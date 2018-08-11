Dha İstanbul Bülteni - 3

1- KILIÇDAROĞLU: "EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN 3 AYDA BİR TOPLANMASI GEREKİYOR (1)

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş ekonomik ve sosyal konseyi toplamasıdır."

Haber: Cansel KİRAZ-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş ekonomik ve sosyal konseyi toplamasıdır. Bu yapılmadı. Ekonomik ve sosyal konseyini toplandığı en son tarih 5 şubat 2009. 3 ayda bir toplanması gereken kurul bugüne kadar toplanmadı" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da "ekonomi" konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantının başında ekonomik ve sosyal konseyin önemine değinen Kılıçdaroğlu, ""Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş ekonomik ve sosyal konseyi toplamasıdır. Bu yapılmadı. Ekonomik ve sosyal konseyini toplandığı en son tarih 5 şubat 2009. 3 ayda bir toplanması gereken kurul bugüne kadar toplanmadı" diye konuştu.

"Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur?" diye soran Kılıçdaroğlu, 13 madde sıraladı. Kılıçdaroğlu, "Bu konuda lafları eğip bükmeden çok açık net 13 maddeden söz ediyorum. Birincisi liyakat. Devlette liyakat. Niçin önemlidir? Birinci maddeye koymamın nedeni şu; Liyakat olursa dünyadaki gelişmeleri bürokrasi önceden görür, sorgular ve siyasi otoritenin önüne rapor koyar. ABD'de, Almanya'da, Rusya'da, Çin'de bu olur. 'Bizim ekonomik sosyal yaşantımıza etkisi bu olur' diye raporu siyasi otoritenin önüne koyar". Bugün devlette liyakat yoksa devlette çürüme vardır. Yapılması gereken birinci madde devlette liyakat sistemini yeniden inşa etmektir. İkinci maddemiz hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği. Bir ülke düşünün o ülkede yaşayan vatandaş kendi geleceğinden endişeli. 'Bir şey söylersem beni hapise atarlar mı?' diye düşünüyor. Böyle bir ülkeye yabancı niye gelsin? Milletvekillerinin, gazetecilerin, öğrencilerin hapiste olduğu bir ülkeye biz 'Yabancı sermaye gelsin. Yatırım yapsın' beklentisine girerseniz hayal kurarsınız. Üçüncü madde merkez bankasının bağımsızlığı. Bugün merkez bankalarıyla ilgilenen bütün çevreler Türkiye'deki merkez bankasının bağımsız olmadığına inanıyor. Merkez bankası oturup bağımsız karar alamıyor. Eğer merkez bankası uluslararası arenada bağımsız kurul olarak tanıtıp güvencesini verdiğin andan itibaren farklı bir profil ortaya çıkar. Dördüncü madde akılcı bir sıcak para yönetimine geçilmesi gerekiyor. Eğer sıcak para ülkeye spekülatif amaçlarla geliyorsa, vurgun yapıp yurt dışına çıkıyorsa bu Türkiye'deki kaynakların dışarıya aktarılmasıdır. O nedenle akılcı bir yönetim gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

11.08.2018 - 15.09 Haber Kodu : 180811125

11.08.2018 - 13.55 Haber Kodu : 180811104

11.08.2018 - 14.04 Haber Kodu : 180811110

11.08.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180811113

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2- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU KAMERADA

*Ailenin kayıp başvurusu yakalattı

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan M.M.D. isimli bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'ya katılabileceği bilgisini aldı.TEM polisi bunun üzerine başlatılan çalışmalarda M.M.D.'nin örgütün kırsal yapılanmasına katılmak için hazırlık yaptığını belirledi. 7 Ağustos Salı günü M.M.D düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çalışmalarını genişleten polis şüphelinin irtibarlı olduğu bazı isimleri de belirledi. PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemleri organize ettiği, KCK/TM terör örgütü adına sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü olarak faaliyet yürüttüğü öğrenilen A.E ile birlikte 7 kişi daha gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polisleri evlere girerek arama yapıyor. Aramalarda silah ve örgütsel dökümanlar bulunurken gözaltına alınanlar kelepçeleniyor. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Operasyon anı

-Özel harekat polisleri

-Evlere girmesi

-Arama yapması

-Ele geçirilenler

-Detaylar

11.08.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180811056

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3- HIRSIZLIK OPERASYONUNDA OTOMATİK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul'da 3 hırsızı yakalamak için yapılan operasyonda CZ 25 marka otomatik tabanca ele geçirildi. Silahın terör saldırısı ya da başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

Bakırköy'de Suriyeli Muhammed S'nin evine giren hırsızlar, laptop, 2 cep telefonu, 500 TL ve otoparktaki araç anahtarını alarak kaçtı. Muhammed S'nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Dairenin bulunduğu binadaki kamera kayıtları incelemeye alındı. Yüzlerini kapatan 3 kişinin görüntüsüne ulaşan polis, bir kişinin kimliğini tespit etti. İhsan Ç'yi yakalayan ekipler hırsızlardan 2'sinin çaldıkları araca film camı taktırmak için Esenyurt'ta bir oto tamircisine gittiğini belirledi. Ekipler baskın yaparak Süleyman C. ve Kerem Ö'yü gözaltına aldı. Sahte plaka takıldığı anlaşılan araca el konuldu. Süleyman C'nin üzerinden başka bir araca ait anahtar çıktı.

UZUN NAMLULU OTOMATİK SİLAH BULUNDU

Araçta yapılan aramada, bagajda CZ 25 marka otomatik tabanca çıkarken, aracın iç bölümünde 2 tabanca, 60 mermi, 29 paket halinde 80 gram esrar ve 14 gram kokain ele geçti. Ele geçen silahın yasadışı DHKP-C örgütünün eylemlerde kullandığı silah tipi olduğu belirlendi. Silahın terör saldırısı ya da başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildiği bildirildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde apartman kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar dairelerin kapılarını yokluyor. Kilitli olmayan daireye giren hırsızlar çıkışta otopartaki aracı da çalıyor.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilen silah

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

11.08.2018 - 14.37 Haber Kodu : 180811115_

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(ÖZEL)

4- TÜNELDE 'TEK TEKER' KAZASI KAMERADA

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Dolmabahçe tünelinde motosikletini tek teker üzerinde sürerek şov yapmaya çalışan kişi az kalsın canından oluyordu.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikleti tek teker üzerinde süren bir kişiyi arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu. İkili şovlarını Dolmabahçe tünelinde de sürdürmek istedi. Tünelde motosikletinin ön tekerini kaldırarak sürmeye devam eden kişi bir anda geriye doğru düştü. Motosikletin altında kalan sürücü kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı. O anlar da diğer motosikletli tarafından görüntülendi. Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, arkadaşının çektiği görüntüleri "Düşmekte gerekiyor bazen" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü dökümü

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Barbaros Bulvarı üzerinde motosikleti tek teker üzerinde süren kişi

-Yandaki motosikletin onu cep telefonu ile görüntülemesi

-Aynı kişinin Dolmabahçe tünelinde motosikleti tek teker sürmesi

-Motosikletin takla atması

-Genel ve detay görüntüler

11.08.2018 - 12.07 Haber Kodu : 180811057

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(ek fotoğraflar)

5- BATAN TEKNEDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Haber -Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA

Beylidüzü Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Cemal Keskin(65)'in cansız bedenine ulaşıldı.

Dün meydana gelen olayda 6 kişinin içinde bulunduğu tekne 150 metre açıkta batmıştı. 5 kişi kurtarılırken Cemal Keskin denizde kaybolmuştu. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ve Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama, Kurtarma(DEGAK) timleri katıldı. Ekipler Keskin'in cesedini, teknenin battığı yerin yaklaşık 100 metre uzağında denizin dibinde buldu.

Kıyıya çıkarılan Keskin'in cenazesi, ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cemal Keskin'in oğlu ise babasının cesedinin bulunduğu haberiyle büyük bir acı yaşadı.

MEMLEKETİ SAMSUN'UN TERME İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Cenaze, daha sonra Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Samsun'a gönderilecek. Cemal Keskin'in cenazesinin memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan batan tekne, olayın yaşandığı yerde yarı batık bir şekilde bir dubaya bağlı olarak duruyor.

Görüntü Dökümü:

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EK

-Cemal Keskin'in fotoğrafları

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

Cenazenin bulunduğu ambulans

-Ambulansın önünde bekleyen acılı oğlu

-Ambulansın hareket etmesi

-DEGAK timleri

-Polis

-Batık tekneden görüntüler

-Sahilden görüntüler

-Genel ve detaylar

11.08.2018 - 11.23 Haber Kodu : 180811044

11.08.2018 - 15.43 Haber Kodu : 180811131