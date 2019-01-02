Dha İstanbul Bülteni - 3

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN VİYADÜKTEN UÇMA ANI...

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - İStanbul DHA

BEŞİKTAŞ'ta geçtiğimiz cuma günü polis kontrol noktasından kaçarken Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında virajı alamayarak viyadükten aşağı düşen otomobilin kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda yürüyen bir kişinin düşen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nin girişinde geçtiğimiz Cuma günü polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Bomonti çıkışında virajı alamayıp demir bariyerleri parçalayarak viyadükten düştü.

SANİYELERLE KURTULDULAR

Kazada, takla atan otomobilde bulunan sürücü Emre Ç. ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi yolda yürürken saniyeler sonra viyadükten uçan otomobil aşağı düşüyor. Düşen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kişinin daha sonra kaçtığı kameralara yansıyor. Kazanın ardından ise ambulans ve polis ekiplerinin geldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

--------------

(GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)

-Viyadükten düşen otomobil

-O sırada yoldan geçen kişi

-Otomobilin viadükten düştükten sonra kişinin koşarak kaçması

-Polis ve ambulansın kaza yerine gelmesi

02.01.2019 - 12.30-Haber Kodu : 190102075

==============================

2- İBB'DEN YENİ DÜZENLEME: FSM'DEN ARTIK KAMYONET VE MİNİBÜSLER GEÇEBİLECEK

Haber: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün talebine üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek. Yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) köprü geçişleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçlara, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (FSM) geçiş hakkı tanındı.

UKOME'nin 2016/8-1 sayılı kararına göre FSM Köprüsü'nden kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçların geçişi yasaktı. Bu araçlar köprülerden yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabiliyordu. UKOME'nin 28.12.2018 tarih ve 2018/10-1 sayılı kararının yürürlüğe girmesiyle kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar FSM'den geçiş yapabilecek. Böylece özellikle esnaflık yapan sürücülerin FSM'yi kullanma talebi karşılanmış oldu.

Köprülerden araç geçiş sınıfları ise şöyle:

*Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları;

-Tüm 1. sınıf araçlar

-Kamyonet, Panelvan, Van, Minibüs tipi tüm 2. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre üstünde olan araçlar)

-Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

-Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

-KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları

*Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları;

-2. sınıf araçlar içerisinde yer alıp ruhsatında Kamyon, Otobüs, Çekici yazan araçlar ile 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları;

-Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil, jeep vb.)

-Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

-Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları;

-Kamyonet, Minibüs, Panelvan, Van tipi araçlar

-Kamyon, Otobüs, Çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş hakkı olan araç sınıfları;

-Tüm motorlu araçlar

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Köprünün havadan görüntüleri (arşiv)

02.01.2019 -11.59- Haber Kodu : 190102065

==================================

(ek bilgiyle)

3- 70 MİLYON LİRALIK BİLET ÜSKÜDAR'DA SATILDI

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/ İdris TİFTİKÇİ/ İbrahim MAŞE/ İSTANBUL MİLLİ Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi'nin Üsküdar'daki seyyar bayiden satıldığı ortaya çıktı. Seyyar Milli Piyangocu Ali Özçalımlı, "Alan kişiden isteğim şudur; borcum var, çocuk evlendireceğim. Beklentim önce onun sağlığı, bizi de görse iyi olur" dedi.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye isabet eden "7614536" numaralı tam bileti Üsküdar'da seyyar bayi olan Ali Özçalımlı sattı. Özçalımlı bu yılbaşında 130 tam bilet sattığını ve ikramiyenin bu 130 biletten birine denk geldiğini söyledi.

"TALİHLİ AKLINI KULLANSIN"

Büyük ikramiyenin çıktığı talihliyi merak ettiğini söyleyen Özçalımlı, "Son güne kadar da zar zor sattım. Alana bol şanslar, Alana Allah sağlık versin. Parasını da iyi günlerde değerlendirsin, aklını kullansın" dedi.

"BORCUM VAR ÇOCUK EVLENDİRECEĞİM"

Talihlinin kendisine de yardımda bulunmasını istediğini söyleyen Özçalımlı, "Alan kişiden isteğim şudur; borcum var çocuk evlendireceğim. Beklentim önce onun sağlığı bizi de görürse iyi olur" diye konuştu.

DAHA ÖNCEDEN DE ÇIKMIŞ

Özçalımlı Milli Piyango'da daha önceden de ikramiye verdiğini söyledi. Ali Özçalımlı, "Daha önceden de ikramiye verdim. Geçen sene 5 milyon lira ikramiye verdim. Temmuz ayında da 2.5 milyon lira verdim. İkramiye canavarıyım. Buraya sürekli çıkıyor. Seyyar bayilere sürekli çıkıyor. Bize ancak adres soruyorlar. Biz çok zor şartlarda satıyoruz. Zor şartlarda ekmek kazanıyoruz. Çok da mutluyum bende çıktığı için. Çıkan arkadaşa da önce sağlık diliyorum ondan sonra parasını iyi yerlerde değerlendirir" diye konuştu. Özçalımlı ikramiyenin isabet ettiği kişinin kim olduğu hakkında ise tahminde bulunamadığını söyledi.

VATANDAŞLAR MUTLU

Öte yandan Üsküdarlılar büyük ikramiyenin yaşadıkları ilçeye çıkmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Vatandaşlar büyük ikramiyenin çıktığı talihliyi merak ettiklerini belirterek, talihlinin Ali Özçalımlı'ya da bir miktar yardımda bulunması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Ali Özçalımlı ile röportaj

Vatandaşlarla röportaj

Ali Özçalımlı'dan genel ve detay görüntüler

Vatandaş röportajı

Genel ve detay görüntüler

Muhabir anonsu

02.01.2019 - 11.03-Haber Kodu : 190102039

02.01.2019 -12.00- Haber Kodu : 190102066

==============================

4-EYÜPSULTAN'DA SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

Eyüpsultan'da, bir markette kasiyere silah göstererek kasadan 250 lira alan kasklı şüpheli tutuklandı. Gasp anı marketin kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 6 Aralıkta Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen şüpheli elindeki silahı kasiyere doğrultarak, kasada bulunan kasadan 250 lirayı gasp ederek kaçtı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler gasp yapan şüphelinin marketten kaçarken kullandığı motosikleti belirleyerek adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonda marketten silahla gasp yapan 20 yaşındaki C.G.'yi kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli C.G.'nin kaskla girdiği markette kasaya gelmesi ve silah çıkartarak kasiyere dayadıktan sonra kasada bulunan 250 lirayı alarak kaçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gasp sırasında markette bulunan küçük bir kız çocuğunun korkarak kaçması görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü:

----------------

(POLİS KAMERASI)

-Şüphelinin kaskla marketteki görüntüsü

-Kasiyere silah dayayan şüpheli

-Şüphelinin kaçması

-Genel ve detaylar

02.01.2019 -11.45- Haber Kodu : 190102058

======================================

5- FETÖ FİRARİSİNİN ARACINA EL KONULDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR

Avcılar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin otomobili polis ekiplerince durduruldu. Aracı kullanan yakını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil yediemin otoparkına çekildi.

D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde trafik polisleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada otomobilin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir fizyoterapiste ait olduğunu belirledi. Trafik polisleri durumu Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Aracı kullanan FETÖ firarisinin yakını gözaltına alınırken, otomobil ise Yediemin otoparkına çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-polis ekiplerinden görüntü

-aracın götürülüşü

02.01.2019 -10.51- Haber Kodu : 190102036

=============================

6-FATİH'TE YANAN BİNANIN ENKAZI BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YIKILDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,

Fatih'te 3 katlı ahşap binada çıkan ve daha sonra yanındaki 2 binaya da sıçrayan yangının ardından harabeye dönen ahşap bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta saat 05.30 sıralarında 3 katlı ahşap binada yangın çıkmış alevler yan tarafta bulunan 2 binaya da sıçramıştı. İtfaiyenin çalışması sonunda yangın söndürülürken, ahşap bina harabeye döndü. Binanın çevresi Zabıta tarafından şerit çekilerek kapatıldı. Harabeye dönen ahşap bina belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak kepçeyle yıkıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN BAŞKA BİR EVİ SU BASTI

Öte yandan itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sırasında bir evi de su bastı. Su basan evin içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evde bulunanlar akan tavanın altına koydukları kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

"SABAH BİR KORKUYLA UYANDIK"

Evini su basan Emrah Gül, "Sabah bir korkuyla uyandık. Saat 05.10 gibi ateşin cama yansımasıyla yataktan kalkmamız bir oldu. Bir baktık ki aşağıdan yukarıya doğru yanmaya başladı. Apartmanı boşalttık. İtfaiye ekiplerinin gelmesi sonucunda söndürme çalışmaları başladı. Çatının yanmasıyla beraber itfaiye ekiplerinin su sıkması sonucunda evin tavanı komple çöktü. Bizim evi su bastı, arkadaşımın evi de zarar gördü. Evimiz akıyor. Bu zararı biz nasıl karşılayacağız? Asgari ücretle çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yanan ahşap binadan görüntü

-Yanan ahşap binanın enkazından görüntü

-Belediye ekiplerinin enkazı kepçeyle kaldırması

-Evini su basan Emrah Gül ile röp

-Genel ve detaylar

==================================================

7- KANADA'YA YOLLANACAK ÖRME MAKİNASINDA AFYON SAKIZI ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Bağcılar'da bir kargo firmasına yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanan örme makinesine zulalanmış 10 kilo 716 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Polis kargoyu teslim eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler uyuşturucu maddenin 27 Aralık'ta Bağcılar'da bulunan bir kargo firmasından yollanacağını tespit ederek baskın düzenledi. Operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen örme makinesine zulalanmış 10 kilo 716 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis kargoyu teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin kargoyu açması

-Örme makinasının açılması

-Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeyi bulması

-Genel ve detaylar

02.01.2019 -11.45- Haber Kodu : 190102057

Kaynak: DHA