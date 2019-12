DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

06.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:48

1-OTİZMLİ ÇOCUĞA SOYUNMA ODASINDAKİ DAYAK KAMERADA

Haber: Yüksel KOÇ/ KADIKÖY'de 9 yaşındaki otizmli B.Ö., eğitimine ve tedavisine yardımcı olması için ailesi tarafından teslim edildiği yaşam koçu Uğur D. tarafından darp edildi. Uğur D. hakkında, "Kendisini beden veya ruh sağlığı bakımından koruyamayan kişiyi kasten yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, darp anları kameralara yansıdı.

Kadıköy'de 9 yaşındaki otizmli erkek çocuğu B.Ö.'nün ailesi, eğitimine ve tedavisine yardımcı olması için yaşam koçu Uğur D.'ye teslim edildi. Uğur D., çocuğu 30 Mayıs 2018 tarihinde Bostancı'da bulunan bir spor salonuna götürdü. Uğur D. B.Ö.'yü soyunma odasında darp etti. O anlar odadaki kameralara saniye saniye yansıdı. Soyunma odasının kamera görüntülerini izleyen spor kulübünün yöneticileri, B.Ö.'nün Uğur D. tarafından darp edildiğini görünce ailesine haber verdi. Ailenin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Darp olayının görüntüleri izleyen spor salonu yetkililerinin durumu aileye haber vermesi üzerine ailenin şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin çocuğu giydirdiği sırada başına sert bir şekilde vurduğu, çocuğun ağlaması üzerine saçından çekerek yere yatırıp tekrar vurduğu belirtildi. Şüphelinin çocuğa ara ara tokat attığı da savunulan iddianamede, Uğur D.'nin, "Kendisini ruh ve beden sağlığı bakımından koruyamayacak kişiyi kasten basit yaralama" suçundan 8 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.Uğur D., İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. 14 Kasım tarihinde görülen duruşmaya sanık katılmadı. Müşteki B.Ö.'nün ailesinin Avukatı Gökmen Yeşil, davanın basit yaralama suçundan açıldığını belirterek, "Mağdur çocuğa uygulanan şiddet hem fiziksel etkileri hem de psikolojik etkileri bakımından eziyet suçu kapsamına girmektedir. Suçun basit yaralama olarak nitelendirilmesi maalesef bu vehametteki bir suçun ve failin aklanması sonucunu doğurması tehlikesi taşır. Üstelik eziyet suçu nitelikli hal taşımaktadır. Bu nedenle suç vasfının değişme ihtimali, sanığın kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanığın Avukatı Oktay Özer ise, müvekkilinin mağdur olduğunu savunarak, "Müvekkilimin tehdit altında olduğu bir dönemdir. Şiddete yönelik bir eylem yoktur" dedi. Tutuklama talebini reddeden mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

2- İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU

Ali ALBAY - İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin örgüt elebaşının çağrısı ile diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankasına para yatırdığı ve Bylock kullandığı da belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

3- GÜNGÖREN'DE AKÜ HIRSIZLARI BÖYLE YAKALANDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GÜNGÖREN'de bir iş yerinden akü çalarak kaçan şüpheliler mahalle bekçileri ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin aracını uzun bir kovalamaca sonrası sıkıştıran polis ekipleri, araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilere ateş açtı. Olayda şüpheli O.K ayağından yaralanırken, S.G gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, 05.00 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K, S.H, S,G isimli 3 şüpheli sahte plaka taktıkları kapalı kasa bir araçla, Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinin önüne gitti. Şüpheliler yanında getirdikleri levye ile iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. İş yerinden aküleri çaldıkları sırada mahalle bekçileri durumu fark etti. Mahalle bekçilerini gören şüpheliler geldikleri araca binerek kaçmaya başladı. Mahalle bekçileri durumu polise bildirdi. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Sanayi Mahallesinden takibe aldıkları aracı kovalamaya başladı. Polis şüphelilerin aracını Davutpaşa Caddesinde bir iş yerinin önüne sıkıştırdı. Araçtan inen şüpheliler koşarak kaçmaya çalıştı. Polis 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilere ateş açtı. Olayda O.K ayağından yaralandı. O.K olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Şüphelilerden H.S yakalanarak gözaltına alınırken, S.G kaçtı.Öte yandan o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin içinde olduğu araç polisin kovalamacası sırasında bir iş yerinin önünde sıkışarak duruyor. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilere polis ateş açıyor. Şüphelilerden biri yaralanarak yere düşüyor. Olay yerine çağırılan ambulansla yaralı hastaneye götürülüyor.Araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, aracın bagajında çok sayıda akü ve 2 levye buldu. Polis S.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

4- ESENLER'DE ÇIKAN YANGINDA ÇATI KATI KÜL OLDU

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL, ESENLER'de Suriyeli ailenin kaldığı çatı katı sobadan çıkan yangın nedeniyle kül oldu. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın havadan görüntülendi.Yangın, Esenler Kemer Mahallesi 931. Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında saat 11.00 sıralarında çıktı. Suriyeli aile kaldığı çatı katında iddiaya göre ısınmak için yakılan sobadan evin içine kor düştü. Odada başlayan yangına müdahale etmek isteyen aile üyeleri başarılı olamayınca kendilerini dışarıya attı. Çatı katını saran alevler nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının diğer apartmanlara sıçramasını engelledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katı kül oldu.

5- İŞ ADAMI MURAT SANCAK'A SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA KARAR

Halil YILMAZ/ İSTANBUL, İŞ adamı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Turgut Üney'e toplam 33 yıl 6 ay 15 gün, iki sanığa 2'şer ay 15'er gün hapis cezası verirken, 3 sanığın beraatine hükmetti.Büyükçekmece'de 20 Ağustos 2015 tarihinde iş adamı Murat Sancak'a saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 20. duruşmada tutuklu sanık Turgut Üney ve başka suçtan tutuklu sanık Hüseyin Çaydavul cezaevinden getirildi. Duruşmaya yine başka suçtan tutuklu olan sanık Okan Karakuş SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan ve tarafların avukatları katıldı.

BU OLAYI FETÖ ÖRGÜTÜ ORGANİZE ETTİDuruşmada beyanı alınan Murat Sancak'ın avukatı Hüsnü Güneş, şikayetçi olduklarını belirterek, "Bu olayı FETÖ örgütünün organize ettiğini düşünüyoruz. Müvekkil, sanıkların hiçbirini tanımıyor. Aralarında hiçbir husumet yoktur. Müvekkilimin tek amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır.ö dedi. Son sözü sorulan Turgut Üney: "Bu olay baştan beri benim üzerime kurmacadır. Dört buçuk yıldır suçsuz yere cezaevindeydim. Serdar, Zeki ve Fatih gibi ben de suçsuzum."şeklinde konuştu.

33 YIL 6 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİKararını açıklayan mahkeme sanık Turgut Üney'e, Murat Sancak, koruması Mehmet Karar ve şoförü İsmail Özay'a karşı "Tasarlayarak kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek", "Suç üstlenmeye azmettirme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 33 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Hüseyin Çaydavul ve sanık Okan Karakuş'u "Suç üstlenmeö suçlarından ayrı ayrı 2'şer ay 15'er gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanıklar Fatih Sekman, Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz'ın ise beraatine karar verdi.

MÜTALAADANCumhuriyet savcısı 19 Şubatta esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, tutuklu sanık Turgut Üney'in "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" ve "Suçu üstlenmeye azmettirme" suçlarından toplam 40 yıldan 65 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un "Suçu üstlenme" suçundan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada diğer sanıklar Fatih Sekman, Serdar Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz'ın suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatleri talep edilmişti. Savcı, ayrıca olayın tespit edilemeyen diğer fail ve faillerinin tespiti ve gereğinin ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasını istemişti.

6- UCUZ DÖNERDE "YAĞ HİLESİ" TARTIŞMASI

Elif YAVUZ-Güven USTA-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, ÖNEMLİ önemli sokak lezzetlerinden dönerle ilgili iddiaları değerlendiren Prof. Dr. Canan Karatay ise, "Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor" diye konuştu.Yemek kültürümüzde önemli bir yere sahip olan et döner kimi yerlerde 100 gramı 8 ile 10 lira arasında satılıyor. Ucuza satılan et dönerlerde yağ hilesi olduğunu iddia edildi.

"HAYVANSAL YAĞLAR TEHLİKELİ DEĞİLDİR"İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir laf vardır; Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor. Hayvansal yağlar tehlikeli değildir. Çünkü hayvansal yağlar, katı yağ değildir. İnsan vücudunda ve hayvan vücudunda katı yağ olmaz. Hayvansal yağ kullandıklarını sanmıyorum çünkü çok değerli bir yağdır. Ancak ucuz diye de bunların kullanılması doğru değil. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz" diye konuştu.

"MEZBAHALARDA ÇÖPE ATILAN YAĞ"Döner ustası Yusuf Yaka dönerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Yaka, "İlk olarak dönere bakmanız gerekiyor. Zaten baktığınız zaman anlaşılıyor. Bir de fiyatına bakacaksınız. Fiyat da çok önemli. Dönere baktığınız zaman kendini belli eder. Dönerde gömlek yağı kullanılır. Bu asırlardır böyledir. Hayvanın derisinin üstünden çıkan yağdır. Maliyetten kaçmak için böbrek yağı dediğimiz hayvanın alt tarafından olan yağı alıyorlar. O yağ kalitesiz bir yağ. Normalde mezbahalarda çöpe atılan yağdır. O yağı sosluyorlar dönere takıyorlar" ifadelerini kullandı.

"DÖNERİN FİYATININ 15 LİRADAN AŞAĞI OLMAMASI LAZIM"Bir başka döner ustası Hayri Taş ise, "Kavram yağı dönerde kullanılmaz. Bazı dönerciler piyasanın altında satmak, daha fazla sirkülasyon sağlamak için bunları kullanıyor. Bu da insan sağlığına çok zararlı ve tehlikelidir. Kuyruk yağı ya da kuzu döşü dediğimiz yağ kullanılır. Bunun dışında kesinlikle başka yağ kullanılmaz. Olursa da ucuz olur. Piyasada 5 liraya 8 liraya satılır. Bunlar da yenilmez. Vatandaşın ne yediğini bilmesi lazım. Piyasaya baktığın zaman ekmek 1.5 lira, döner nasıl 8 liraya satılsın. Karşıdan baktığınız zaman döner canlı olacak. Kavram dediğimiz yağ, sürekli aşağı akar zaten. Gerçekten çok sağlıksız. Dönerin fiyatının 15 liradan aşağı olmaması lazım" diye konuştu.

"ETLERİNİN DE KALİTELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"Vatandaşlar da ucuz et dönerle ilgili şunları söylediler. Nergis Gedik "Ucuz dönerleri yememeye çalışıyorum. 10 liradan düşük fiyatta döner yenilmemesi gerektiği ile ilgili bir haber okumuştum. Ondan sonra daha yüksek fiyatlı ve kaliteli yerlerden yemeye özen gösteriyorum" dedi. Şahin Keskin ise "Et zaten normalde pahalı bir şey. Ucuz et bulamazsınız dönerin 15-20 lira olması lazım. Bu da normaldir" diye konuştu. Nazlı Açık da ucuz olan dönerlere güvenemediğini belirterek "8-10 liralık dönerli yemiyorum. 15 lira ve üzeri dönerleri yiyorum. Yağlı oluyor zaten ucuz olan dönerler. Etlerinin de kaliteli olduğunu düşünmüyorum" dedi. Muhammed Akyol ise "Yeni çıkan dönerciler kurumsal dönerciler var. Onları daha çok tercih ediyorum. Nerede yapıldığı genelde belli oluyor. Kalitesi de belli. Fiyatı da daha uygun. O yüzden kurumsal yerleri tercih ediyorum" şeklinde konuştu.

7- AHMET HAKAN'A SALDIRI DAVASINDA KARAR

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA - HÜRRİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un 2015 yılında evinin önünde darp edilmesine ilişkin 7 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 5 sanık hakkında Ahmet Hakan Coşkun'a yönelik "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. 2 sanık ise beraat etti.İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Ahmet Hakan Coşkun'un avukatları ve sanık avukatı katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Kamuran Ergin cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"GAZETECİ OLDUĞU İÇİN SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'un avukatları, "2015 yılında müvekkilimiz televizyon programından çıktıktan sonra gece evinin önünde feci şekilde darp edildi. Bir burun ameliyatı gerçekleşti. Bu saldırı Yahya Kemal Gezen'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Yahya Kemal Gezen, sanıkları koruyacağına dair vaat vermiştir. Sanıklar avukat görüşü yapmıştır. Dosyadaki delillerde mevcuttur bütün bunlar. Sanıklar organize olarak örgütlü bir şekilde bu suçu işlemişlerdir. Müvekkilimiz bir gazeteci olduğu için saldırıya uğramıştır. Sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyoruz" şeklinde konuştular.

"KONUŞMA YAPMAK İÇİN GİTMİŞTİK "Sanıklardan Kamuran Ergin ise savunmasında, "Olay tarihinde Ahmet Hakan'ın yanına konuşma yapmak amacıyla gitmiştik. Ben Yahya Kemal Gezen'den herhangi bir talimat almadım. Ani gelişen bir olaydır " dedi.

5 SANIĞA CEZAKararını açıklayan mahkeme, müşteki Ahmet Hakan'a yönelik olarak "Kasten yaralama" suçundan sanıklardan Yahya Kemal Gezen, Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler hakkında ayrı ayrı toplamda 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

ŞOFÖRÜNE YÖNELİK 5 SANIĞA CEZAMahkeme ayrıca sanıklar Yahya Kemal Gezen, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler hakkında Ahmet Hakan'ın şoförü Sari Demir'e yönelik "Kasten yaralama" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Sanık Uğur Adıyaman da aynı suçtan 6 ay hapis cezası aldı. Ancak bu cezasının ertelenmesine karar verildi.

KORUMASINA YÖNELİK 5 SANIĞA CEZAAyrıca Ahmet Hakan'ın koruması Cemal Ceyhun Kıral'a yönelik "Kasten yaralama" suçundan sanıklar Yahya Kemal Gezen, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler'e 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanık Uğur Adıyaman hakkında da aynı suçtan 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDAN DA CEZA VERİLDİMahkeme, sanıklar Yahya Kemal Gezen, Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler hakkında "Mala zarar verme" suçundan da 3'er bin TL adli para cezası verdi. Sanık Ahmet Şengüler ise "Hakaret" suçundan 3 bin 600 TL adli para cezasına çarptırılarak bu hükmün açıklanması geri bırakıldı.

2 SANIĞA BERAATSanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık hakkında ise tüm suçlamalardan beraat kararı verildi.

