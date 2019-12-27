DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

27.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:31

1-SARIYER'DE KURU YÜK GEMİSİ KIYIYA ÇARPTI

Zeki GÜNAL - Ali AKSOYER - Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM - Gülseli KENARLI/ SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kuruyük gemisi kıyıya çarptı.

Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kuruyük gemisi gemisi Songa İridium saat 12.20 sıralarında kıyıya çarptı. 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki kargo gemisinin Odessa Limanı'ndan Ambarlı Limanı'na gittiği öğrenildi. Konteyner yüklü gemiyi kurtarmak için olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri ve Deniz Polisi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, karaya oturan gemiyi römorkörle kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla gemi saat 13.30 sıralarında çekilmeye başlandı. Kaza anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili açıklama yaptı.Açıklama şu şekilde: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi, saat 12: 00'de Makine arızası sinyali vermiş, 12: 13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir. Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii'ne alınacaktır"

KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMAKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de kazayla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Kılavuz kaptan eşliğinde kuzey-güney yönlü seyir yapan 191,03 m. boyundaki 19 mürettebata sahip Liberya bayraklı "Songa Irıdıum" isimli konteyner gemisi, Rumeli Hisarı/ Aşiyan önlerinde makine arızası yapmıştır. Olay neticesinde saat: 12.13'te gemi sahile temas etmiş olup makineleri faal ve yüzer durumdadır. Herhangi bir can kaybı/yaralanma ve çevre kirliliği yaşanmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak derhal gerekli seyir, can ve mal emniyetinin sağlanması ile deniz çevresinin korunmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Arkadan gelen 3 kuru yük gemisi boğazdan emniyetle geçirilmiş,1 tanker ise güvenle demirletilmiştir. Kıyıya çarpan gemi, kurtarma römorkörlerimizce İstanbul Limanı demir mevkiine alınmaktadır"

"GEMİNİN SİREN SESİNİ DUYDUK"Bu arada görgü tanıkları kazayı anlattı.Orkan Büyükdumanlı, "Teknemiz var bizimde. Telsizden duyduk geldik hemen buraya. Römorkör çağırdık gelince. Saat 12.00 gibi oldu. Buradan duran tekneleri kaçırdık. Gemi vuracak diye korktuk" dedi.Aşiyan da yaşayan bir başka kişi ise, "Gemi karaya otursa çok ciddi bir ses çıkıyor, ben burada oturuyorum. Sadece geminin siren sesini duyduk, bir çarpma sesi duymadık" şeklinde konuştu. Olay anında sahilde yürüyüş yapan Oktay Gürpınar ise "Uzun süre köprüden bu tarafa doğru bir siren sesiyle geldi. Yarı yolda demir attı. Demir atarak fenerin önünde durdu ve baş taraftan karaya oturdu. Çekiciler geldi ve kurtarmaya çalışıyorlar. Ben yürüyordum burada, Allah'tan tanker değil" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -----------Kaza anı (farklı açılardan)-Gemiyi kurtarma çalışmaları-Görgü tanıkları ile röp-Geminin çekilmesi-Havadan görüntüler-Detaylar

27.12.2019 -12.44 Haber Kodu : 19122711327.12.2019 -12.37 Haber Kodu : 19122710827.12.2019 - 12.44 Haber Kodu : 19122711427.12.2019 - 12.50 Haber Kodu : 19122711827.12.2019 - 12.53 Haber Kodu : 19122711927.12.2019 - 12.57 Haber Kodu : 19122712327.12.2019 -13.06 Haber Kodu : 19122712827.12.2019 - 13.09 Haber Kodu : 19122712927.12.2019 -13.15 Haber Kodu : 19122713027.12.2019 - 13.16 Haber Kodu : 19122713127.12.2019 - 13.23 Haber Kodu : 19122713527.12.2019 - 13.27 Haber Kodu : 19122713727.12.2019 - 13.40 Haber Kodu : 19122714827.12.2019 - 13.43 Haber Kodu : 19122715127.12.2019 -13.52 Haber Kodu : 19122715627.12.2019 - 14.06 Haber Kodu : 19122716427.12.2019 - 14.19 Haber Kodu : 19122716927.12.2019 - 14.21 Haber Kodu : 191227171

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2- ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMI İÇİN GEBZE'YE GİTTİ

Güven USTA/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobilin tanıtımı için Gebze'ye gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil için Gebze'de gitti. Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan helikopterle Gebze'ye gitti.

Görüntü Dökümü: -----------------Erdoğan'ın helikopter pistine gelişi-Detaylar

27.12.2019 -13.29 Haber Kodu : 191227139

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3- HALİT'İN BIÇAKLANAN ARKADAŞI O ANLARI ANLATTI

- DURUŞMA SONRASI AİLEDEN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Ömer HASAR/ İSTANBUL, İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı. Halit Ayar'ı bıçakladıkları iddiasıyla tutuklu bulunan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakim karşısına çıktı.İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, babası Mehmet Ayar ve olay gecesi yaralanan mağdurlar Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katıldı. Halit Ayar'ın ailesinin avukatı, mağdur ve sanık avukatları salonda hazır bulundu. Sanıkların salona girmesiyle birlikte Halit Ayar'ın annesi ve kız kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra savunmaları alındı. "KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA BİR İKİ TEKME ATTIM " Sanıklardan Erhan Kurdal savunmasında, "O gün gezmeye çıktık Taksim'de Emra ile. Olay zamanı karşı taraftan bir bardak bira istedim. Kavga nedenini bilmiyorum. Alkolün vermiş olduğu cesaretle kavgaya tutuştuk. Karşı tarafın söylediği gibi kimseyi gasp etmedim. Vefat eden arkadaştı sanırım, 2 tekme attım ona. Bira şişesini salladım ama denk getirdiğimi hatırlamıyorum. Ben arkama döndüğümde yerde birisi yatıyordu. Karşı taraf 3 kişiydi. Olay yerinde karşı tarafla birlikte bira içmedik. Birayı verdiler bana, kavgaya tutuştuk. Kendimi korumak amacıyla bir iki tekme attım. Bıçaklanma anını görmedim. Bardağı yere vurarak kırdım. Saldırdıktan sonra cam kırıklarının isabet edip etmediğini bilmiyorum" dedi.

"BEN OLAYI AYIRMAK İSTEDİM, RASTGELE BIÇAK SALLADIM "Sanık Emra Yaşar savunmasında, olay günü Kırklareli açık cezaevinden 1 haftalığına izne geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Şans eseri izne geldiğimde Erhan ile karşılaşmıştık. Olay günü Kocamustafapaşa'da bir parkta alkol alıyorduk.Erhan yanıma geldiğinde parası yoktu. Akşam 8'e kadar takıldık. Erhan bana ısrarla Taksim'e gidelim dedi. Önce eve gittik Erhan'la. Erhan'ın evden bıçak aldığını gördüm. Erhan'ın saldırgan bir yapısı vardı. Kocamustafapaşa'da başımıza büyük bir felaket gelmesin, Erhan bir şey yapmasın diye bıçağı ondan aldım. Tekel bayiine teslim etmek istedim bıçağı. Tekel bayii kabul etmedi. Erhan İstiklal Caddesi'ne çıkmadan bir bayanla buluştu. Sonra gece İstiklal Caddesi'ne gittik. Karşı taraf 3 kişiydi. Erhan karşı taraftan bira istemiş olabilir. Kalkıp karşı taraftan bir arkadaş tokat attı Erhan'a. Erhan'ın ağzından burnunda kan geliyordu. Ben namusum ve şerefim üzerine olayı ayırmak istemiştim. İçlerinden birisi bana vurdu. Can havliyle bıçağı alıp saldırdım. Rastgele bıçak salladım. Polis diye bağırdıklarında kaçtım. Ailemin yanına gittim. Ailem teslim olmamı söyledi. Pişmanım kimseyi gasp etmedim. Bir can gitmiş. Savunulacak bir yanı yoktur. Vereceğiniz cezaya razıyım" dedi.

HALİT AYAR'IN OLAY GECESİ YANINDA OLAN ARKADAŞLARI KONUŞTUDuruşmada, saldırıda yaralanan müşteki Mustafa Sinan Nalçacı da olay gününe ilişkin görgülerini anlattı. Müşteki Nalçacı, "O gün Şişhane metrosu önündeki durakta oturuyorduk. Bu iki sanık geldi. Aralarında yarım metre mesafe vardı. Sanık Erhan 'biranız var mı?' dedi. 'Var' dedik. Elinde şişe vardı. Şişesine bira koyduk. Diğer arkadaşını kast ederek 'arkadaşın şişesi yok 2 tek atın' dedi. Şurada tekel bayi var oradan alabilirsiniz dedik. Sana mı soracağım lan dedi. Olay çıkmasın diye Erhan'a sarıldım. Ne yapıyorsun hepimiz kardeşiz dedim. İki sanık Tolga'yı yumrukluyorlardı. Sanık Emra yanıma geldi. Biz onla yumruklaşmaya başladık. Bıçağını çıkardı. Tolga'ya bıçakları var diye bağırdım ve koşmaya başladım. Bıçak önce kol dirseğime sapladı. Koşuyordum. Arkama baktığımda Tolga geliyordu ama Halit yere düştü. Sanıkların ikisi Halit'in üzerine çullandı. Aynı anda biri bıçaklıyor, biri tekmeliyordu. Dondum kaldım. Sonra yardıma koştum. Sanık Emra bu kez beni 5 kere farklı yerlerimden bıçakladı" diye konuştu.Müşteki Tolga Ozan da, olay gününü anlatarak sanık Emra'nın kendisine de bıçakla saldırdığını bir parmak mesafeyle sıyırdığını söyledi.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM " Duruşmada, mahkeme başkanı öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar'a başsağlığı dileyerek davaya katılma talepleri olup olmadığını sordu. Anne Hanife Ayar, "Ben iki şahıstan da şikayetçiyim. Nasıl bir insanlık bu? Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Oğlumun arkadaşlarının söylediklerine inanıyorum. Onlar 15 seneden beri arkadaşlar. Oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum. Davaya katılma talebim vardır" dedi. Baba Mehmet Ayar ise, "Evladımı katledenlerden davacıyım. En ağır ceza neyse onu almalarını istiyorum. Gün yüzü görmesinler. Başka ailelerin canı yanmasın" diye konuştu.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİMahkeme heyeti, mağdurlar Mustafa Sinan Nalçacı, Tolga Ozan ve öldürülen Halit Ayar'ın annesi müştekiler Hanife Ayar ve babası Mehmet Ayar'ın suçtan zarar görme ihtimallerini dikkate alarak katılma taleplerini kabul etti. Heyet, olayın yeterince aydınlanmış olduğu gerekçesiyle tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporunun beklenmesine karar veren mahkeme, rapor geldiği takdirde duruşmanın beklenmeksizin dosyanın esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Heyet sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Mart 2020 tarihine erteledi.

DURUŞMA SONRASINDA AÇIKLAMA Duruşma sonrasında Halit Ayar'ın annesi Hanife ve babası Mehmet Ayar ile avukatları Ertuğrul Burultay adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Anne Hanife Ayar, "Yargının yerini bulmasını istiyoruz. Suçlular cezasız kalmasın, Çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakalım arkada. Yargının ve adaletin olduğu bir Türkiye olsun. Artık yeter, bu kadar kan dökülmesin" dedi.

"BAŞKA CANLAR YANMASIN"Halit Ayar'ın babası Mehmet Ayar, "Yargı süreci devam ediyor. Söyleyecek fazla birşeyimiz yok. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Başka canlar yanmasın. Başka anne babalar üzülmesin" diye konuştu. Avukat Ertuğrul Burultay ise yargılamanın hızlı sürdüğünü, gelecek celse karar çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek "Ancak ceza infaz yasası onları bir şekilde cezalarını tam olarak çekmeden maalesef yeniden suç işlemelerine olanak tanımakta. Bu sebeple ceza infaz yasasının yeniden gözden geçirilerek mahkumların ıslah edilmesi koşuluyla salıverilmesi, bu sebeple tekrar bu vakaların yaşanmaması gerekmektedir" dedi.

Görüntü Gökümü-----------------------Anne ve babanın konuşması-Avukatın konuşması-genel ve detaylar

27.12.2019 -14.20 Haber Kodu : 191227170

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4- SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI KARARINDA VERİLEN HAPİS CEZALARININ GEREKÇELERİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul/ DHA- SÖZCÜ Gazetesi yazarları ve çalışanları hakkında kararda, 7 sanığa "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza verildi. Mahkeme bazı sanıklar hakkında verdiği cezanın gerekçesini de kararında detaylı yer verdi. Kararda, 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık Emin Çölaşan ile ilgili mahkeme gerekçesinde, "suç konusunun önem ve değeri, sanığın toplumda tanınan gazeteci olması nedeniyle suça konu yazılarıyla örgüt lehinde toplumda oluşturduğu algının boyutu, böylelikle örgüte sağlanan fayda, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı" ifadelerine yer verdi. 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verilen Necati Doğru mahkeme gerekçesinde, "15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra 17 Temmuz 2016'da toplumda tanınmış gazeteci olan sanığın yazmış olduğu 'Naylon Darbe' başlıklı yazıyla örgüt tarafından darbe girişiminden hemen sonra oluşturulan kontrollü darbe, tiyatro darbe gibi algılara hizmet eder şekilde örgüt lehine sağladığı algının boyutu, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığının dikkate alındığı" kaydedildi.3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Mustafa Çetin için "15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra ve 17-25 Aralık 2013 tarihinden hemen sonra gazetenin internet haber sitesinin örgüte ait Zaman Gazetesi ve örgüte yakın diğer haber siteleriyle benzer şekilde haberler yapması, böylelikle Sözcü Gazetesi'ne ait internet sitesinin toplumda örgüt lehine algı oluşturma çabasına girişilmiş olması, internet haber sitesinin genel yayın yönetmeni olması nedeniyle yapılan haberlerden sorumluluğu" belirtildi. 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Metin Yılmaz için "sanığın genel yayın yönetmeni olduğu Sözcü Gazetesi'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra ve 17-25 Aralık 2013 tarihinden hemen sonra gazetenin örgüt lehine yapmış olduğu haberler, bu haberlerin, Zaman Gazetesi ile benzer şekilde haberler yapması ve Sözcü Gazetesi'nin toplumda örgüt lehine algı oluşturma çabasına girişilmiş olması, genel yayın yönetmeni olması nedeniyle yapılan haberlerden sorumluluğu" dikkate alındı.

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5- SÖZCÜ DAVASI KARARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Özden ATİK - Ömer HASAR/ İstanbul, DHASözcü Gazetesi yazarları ve çalışanları hakkında karar çıkmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın açıklaması yapıldı. Gazetenin avukatlarından Celal Ülgen, "Bu dava Sözcü Gazetesinin üzerinde Demokles'in Kılıcı gibi sallanıp durdu" dedi. Ülgen, "Sözcü gazetesinin sesini kesmeye çalıştılar. Ama Sözcü gazetesi konuşmaya devam etti. Geldiğimiz aşamada bir yaptırımla karşı karşıyayız. Ben buna yargı açısından Pirus zaferi diyorum. Mahkum edenler açısından Pirus Zaferi diyorum. Mahkeme de Sözcü gazetesinin FETÖ ile iltisakının bulunmadığı konusunda kanaat getirdi ki; indire indire cezayı 3 yıl 4 aya indirdiler. FETÖ düşmanlığıyla bilinen gazetecilerin FETÖ propagandasından dolayı ceza alması gazetecilerin lekelenmeme hakkını ihlal etmiştir. Türkiye'de yargı bağımsız değil. Yargı ve yargıçlar büyük bir korku içinde" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü---------------------Celal Ülgen konuşması-Sezgin Tanrıkulu konuşması-Genel ve detaylar

27.12.2019 -13.51 Haber Kodu : 191227155

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6- AVCILAR'DA SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ; İSKİ KAMYONETİ YOLA SAPLANDI

*Mahsur kalan kamyoneti İSKİ işleri kurtardı

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,Avcılar'da yer altı su borularının patlaması nedeniyle yol çöktü. İSKİ kamyonetinin iki lastiği çöken yola saplandı.Avcılar Cihangir Mahallesi Duygu Sokak'ta su borusunun patlaması sonucu yolun altında yumuşayan toprakta boşluklar oluştu. Bu sırada İSKİ kamyoneti sokakta çalışma yaptığı sırada yolun bir kısmı çöktü. Kamyonetin iki tekeri çöken yola saplandı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. İşçiler bir süre çöken yerleri toprakla doldurarak kamyoneti kurtarmaya çalıştı ancak kamyonet olduğu yerden çıkartılamadı. Sokakta çalışma için olay yerinde bulunan iş makinesi kamyoneti kaldırdı. İşçiler çöken yeri toprakla doldurduktan sonra kamyonetin ön kısmına geçen iş makinesi halat yardımı ile kamyoneti çekerek kurtardı.Bazı binaların bodrum katı ise patlayan borular nedeniyle su altına kaldı. Mahalle sakinleri uzun süredir alt yapıda sorun olduğunu söyledi.

Görüntü dökümü: -----------------Kamyonetten görüntü-İşçilerin kurtarma çalışması-Mahalle sakini röp-Yer altından çıkan su-Kamyonetin kurtarılması-Su basan bodrum

27.12.2019 - 13.42 Haber Kodu : 191227150

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7-ŞİLE'DE GÖLETTE BULUNAN LASTİKLER GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLDİ

Nurcan KIRCALI/ ŞİLE'de ormanlık alandaki gölette bulunan lastikler geri dönüşüme gönderildi. Lastiklerin geri dönüşüm sonucunda yürüyüş parkurunda kullanılacağı belirtildi.Şile'de ormanlık alana yaklaşık 15 yıl önce bırakıldığı belirtilen yüzlerce lastik toplandı. Şile Oruçoğlu Köyü'nde bulunan ormanlık alandaki gölette, yaklaşık 15 yıl önce bırakıldığı belirtilen yüzlerce lastik bulunmuştu. Doğayı tehdit eden lastikleri Şile Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğü'ne ait ekipler tarafından toplandı. Toplanan lastikler geri dönüşüme gönderildi.Konu hakkında bilgi veren LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt belediye ekipleri tarafından göletten çıkarılıp, uygun bir alana toplanan atık lastiklerin yetkili LASDER yüklenicileri vasıtasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca lisanslandırılmış geri kazanım firmalarına teslim edilerek geri dönüştürüleceğini açıkladı. Kurt atık lastiklerin geri dönüşümüyle elde edilecek malzemenin halı sahalarda, yürüyüş parkurlarında kullanılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü------------Lastiklerin yüklenmesi-Erdal Kurt röp -Havadan çekilen görüntüler 27.12.2019 - 14.09 Haber Kodu : 191227166

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8- BAŞAKŞEHİR'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBULBaşakşehir'de bulunan bir işyerine gelen 2 hırsızlık şüphelisinin, dakikalar içinde çelik kasa çalarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İki şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı. Olay, Başakşehir Başak Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 25 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki şüpheli iş yerine girerek dakikalar çelik kasayı alarak olay yerinden uzaklaştı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler iki şüphelinin kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu 24 Aralık Salı hırsızlık olayına karıştığını tespit ettiği şüphelileri adreslerine yaptığı operasyon sonucu yakaladı. Cumali Y.(40) ve Murat A.'nın (28) 6 adet benzer suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin Başakşehir'de girdikleri iş yerinden çaldıkları çelik kasanın içinde 26 bin lira nakit para, kredi kartı ve 4 adet motosiklet ruhsatı olduğu öğrenildi. İki hırsızlık şüphelisi şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin iş yerine geldikleri ve içeri girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çaldıkları çelik kasayı kucaklayarak götürdükleri görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü----------------------(Güvenlik kamerası)-İki şüphelinin iş yerine girmesi-Şüphelilerin çelik kasayı kucaklayarak götürdükleri anlar-(Aktüel Görüntü)

-Şüphelilerin şube çıkışı

27.12.2019 - 14.04Haber Kodu : 191227162

Kaynak: DHA