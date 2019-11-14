DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
ESENYURT'ta maket üzerinden aldıkları evlerin başkalarına satıldığı, ya da paralarını alamadıklarını söyleyen çok sayıda mağdur, mahkeme kapılarında sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
MEMDUHA KAYACAN: 2 KEZ DOLANDIRILMIŞ OLDUKMemduha Kayacan ise reklamlarda engellilerin indirimli ev sahibi olabileceğini gördü ve yüzde 99 engelli olan oğlu Egemen Kayacan'ı düşünerek ev almak için inşaat firmasıyla görüştü. Firmaya satın almak istediği ev için 100 bin TL ödeme yaptı fakat üzerinden yıllar geçmesine rağmen evi alamadı. Memduha Kayacan yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "2012 yılında maket üzerinden bir satın aldık, reklamlarda engellilere, şehit ailelerine, gazilere, 3 çocuklu ailelere indirimli ev, diye reklamlarını gördük. Firmayla görüşmeye gittiğimizde bize ödemeleri uygun geldi. 15 ay sonra teslim edileceği söylendi. Bu projenin de devlet kurumlarından izinli olduğunu, özellikle engelli projesi yapılması gerektiğini söylediler ona güvenerek girdik. 100 bin 800 TL nakit verdik. Sürekli bekliyorduk, her hafta projeye bakmaya gidiyorduk. Bina 11 kat yapılması gerekirken 4 kat yapıldı, sonra 6 kat yapıldı. Belediye izin vermediğinden yapamadıklarını söylediler. Benim dairem 4.kattaydı başkasına satılmış. Bir türlü ilerlemedi şu an hem ödediğim para gitti hem çocuklarım mağdur oldu. Bizim gibi 172 kişi var aynı binadan mağdur olan. Tapusunu alamayan çok, benim dairem başkasına satıldığından tapumu da alamadım. Bu şirket ile biz davalığız. Firma sahibi tutuklandı ama bizi dolandıran firmayla davalık iken şimdi de onu dolandıran bir firma var. Biz aslında 2 kere dolandırılmış olduk. Kendi aralarında sözleşmeler yapmışlar. Mağdurları diğer firmaya geçirmişler, mağdurları tekrar mağdur ediyorlar. Benim aldığım projede her şey ilk firmaya ait ama daire ortada yok. "Borç için uzun süre çalışmak zorunda kalan Memduha Kayacan "Benim yüzde 99 engelli oğlum var: Ev alabilmek için kredi çektim, o zaman topraktan girdik, maketten görerek girdik. Topraktan girdiğim için bankalar konut kredisi vermedi, çok az kredi çekebildim, çevremdekilere çektirdim, iş yerimden para aldım.Çocuğumun süt parasını, çocuklarıma gelen paraları hepsini ev almak için kullandım ve bu beni kahrediyor. Yolda gören benim çocuğumun ağzını siliyor, buna hangi vicdan dayanır, bu çocuğun hakkını nasıl verecekler? Ben evi de geçtim borç ödemek için sürekli çalıştım, çocuğumla ilgilenemedim. Uyku uyuyamadım, proje ilerlemiyor, bir sonuç gelmiyor artık umudum kalmadı " şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü------------------Mehmet Akın röpMemduha Kayacan röpProje ve maket detaylarıSözleşme detaylarıMemduha kayacan'ın bina detayGenel ve detayMuhabir anonsu (Ali ABLAY)
- İstanbul