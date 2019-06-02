DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BİNALİ YILDIRIM, BAKAN VARANK'IN SAHUR DAVETİNE BİR TEPSİ SİMİTLE KATILDI

"Gençlere 10 GB internet vereceğiz"



Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sahur çağrısına bir tepsi simitle katıldı. Yıldırım, gençlere bedava 10 GB internet vereceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün sosyal medyada sahur daveti yaptı. Bakan Varank, Twitter hesabından, "Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul'dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?" yazdı. Binali Yıldırım ise Varank'ın bu çağrısına "Simitleri aldım geliyorum" diyerek karşılık verdi. Binali Yıldırım elinde simit tepsisiyle Beşiktaş'ta gerçekleşen sahura katıldı. Sahurda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Binali Yıldırım, programda yaptığı konuşmasında, "Gençlere 10 GB internet vereceğiz, bedava, sebil. Gençler belediyenin bütün spor tesislerinden bedava yaralanacak. Şehir tiyatrolarından bedava yararlanacaklar. İstanbul'u gençler için küresel gençlik merkezi yapacağız, müzik ve festivallerin merkezi yapacağız. Gençler için hizmetimiz bununla sınırlı değil. İstanbul'da staj yeri bulamayan genç kalmayacak. Bütün gençlere hem de ücretli staj imkanı sağlayacağız. 50 bin gencimize her yıl kısmi zamanlı iş sağlayacağız. Bunu Çalışma ve Aile Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Gençlere girişim sermayesi olarak yani yenilikçi teknolojilere yönelik yazılım, kodlama, yapay zeka gibi konularda girişim sermayesi vereceğiz. Her gencimize 100 bin liraya kadar destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım gençlere, "Başkan olursam sizleri kanka olarak yanımda görmek istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yıldırım simit tepsisi ile gelmesi

Yıldırım'ın konuşması

Yıldırım, Varank ve Bayraktar'ın fotoğraf çektirmesi

Detaylar

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2- BAKAN SOYLU: SEÇİMLER SAKİN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTE.

Haber-Kamera-Fotoğraf: Ümit UZUN-Onur MERİÇ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir olay söz konusu değil, seçimler sakin bir şekilde devam etmekte" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de muhtarlarla biraraya geldi. Süleyman Soylu, YSK kararı ile 3 ilçe ve 1 beldede tekrarlanan seçimlerle ilgili, "Herhangi bir olay söz konusu değil, seçimler sakin bir şekilde devam etmekte. İnşallah aynı sakinlikle de devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bütün güvenlik tedbirlerini aldık" dedi.

"YAKLAŞIK 185 BİN TRAFİK GÖREVLİMİZ BUGÜN YOLLARDA"

Ramazan Bayramı tatili boyunca trafikle ilgili önemli tedbirler aldıklarını da belirten Soylu, "Özellikle bayram günleri bir taraftan heyecan ve mutluluğumuzun olduğu günlerdir diğer taraftan da trafik meselesi yüzünden de endişemizin, korkularımızın oluştuğu günlerdir. Bu bayramda da çok önemli tedbirler aldık. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz bugün yollarda. Her gün 9 bin ekimiz görev yapmaktadır" diye konuştu.

"TEK AMACIMIZ SIFIR CAN KAYBI"

"Hemen hemen gerek jandarmamız gerekse polisimiz bütün kavşak noktalarında bulunmaktadırlar" diyen Bakan Soylu, "Aldığımız tedbirlerin etkisini görmek için hem helikopter denetimimiz hem de drone denetimimiz, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'ndan hem jandarma hem de emniyetten görevlendirdiğimiz müfettişlerin, bayram boyunca ortaya koyacağı denetimler olarak bütün bayram boyunca sahadayız. Tek amacımız var, trafik kazalarının az olması, mümkünse hiç olmaması, sıfır can kaybı. Burada insanların gidecekleri yerlere sağ salim gitmesi. Tatiliniz vardığınız yerden başlamıyor. Tatiliniz araca bindiğiniz andan başlıyor. Seyahat planınızı, tatilinize başlamadan önce en iyi şekilde yapmanız kazaları önlemenin birinci şartıdır" ifadelerini kullandı.

"CAN KAYBINDA YÜZDE 62 CİVARINDA AZALIŞ SÖZ KONUSU"

Soylu, "Hem 2011'de hem 2016'da aynı 11 günlük bayram tatilleri söz konusuydu. Yine geçen yıl yaklaşık 10 günlük bayram tatili söz konusuydu. İlk gün rakamlarını vermek isterim, ne kadar bir kaybımız oldu. Geçen yıl 18 kişi Ramazan Bayramı'nın ilk tatil gününde kaybetmiştik. Son 10 yılın ortalaması ise 20 kişi. Bu yıl 7 kişi şuanda. Yüzde 62 civarında bir azalış söz konusu. İnanıyorum ki bugün de yarın da dahil olmak üzere arkadaşlarımız, ben de bugün ülkemizin çeşitli yerlerinde bu trafik denetimlerine tekrar katılacağım" diye konuştu. Bakan Soylu, "Emniyet kemeri kontrolü yapıyoruz, bir taraftan araç takip mesafesi kontrolü yapıyoruz, cep telefonu ile konuşmama kontrolü, hız limitleri kontrolü yapıyoruz. Yüz yüze iletişim ortaya koyuyoruz. Ceza kesmekten daha çok vatandaşlarımızın bu yollarda rahat olması, yorgunluklarının giderilmesini, özellikle yaşam tünellerinde onları biraz daha yorgunluktan alıkoyan bir anlayış ortaya koyuyoruz" dedi.

"NE OLURSUNUZ DİKKATLİ GİDİN"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Soylu, "Ne olursunuz dikkatli gidin. Trafik sıkışıklığından dolayı yavaş gidişinizin acısını trafik açıldıktan sonra gaza basarak çıkarmayın. Bu son derece yanlıştır. Yorgunluk hissediyorsanız 5 kilometre kaldıysa bile dinlenmek esastır. Burada mümkün olduğu ölçüde yorgunluk geldiği esnada dinlenmek esastır. Ha vardım ha vardım diyerek büyük bir kazanın telafi edilemeyecek bir sonucun önünü açmış oluruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Süleyman Soylu muhtarlarla konuşması

-Genel ve detay görüntüler





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3 - ÇEKMEKÖY VAHŞETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI

İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde Özbekistan uyruklu O.H. boğazı kesilerek öldürülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Özbekistan uyruklu S.S. (24) Ümraniye'de yakalandı. S.S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine görderildi.

Görüntü Dökümü;:

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-Zanlının adliyey sevki

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4- AVCILAR'DA KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL

Avcılar'da fabrikanın bahçesine düşen temizlik aracı, kimyasal maddelerin bulunduğu varillere çarptı. Varillerden sızan kimyasal maddeden etkilenen köpeği kurtarmak için ekipler ve çevredekiler seferber oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Avcılar Belediyesine ait yol temizleme aracı, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sıvı ve kimyasal maddelerin bulunduğu termos üreten bir fabrikasının bahçesine düştü. Yol temizleme aracının düşmesiyle varillerde bulunan kimyasal maddelerden koku yayıldı. Bahçede köpek kulübesinde bulunan bir köpek varillerden sızan kimyasal maddelerden etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve fabrika personelleri, etkilenen köpeğe su ile müdahale etti. Müdahalenin ardından kendine gelen köpek fabrikanın başka bir bölümüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Köpeğe müdahale

-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Genel ve Detaylar

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5- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 10 MİLYONUNCU YOLCUYA SÜRPRİZ

* Esra öğretmen İzmir uçuşu öncesi neye uğradığını şaşırdı.



Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul DHA- İSTANBUL Havalimanı'nın 10 milyonuncu yolcusu olan öğretmen Esra Yeşilöz, İzmir yolculuğu öncesi büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Bilet ve bagaj işlemlerini yaptığı sırada, bir anda yanında patlayan konfetiler ve bando ekibinin müzik şovuyla neye uğradığını şaşıran Yeşilöz, "10 milyonuncu yolcu olmuşum. Çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, toplamda 10 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Bayram tatili için İzmir'e uçan Esra Yeşilöz, İstanbul Havalimanı'nın 10 milyonuncu yolcusu oldu. İç hatlar terminalinde 10 milyonuncu yolcu olduğundan habersiz bilet ve bagaj işlemlerini yapan Yeşilöz, bu sırada büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

Bir anda konfetilerin patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Esra Yeşilöz, yanına gelen bando ekiplerinin müzikleri eşliğinde unutamayacağı dakikalar yaşadı. Alkışlarıyla yapılan sürprize eşlik eden Yeşilöz'e İstanbul Havalimanı yöneticileri tarafından çiçek ve hediye takdim edildi. Ayrıca bu sürpriz ana şahit olan diğer yolcular da keyifli anlar yaşadı.

"10 MİLYONUNCU YOLCU OLMUŞUM. ÇOK ŞAŞKINIM"

Basın mensuplarına yaşadıklarını anlatan Esra Yeşilöz, "10 milyonuncu yolcu olmuşum. Çok şaşırdım ve çok şaşkınım. İşlemlerle uğraşıyordum. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. 10 milyonuncu yolcu olmak da güzel bir duyguymuş. Yaşattığınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Yapılan sürpriz karşısında çok heyecanlandığını dile getiren Yeşilöz, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

YOLCULAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

10 milyonuncu yolcuya yapılan sürprizin ardından bando ekipleri, performanslarına terminal içinde de devam etti. Grup, müzikleriyle ve yaptıkları şovlarla yolculara eğlenceli anlar yaşattı.

İSTANBUL HAVALİMANI 57 GÜNDE 10 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı, 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar toplam 4 milyon 501 bin 615 yolcuyu ağırladı. Mayıs ayında ise 35 bin 696 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, 5 milyon 228 bin 447 yolcu uçuş gerçekleştirdi. Bayram tatilinin başladığı ilk iki günü kapsayan tarihlerde de toplam 480 bin yolcu ile 10 milyon yolcuya ulaşılmış oldu.

Görüntü Dökümü

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-10 milyonuncu yolcuya sürpriz

-Esra Yeşilöz adlı yolcuya konfeti ve müzikli sürpriz

-Hediye ve çiçek verilmesi

-Bando takımının şovu

-Diğer yolcuların izlemesi

-Yolcuların alkışları

-10 milyonuncu pankart ile poz verilmesi

-Esra Yeşilöz ile röp

-Esra öğretmenin işlemlerine devam etmesi

-Biniş kartını alması

-Havalimanı personelinin resim çektirmesi

-Uçağına gidişi

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA