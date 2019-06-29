DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN MAĞAZA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Bağcılar'da 5 katlı binanın alt katında bulunan mağaza çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı.

Yangın Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında çıktı. Beş katlı bir binanın zemin katında bulunan mağazada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını önce müşteriler fark etti. Mağaza kısa sürede alevler içinde kaldı. Yangının üst katlara sıçrama ihtimali nedeniyle mahallede panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

İş yeri sahibi Ramazan Özdemir, "Yangın elektrik kontağından çıktı, müşteri fark etti yukarı geldi, yangın var dedi. O anda bir şey yapamadık. Hasar büyük, 500 bin TL var" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

--------------

-Alev alev yanan işyeri

-Yanan dükkandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yanan dükkandan vatandaşların eşya çıkarması

-Vatandaşın çektiği yanma görüntüsü

-İş yeri sahibi ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

=================================

2- İSTANBUL BOĞAZI'NIN YANI BAŞINDA 'ANADOLU'

- İstanbul'un göbeğinde boğaza karşı 'organik tarım'

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, - İSTANBUL'UN denizi ve tarihiyle ünlü ilçesi Üsküdar'da bulunan Kuleli Emek Mahallesi, betonlaşma ve yüksek binalara meydan okuyor. Tek katlı ve bahçeli evlerden oluşan mahallede vatandaşlar, yerli tohum kullanarak organik tarım yapıyor. Dededen gelen 80 yıllık geleneği sürdüren mahalleli, elde ettikleri ürünleri ise kurdukları dernek çatısı altında satıyor.

Tarih, kültür ve deniz deyince İstanbul'da akla gelen ilk ilçelerden biri Üsküdar. İlçenin denize açılan kapısı konumundaki Kuleli Emek Mahallesi ise kültürü ve özgün yapısıyla 80 yıldır dimdik ayakta duruyor. Bu mahalleyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise herkesin birbirini tanıması ve her evin bahçesinde tarım yapılması.

Dededen kalma tek katlı bahçeli evleri ve doğasını korumak adına 2 yıl önce Kuleli Emek Mahallesi Derneği'ni kuran mahalleli, yıllardır geleneksel yöntemlerle yaptıkları tarımı dernek sayesinde daha bilinçli yapmaya başladı. Yerli tohum kullanılarak tarım yapılan evlerin bahçelerinde ürünlerin verimliği iki katına çıktı. 69 yıldır orada yaşayan Mehmet Yılmaz, " 'Ataşehir'de gökdelenlerden bir daire vereyim bu mahalledeki evinizi satın' deseler vermem. Ben burada çok mutluyum diyerek mahalleye olan bağlılığını anlattı.

430 haneli mahallede 2 bine yakın kişi yaşıyor. Mahalle sakinleri bahçelerinde biber, domates, patlıcan, salatalık gibi pek çok ürün yetiştiriyor. Bu yıl üretilen ürünleri tespit etmek ve kayıt altında tutmak için dernek tarafından her bahçenin defteri de tutulacak.

"BAHÇELERİ EVLERİNDEN BÜYÜK BİR MAHALLEDE YAŞIYORUZ"

Kuleli Emek Mahallesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Yılmaz, "Biz İstanbul'un göbeğinde evleri bahçelerinden küçük kocaman bir bahçe içinde mahallede yaşıyoruz. Doğayla iç içeyiz. Eskiden anneden kalma yöntemlerle tarım yapıyorduk. Şimdi daha çok bilimi kullanıyoruz. Yerel tohum kullanarak ürünler yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünleri önce biz kullanıyoruz, mutfak ihtiyaçlarımızı azaltıyoruz. Doğru tarım uygulamalarıyla ürün yetiştirdiğimiz için çok verimli sonuçlar alıyoruz artan ürünleri de komşularımıza, dışarıdan gelen insanlara satarak ek gelir elde ediyoruz" dedi.

YAĞMUR HASADI İÇİN DEPOLARA İHTİYAÇLARI VAR

Tarım yöntemlerini anlatan Yılmaz, "Damla sulama sistemi kullanıyoruz ve yağmur hasadı yaparak su masraflarını azaltmaya çalışıyoruz. Dernek çatısı altında tarım yapıyoruz. Bu nedenle desteğe ihtiyacımız var. İnsanlar eski kullandıkları depoları bizimle paylaşırlarsa yağmur hasadında kullanabiliriz çok da memnun oluruz" diye konuştu.

"DAHA YÜKSEK VE HAVUZLU BİNALAR İSTEMİYORUZ"

Mahallelinin derdinin lüks yaşam olmadığını söyleyen Yılmaz, "Burası 80 yıllık dededen toruna devrolan bir mahalle, herkes birbirini tanır, insanların anahtarları evlerinin kapısının üstündedir çok güvenli bir mahalledir. Burada doğdum, büyüyorum ve umarım bu mahallede ölürüm. Mahallede kimsenin derdi daha lüks yaşamak değil. Daha sağlıklı yaşamak istiyoruz. Bu nedenle insanlar bahçelerini korumak istiyor o nedenle daha yüksek ve havuzlu binalar istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLERİMİZ ÇOK VERİMLİ"

Çok verimli ürünler elde ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Kentsel dönüşüm bizi etkilemiyor çünkü boğaz öngörünüm bir mahalle olduğumuz için sit alanı bu da bizim tutunağımız. Çok verimli ürün elde ediyoruz. Hayvansal gübre kullanıyoruz asla ilaç kullanmıyoruz. Doğa şartlarından dolayı zarar gören meyveleri gübre olarak tekrar doğaya bırakıyoruz, onları kurtarmak için ilaç vermiyoruz" dedi.

SIRTIMIZDA SU TAŞIYARAK AĞAÇLARI DİKTİK



Mahallede doğup büyüyen ve oradan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyleyen 69 yaşındaki Mehmet Yılmaz ise, "Biz, çocuklarımız ve torunlarımız doğal ürünleri yesin diye uğraşıyoruz. Eskiden mahallede hiç ağaç yoktu. Bizim gibi insanlar sırtlarında su taşıyarak bu ağaçları yetiştirdiler. Şimdi bana deseniz ki 'Ataşehir'de gökdelenlerden bir daireye vereyim bu mahalledeki evinizi verin' vermem. Ben burada çok mutluyum. İnşallah buralar çocuklarıma ve torunlarıma kalacak. Onlar da böyle sağlıklı ve uzun ömürlü yaşasınlar" diye konuştu.

Sare Alp de, 54 yıldır mahallede yaşadığını aktararak, "Bahçemizde derneğin yardımıyla yerli tohum ekiyoruz. Elimizden geldiği kadar, patlıcan, biber, domates, nane gibi her şeyi ekiyoruz" diye konuştu.

MAHALLEDE TOHUM TAKAS ETKİNLİĞİ DÜZENLENİYOR

Kuleli Emek Mahallesi Derneği, sertifikasız yerli tohumun satışı yasak olduğu için her yıl tohum takas etkinliği düzenliyor. Etkinlikte, yerli tohumlar ücretsiz olarak el değiştiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

Kuleli Emek Mahallesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Yılmaz röp.

- Sare Alp

- Mehmet Yılmaz röp.

- Mahalleden detay görüntüler

- Bostanlar ve evlerden detaylar

- Drone ile mahalle detayı

- Bir evin bahçesinden anons çekimi

- Detaylar

==========================

3- SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA YANGIN

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı.

Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının bulunduğu yere giden yoldan dolayı itfaiye ekipleri olay yerine yetişmekte güçlük çekti. Kazılan ve toprak birikintisinin oluştuğu yolu geçen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapılan alanda yapılanan incelemenin ardından yangının kesin çıkış sebebinin belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, yangının çıktığı alanda piknik yapan bir vatandaş yangını hem görüntüledi, hem de söndürmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

-------

-Yangından görüntüsü

-Vatandaşların çalışması

-İtfaiyenin müdahalesi

==========================

4- GİYSİ DOLABINDAN UYUŞTURUCU SERASI ÇIKTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, - KÜÇÜKÇEKMECE'de uyuşturucu madde alışverişi yapan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda giysi dolası içerisine kurduğu uyuşturucu serası bulundu. Sera polis kameralarına yansıdı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde 20 Haziran'da iki kişinin uyuşturucu madde alışverişi yaptığını belirleyerek baskın düzenledi. Bu sırada şüpheliler yere üzerlerinde bulunan bin 500 lirayı atarak uyuşturucu alışverişini inkar etti. Yapılan baskında Mahir Ö.(45) ve Erol Ö. (44) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE YETİŞTİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri ifadelerine başvurduğu şüphelilerden Mahir Ö.'nün evinde uyuşturucu madde yetiştirdiğini ve bulunduğunu söylemesi üzerine Mahir Ö.'nün evinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda her biri 700 gram gelen 10 kök hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 11 mermi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ DE SERBEST

Gözaltına alınan şüphelilerden Erol Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahir Ö. ise 21 Haziran'da sevk edildi adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

GİYSİ DOLABINI UYUŞTURUCU SERASI YAPMIŞ

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mahir Ö.'nün evinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin eve girdikten sonra yaptığı aramalar sırasında bir yatağın altından 3 tabancayı bulması ve Mahir Ö'nün giysi dolabında özel düzenekle saksılar içerisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği görüntülendi.

Görüntü Dökümü

------------

(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Ekiplerin evde arama yapması

-Giysi dolabına yapılan uyuşturucu serası

-Ele geçirilen tabancalar

-Genel ve detaylar

=========================

5 - KADINLARI GASP EDEN SAHTE POLİSLER YAKALANDI



Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA - AVCILAR'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evdeki kadınları gasp ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesinde geçtiğimiz cumartesi günü gece 01.45'te meydana gelen olayda, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, girdikleri evde bulunan kadınları yere yatırdı. Kadınların bağırması üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

KADINLARI YERDE BAĞLANMIŞ BULDULAR

Dairenin içerisine giren polisler, şüpheliler Murat A. (35), Mustafa C. (36)'yi ve yerde bağlanmış şekilde yatan 3 kadını gördü. Polisin daire girmesiyle birlikte paniğe kapılan saldırganlar ellerindeki kurusıkı olduğu anlaşılan tabancaları bırakarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

SAHTE POLİSLER TUTUKLANARAK CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin eve kendilerini polis olarak tanıtarak zorla girdikleri, içerideki kadınları bağlayıp yere yatırdıktan sonra cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri öğrenildi. Şahısların üzerlerinde ve olay yerine gelmek için kullandıkları araçta yapılan aramalarda; polis kelepçesi, polis rozeti, Mustafa B. Adına düzenlenmiş sahte polis kimliği, kurusıkı tabanca, mağdurlara ait olduğu tahmin edilen 2 bin 350 TL ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde yaşayan kadınları gasp etmeye çalışan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Şüphelilerin adliyeye sevki

==============================



6- EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR EDEN KOCANIN CENAZESİ ALINDI



Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli)

İstanbul Sancaktepe'de dün eşi Derya Oğan'ı pompalı tüfekle öldürüp, otomobili ile kaçan daha sonra da Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yakalanacağını anlayınca aynı silahla yaşamına son veren Harun Oğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

İstanbul Sancaktepe'de dün Şile istikametine giden 34 ST 0352 plakalı otomobilin sürücüsü Harun Oğan, iddialara göre bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Oğan'ı tartıştıktan sonra otomobilinde bulunan pompalı tüfekle öldürdü. Harun Oğan daha sonra otomobille Kocaeli sınırları içersinde polis trafından TEM Otoyolu'nda takibe alındı. Durumu fark eden Oğan, TEM Otoyolu Kartepe gişelerinden çıkarak ara sokaklarda polise izini kaybettirmeye çalıştı. Ata Evler Mahallesi'nde bir çıkmaz sokağa giren Harun Oğan, burada aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Dün akşam saatlerinde olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Harun Oğan'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÜMRANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan Harun Oğan'ın cenazesini teslim alan ailesi cenaze aracıyla İstanbul'a götürdü. Harun Oğan'ın cenazesi ikindi vakti İstanbul Ümraniye Hacı Hakkı Ekşi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nişantepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü:

--------------------

(SANCAKTEPE GÖRÜNTÜLERİ)

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar



==========================

7 - ARABASINI PARÇALAYAN KİŞİ KAMERADA

Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda, sinir krizi geçiren kişi aracının sileceklerini kopararak camlarını kırdı, dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kişi bir süre sonra yere oturarak dizlerini dövdü.



Görüntü Dökümü:

------------------

Olayın görüntüleri



Kaynak: DHA