DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

11.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:00

1-BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNAN KİŞİ ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI ÇIKTI

Çağatay KENARLI - Mustafa BAKIRHAN - İstanbul DHA - BEYOĞLU'nda ceseti bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu tespit edildi.

Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TANIDIK İSİM ÇIKTI

Yapılan incelemede cesetin Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu olduğu tespit edildi. 48 yaşındaki Le Mesurier'in ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten düşme' olarak geçti.

EŞİNİN İFADESİLe Mesurier'in 4 yıldır Türkiye'de bulunduğu belirtilirken evinin Büyükada'da olduğu ölü bulunduğu sokakta ise ofisinin yer aldığı kaydedildi. Eşinin ilk ifadesinde eğitim kurumu bulunan James Gustaf Edward Le Mesurier'in iş yoğunluğu nedeniyle bir süredir stres nedeniyle uykusuzluk yaşadığı bu nedenle de uyku ilacı kullandığını söylediği öğrenildi. Kadının, saat 04.00 sıralarında uyku ilacı aldıklarını, kapının çalması üzerine uyandığını ve eşinin cesedini çevredekilerin uyarısı üzerine gördüğünü söylediği belirtildi.Le Mesurier ve eşinin kaldığı 3. kattaki home ofise sadece parmak izi ile açılan kapıdan girilebildiği kaydedildi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde de olay sırasında binada sadece çiftin olduğu belirlendi.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü: ---------olay yerinden görüntüler-Yerdeki ceset

===========================

2 - BEYOĞLU'NDA ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜ BULUNDUĞU SOKAKTA İNCELEME

Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ - İstanbul DHA - Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu sokak ve ofisinin bulunduğu binada polisin incelemesi sürüyor.Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında ölü bulundu. Le Mesurier'in cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Le Mesurier'in ölü bulunduğu sokak ve ofisinin yer aldığı binada ise polisin incelemesi devam ediyor. Sokak sakinleri gece 03.00 sıralarında tartışma sesleri duyulduğunu söyledi. Le Mesurier'in bir kadın ile tartıştığını söyleyen sokak sakinleri sonrasında ise olayın gerçekleştiğini ifade ettiler.

Görüntü Dökümü: ---------Olay yerinden görüntüler-Polisin incelemesi-Sokak sakini ile röp

========================

3- 4 KARDEŞİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ÇIKARILDI, AFAD EKİBİ GÖREV ALDI Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ/İSTANBUL, FATİH'te Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Kozlu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirilen cenazeler için AFAD ekipleri görev aldı.Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri çıkarıldı. 4 kardeşin cenazelerini almak için girişimlerde bulunan 33 yıllık aile dostu Serpil Alkan'a Mersin'de bulunan üvey kardeşler geçtiğimiz gün cenazeleri alması için onay verdi.Avukat Aydın Egemen ile beraber Çağlayan Adliyesi ve Adli Tıp Kurumu arasında sürekli gelip giden Serpil Alkan bugün cenazeleri almak için gerekli olan evrakları Adli Tıp Kurumu'na teslim etti. Serpil Alkan ve Avukat Aydın Egemen birlikte Adli tıpa girerek evrakları imzaladıktan sonra cenazeleri teslim aldı. İki araç ile adli tıptan çıkarılan cenazelerle ilgili açıklama yapan Serpil Alkan,"Gasilhaneye götürüp orada teşhis etmemi istediler. Ben kabul etmedim, burada bir göreyim dedim. Hepsine de baktım. Şimdi ilaçlayacaklar, bugün yetiştirmeye çalışacağız. Üzüleyim mi sevineyim mi anlamadım. O kadar yorgunum ki. Buradan kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum onların sayesinde aldım ben bu cenazeleri. Kimsesizler mezarlığına gidecekti, ben bunu kabul edemem. Arkadaşları gelecek hep beraber kaldıracağız." dedi.Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılan cenazeler Kozlu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi. Cenazelerin içinde bulunduğu tabutlar titizlikte gasilhaneye taşındı. AFAD ekibi de gasilhanede hazır bulundu. Gasilhaneye girmeden önce özel giysilerini giyen ve maske takan AFAD ekibi, ellerinde zehirli gaz ölçümü yapan bir cihazla gasilhaneden içeri girdi.4 kardeşin cenazesi, Fındıkzade'de bulunan Albayraklar Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCenazelerin çıkarılmasıSerpil Alkan'ın konuşmasıCenazelerin gasilhaneye taşınmasıAFAD ekibinin gasilhaneye girişi

===================

4- 4 KARDEŞİN ARKADAŞI CENAZELERİ ALMAK İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE/İstanbul,DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan ve avukatı savcılıkta yaptıkları görüşme sonrası Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu'nda güvenlik görevlileri ile Alkan ve avukatının arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlileri Alkan'ı içeri almazken, Alkan ve avukatı daha sonra içeri alındı. Serpil Alkan, "Savcıya beraber gittik. Soruşturmayı yürüten savcı ile görüştük. Benimle ilgili bir sorun yok. Oradan gidip alacaksınız dedi bize. Başsavcımızla da konuştu Aydın bey onaylandı tamam dedi. Bizde bir dilekçe var. Ben almaya hak etmiş bir vatandaşım" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: -------------------Avukatın gelişi-Serpil alkanın gelişi -Güvenliklerle görüşme -Görüşme sonrası yapılan basın açıklaması-İçeri giriş ile ilgili yaşanan tartışma

============================

5 - - UZUN SÜRE DÜŞÜNDÜ, OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRDI, KAMERAYI KAPATTI

- Beşiktaş'taki otobüs dehşeti..

- Sürücü kamerayı kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Haber-Kamera: Ali ABLAY - İstanbul DHABeşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğundan oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğundan oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.

Görüntü Dökümü: ---------Sürücünün kamerayı kapatması

=====================

6- ESENYURT'TA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,Esenyurt, Haramidere Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde birden fazla bıçak darbesine rastlandı.Avcılar Haramidere bağlantı yolunun yanında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri boş arazide hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Cesedin 38 yaşında İsmail Kurunç'a ait olduğu belirlendi. İlk incelemesi olay yerinde yapılan cesette birden fazla bıçak yarası olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü-------------------Olay yeri-Ceset-Polis ekipleri

================================

7- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ AZILI HIRSIZLAR BÖYLE YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBULKüçükçekmece'de kapalı kasa kamyonetle işyerlerine gelerek 500 bin lira değerindeki tekstil ürünlerini çalan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin polis tarafından kıskıvrak yakalanma anları polis kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece' de Ekim ayının başlarında 3 işyerinin önüne kamyonetle yanaşan şüpheliler, kapı kilidini kırarak içeri girdi. Şüphelilerin piyasa değeri 500 bin lira olan çok sayıda çocuk eşyası ve kot pantolon çalarak kamyonete yükledikleri ardından hızla olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Sabaha karşı meydana gelen olayların ardından çevrede devriye gezen polis ekipleri şüpheli olarak gördükleri kamyoneti takibe aldı. Ekipler, takibe aldığı kamyonetin izine şüphelilerin hırsızlık için girdiği işyerinin önünde park halinde rastlayarak etrafını sardı. Şüpheliler Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi Beşir Kemal Caddesi üzerinde ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

POLİS KAMERASINDA10 Ekim'de meydana gelen olayda, Küçükçekmece'de hırsızlık için gelen şüphelilerin polis tarafından etraflarının sarılması anı polis aracındaki kameraya yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerini gelişi, fark eden şüphelilerin kaçışma anı kameraya yansıdı.

4 TUTUKLAMAHırsızlık Büro Amirliğine getirilen Sezer K. (28), Mahmut K. (40), Ümit Y. (33), Halil İbrahim Y. (21) olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu, kullandıkları araç plakasının çalıntı olduğu belirlendi. Şubedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü: ------------------(Güvenlik kameraları)-Şüphelilerin hırsızlık için geldiği işyerinin önünde ekipler tarafından etraflarının sarılması -Polis ekiplerini fark eden şüphelilerin kaçışması-Şüphelilerin kıskıvrak yakalanması anı -(Aktüel)-Şüphelilerin şube çıkışı

========================

8- BEYOĞLU'NDA YOKUŞTA ARACI SOLLAMAK İSTEDİ; 2 YARALI

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda yokuş çıkarken önündeki aracı sollamak isteyen sürücü otomobiliyle, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada biri kadın iki kişi yaralandı. Kazada ayağından yaralanan bir sürücünün patlayan hava yastığı nedeniyle gömleğinde yırtılma ve yanık yanık oluştu.Hacıhüsrev Mahallesi'ndeki kaza saat 09: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki yönlü Mahmutağa Sokak'ta yokuş yukarı çıkan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yol kenarına savruldu. Karşı yönden gelen otomobilin sürücüsü ve arka koltukta oturan bir kadın yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki, ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, patlayan hava yastığı nedeniyle, karşı yönden gelen sürücünün gömleğinde yırtılma ve yanık olduğu görüldü.

Görüntü dökümü---------------Kazaya karışan otomobiller-Ambulansın gelişi-Yaralılara müdahale-Yaralı sürücünün patlayan hava yastığı nedeniyle gömleğinde oluşan yırtık ve yanma-Sağlık ekibinin kamerayı engellemeye çalışıp tepki göstermesi-Yaralıların ambulansa alınması-Patlayan hava yastıkları-Ambulansların gidişi-Polis ekipleri-Genel ve detay görüntüler

============================

9- BÜYÜKELÇİ BAĞIŞ'I PRAG'A TAKSİCİLER UĞURLADI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN Çekya Prag Büyükelçisi olarak atanan Eski Bakan Egemen Bağış, görev yapacağı Prag'a İstanbul'da görev yapan taksiciler tarafından uğurlandı. Ailesi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Büyüklelçi Egemen Bağış, burada taksicilerin oluşturduğu bir konvoy ile VIP Terminali'ne giriş yaptı. Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Prag'a giden Bağış için bir uğurlama töreni düzenlendi. Törende İstanbul Taksiciler Esnaf Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Silahyürekli taksicilere verdiği desteğe teşekkür ederek bir plaket takdim etti. Kendisine verilen Türk bayrağını öpen Bağış, kendisine verdiği destekten dolayı taksicilere teşekkür etti. Eşiyle Beyhan Bağış ile kendisini uğurlama gelen taksicilere el sallayarak veda etti. TAKSİCİLERİN ABİSİ OLMAKTAN GURUR DUYDUMİstanbul Havalimanı VIP Terminali önünde kısa bir açıklama yapan Büyükelçi Egemen Bağış, " 2002 yılından bu yana İstanbul taksicileriyle gönül bağı oluşturdum ve hep benim yanımda durdular. Ben de onların yanında durdum. Avrupa Birliği Bakanı iken onları Türkiye'nin müzakere heyetinin doğal üyesi ilan etmiştim. Çünkü ülkemize gelen her turist ilk olarak taksicilerimiz tanışıyor. Onların verdiği ilk intiba sayesinde Türkiye'nin batılı, Avrupalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu öğreniyorlar. Taksicilerimiz bizim yüz akımız. Sabahlara kadar direksiyon başında bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin dinamiklerinin çalışması için çalışıyorlar. 15 Temmuz akşamı da taksicilerimizin ne kadar vatansever olduğunu bütün dünya gördü. Onun için ben onların kardeşi, abisi olmaktan gurur duydum. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İstanbul'un taksicileriyle Prag'ın taksicileri arasında köprü oluşturacağız" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------Egemen Bağış'ın VIP Terminali'ne gelişi-Taksiciler ile Bağış'ın konuşması-Bağış'ın açıklamaları-Türk bayrağı ve plaket takdimi-Bağış'ın açıklamaları-Detay görüntüler

=============================

10- DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI

Haber: Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım'da, genci-yaşlısı 105 bin kişi Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, Dolmabahçe Sarayı Saat Kule girişi güvenlik kontrol noktası verilerine göre 10 Kasım 2019 Pazar günü Dolmabahçe Sarayı'nı ve Atatürk'ün vefat ettiği odayı 105 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yılın en uzun mesaisini yaptı. Sabah saat 7.30'da ziyaretçilere açılan Hazine Kapı, akşam 17.30'da kapandı. Son ziyaretçilerin Atatürk'ün vefat ettiği 71 numaralı odadan çıkmasıyla Saray'daki anma programı saat 19.00'da sona erdi. Bu yılki 10 Kasım'ın güneşli bir pazar gününe denk gelmesi yoğunluğu daha da artırdı. Kadın-erkek, genç-yaşlı hatta yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancıların da ilgi göstermesiyle sayı on binlere ulaştı. İstiklal mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefat ettiği odada anmak isteyenler, metrelerce uzayan kuyruğa ve bekleme süresine aldırmadan sıranın kendisine gelmesini bekledi. Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçiler de Atatürk'ün odasını ziyaret edebilme ayrıcalığını yaşadı. Yaşlı ve engelli kişilere, ziyaretleri boyunca Milli Saraylar görevlileri eşlik etti. Pazartesi dışında her gün ziyarete açık olan Atatürk'ün vefat ettiği oda, yılın en yoğun gününü yaşadı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 10 Kasım 2019 measisini 205 kişilik ekiple gerçekleştirdi

Görüntü dökümü: ------------------------Arşiv -Dün çekilen görüntüler

========================

11- ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL VEFAT ETTİ

İSTANBUL, ANAYASA hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Prof. Dr. Mümtaz Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu. 40 yaşında vefat eden yazar eşi Sevgi Soysal'dan iki çocuğu bulunan Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Beşiktaş'taki evinde yaşamını yitiren Mümtaz Soysal, 1961 Anayasası'nın imza sahiplerinden biri olarak biliniyordu. Anayasa ve demokrasi üzerine çok sayıda kitabı bulunan, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 15 Eylül 1929'da Zonguldak'ta doğdu. Galatasaray Lisesi'ni (1949), ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (SBF) (1953) bitirdi. Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde asistan olarak görevliyken fark dersi sınavlarını vererek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de mezun oldu (1954). 1956'da SBF'de asistan olarak çalışmaya başladı; 1958'de siyasal bilimler alanında doktora çalışmasını tamamladı. SBF'de Anayasa Hukuku profesörü olarak uzun yıllar ders verdi.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcisi (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961) olarak Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 1963'te SBF'de doçent, 1969'da profesör olan Soysal, 1971 yılında aynı fakültenin dekanlığına seçildi. 12 Mart Muhtırası'ndan sonra 18 Mart 1971'de dekanlığı esnasında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınıp tutuklandı. 1968'den beri okuttuğu Anayasa'ya Giriş ders kitabında komünizm propagandası yapmakla suçlandı, 6 yıl 8 ay ağır hapis, 2 ay 20 gün Kuşadası'nda emniyet gözetimi altında bulundurulmaya ve kamu haklarından ebediyen mahrumiyete mahküm edildi. Toplam 14.5 ay Mamak Cezaevi'nde kaldı. Mamak Cezaevi'nde iken yazar Sevgi Soysal ile evlendi (Sevgi Soysal 1976 yılında öldü.)

Hukukçuluğunun yanı sıra gazete yazılarıyla da tanınan Soysal Forum, Akis, Yön, Ortam gibi dergilerde, Yeni İstanbul, Cumhuriyet, Ulus, Barış, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde yazarlık yaptı. Milliyet gazetesinde 1974'te "Açı" başlığıyla yayımlamaya başladığı köşe yazılarını 1991-2001 yılları arasında Hürriyet'te, 2001'den sonra da Cumhuriyet'te sürdürdü.

1962 yılında arkadaşlarıyla birlikte Sosyalist Kültür Derneği'ni kurdu. 1969-71'de Akdeniz Sosyal Bilim Araştırma Konseyi Başkanlığı, 1974-78 arasında Uluslararası Af Örgütü ikinci başkanlığı görevlerini yürüttü. 1979'da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Uluslararası İnsan Hakları Öğretimi Ödülü'nü aldı.

15 Temmuz 1983 günü Paris yakınlarındaki Orly Havaalanı'nın THY bürosu önünde patlayan bir bombanın neden olduğu sekiz kişinin ölümüne ve altmış dolayında kişinin de yaralanmasına yol açan Orly Havalimanı saldırısı'nı gerçekleştirmekten dolayı tutuklanan ASALA mensuplarının yargılandığı davaya Türk mağdurları temsilen müdahil taraf uzman tanık olarak katıldı.

1991 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden Ankara'dan kontenjan adayı oldu ve TBMM'ye seçildi. TBMM'de Çekiç Güç,OHAL, demokratikleşme, Kıbrıs, özelleştirme gibi konularda hükümet politikalarını eleştiren Soysal, özellikle özelleştirme konusundaki yetki yasaları için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurularla koalisyon ortağı DYP'lilerin tepkisini çekti. Bu başvuruları sonucunda Anayasa Mahkemesi tarihinde ilk kez bir yürütmeyi durdurma kararı verdi. Anayasa Profesörü Soysal, SHP'nin hükümet ortaklığı içindeki pasif tutumuna sürekli tepki gösterdi, "vuruşarak çekilme" yaklaşımıyla Türk siyasi literatürürne geçti. Murat Karayalçın döneminde kısa bir süre için dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Ancak bir süre sonra bakanlıktan istifa etti.

1995 yılındaki anayasa değişikliği çalışmaları esnasında özellikle DYP'li Coşkun Kırca ile tartışmalarıyla yine gündemde kaldı. Seçim yasasının Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesinde başrolü oynadı. Sonrasında CHP'ten koptu, DSP saflarına geçti. 1995 genel seçimleri'nde DSP'den Zonguldak milletvekili seçildi. Daha sonra Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'le anlaşmazlığa düşerek DSP'den ayrıldı (1998). 2002'de Bağımsız Cumhuriyet Partisi'ni kurdu ve parti genel başkanı oldu. Kıbrıs'taki toplumlararası görüşmelerde anayasa danışmanlığı görevini üstlenen uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a danışmanlık yaptı.

Görüntü dökümü: -------------ARŞİV

=========================

12 - NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN KIZLARINDAN SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Halil YILMAZ İstanbul, - DÜNYA Halter Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun kızları, "Hırsızlık, emniyeti suiistimal ve mala zarar verme" suçlarından Prof. Dr. Caner Taslaman'a suç duyurusunda bulundu. Prof. Dr. Caner Taslaman, sosyal medya hesabından Naim Süleymanoğlu'nun 1991 senesinde Almanya'da kazandığı madalyayı kendisine hediye ettiğini iddia etti. Bunun üzerine Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin Süleymanoğlu ve Sezin Süleymanoğlu harekete geçerek avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyuru dilekçesi sunan avukatlar Aziz Demir ve Tuğçe Keskin, Caner Taslaman için kovuşturma ve soruşturmanın yapılmasına, madalyanın aileye geri iade edilmesine dair dilekçe yazdı.

MADALYA MÜZEYE DÖNECEKAçıklama yapan Avukat Tuğçe Keskin, hukuki olarak madalyaların geri alınması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Keskin, madalyaların geri alındığında müzede sergileneceğini duyurdu. Naim Süleymanoğlu'nun ailesinin avukatı daha öncesinde de Süleymanoğlu'nun 7 dünya, 6 Avrupa, 3 olimpiyat madalyasının kaybolmasına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

Görüntü Dökümü-------------------------Avukat Tuğçe Keskin'den açıklama Büyükçekmece Adliyesi genel ve detay görüntüFotoğraf (Sonraki mailde)

==========================

13- VALİ YERLİKAYA: BU YIL SONU 1.5 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İİSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, Eyüpsultan'daki Pirinççi Ağaçlandırma Sahasında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Vali Yerlikaya da ağaçlandırma sahasında fidan dikerek, diktiği fidana can suyu verdi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Geleceğe Nefesö projesi ile Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak saat 11.11'de 11 bin fidan dikildi. Eyüpsultan'da ve İstanbul genelinde 8 farklı noktada ise 177 bin fidan dikildi. Vatandaşlar, STK'lar ve ilçe belediyeleri aracılığıyla etkinlik alanına gelerek fidan dikti, ağaçlandırma sahası yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşların yanı sıra öğrenciler de fidan dikme etkinliğine katıldı. Katılımcılar, diktikleri fidanlara can suyu verdi. Sanatçı Haluk Levent de fidan dikmeye gelenler arasındaydı.

HER 11 KASIM'DA SAAT 11.11'DE FİDAN DİKİLECEK"Saat 11'i 11 geçe bütün ülkemizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da bu güzel ağaç bayramını idrak ettik. Ağaçlarımızı da dikmeye devam ediyoruz. İstanbul'da bugün 8 ilçemizde 177 bin fidanımız toprakla buluşuyor" diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şöyle konuştu: "Geleceğimize inşallah nefes olacak. Çok büyük bir kampanya. Biliyorsunuz her şey bir gencimizin sayın Cumhurbaşkanımıza tweet atması ile başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu öneriyi büyük bir memnuniyet ile kabul etti. Aslında bu öneri, gözümüzün aydınlığı gençlerimizden geldi ama sahiplenmesi ve bayram haline getirilmesi Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Bu ilki ama her 11 Kasım'da saat 11'de ülkemizde, bütün şehirlerimizde fidanlar hep ağaç ile buluşacak. Bu yıl sonu itibari ile İstanbul'umuza, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1,5 milyon fidanı toprak ile buluşturacaklar. Biz gözümüzün aydınlığı gençlerimizi, yemyeşil ormanları, masmavi denizleri, bütün çevrenin en güzel korunduğu şekilde onlara biz devretmek istiyoruz."

"BAŞKA BİR TÜRKİYE YOK"Ağaçlandırma alanına fidan dikmek için gelen sanatçı Haluk Levent,de "İyi ki geldik, iyi ki herkes burada. Binlerce ahbap'lının fidan bağışı oldu. Türkiye'nin her yerinde şu anda, tüm ahbaplar, bütün şehirlerde organize olmuş durumda. Orman Bakanlığı'nın başlattığı bu projeye gönülden destek veriyoruz. Başka Türkiye yok" şeklinde konuştu.

"EKOLOJİK SİSTEME YARDIMCI OLACAK"Fidan dikimi yapan 10 yaşındaki Asya Ateş, "Buraya fidan dikmeye geldik. Çok mutluyum. Kendi fidanımı da diktim. Küresel ısınma ve çevre kirliliği dünyadaki en büyük sorunlardan biri ve şehirleşme sayesinde çok büyük boyutlara ulaşabiliyor. Fidanların dikilmesi gerekiyor. Bu fidanların da ekolojik sisteme yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü: ---------------------------Fidan dikimine gelenlerin oluşturduğu araç kuyruğu-Fidan dikiminden görüntüler-Yerlikaya'nın fidan dikmesi-Haluk Levent'in fidan dikmesi-Yerlikaya'nın açıklaması-Levent'in açıklaması-Öğrencilerin hep bir ağızdan 11 milyon ağaç diye bağırması-Bir öğrenci ile röp.-Vatandaş ile röp.-Genel ve detay

=======================

14 İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI'NIN BAHÇESİNE 500 FİDAN DİKİLDİ

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'ının bahçesine "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 500 fidan dikildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe nefes" kampanyasında adliyenin anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Ömer Kurtuluş Aksoy, İsmail Değirmenci, İhsan Kamil Akçadırcı, Ramazan Öksüz, adliye personeli, anaokulundaki çocuklar ve denetimli serbestlik kapsamındaki mahkumlar katıldı.Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy, "Buraya toplanmamızın amacı 11 Kasım saat 11.11'de bütün Türkiye çapında 11 milyon fidan dikimi etkinliğidir. Bu etkinliğin amacı; Türkiye'de gelecek nesillere çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil bir Türkiye ortamının sağlanmasıdır. Sloganı da; 'bugün fidan yarın nefestir'. Bu kampanya inşallah başarılı olur. Gelecek nesiller yeşil bir Türkiye ortamında yaşarlar" dedi.Etkinlik kapsamında adliyenin bahçesine 500 fidan dikildi.

Görüntü dökümü: ---------------------Etkinliğe katılanların fidanların önünde toplu fotoğrafları-Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy'un kısa açıklaması-Etkinliğe katılan Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Aksoy, başsavcıvekilleri, çocuklar ve adli hükümlüler ile adliye personelinin fidan dikmeleri-Etkinlikten genel ve detay görüntü

Kaynak: DHA