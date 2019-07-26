DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

YABANCI TERÖR ŞÜPHELİLERİNE KİMLİK VE PASAPORT ÇIKARANLARA OPERASYON

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce işlem görmüş yabancı uyruklu kişilere de sahte kimlik ve pasaport düzenlediği tespit edilen ve aralarında kamu görevlilerinin bulunduğu 161 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul başta olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul'da bazı kamu görevlilerinin, aracı kişiler vasıtasıyla Türkiye'ye legal yada illegal yollardan giriş yapan terör şüphelisi yabancı uyruklu şüphelilere sahte kimlik ve pasaport düzenlediklerini tespit etti. Bunun üzerine kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 161 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelileri yakalamak için İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yakalama ve gözaltı işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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2 - İSTANBUL'DA 'KURT KAPANI 2019-11' DENETİMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul genelinde "Kurt Kapanı 2019-11" denetimi gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor. Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediliyor.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI

Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama(GBT) yapıldı. Durdurulan bir taksideki Azeri uyruklu yolcu üzerinde yapılan aramadan uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımında malzeme ele geçirildi. Azeri uyruklu kişi gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

NARKOTİK KÖPEĞİ DE KATILDI

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki denetimler "Zorro" isimli narkotik köpeği de katıldı. Zorro, durdurulan araçlarda arama yaptı. Denetim noktalarında Özel Harekat polisleri hazır bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Kimlik kontrolü

-Araç ve şüpheli arama yapılması

-Narkotik köpeklerinin arama yapması

-Polis helikopterinden görüntü

-Taksim'de bir vatandaşın üzerinden uyuşturucu çıkması

-Polis merkezine götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler



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3- DÜNYANIN EN BÜYÜK YELKENLİ KRUVAZİYER GEMİLERİNDEN BİRİ İSTANBUL'A DEMİRLEDİ

- Sarayburnu Limanı'na bir kruvaziyer gemisi daha geldi.

- Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden 'Clup Med 2' havadan da görüntülendi.

- Sarayburnu Liman Müdür Yardımcısı Adem Karaca,

"Bu sene sonuna kadar 20 kruvaziyer gemisi Sarayburnu Limanı'na gelecek. Bu seferlerin turizme ve ekonomimize de katkı sunacak"

Haber-Kamera: Özgür EREN - Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Zeki GÜNAL - Hakan KAYA FRANSA bayraklı 5 direkli yelkenli yolcu gemisi 'Club Med 2' sabah saatlerinde Sarayburnu'na demirledi. 303 yolcusu gemiden inerek İstanbul'u keşfe çıktı.

Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan demir alan Fransa bandıralı 'Clup Med 2' gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden olan 'Clup Med 2'nin gelişi ile 2019 yılının yaz mevsiminde İstanbul'a bir yolcu gemisi daha gelmiş oldu. Limandaki dev gemi, bazı yerli ve yabancı turistin ilgisini çekti. Bazı turistler, demirli bulunan gemiyi fotoğrafladı. Sarayburnu Limanı'nda pasaport işlemlerini tamamlayan bazı kruvaziyer yolcuları İstanbul'u gezmek üzere gemiden ayrıldı. Yarın akşama kadar İstanbul'da kalacağı öğrenilen geminin bir sonraki rotası ise Aydın'da bulunan Didim Limanı olacak.

GEMİNİN KONTROLÜ BİLGİSAYAR İLE YAPILIYOR

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen gemi 187 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde ve 14 bin 983 ton ağırlığında . 1992 yılında yapımı tamamlanan yolcu gemisinin kontrolü bilgisayar yardımı ile sağlanıyor. 372 yolcu kapasiteli yolcu gemisinde büyük bir owner süit, 5 delüks kabin ve 170 kulüp kabini ile birlikte 385 metrekare 10 süiti bulunuyor.

"GEMİNİN İÇİNDE 5 YILDIZLI OTELİ ARATMAYACAK HER TÜRLÜ KONFOR VAR"

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Sarayburnu Liman Müdür Yardımcısı Adem Karaca, geminin teknik özelliklerinden bahsederek "Dünyaca ünlü 'Clup Med' şirketlerinin gemisi bu sabah 09.00'da İstanbul'a geldi. İçerisinde 303 yolcu var, bunların 250 yolcu yarın memleketlerine gidecek ve yerlerine 250 yolcu gelecek. Sarayburnu Limanımız bir transfer merkezi olacak. Yolcuların bir kısmı buradan gidecek, yerlerine yenileri gelecek. Gemi içinde 5 yıldızlı oteli aratmayacak her türlü konforu var. Yüzme ve sinema salonları, restoranlar, fitnes salonları. Böylece bu gemi, hem tatil yapanlara hizmet veriyor, hem de isteyenlere dünya tutu yaptırıyor. Buradan Dikili Limanı'na gidecek. Buraya Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan geldi. Yunanistan - Dikili - İstanbul hattında bu insanlar turist olarak geziyor. Bu sene sonuna kadar 20 kruvaziyer gemisi Sarayburnu Limanı'na gelecek. Bu seferlerin turizme ve ekonomimize de katkı sunacak" dedi.

4 YIL ARADAN SONRA İLK GEMİ GELMİŞTİ

İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi Haziran ayında gelmişti. Sarayburnu Limanı'na demir atan 10 katlı 'Regent Seven Seas Vogayer' adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Geminin genel ve detay görüntüleri

-Geminin havadan görüntüleri

-Gemiden inen turistler

-Limandan çıkan turistler

-Liman Müdür Yardımcısı Adem Karaca ile röportaj



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(havadan görüntüyle)

4- KAÇAK LÜKS ARAÇ OPERASYONU... EMNİYETİN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR - Ali AKSOYER - Harun UYANIK - İstanbul DHA - İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle tescil ettiren bir şebekeye operasyon düzenledi. Emniyet müdürlüğü bahçesinde sergilenen 19 araç arasında yurtdışında "Çalıntı kaydı" olan otomobiller olduğu da öğrenildi. Araçların piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen operasyonda, yurt dışından getirilen kaçak araçları, sahte belgelerle tescilleyen bir şebeke belirledi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Araştırmalarda, usulsüz işlem yapılarak kaçak tescil edilen 19 lüks araca da el konuldu.

İNTERPOLDA ÇALINTI GÖZÜKÜYOR

Ele geçirilen araçlardan bazılarının, İnterpol üzerinden çalıntı kaydı olduğu öğrenildi. Bazı araçların, kısmen yada hiç vergi ödenmeden ülkemize getirildiği belirtildi.

ŞASİ NUMARALARINI DA DEĞİŞTİRDİLER

Lüks araçların şasi numaralarında küçük değişiklikler yapıldığı, sahte evraklara da bu şekilde kaydedildikleri öğrenildi. İddiaya göre; şebeke üyeleri bu yöntemle elde ettiği gerçek ruhsatla trafik kontrollerinde sorun yaşamadı. Polis kontrollerinden de rahatça geçildi. Sadece detaylı incelemelerde araçlarla evraklar arasından uyumsuzluk belirlenebildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen araçlar

-Araçların havadan görüntüleri

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5 - ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ TAKSİM'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL- BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış töreni Taksim Meydanı'nda yapıldı. Daha önce 7 kez dünyanın 'En İyi Kültür ve Sanat Festivali' ödülüne layık görülen festival, 71 ülkeden bin 420 sanat elçisinin katılımıyla 26 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 'Sevgi, barış ve kardeşlik' temasıyla, 20 yıldır devam eden festivalde, sanatçılar ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle birlikte dans performansları sergileyecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Sanatın, kültürün dostluğun, barışın, sevginin kalbi Büyükçekmece'de atıyor. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde, amfi tiyatroda sanat var, haydi hep beraber gidelim" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün de katılımıyla Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde, 71 ülkeden gelenler geleneksel kıyafetleriyle yer aldı. Festival için hazırlanan üzerinde '20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali' yazan çelenk Hasan Akgün tarafından Cumhuriyet Anıtı'nın önüne bırakıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Hasan Akgün, "20. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, dünya kültür ve sanat hayatına, dünya dostluk ve barışına, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

"MİLYONLARCA İNSAN BİR HAFTA BOYUNCA EKONOMİK SIKINTIYI, KAVGAYI GÜRÜLTÜYÜ UNUTACAK"

"71 ülke 3 günden buyana Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde dostluk şarkılarını, sevgi türkülerini söylemeye başladılar" diyen Hasan Akgün, "Büyükçekmece'ye gelen milyonlarca insan bir hafta boyunca ekonomik sıkıntıyı, kavgayı, gürültüyü unutacak. Çünkü dünyanın 71 ülkesinden gelen üniversite gençliğinin, genç kardeşlerimizin kültürünü sanatını, onların büyüleyici şekilde ortaya koyacakları faaliyetlerini izleyecekler. Bende izleyici olarak onlardan bir tanesiyim. Bütün bu güzellikleri yaşamak üzere, heykeli, Altın Köprü Halk Dansları Yarışması, çocuklarla ilgili atölyeler var. Geçmişimizin her yönüyle ortaya koyulduğu, el sanatları atölyesi var. Bin sene önceki aletler var, onlar sergileniyor, dünyanın dört bir yanından 12 bin fotoğraf ile dünya fotoğraf yarışmasına katılan fotoğrafçılarımızın, objektiflerinden çıkan muhteşem fotoğraf sergileri ve diğer sanatsal faaliyetler var. Bunların hepsi Büyükçekmece'de. Kültür Park'ta Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün üzerinden, Barış Manço Amfi Tiyatrosu'nda programlı olarak başlıyor. Herkesi, Büyükçekmece'yi, İstanbulluları, bütün Türkiye'yi, yarından itibaren bir hafta süreyle Büyükçekmece'ye davet ediyorum. Her türlü faaliyetler ücretsiz" diye konuştu.



"SANATIN KALBİ BÜYÜKÇEKMECE'DE ATIYOR"

Sanatçıların konserler vereceğini de belirten Hasan Akgün, "Sanatçıların konserlerini de vatandaşımız ücretsiz olarak izleyebilecek. Sanatın, kültürün dostluğun, barışın, sevginin kalbi Büyükçekmece'de atıyor. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde amfi tiyatroda sanat var, haydi hep beraber gidelim" ifadelerini kullandı.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş ise, "Kültür-Sanat bütün dünya insanlarını birbirine yakınlaştırır. Kültür ve sanatın derinleşmesi, ülkeler arası mübadele edilmesi barışa hizmet eder. Bir arada yaşamaya hizmet eder. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ısrarla bu festivali yapması çok önemli ve anlamlıdır. Dünya insanlarının, diyaloğuna, bir arada yaşamasına ve barışa katkıda bulunur" dedi.

"HER ZAMAN MEMNUNİYETLE BURAYA GELİYORUZ"

Festivale katılan sanatçılar renkli görüntüler oluştururken, Rusya ekibinin temsilcisi, "Bizim en sevdiğimiz festival. Her zaman memnuniyetle buraya geliyoruz. Çok memnunuz. Organizasyon mükemmel. Sizi bizim tarafa davet ediyoruz" dedi. Ukraynalı sanatçı ise, festivale ilk kez katıldığını belirterek, "İlk defa katılıyoruz festivale, çok fazla ülke var ve çok değişik insanlar var. Bu bizim için kültürel olarak çok farklı bir duygu" diye konuştu.

Festivalin açılış töreni, sanatçıların, tanıtım amacıyla 3'er dakikalığına kendi dans performanslarını sergilemesinin ardından açılış programı sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Açılış töreninden genel ve detaylar

-Katılımcı ülke sanatçılarından detay görüntüler

-Dans eden sanatçılar

-Hasan Akgün konuşma ve röportaj

-Sanatçılarla röportajlar

-Ercan Karakaş röportaj

-Dans gösterisi







Kaynak: DHA