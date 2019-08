Dha istanbul bülteni-3

27.08.2019 12:50

İSTANBUL VALİLİĞİ: 16 BİN 423 KAÇAK GÖÇMEN SEVK EDİLMİŞTİR

İstanbul DHA- İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12 Temmuz - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği, kayıtdışı Suriyelilerin durumu ve mevzuata uymayan tabelalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimizde düzensiz göçle mücadele, kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve işyeri tabela denetimleri devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda 12 Temmuz - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında; düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, bakanlığımızın belirlediği geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki geçici barınma merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleri devam etmektedir" denildi.



"SÜRE, 30 EKİM 2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR"

Açıklama şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz, muhtarlarımız ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere taşınmaları için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar verilen süre, 30 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Başka illere kayıtlı Suriyelilerden; 2018-2019 eğitim öğretim döneminde İstanbul'da öğrenim gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ve aileleri, aile bütünlüğünün temini ve insani gerekçeler dahilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri, Annesi ya da babasını kaybetmiş, yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) çocuklar, İstanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek aileleri, Üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, Durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır."

"437 İŞYERİ TABELASI UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR"

"Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için Rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir" denilen açıklamada, "Bu dönemde 24 bin 344 işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Valiliğimizce 25 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacağı belirtilen rehberlik hizmetleri, meslek odalarımızın talepleri doğrultusunda 30 Ekim 2019'a kadar uzatılmıştır. İşyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 12 bin 224 işyerine rehberlik hizmeti verilmiştir. Mevzuata uygun olmayan 437 işyeri tabelası uygun hale getirilmiştir. 1681 işyeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir" bilgileri yer aldı.

2- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA İLK DURUŞMADA KARAR (1)

Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mohammad V.'yi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mohammad V.'ye iyi hal indirimi de uygulanmadı.

3- İSTANBUL'DA KURALLARA UYMAYAN MİNİBÜSÇÜLERE CEZA YAĞDI

- Kapıdan sarkan yolcular, ayakta yolculuk edenler, gelişi güzel durarak yolcu alan minibüsçüler...

İstanbul'da kuralları hiçe sayan minibüsçülere yönelik denetim yapıldı.

Kendilerinin ve yolcuların can güvenliğini hiçe sayan minibüsçülere ceza kesildi.

Mustafa BAKIRHAN- Alper KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri yaptığı denetimlerde kurallara uymayan yolcu minibüsü sürücülerine ceza yağdı. Bazı sivil trafik polisleri yolcu gibi minibüse binerek, denetim yaptı.

Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı'ndaki denetimde sivil ve resmi trafik ekipleri, kural ihlali yapan, fazla yolcu alan, seyir halinde kurallara uymayan, kapısı açık şekilde ilerleyen minibüs sürücülerini uyardı, cezai işlem uyguladı. Sürücülerin ehliyetleri, yolcu taşımacılığı ile ilgili belgeleri, minibüslerin koltuk sayıları, koltuk sayısına göre fazla yolcu alımı gibi kontroller yapıldı.

SİVİL EKİPLER YOLCU GİBİ MİNİBÜSE BİNDİ

Denetimler esnasında yolcu gibi minibüse binen bazı sivil trafik polisleri sürücülerin kurallara uyup uymadığını ve fazla yolcu alıp almadıklarını kontrol etti. Sivil trafik polisin minibüse bindiği esnada, kapısı açık şekilde yolcu taşıdığı görüldü

"FAZLA YOLCUYU HERKES ALIYOR"

Denetimlerde durdurulan minibüs sürücüsü Muhittin Özen, " Denetimler iyi bir şey. Fazla yolcuyu, fazla parayı herkes alıyor. Kurallara uymaya çalışıyoruz" dedi. Başka bir minibüs sürücüsü de kurallara uyduklarını ancak sadece fazla yolcu almaktan dolayı ceza yediklerini söyledi.

"KURALLARA UYUYORUZ YİNE DE CEZA YİYORUZ"

Denetimlerde ceza yiyen Yavuz Kaya, "Ceza yiyoruz ne söyleyebilirim ki. Kurallara uyuyoruz da yine de ceza yazılıyor" dedi. Gökhan Özçebi adlı sürücüsü de denetimlerle ilgili olarak, "Devletimize karşı boynumuz kıldan ince, bir şey dediğimiz yok. Kurallara elimizden geldiği kadar uyuyoruz da yapacak bir şey yok. Şeriatın kestiği parmak acımaz" diye konuştu.

Denetimlerde koltuk sayısından fazla yolcu alan sürücülere 85 TL ceza ile, 10 ceza puanı verilirken, kural ihlali yapan sürücülere de 108 lira ceza yazıldı.

4-ESENYURT'TAKİ ÇİNKO HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

Esenyurt'ta bir iş yerinden 30 bin lira değerinde çinko çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüphelilerin ise arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 12 Ağustos Pazartesi günü Esenyurt Osmangazi Mahallesi İrem Sokakta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheliler iş yeri kapısını kullandıkları kamyonetle kırarak içeri girdi. Şüphelilerin hırsızlık için girdiği iş yerinden 30 bin lira değerinde çinko çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin hırszılık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İş yeri sahibi G.K'nın şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği olay yerindeki ve civarındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 16 Ağustos Cuma günü kimliği tespit edilen Bahtiyar D.(40) Esenyurt'ta kamyonetle beraber yakalandı. Olaydan 4 gün sonra yakalanan Bahtiyar D. mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Görüntüdeki diğer şüphelilerin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

5- SARIYER'DEKİ KİLİSEDE DEFİNECİ TALANI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

Sarıyer'de bulunan tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Yapının içini ve dışını kazan defineciler tarihi binaya zarar verdi.

Sarıyer, Gümüşdere'de bulunan kilise bir süre cami olarak kullanıldı. Kaderine terk edilen kilise, şu an ise harabe halde. Tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Defineciler kilisenin her tarafını kazdı. Kilisenin içini de talan eden defineciler, 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazdı. Hem kazılardan hem de bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de oluşturuyor. Köyde yaşayan Muhtar azası Nilüfer Tekoğul, "Buranın onarılmasını, kütüphane, kültür evi olmasını istiyoruz. Manzara çok kötü. Bir an önce onarılmasını istiyoruz. Harap bir halde. Eskiden burası depo olarak kullanılıyordu. Buranın köye kazandırılmasını istiyoruz. Köyde definecilerin kazı yaptığı duyuluyor, kiliseye girilmiş, kilidi kırılmış. Kimin yaptığını bilemiyoruz" diye konuştu.

6 - ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE KİMLİKLE 78 BİN LİRA KREDİ ÇEKEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

Zeytinburnu'nda bir bankadan sahte kimlikle kredi çekmek için başvuran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Farklı banka şubelerinden sahte kimlikle 78 bin lira kredi çektiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir bankanın şubesine giden bir kişi gişe görevlisine sahte kimlik vererek kredi çekmek istediğini belirtti. Kimliğin sahte olduğunu fark eden gişe görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bankada sahte kimlikle kredi çekmek için bekleyen şüpheli M.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli M.K.'yı polis merkezine götürerek parmak izini alan polisler şüphelinin gerçek isminin Ayhan A.(48) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Ayhan A.'nın B.K., Y.B., S.T. ve H.Ş. isimlerine düzenlediği sahte kimliklerle farklı banka şubelerinden farklı tarihlerde toplam 78 bin lira kredi çektiğini belirledi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayhan A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

7- İMAMOĞLU'NDAN TOPLU ULAŞIM VE SERVİSLERE 'ZAM' AÇIKLAMASI

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşım ve servis araçlarıyla ilgili "Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak" dedi.

İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Toplu taşıma araçları ve servislerle ilgili bir soruya İmamoğlu, "Bugün UKOME toplantımız var. Bu toplantıda arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle servis araçları, taksiler ve minibüslerle ilgili 2 yıla yakındır zam yapılmayan servisler bunun dışında bir süreç içeresinde. Esnafımızı da düşünen milletimizi de düşünen ki diğer toplu taşımalar da zam yapmaksızın bu araçlarla ilgili bugün UKOME'de bir görüşme yapılacak ve bir karara bağlanacak. Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak" yanıtını verdi.

8- İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN SEL AÇIKLAMASI

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü'ndeki sel felaketi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili "Kasım ayı sonu gibi oradaki sorunu kalıcı çözmüş olacağız. Bir daha orada öyle bir sel baskını yaşanmaması adına alt yapı problemini çözeceğiz." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Eminönü'ndeki sel felaketi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bir soruya İmamoğlu, "25 yılın bir yönetimi var burada. Bu yönetimle ilgili elbette alt yapıyla ilgili bir kısım sorunlar var. Bütün sorunlu yerleri çıkarın dedim arkadaşlara. Neredeyse gideceğiz, bulacağız oradaki sorunu. Öyle sel olduktan sonra değil. Öncesinde çözüm üretelim ve kalıcı çözüm üretelim. Arkadaşlarım tespitleri yaptı. İlk defa biz mi yapıyoruz? Hayır. Daha önce de yapılmış. Talimat da verilmiş. Ama 2017'den sonra kimse elini kımıldatmamış. Az önce söylediğim bilanço var ya 357 milyon liralık önünü kestiğimiz bilançolarla uğraşılmış. Biz onlarla uğraşmayacağız. Biz oradaki sorunu çözeceğiz. İstanbul'un alt yapı konularını da çözeceğiz. Aynı Sirkeci'de olduğu gibi. O su basan yere gidin esnafa sorun. İlk defa bir belediye baskından sonra yaraları tamir etti. Biz tamir edince merkezi hükümet de kendi kaynaklarından sayın valimiz vasıtasıyla bir kaynak aktardı. Ne güzel aktarsın. Kasım ayı sonu gibi oradaki sorunu kalıcı çözmüş olacağız. Bir daha orada öyle bir sel baskını yaşanmaması adına alt yapı problemini çözeceğiz. Bunların hepsi kalıcı çözülürse anlamlı. Yoksa sel olduktan sonra değil. Geçmişte onlarca insan hayatını kaybetmiş. Sadece bir selde 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu tür vakalar 21. yüzyılın kenti İstanbul'a yakışmıyor" yanıtını verdi.

