""Trüf mantarı, mantargillerin içinde aromalısı. Trüfte olan aroma diğer hiçbir mantarda yok. Onun için Avrupa'da ve dünyada Michelin yıldızlı restoranlarda trüf mantarı ve trüf yağı kullanılır. Baldan, makarnaya kadar kullanılıyor. " diyen Şef Can Oba,şöyle konuştu: "Bu çok değerli bir şey. Türkiye'de yeni yeni kıymeti biliniyor. Siyah trüfün kilosu yaklaşık 300-400 Euro. Yaklaşık 2 bin 500 liraya denk geliyor. Bu parayı bir dönüm buğdaydan kazanıyorsunuz. Ama bunun 1 kilosundan kazanıyorsunuz. Ekilmediği ve doğada doğal olarak yetiştiği için daha faydalı. Türkiye'de kestane ve meşe ağaçlarını sever. Ilıman bir iklim olması lazım. Özellikle Langoz Ormanları, Akdeniz Bölgesi bunun için idealdir. Toprağın 20 santim aşağısında bulunur. Bunun için özel köpekler yetiştirilir. Bu köpekler kokuya ilerlerler"

"BAHARATLAR GRUBUNDA BİLE TRÜF MANTARI KADAR GÜÇLÜ BİR ŞEY YOKTUR"Yemeklerde güçlü aroması sebebiyle tercih edildiğini belirten Oba, "Çok güçlü bir aroması var. Vanilya ile eş değer. Özellikle trüf mantarı yağı, lezzete lezzet katıyor. Baharatta acıyı, tuzu, kokuyu alabilirsiniz. Ancak baharatlar grubunda bile trüf mantarı kadar güçlü bir şey yoktur. Bu özel bir mantar, onun için de çok değerli. Restoranda trüflü makarna sipariş ettiğiniz zaman fiyat da tat da yükseliyor" dedi.

"FRANSA'DA YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİYE SADECE TRÜFTEN İSTİHDAM ALANI VAR"Toplayıcılığının yapıldığı ülkelerde önemli bir istihdam olduğunu ifade eden Oba, "20 gramlık bir mantar 4 porsiyonluk yemek için yeterlidir. Bu da yaklaşık 40-48 liraya denk gelir. Büyük alışveriş merkezlerinde, zincir marketlerde hem kendisi hem yağı satılmaya başladı. Saklama şekli de önemlidir. Eğer kesildiyse 4 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Gazete kağıdını her gün değiştirmek üzere buzdolabında saklanabilir. Fransa'da yaklaşık 10 bin kişiye sadece trüften istihdam alanı var. Bacası fabrika. İnşallah ülkemizde de gerekli yeri kazanır" diye konuştu.

10- 1 AYDA 1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN KUZENLER ÇETESİ KAMERADA

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, İSTANBUL'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girerek bir ay içinde yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık yapan 4 kuzenden oluşan hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin evlere girişleri ile yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal, Beşiktaş'ta aralarında bulunduğu ilçelerde gündüz saatlerinde meydana gelen ev hırsızlıkları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis hırsızlık meydana gelen evlerdeki güvenlik kameralarını incelediğinde 1'i kadın 4 hırsızın görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin çalıntı ve plakası değiştirilmiş bir otomobille evlerin önüne geldikleri, bir kişi otomobil içinde beklerken diğer şüphelilerin hırsızlık için binalara girdiği görüldü. Hırsızların kapıların zillerini basarak boş olduğunu belirledikleri dairelere, kapı kilitlerini kırarak girdikleri, içerde buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

YAKALANMA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİHırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler kimliklerini belirledikleri şüphelilerin Kartal bölgesinde bir evden hırsızlık için gittiğini belirledi. Harekete geçen ekipler önce kapıda otomobilin içinde bekleyen şüpheliyi, ardından daire kapısını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gözaltına alınma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 17 yaşındaki M.Ç. ile Ağabey Ç.(39), Gönül B.(23), ve Selçuk G.(34)'in kuzen oldukları belirlendi. M.Ç.'nin daha önceden 17 kez, Ağabey Ç.'nin 31 kez, Gönül B.'nin 14 kez, Selçuk G.'nin ise 11 kez polis tarafından yakalandığı tespit edildi.

1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLARHırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bir ay içinde 11 adresten yaklaşık 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığını belirledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11- MARMARAY TRENLERİNİ BOYAYAN GRAFİTİCİLERİN TCDD'YE FATURASI 55 BİN LİRA Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, - MARMARAY'ın tren setlerini, grafiticilerin tuval olarak kullanması, TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye 55 bin TL'lik fatura çıkardı. TCDD'nin grafitilerin temizlenmesi için açtığı ihale sonuçlandı. Temizleme çalışması yaklaşık 1 ay sürecek.Çoğunlukla kamusal alanda yer alan duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimler olarak bilinen grafiti, Marmaray tren setlerine yapılınca TCDD tarafından temizlenmesi için ihale açıldı. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Marmaray İşletme Müdürlüğü'nce 18 Kasım 2019'da düzenlenen 'Marmaray tren setlerinin grafiticiler tarafından boyanan dış yüzeylerinin temizlenmesi için alan bazlı (1000 metrekare) temizlik yaptırılması işi' ihalesi sonuçlandı. İhale, Kip Elbise Kuru Temizleme Çamaşır Yıkımı San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından 55 bin TL'ye üstlenildi. Toplam 6 firmadan geçerli teklifin verildiği ihaleye en iyi teklif, Kip firmasınca verildi. Sözleşmeye göre temizlik işi, yıl sonuna kadar tamamlanacak.

GRAFİTİ, İBB'NİN DE SORUNUİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) de grafitilerin temizlenmesi için uğraşılıyor. İBB tarafından bu iş için özel temizleme aracı alındı. İBB şirketlerinden İSTAÇ tarafından 2018'de 'Grafiti (duvar yazıları), Afiş ve Boya Çıkarma, Zemin Temizleme Aracı Alım İşi' için ihale açıldı. Temizleme aracı için İSTAÇ tarafından 600 bin TL ödeme yapıldı.

GRAFİTİNİN KISA TARİHİGrafiti, 1970'li yılların başında ABD'de ortaya çıktı. Genellikle kamusal alanda yer alan duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimler olarak tanımlanan grafiti, Yunanca 'graphein' (yazmak) kelimesinden gelmiştir ve İtalyanca 'sgraffio' (karalamak) kelimesinden türetilmiştir. Grafiti, sanat dalı olarak görenlerin yanı sıra kamusal ve tarihi yapılara yönelik vandalizm olarak da değerlendiriliyor.New York'ta 1960'lı yıllarda, politik eylemciler ve sokak çetelerinin seslerini duyurmak ve kendi çetelerinin sınırlarını belirlemek için benimsedikleri grafiti, 1970'li yıllarda ortaya çıkan rap ve hip hop kültürü ile dünyada yaygınlaştı. 'TAKI183' takma ismiyle duvarlara imza atan postacı hakkında, 21 Temmuz 1971'de New York Times gazetesinde yayımlanan makale ile grafiti, dünyada duyuldu.New York'taki binaların dış cephelerinin koruyucu malzeme ile kapatılmaya başlanması üzerine grafiti, metrolara ve yer altına indi. Grafiti, New York şehir metrosunda otoriteye karşı çıkma ritüeline dönüştü. Grafiti, 1970'lerde ABD'nin hemen hemen geneline yayıldı. 1980'lerde 'Style Wars' ve 'Wild Style' adlı iki belgesel ile grafiti ve hip hop kültürü, geniş kitlelere yayıldı. 1990'lı yıllarda grafitiye özgü giyim, yaşam tarzı ve literatür oluşturdu. 'Thiery Noir' adlı sokak sanatçısının, Berlin Duvarı'nın yıkılışına eşlik eden grafitileri, uluslararası ün kazanınca grafiti, 'özgürlük isteminin sanatsal ifadesi' olarak değerlendirildi. Grafitinin kaligrafik biçimi, 2000'li yıllarda kültürel ve teknik olanaklar ile yeni boyut kazandı.

GRAFİTİ TERİMLERİWriter: Grafiti yapan sanatçıSketch: Grafitinin başka yüzeye çizilen taslağıCharacter: Grafitinin yanına yapılan karikatürFirstline: Grafitinin ilk çizgisiOutline: Grafiti harf çizgileri ya da dış çizgileriScret outline: Dış çizgileri çevreleyen çizgiHighlights: Grafitinin bazı noktalarına, genellikle harflerin sağ alt köşesine verilen parlaklık ya da ışık efektiFill in: Grafiti dış çizgileri yapıldıktan sonra içini boyanması. Tek renk veya çok renkli olabilir

