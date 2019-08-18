DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

18.08.2019 16:58

UNKAPANI'NIN "CİCİ BABA"SIYDI... SELDE HAYATINI KAYBETTİ.

* İstanbul'daki sel felaketinde su dolan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Ölen kişi, Unkapanı'nda "Cici Baba" lakabıyla tanınıyor.

* Onunla aynı yerde yatan arkadaşları o anları anlattı.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL

Hemen hemen dünyanın her yerinde evsizler, üç beş eşya ile otobüs terminalleri, tren garları, hastaneler, köprü altları ya da bankamatikleri mesken ediniyor. İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. O alt geçit ise kimsenin adını bilmediği ancak 'Cici Baba 'olarak tanıdığı bir evsiz de kalıyordu. Cici Baba'nın su altında kaldığından kimsenin haberi yoktu. Çalışmalar suda kalan araç için başlatıldı. Su tahliye çalışmaları sırasında Cici Baba'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik bilgileri ise henüz tespit edilemedi. 60'lı yaşlarında olan ve yıllardır sokaklarda yaşayan o evsiz ile olay anını, onunla alt geçitte birlikte kaldığı diğer evsiz arkadaşları anlattı.

"BU TARZ AFETLERDE BİZİM SIĞINACAĞIMIZ YER KÖPRÜ ALTLARIDIR"

Yıllardır sokaklarda yaşayan Cengiz Çelik, "Bir lokmayı paylaşan bir insandı. Parası oldu mu, bende olur onda olmaz yardımcı olurduk birbirimize. O adam neden gitti? Şurayı sel götürdü. Köprü görünmüyordu. Bende orada duvarın dibinde duruyordum. Su dizlerimde delikanlının biri geldi beni çıkardı" dedi.

"Bu tarz afetlerde bizim en çok sığınacağımız yer köprü altlarıdır. Ağacın altında durabilir misin?" diyen Çelik, geçimlerini ise kendilerine yardımcı olan insanlar sayesinde sağladıklarını belirtti.

"ÜŞÜYORUZ, KİMSEMİZ YOK"

40 yaşındaki Erkan Aydoğdu ise, "Çok güzel inşadı, dürüsttü. Efendiydi, ekmeğini paylaşır, parası varsa parasını verir karnımızı doyururdu. Kimseye bir zararı yoktu. Hep burada yatardı" diye konuştu. Kış aylarında çok üşüdüklerini belirten Aydoğdu, "Üşüyoruz. Kimsemiz yok. Evimiz yok barkımız yok. Üşüyoruz. Yıllardan beri aç susuz dışardayız. Çöplerden yiyecek topluyoruz" diye konuştu.

"İNSANLIK GERÇEKTEN ÖLMÜŞ"

15 yıldır sokaklarda yaşayan 32 yaşındaki Hakkı Üzüm ise, "Yağmur başladı. Aşağıya geldik. Bir baktım su köprünün ortasına vurmuş. Adam suyun içinde, kimse demiyor ki bunu kurtaralım, çıkaralım. İnsanlık gerçekten de ölmüş. Sadece bakıyorlar. Üstündeki telefonları gitmesin. Ayakkabıları kirlenmesin diye adama yardımcı olmadılar. Sonra çıkardılar 10 metre ileriye koydular, can çekişen adamı, üstüne de pis branda örttüler. Adam can çekişe çekişe öldü" ifadelerini kullandı.

"BURASI BİZİM EVİMİZ, HİÇBİR CANLIYA ZARARIMIZ YOK"

Sokaklarda yaşamasıyla ilgili ise Üzüm, "Okumadık. Liseye kadar okuduk. Biz okula giderken, okulun en temiz, yakışıklı öğrencisiydim. Benim giydiğim kundurayı öğretmenler giyemiyordu. Ama işte hayat şartları. Ailemizden uzak durduk. Oluyormuş işte" dedi. Sokaklar için, 'Burası bizim evimiz' diyen Üzüm, "Kimseye muhtaç değiliz. Hiç kimsenin malına mülküne dokunmuyoruz. Allah'ın yarattığı hiçbir canlıya da zararımız yok. Burada yatıyoruz, bazen zabıtalar geliyor 'Burada yatma' diyor. Neden yatamıyor muşum?" dedi.

CESET ADLİ TIP KURUMUNDA

Bu arada selde ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morgunda. Ölen kişinin henüz kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi. Kimliğinin tespit edilmesinin ardından aileye ulaşılmaya çalışılacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dün su altındaki geçit

-Sudaki araç

-Evsizlerden görüntüler

-Hayatını kaybeden evsizin yattığı yerin görüntüsü

-Röportajlar

-Muhabir anonsları

-Alt geçitten detaylar

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(ek bilgi ve görüntüyle )

2- ESNAFTAN İMAMOĞLU'NA SİTEM: BAŞKANIM DÜN KİMSEYE NEDEN ULAŞAMADIK



Ekrem İmamoğlu'na Eminönü ziyareti sırasında sitem eden esnaf, "Neredesiniz başkanım" dedi.

İmamoğlu'nun gazetecilerin tatil eleştirileriyle ilgili sorularına, "2-3 gün de ailemizle birlikte olmak istedik" diye cevap verdi.

İmamoğlu'nun dün Bodrum'da olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Eminönü'nde esnafı ziyaret etti. İmamoğlu ilk olarak Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşı esnafını ziyaret etti. Dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınında zarar gören çarşı esnafının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu.



"NEREDESİNİZ BAŞKANIM"

İncelemeleri sırasında bir esnaf İmamoğlu'na sitem etti. Esnaf, "Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık" dedi. Aynı esnaf, "Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" diye konuştu.

İmamoğlu da "Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız" diye cevap verdi. Ekrem İmamoğlu, meteorolojiden yağmur uyarısının geç geldiğini söyledi. İmamoğlu, " Şimdi arkadaşlara talimat verdim, her iki çarşıda da bizim bir ekibimiz burada olacak, tespit ve esnafla bir gözlem yapacak. Yani maddi manevi yanınızdayız" şeklinde konuştu.

"2-3 GÜN DE AİLEMİZLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİK"

Tatilde olmasıyla ilgili yapılan eleştirilerin sorulması üzerine İmamoğlu, "Ailemi siyasetin dışında, tutacağımı her yerde söyledim. Dolayısıyla siyasetin dışında bir alanda 7 yaşındaki kızıma şefkatimi, baba sevgimi gösterme lazım. 14 yaşındaki oğlumu kucaklayıp, onu geleceğe hazırlamam lazım. 21-22 yaşındaki oğlumun da meslek hayatında güçlü olması için kendi kişisel gelişimini güçlendirmesi için, onun yanında olmam lazım. Hayatın görev tarafı ayrı, aile tarafı ayrı. Ben aile tarafını, yoğun bir 8-9 aylık Türkiye gündeminden sonra desteklemeye çalışıyorum. Zaten 2 gün Hacıbektaş'taydım. Ziyaretlerimizi yapmıştık. 2-3 gün de ailemizle birlikte olmak istedik. O ana afetin denk gelmesi, elbette koşup geleceğiz. Gece 12 olur, 3 olur 5 olur. Türkiye'nin neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım koşup geçeğiz. Bu benim insani tarafımdır. Bunu kimseyle paylaşmam, tartışmam. Benim tatilim de şeffaftır. Ailemle tatil yapıyorum. Gizli tatil yapmam. Gizli tatil yapmaya ihtiyaç durmam. Çünkü bu benim ihtiyacım, bu benim güzel ailem. Bazen oluyor ki annemi 1-1,5 ay görmüyorum. Bu kadar yoğun bir gündemde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Sorumluluklarımızın büyük olduğunu biliyorum. Sadece rakip olmak, siyaseten karşı tarafta durunca bu laflar söylemek refleksinde bulunan kişilerin kalibresi düşük. Zihinler yetersiz, cümleleri de öyle çıkıyor" diye cevap verdi.



İMAMOĞLU BODRUM'DAYDI

Bu arada İmamoğlu'nun dün Bodrum'da olduğu öğrenildi. İmamoğlu ve ailesinin cuma akşamı Bodrum'a geçtiği ve dün bu ilçede oldukları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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//YENİ GÖRÜNTÜLERLE/

-İmamoğlu'nun alt geçit çarşısında inceleme yapması

-İmamoğlu'nun esnafın sorunlarını dinlemesi

-İmamoğlu'nun kapalı çarşıda incelemeler yapması

-Genel ve detay görüntüler

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3- EMİNÖNÜ YERALTI ÇARŞISINDA ESNAF KURTARDIĞI AYAKKABILARI KURUMASI İÇİN MERDİVENLERE SIRALADI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL,

Eminönü'nde su basan yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı.

Eminönü'nde sel suyunun bastığı yeraltı çarşısında esnafın çalışması sürüyor. Alt geçitte bulunan çarşısının esnafı, sudan etkilenen ürünleri kuruması için alt geçidin merdivenlerine sıraladı. Sıralanan ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu.

Görüntü dökümü:

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-Alt geçitten detaylar

-Esnaf'ın ürünlerini poşetlemesi

-Vatandaşlardan detaylar

-Sudan etkilenen ürünlerden detaylar

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4- SELİN VURDUĞU EMİNÖNÜ'NDE TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yılmaz OKUR -Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, SELİN vurduğu Eminönü alt geçit çarşısında temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Eminönü alt geçit çarşısını şiddetli sağanakta su basmış ve çarşıdaki dükkanlarda büyük çaplı hasar meydana gelmişti. Bugün çarşı esnafının büyük bir bölümü iş yerlerinin kepenklerini ilk defa açabildi. Kepenklerin açılması ile karşılaşılan manzara zararın boyutlarını da gözler önüne serdi.

MERAKLI VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Suların tamamen kullanılamaz hale getirdiği eşyalar torbalara doldurulup çöp kamyonlarına taşındı. Bazı esnafın zarar gören mallarının arasından kurtarabildiği ayakkabıları alt geçidin merdivenlerine sererek kurutmaya çalıştığı görüldü. Esnafın çalışmalarını alt geçidin etrafına toplanan bazı vatandaşlar kameralarına kaydetti

ESNAFIN BAYRAK HASSASİYETİ

Bu arada, çocuk oyuncakları satan bir esnafın sudan zarar görmüş oyuncakları topladığı sırada yerde gördüğü Türk Bayrağı'nı kaldırıp dükkanına asması kameralara yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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-Su baskınından zarar gören dükkanlar

-Temizlik çalışması

-Belediye ekiplerinin çöpe atılan malzemeleri taşıması

-Merdivene serilen ayakkabılar

-Esnafın yerdeki Türk Bayrağı'nı alıp kaldırması

-Meraklı vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

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5- SULAR ALTINDA KALAN TARİHİ CAMİ İBADETE KAPANDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından Eminönü'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin avlusu ve iç kısmını da su bastı. Cami su baskını nedeniyle ibadete kapatıldı. Dün akşam saatlerinde avluda biriken su belediye ekiplerince boşaltılırken, caminin içinde ise hala su birikintileri bulunuyor. Bazı vatandaşların, ibadete kapatılan caminin avlusunda namaz kılmayı sürdürdüğü görüldü.

Cami müezzini Harun Duruk, her şiddetli yağışta su baskını yaşadıklarını belirterek, caminin tekrar ibadete açılmasının ise yaklaşık 10 günü bulabileceğini söyledi.

Eminönü'ndeki tarihi camilerinden biri olan ve restorasyon çalışmaları süren Ahi Çelebi Camii Müezzini Harun Duruk, "Deniz seviyesinde bu cami. Baya şiddetli bir yağış oldu. Biz böylesini görmedik. Oluyordu ama belirli bir seviyeye kadardı. Rahat 60-70 santimetreye kadar su vardı içeride. Sürekli bu durum içerisindeyiz. Önüne geçemiyoruz. Her yağmur yağdığında böyle oluyor. Dün yağmur şiddetini artırdığı vakitlerde, biliyordum böyle olacağını. Esnafla beraber 5-6 kişiydik, yardımcı olmaya çalıştılar ama maalesef önüne geçemedik." dedi. Duruk, caminin tekrar ibadete açılma süresinin ise yaklaşık 10 günü bulacağını belirtti.



Görüntü Dökümü:

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-Cami iç ve dış görüntüler

-Cami müezzini röportaj

-Avluda namaz kılan kadın

-Müezzinin cami içinden su boşaltması

-Genel ve detaylar

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6- KAPALIÇARŞI'NIN TAMAMLANAN ÇATISI KISA SÜRE ÖNCE HAVADAN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İstanbul DHA -DÜNYANIN en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'yı dün su bastı. Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları Mayıs ayında tamamlanmıştı. Çatının son durumu havadan görüntülenmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Havadan görüntüler

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7- ARNAVUTKÖY'DE MOTOSİKLETLİ GENÇ TIR'IN ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İstanbul, DHA

Arnavutköy'de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Burak Demir, TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza dün öğlen saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy - Haraççı yolunda 34 BOZ 459 plakalı motosikleti ile orta şeritte seyir halinde olan Burak Demir, en sağ şeritte yolcu alan dolmuş sürücüsünün orta şeride doğru hareket etmesi sonucu dengesini kaybetti. Motosikletinin hakimiyetini kaybeden Demir, sol şeritte ilerleyen TIR'ın altında kaldı. TIR'ın lastikleri altında kalan Demir, olay yerinde feci şekilde can verdi. Olayın görgü tanığı Ayhan Gönç, "Sağ tarafta minibüs yolcu indirip bindirme işlemini yaptıktan sonra sol şeritte gitmekte olan motosikletli arkadaşa bir teması oldu. Temas sonucu motosikletli arkadaş, en sol şeritten gelen TIR'ın altında kaldı. TIR sürücüsü kaçmadı. Dolmuş en sağ şeritten sola doğru çıktığı için motosiklet sürücüsü ondan kurtulmaya çalıştı ve TIR'ın altında kaldı. Dolmuş şoförü kaza sonrası araçtan inip baktı sonra aracına binerek gitti" dedi. Burak Demir'in cansız bedeni, sağlık ekipleri ve polisin incelemelerinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Burak Demir'in anne ve babası hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Demir'in cenazesi Arnavutköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Burak Demir'in cansız bedeni götürülürken

-Motosiklet parçaları

-Görgü tanığı konuşması

-Genel ve detaylar

-Gencin fotoğrafı

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9- GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLER AVCILAR SEMALARINDA



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - SONBAHAR'a doğru Avrupa'dan kanat çırpmaya göç etmeye başlayan binlerce leylek, saat 10.00 sıralarında Avcılar semalarında görüldü. Marmara Denizi üzerinden gelen leylek sürüsüne tanık olanlar bu anları kameraları ile görüntüledi. Leylekler Avcılar üzerinde küçük turlar attıktan sonra Küçükçekmece Gölü yönüne hareket etti.

Leylek göçü, her yıl Ağustos başından Eylül ayı ortalarına kadar devam ediyor. Göç yolu üzerinde bulunan İstanbul'da leylek sürüleri güzel görüntüler oluşturuyor.

Bu arada Doğa Derneği üyeleri de leyleklerin sonbahar göçüne tanık olmak, sürülerin en yoğun geçtiği yerde layılarını öğrenebilmek, karşılaştıkları tehditleri anlamak için 22-30 Ağustos'ta Büyükçekmece'de etkinlik düzenliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Leyleklerin göçünden çekilen görüntüler

-Leylekler Ambarlı Limanı üzerinde

-Leylekler Avcılar Merkez Ulu Camii üzerinde

-Genel görüntüler

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10- SARIYER'DE DENİZE UÇAN MİNİBÜS ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT- Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, - Sarıyer'de balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçan minibüs 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, sahilde balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçtu. Kazada, balık tutan 2 kişi ile minibüste bulunan 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Denize uçan minibüs, sabah saatlerinde 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Polis ve zabıta ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Deniz polisine bağlı dalgıçlar yardımıyla vince bağlanan minibüs, bir saatlik çalışmanın ardından denizden çıkarıldı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaş minibüsün çıkarılma çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydetme telaşına düştü. Minibüs çekiciye yüklenirken Haydar Aliyev Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza yapan yolcu minibüsünün Gaziosmanpaşa hattında çalıştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Deniz polisi ve dalgıçlar

-Dalgıçların su altına dalıp minibüsü bağlaması

-Aracın vinçle sudan çıkarılması

-Minibüsün çekiciye yüklenmesi

-Kısa süreli kapanan yol

-Genel ve detay görüntüler

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11- OTOGARDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Haber- Kamera: İdris TİFTİKÇİ - Çağatay KENARLI/İstanbul, - Kurban Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü devam ediyor. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişinde otobüs kuyrukları oluştu. İstanbul'a dönen otobüs şoförlerinden biri "Gidişler çok kalabalık" derken; bir otobüs muavini, "Her taraf kilitli. İstanbul'a dönüş, tatilciler başlamış ki felaket. Dün öğlenden beri yoldayız" dedi. Midyat'tan 18 saatte gelen bir başka otobüs şoförü de "Yollar şu an ana baba günü çok kalabalık. Midyat iyidir. Ama İstanbul'a gidişi hiç kimseye tavsiye etmem, üç gün sonra gelsinler" dedi. Otogar yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Otogarın havadan görüntüleri

-Otobüs kuyrukları

-Şoförlerle röportajlar

-Genel ve detaylar

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12- BAĞCILAR'DA 3 ARACA ÇARPARAK DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, BAĞCILAR'da bir minibüs 3 araca çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen minibüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde seyir halinde olan İbrahim D.'nin kullandığı 34 KK 625 plakalı minibüs önce bir başka sokaktan caddeye çıkan otomobile ardından sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüs sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Bu sırada minibüs içerisinde bulunan İbrahim D. ve beraberindeki iki kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Kendi imkanlarıyla devrilen minibüsün içinden çıkan yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kenan Kaçan, "Seyir halindeydim sağımı solumu kontrol ettim. Yukarıdan gelen minibüs hızla geldi bana çarptı sonra diğer araçlara çarptı. 3 kişi yaralandı biri şoför iki de bayan vardı" diye konuştu. Devrilen minibüs daha sonra olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Caddeden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kazaya karışan sürücüler ve araç sahipleri ile röportaj

-Diğer detaylar

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13- PENCERELERE TIRMANAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,- İSTANBUL'da evlere pencerelere tırmanarak giren 3 hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin evlere pencereden girme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Esenyurt ve Eyüpsultan'da girdikleri evlerde hırsızlık yapan şüphelilerle ilgili polis çalışma başlattı. Şüphelilerden birinin, diğer arkadaşlarının yardımıyla pencereye tırmanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. İçeri giren bir şüphelinin diğer arkadaşlarına evde bulduğu sırt çantalarını uzatarak çalma anları görüntülere yansıdı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğinin yaptığı takip sonucu yakalanan Yakup B.(22), Mehmet Ö.(18), Yusuf K.(18) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Yakup B.'nin 6, Yusuf K.'nın 23, Mehmet Ö.'nün ise 12 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sokakta yürümeleri

-Şüphelilerden birinin cama tırmanması

Şüphelilerden birinin evden çaldığı sırt çantalarını diğerlerine uzatması

-Şüphelilerin şube çıkışı

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14 - TARİHİ KÜÇÜK AYASOFYA CAMİİ'Nİ DE SU BASTI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL İSTANBUL'DA etkili olan sağanak yağış sonrası su baskınının yaşandığı bir diğer nokta da tarihi Küçük Ayasofya Camii oldu.

İstanbul'da şiddetli sağanak yağıştan, Fatih'te bulunan yaklaşık bin 500 yıllık Küçük Ayasofya Camii de nasibini aldı. Sel sularının bastığı cami geçici olarak ibadete kapatıldı. Cami içindeki suları sabah saatlerinde itfaiye ekipleri tahliye etti. Ardından cami içinde bulunan ve su baskınından etkilenen eşyalar dışarı çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri de yağışın yarattığı tahribatı temizlemek için çalışma başlattı. Yağışın çok şiddetli olduğunu ifade eden semt esnafından Veysel Taşkıran, "Yağmur ilk başta biraz yavaş yağdı. Sonra hızlandı ve yükseldi. Burada yıllardır alt yapı sorunu var. Burası yokuş aşağı olunca sel suları direk camiye gitti. Sular kaldırımdan aştı. Camiye gitti sular. Cami içine biz giremedik ama diz boyuna kadar vardı sel suları. Zaten yetkililer çalışmaya devam ediyor. Biz de esnaf olarak etkilendik tabi. Halen elektrikler yok" diye konuştu. Fatih Belediyesi sosyal tesisleri de su baskınlarından etkilendi. Burada da itfaiye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışmalarına başladı.

Görüntü dökümü

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-Küçük Ayasofya camiden genel ve detaylar

-Cami içinde İBB ekiplerinin çalışma yapması

-Esnaf röportajı

-İtfaiye ekiplerinin sosyal tesislerdeki suyu tahliye edilmesi

-Genel ve detaylar

-Muhabir anonsu

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15 - ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ



Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL, ŞİŞLİ'de 6 katlı binanın dış bölümünden kopan kartonpiyer kaldırımda yürüyen kadının üstüne düştü. Bacağından yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şişli Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altı katlı binanın dış yüzeyinden kopan kartonpiyer parçaları kaldırımda yürüyen Sibel Çopur'un üzerine düştü. Bacağından yaralanan kadın, kaldırıma oturtuldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Düşen parçalar nedeniyle iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

POLİS OLAY YERİNE GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ

Olay yerine gelen polis ekibi çevreye güvenlik şeridi çekti. Zabıta ekipleri de kartonpiyer parçalarının düştüğü binada inceleme yaptı. Düşen parçalar nedeniyle otomobili hasar gören Recep Çakır "Binadan düşen parçalar nedeniyle iki kişi yaralandı. Biri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir kişi hafif yaralandığı için gitti. Bizim de otomobillerimizde hasar meydana geldi. Binada tadilat var mı bilmiyorum" dedi.

DÜŞEN PARÇALAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kartonpiyer parçalarının düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, binadan kopan kartonpiyer parçalarının kaldırıma düşüyor. O sırada yoldan geçen kadının yürümesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Binadan düşen parçalar

Vatandaşların olay yerine koşması

Otomobili zarar gören kişi ile röp.

Polis ekibinin güvenlik şeridi çekmesi

Zabıta ekibinin incelemeleri

Vatandaşların bekleyişi

Genel ve detaylar

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16 - TAKSİM'İ KARIŞTIRAN KAVGA

İki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

Kavgaya polis, silah çekerek müdahale etti.

Bir esnafın kavga eden kişiye hortumla su sıkması dikkat çekti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - Taksim'de iki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti.

Taksim Meydanı'nda iki grup arasında henüz binmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler bıçak ve makas kullanarak birbirine saldırdı. Kavgaya polis müdahalede bulundu. Silah çeken polis, gruptakileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir esnafın kavga eden kişiyi hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Kavga edenlerden 3'ü hafif şekilde yaralandı. Polis kavga edenlerden ikisini gözaltına alırken diğer kişiler kaçarak uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kavga edenler

-Su sıkan esnaf

-Polisin silah çekmesi

-Gözaltı alınanlar

-Detaylar





Kaynak: DHA