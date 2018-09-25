Dha İstanbul Bülteni - 3

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki taksi sürücüsü arasında çıkan silahlı kavgada bir taksici ile yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden de müşteri kavgası nedeniyle husumet bulunan iki ticari taksi sürücüsü, olaydan bir saat önce Esenler'deki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Taksi sürücüleri Zafer İ. ile Uğur A., arasında tartışma çıktı. Tartışma seyir halinde de devam etti. Otogara gelen taksicilerden Zafer İ., Uğur A.'yı hedef alarak ateş açtı. Saldırıda Uğur A. ile o sırada yoldan geçmekte olan Yakup G. yaralandı. Yaralılar ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yakup G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis Zafer İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Olay yeri

Ekiplerin çalışmaları

Boş kovanlar

Röp.

Genel ve detay görüntüler

25.09.2018 - 12.57 Haber Kodu : 180925091

25.09.2018 - 14.13 Haber Kodu : 180925118

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2- İRANLI İŞ ADAMI FİDYECİLERİN ELİNDEN KURTULMAK İÇİN İKİNCİ KATTAN ATLADI

*Ayakları kırılan işadamı hastaneye kaldırılırken 2 fidyeci gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul'da ev almaya çalışan İranlı iş adamını kaçırarak 100 bin euro fidye isteyen iki şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı. Polise bir fırsatını bularak konum atan iş adamının operasyon sırasında ikinci kat penceresinden atlayarak şüphelilerden kurtulduğu belirtildi. Ayakları kırılan iş adamı hastanede tedavi altına alındı. Kaçırdıkları kişiden alacakları olduğunu iddia eden iki şüpheli ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 24 Eylül 2018'de polise başvuran İran uyruklu Mehradat Badbare (36), birlikte dolaştığı arkadaşının satın alacağı eve bakmak için ayrıldığını bir daha da geri dönmediğini söyledi. Badbare, "Birlikte Taksim'e dolaşmak için geldik. Bir kafede otururken ona bir telefon geldi. Daha sonra yanımıza gelen biriyle birlikte ev bakmaya gittiğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Bir saat sonra beni telefonla arayıp 'Çabuk 100 bin Euro bul hayatım tehlikede" dedikten sonra telefonu kapattı." dedi.

İŞADAMI POLİSE KONUM ATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fidyeciler, İranlı iş adamının telefonundan Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri ile görüştü. Görüşme öncesinde iş adamı konum bilgisi attı.

OPERASYON SIRASINDA İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Beyoğlu, Cihangir, Pürtelaş sokak üzerinde bir evi gösteren konum bilgisinin izini süren ekipler olay yerine geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu 2.kattaki daireyi tespit etti. Operasyon sırasında kaçırılan işadamı şüphelilerin elinden kurtularak kendisini pencereden aşağı attı. Bir alt kattaki klimaya takılarak yavaşlayan İranlı işadamı yere düştü. İki ayağı kırılan işadamı sokaktaki polisler tarafından koruma altına alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ KISKIVRAK YAKALADI

Bu sırada olayın meydana geldiği binayı saran diğer polisler, şüpheliler Salamat D. ve Ayoup R.'yi gözaltına aldı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Salamat D.(24) ile Ayoup R.(45) olayla ilgili sorgulandı. Poliste ifade veren şüphelilerin işadamından alacakları olduğunu bu parayı tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri iddia edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Zanlıların çıkışı

-Evden görüntü

-İşadamının yerde yatarken fotoğrafı

-Detaylar

25.09.2018 -13.58 Haber Kodu : 180925111

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3- SULTANGAZİ'DE İKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera : Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de park halindeki iki araç alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi.

Olay, 02.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2253 sokak üzerinde park halinde olan Emir Bolat'a ait otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevler yan taraftaki minibüse de sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına madahale ederek söndürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracının kundaklandığını iddia eden Emir Bolat, "Bir komşumuz aracın ileri, geri gidip geldiğini görmüş. Ama araç içerisinde kimse var mı görememiş. Araba yerinden oynamış ve park halindeki minibüse çarpıyor. Alevler minibüse de sıçrıyor. Şu anda polis raporlarını bekliyoruz" dedi. Minibüs sahibi Şakir Koç ise, "Üst komşumuz araçtan dumanların yükseldiğini görüyor. Aracın ileri, geri hareket ettiğini görüyor. O esnada aşağı iniyor ve aracın tamamen yandığını görüyor. Kundaklanmadan şüpheleniyoruz. Bu sokakta herkes birbirini tanıyor, kimsenin kimse ile sorunu yok" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

-Yangından alevli görüntü

-Minibüs ve otomobilin görüntüsü

-Araç sahipleri ile röportaj

-Detaylar

25.09.2018 - 13.30 Haber Kodu : 180925104

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4- FATMA GİRİK'İ TACİZLE SUÇLANAN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL DHA

Ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik'i taciz etmekle suçlanan sanık hakim karşısına çıktı. Fatma Girik'in annesinin oturduğu eve gelerek yakınlarına "Seni seviyorum. Lütfen beni ara. İnan bana seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim" şeklinde mektup bırakan sanık Mehmet A. mahkemede, hastaneye gidip ünlü sanatçıya evlenme teklif ettiğini belirterek "Benim suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim" dedi. Fatma Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise "Müvekkil sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardır" dedi.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "İletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edilen 71 yaşındaki sanık Mehmet A. katıldı. Şikayetçi Fatma Girik'i ise avukatı Zeynel Öztürk temsil etti.

"PİŞMANIM" DEDİ

Duruşmada ifade veren sanık Mehmet A. "Olay günü 'geçmiş olsun' demek amacıyla hastaneye gittim. Hastanede 'geçmiş olsun' dedim, evlenme teklif ettim ve kabul etti. 'Seni seviyorum' ile başlayan mektubu, şikayetçiye ithafen yazdım. İkametine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Benim suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca kendisinden özür diliyorum. Pişmanım" dedi. Sanık ifadesinde, beraatini istediğini belirterek ceza verildiği takdirde hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasını da talep etti.

FATMA GİRİK'İN AVUKATI: "1963'TEN BERİ MÜVEKKİLİME TAKINTISI VARDIR"

Fatma Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise "Müvekkil sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardır. Ara ara bunu göstermiştir. Tanıklarımızı ve delilerimizi sunmak üzere süre istiyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen şikayetçi Fatma Girik'in katılan olarak kabulüne ve tanıklarını sunmak üzere süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

FATMA GİRİK'İN SAVCILIK ŞİKAYETİ

Fatma Girik'in savcılığa yaptığı şikayet dilekçesinde, sanığın 55 yıllık saplantılı hayranlığı şöyle anlatıldı:

"Şüpheli 50 yıl öncesinde, Girik'in o dönemde oturduğu Topağacı'ndaki 5'nci katta bulunan dairesinin balkonunda kapıcı tarafından görülmüş ve yakalanarak emniyete teslim edilmiştir. Şüphelinin üzerinde o dönem kama ve çok sayıda Girik'e ait resimler çıkmıştır. Bu olaydan uzun bir süre sonra şüphelinin bu kez Girik'in Levent'deki evinin arkasında bulunan boş arazi de polis kıyafetleri ile görülmüş ve emniyete bildirilmişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Girik'in Bebek'te çalıştığı işyerinin karşısında beklerken görülmüştü. Bu durum da emniyete bildirilmişti. Bu olaydan sonra da Girik'in Ankara'da çalıştığı iş yerinin etrafında görülmüş, olay emniyete bildirilip şüpheli gözaltına alınmıştı. Fatma Girik 2016 yılında sağlık sorunların nedeniyle hastanede ameliyat olduğunda şüpheli ortaya çıkmış hastanaye gelerek Girik ile görüşmek istemiştir. Girik de bir hayranı diyerek kabul etmiş hastane odasında gelen kişinin kendisine sürekle takip eden kişi olduğunu görünce tepki göstermiştir. Güvenlik görevliliri tarafından dışarı çıkarılmıştır. Son olarak 2017 yılında ise Girik'in annesine ait eve gelerek bir mektup bırakmıştır." Dilekçede mektupta rahatsız edici boyutta kelimeler kullanılması nedeniyle sanıktan şikayetçi olunduğu belirtilmişti.

Görüntü Dökümü:

-Zanlının fotoğraflar

-Fatma Girik (arşiv)

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5- FERHAT TUNÇ'A 1 YIL 11 AY HAPİS CEZASI

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL DHA

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan sanatçı Ferhat Tunç, 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü celseye, tutuksuz yargılanan sanık Ferhat Tunç avukatı Ercan Kanar ile katıldı. Mahkeme Başkanı Hakan Özer, geçen celse verilen mütalaaya karşı sanık Ferhat Tunç'un savunmasını sordu. Sanık Tunç savunmasında, "Ben sanatçıyım. Sanatçı toplumsal değerleri savunan bir aydındır. Sanatın ilkelerine sahip çıkıyorum. Sanatçı koşullara ve iktidara göre hareket etmez. Böyle yapması sanata ihanettir. Sanat ve sanatçılar bir ideolojiye sığdırılamaz. Dünya Özgür Müzik Formunun Türkiye elçisiyim. 2010 yılında Dünya Özgür Müzik Ödülü'ne layık görüldüm. İddianamede niyet okuması yapılmıştır. Kobani sürecini yakından takip eden bir sanatçıyım. Son albümüm Kobani ismini taşıyor" dedi. Suçlamaların önyargılı olduğunu da ifade eden sanık Tunç, "Ne yaptıysam sanatçı duyarlılığıma sığınarak yaptım. Pişman değilim" dedi. Sanık Ferhat Tunç son savunmasında da "Bir beraat kararı çıkarsa bu ifade özgürlüğü ve demokrasi açısından önem arz edecektir. Suç işlediğimi düşünmüyorum" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Tunç'un "Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın ve onun uzantısı olan YPG ve YPJ'nin propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın farklı illerde ertelenen davalarına ilişkin bu kararın tebliğ edilmesine de hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Ferhat Tunç'un 2015 ve 2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabında yaptığı paylaşımlarında yasadışı PKK/KCK ve onun uzantısı YPG ve YPJ'nin propagandasını yaptığı ileri sürülüyordu. Sanık Tunç'un "Terör örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

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