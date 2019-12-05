DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DÜNYA Serbest Dalış Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy, günümüzün en büyük sorunlarından stres ve öfke ile baş etmek için, nefesi doğru kullanmak gerektiğini söyledi.
Ulusoy, alınan nefesteki oksijenin bir enerji olduğunu ve bunun vücuttaki 70 trilyon hücre ile bir araya geldiğini ifade ederken, "Çok stresli ortamın etkilerini maalesef her aşamada yaşıyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren kaygılarla büyüyoruz. Bunlar stres ve korkulara neden oluyor. Okullara en azından rehber öğretmenlere doğru nefes eğitimin verilmesi gerek. Çocuklar 4 elementi alamıyor: Enerjilerini boşaltamıyor. Hiperaktif çocuk okulda enerjisini boşaltamayınca buna sınıfta ve okulda uyumsuzluk diyoruz. Böyle olmaması lazım. Çok daha verimli hale gelebilir" dedi.
Verilen nefes teknikleri eğitimine katılanlardan Nalan Başaran Öztürk, bunun çok faydalı bir çalışma olacağına inandığını belirterek, "Diyaframı kullanmayı bilmediğimizi öğrendik. Diyaframla nefes alıp vermenin farkına vardık. Farkında olmadan kaslarımızı kullanmadığımız için biraz sıkıntılı oluyor. Kas ağrıları başladı. Bundan böyle daha zinde ve enerjik olacakmışız. Hep beraber göreceğizö dedi. İbrahim Berber de, öğretilen nefes tekniklerinin biraz zorlama gerektirdiğini anlatırken, "Ama gerçekten güzel ve verimli geçiyor. 4 haftalık eğitim ardından normal yaşamda doğru nefes alıp vermenin bize katmış olduğu faydayı görmüş oluyoruz" diye konuştu.
Psikolog Hacı Tekin de, doğru nefes alıp vermenin ruh sağlığında en önemli kavramlardan biri olduğunu hatırlatarak, TÜİK verilerine göre son dönemde ilaç kullanım oranı ve kendilerine psikolojik destek için başvuranların sayısında artış olduğunu söyledi. Tekin, "Çalışan bireyin ruh sağlığı bakımından bu tür etkinliklerin daha da derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gündelik hayatımızı çok daha kolaylaştıracaktır. Kaygı bozukluklarını çalışırken mutlak surette bedeni rahatlatmak gerekiyor. Nefes egzersizleri de bedeni ciddi ölçüde rahatlatan faktörlerden. Bu eğitimde ben de tabii zorlandım. Bu bedenin alışık olmadığı şeyler. Zaman içerisinde buna alışarak daha rahat pozisyona ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.
Avcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yusuf Kara da kapalı ortamdaki olumsuz havadan kurtulmak ve daha sağlıklı nefes alabilmek için verilen bu eğitimin çok yararlı olduğunu söyledi.
Görüntü Dökümü: ------------------------Devrim Cenk Ulusoy, nefes egzersizleri yaptırırken-Nefes alıp verme egzersizlerinden görüntüler-Devrim Cenk Ulusoy ile röportaj-Verilen nefes teknikleri eğitimine katılanlardan Nalan Başaran Öztürk, İbrahim Berber, Psikolog Hacı Tekin ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yusuf Kara ile röportajlar
05.12.2019 - 12.41 Haber Kodu : 191205108
- İstanbul