DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHA - METEOROLOJİ'den Trakya, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yurdumuzun yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de görülmesi beklendiği kaydedildi. Sağanak ve gök gürültülü yağışların Cuma günü

Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Cumartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olduktan sonra Türkiye'yi terk etmesi beklendiği kaydedildi.

DOLU VE HORTUM RİSKİ

Meteoroloji'nin uyarısında, "Tahmin edilen yağışların yarın Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Perşembe günü Marmara'nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



SICAKLIKLAR AZALACAK

Açıklama şöyle devam etti:

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerimizde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (5 - 9 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Perşembe günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de önceleri güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden, Cuma günü ise Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin güneyinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50 - 80 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv



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(ÖZEL)

2- DÜŞÜK NOT VEREN ÜNLÜ PROFESÖRE 5 AY HAPİS CEZASI

Yüksel KOÇ- İstanbul DHA - ÖĞRENCİSİNE bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve Avukatı Hasan Ali Atabay ile şikayetçi öğrenci Savash Porghamrezaeieh katıldı. Rigel, yazılı savunma sundu. Savunmasında hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti.

İDARE MAHKEMESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. Şikayet üzerine Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurdoğan Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Rigel'in fotoğrafı



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(ÖZEL)

3- PENDİK'TE TRAFİK MAGANDASI DEHŞETİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

- Hamile kadın ve eşinin trafikte uğradığı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Pendik'te iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu. Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel'in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Araçların durması

-Sel kardeşlerin araçtan inmeleri

-Bahçıvan çiftinin otomobillerinin yanına gelmeleri

-Otomobilin kapısını açmaya çalışmaları

-Hasan Sel'in otomobilin üzerine çıkması

-Araçların olay yerinden ayrılması

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-Dün çekilen görüntüler

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4- BOĞAZ'DA DİKKAT ÇEKEN GEMİ... KATAR YELKENLİSİ DÜNYA KUPASI TANITIMI İÇİN İSTANBUL'DA

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL- KATAR kültürünü dünya kültürleri ile buluşturmak için dünyayı dolaşan Arap yelkenlisi bu kez Katar'ın 2022'de ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın tanıtımı için yola çıktı. Tanıtım seferine İstanbul'dan başlayacak olan yelkenli, 2 yıl boyunca Akdeniz ülkelerini gezerek hem ülkesinin dünya kupası ev sahipliğini hem de geleneksel Katar kültürünü tanıtacak.

1983 yapımı 'Hayır Kapısı' anlamına gelen 'Fath El Kheir Dhov' isimli yelkenlinin ilk durağı İstanbul Rumeli Hisarı oldu. Katar'ın 2022'de ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın tanıtımı için yelken açan gemi, aynı zamanda geleneksel Katar kültürünü de tanıtıyor. Yerel kıyafetleri ve ücretsiz yöresel kahve ikramları ile tanıtımlarını gerçekleştiren gemi kaptanı ve mürettebatı Türk halkının ilgisinden memnun. Daha önce çok sayıda ülke gezen yelkenli hakkında konuşan turizmci Mehmet Bal, "Geminin amacı Katar Kralı'ndan dünyaya bir mesaj vermek aslında. Bu gemi her sene farklı bir rotadan başlayarak limanlarda kendi ülkesini ve kültürünü tanıtıyor. Geçen sene Fransa'dan başlayıp Avrupa ülkelerini gezmişti. Bu sene de Türkiye'den başlıyor rota. İlk İstanbul'a demir attık buradan Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale'den Yunanistan'a gidecek ve son olarak da İtalya'da sona erecek seferler. Gemide geleneksel Katar kültürü, el işçiliği ve deniz kültürü tanıtılıyor. Tabi 2022 Dünya Kupası'nın da tanıtılmasında etkili olacak. Bir diğer amacı da bu aslında. 15 -20 yıldır bu gelenek devam ediyor" diye konuştu.

"HERKES KARAYİP KORSANLARI'NIN GEMİSİ SANIYOR"

Bal, "Yarın akşam İstanbul'dan ayrılacağız ve Çanakkale'ye geçeceğiz. Orada da bir iki gün kalıp daha sonra rotasına devam edecek. Bu gemiye herkes ücretsiz olarak gelebilir ve gezebilir. Fotoğraf çekenler var. Çay ve kahvelerini de içiyorlar. Çok da dikkat çekiyor bu gemi. Bizim Türk halkımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkes Karayip Korsanları'nın gemisi sanıyor. Gemiye gelerek fotoğraf da çekiyorlar. Tepkiler çok güzel" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Gemiden genel ve detaylar

-Gemiyi gezenler

-Geminin fotoğrafını çekenler

-Turizmci Mehmet Bal ile röportaj



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5- GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ GÖREVE BAŞLADI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Harun UYANIK/İSTANBUL,

Gönüllü turizm elçileri, Tarihi Yarımada'da göreve başladı.

Tarihi Yarımada'yı ziyarete gelen turistlerle yardımcı olması amacıyla 450 lise ve üniversite öğrencisi, gönüllü turizm elçisi olarak göreve başladı. Bu yıl gönüllü turizm elçisi olmak için yaklaşık 1500 öğrenci başvurdu. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü turizm elçisi adayları önce yazılı sınava tabi tutuldu. Yazılı sınavda başarılı olanlar, mülakata girdi. Her iki sınavı da başarı ile geçen 450 öğrenci 'Gönüllü Turizm Elçisi' olmaya hak kazandı. Gönüllü turizm elçileri, Sultanahmet, Ayasofya, Eminönü, Yerebatan, Divanyolu ve Kapalıçarşı olmak üzere toplam 6 bölgede görev alacaklar. Elçiler, İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca, Çince 7 Eylül'e kadar turistlere, yer-yön bilgisi ve tarihi yerler hakkında bilgi aktarımı gibi bir çok konuda yardımcı olacak. 30 günü dolduran turizm elçilerine sertifika verilecek ve bir yıl boyunca kullanabilecekleri müze kart hediye edilecek.

PROJE 10'UNCU YILINDA

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "70 milyon turist, 70 milyar gelir hedefinde İstanbul'un payına düşen 23-24 milyon turist ve 30 milyara yakın gelir olmalıdır" dedi. Yılmaz bu hedefe ulaşmada verecekleri katkılardan dolayı Gönüllü Turizm Elçileri'ne teşekkür etti. Projenin 10'uncu yılında olduğu belirten Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise, "Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir proje. 15 yaşından 30 yaşına kadar gençlerimiz gönüllü turizm elçiliği yapıyorlar. Onlar için de unutulmaz anılar oluyor, turistlerden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

"DOLANDIRILMASINA DA ENGEL OLUYORUZ"

İngilizce, Japonca ve Korece bilen lise öğrencisi Ayşe Nur Taşdelen "Hem kendi dilimi geliştirmek için, hem insanlara yardımcı olabilmek için hem de yazımı güzel bir şeyler yaparak geçirebilmek için bu programa dahil oldum. Bu yıl ikinci kez bu projeye katılıyorum. Yabancı dili geliştirmek için iyi oluyor. İnsanlarla iletişimimi geliştirmek için de iyi oluyor. Aynı zamanda turistlerin dolandırılmasına da engel oluyoruz. Bizim varlığımız dolandırıcıların işini zorlaştırıyor. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum en azından boş boş oturmuyorum yazın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile röportaj

-İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın Konuşması

-Turizm Elçileri ile Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler



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6- SULTANGAZİ'DE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK İHTİHAR ETTİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de 14 yaşındaki Furkan Ö. intihar etti.

Olay Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2107 Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. Saat 21.00 sıralarında eve gelen ailesi, Furkan Ö.'yü doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Furkan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipleri bir süre evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'na gittiği öğrenilen Furkan Ö.'nün ihtiharıyla ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Polisten detaylar

-Cenazenin çıkarılması

-Adli Tıp Kurumu aracının olay yerinden ayrılması

-Evden görüntüler

-Genel ve detaylar

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7- 15 TEMMUZ GECESİNİN DHA KAMERASINA YANSIYAN EN ÇARPICI GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimi gecesi en kritik noktalarda Demirören Haber Ajansı ekiplerinin kameraları kayıttaydı. Kentte hareketlilik tankların otoyollara çıkmasıyla başlamıştı. Darbecilerin yönlendirdiği askerler köprüleri ulaşıma kapatıp valilik, belediye, emniyet müdürlüğü ve çevik kuvvet binaları işgal etmek için hazırlık yapıyordu. Halkın da karşı koyması ile bu noktalarda sabaha kadar süren çatışmalar yaşandı, çok sayıda kişi şehit düştü, gazi oldu. İşte o anlarda Demirören Haber Ajansı'nın kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıyan en çarpıcı görüntüler.

Görüntü Dökümü

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/////////////// 1. BÖLÜM//////////////

-Tankların TEM'de ilerlemesi

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ (15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ)

-Köprüdeki tanklar

-Darbeci askerlerin uyarıları

-Köprüde Türk bayrağı açanlar

-Köprüde halkın üzerine ateş açılması

-Kaçışanlar

-Yaralılar

FSM KÖPRÜSÜ

-FSM'deki tanklar

-Tankın üzerine yürüyen halk

-Ateş açılması

-Halkın tankı ele geçirilmesi

-Askerlerin tanktan çıkarılması

İBB ÖNÜ

-İBB önündeki darbeci askerler

-Halkın toplanması

-Yaşanan çatışma

-Yere yatanlar

-Kaçışanlar

//////////////2. BÖLÜM/////////////////////

HARBİYE

-Harbiye orduevi önündeki hareketlilik

-Ateş açılması

-Kaçanlar

-Yaralılara yardım edenler

-Yoğun silah sesi

ESENLER- BAYRAMPAŞA

-Tankın araçları ezerek geçmesi

-Ezilen araçların görüntüsü

TAKSİM MEYDANI

-Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresindeki askerler

-Halk ile asker arasındaki tartışma

-Silah sesleri

-Darbeci askerlerin teslim olması

İSTANBUL VALİLİĞİ

-İstanbul Valiliği önündeki askerler

-Vatandaşla asker arasındaki arbede

-Askerlerin araçlarla ayrılması

ÇEVİK KUVVET MÜDÜRLÜĞÜ

Bina önündeki askerler

Arbededen görüntü

Tankı ele geçiren vatandaşlar

////////////3. BÖLÜM////////////////

VATAN CADDESİ

-Vatan caddesine çıkan tanklar

-Emniyet müdürlüğü önündeki tank

-Ateş edilmesi

-Tankın içindeki askerlerin çıkarılması

-Tankın üstündeki vatandaşlar

-Tankın içindeki mühimmatın çıkarılması

ATATÜRK HAVALİMANI

-Atatürk Havalimanı apronuna giren askerler

-Atatürk havalimanı çevresinde vatandaşların durdurduğu tank

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na gelişi

ACIBADEM

-Acıbadem'de yaşanan çatışma

-Darbeci askerlerin sabah teslim olması

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

-KÖPRÜDEKİ tankların götürülmesi

-Vatandaşların terkedilen tankların üzerinde fotoğraf çekilmesi

///////////4. BÖLÜM/////////////

(GÜVENLİK KAMERALARI)

-İki tankın önüne yatan 15 Temmuz gazisi

-Darbeci askerlerin Beşiktaş'ın stadına inmesi

-Darbeci askerlerin Atatürk Havalimanı'nda kuleyi işgal girişimi

-Darbeci askerlere köprüde tek başına direnen kadın

-İBB'yi işgal gidişimi sırasında yaşanan çatışma

-Borsa İstanbul'u işgal girişimde yaşanan çatışma

-15 Temmuz şehitler köprüsündeki çatışmaların güvenlik kamerası görüntüleri

Kaynak: DHA