Dha İstanbul Bülteni - 3

1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YANAN ARACA KEPÇELİ MÜDAHALE

*Yanan araca kepçe ile getirilen toprak döküldü.

Haber-Kamera: Enver ALAS- Zeki GÜNAL - İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araçta yangın çıktı. Köprü üzerinde Ankara istikametinde hareket halindeki bir hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı durdurarak indi. Yangını gören çevredeki sürücüler olayı hemen itfaiyeye haber verdi. Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hemen trafiği kesti. İtfaiye gelene kadar bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu çıkışındaki devam eden inşaattaki kepçe ile getirilen toprak aracın üzerine döküldü. Daha sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, aracın kaldırılmasının ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan araç

-Kepçe ile toprak dökülmesi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Durdurulan trafik

-Sürücülerin yangını izlemesi

-Trafik polisleri

-Genel ve detaylar

14.07.2018 - 14.42 Haber Kodu : 180714088_

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2- ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA BULUNAN GİZLİ KAMERA ODASI

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yer aldığı belirtilen gizli kamera odasının fotoğrafı basınla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Gizli kamera odasının fotoğrafı

14.07.2018 - 16.16 Haber Kodu : 180714114

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(ÖZEL)

3- ADNAN OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Cem DAĞISTANLI İSTANBUL DHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne saat 14.45'te getirilen Adnan Oktar içeri alındı. Sağlık kontrolünün ardındar Oktar'ın hastaneden çıkarıldı. Bu sırada yanında bir kız çocuğu bulunan kadın, Oktar'a tepki gösterdi. Kadının görüntü almasını hastanenin özel güvenlik görevlileri engelledi. Adnan Oktar, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Adnan Oktar'ın hastaneden çıkışı

-Kadının tepki göstermesi

14.07.2018 - 15,27 Haber Kodu : 180714078_I

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4-- ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA POLİSİN BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Haber Kamera Ramazan Eğri İstanbul DHA

Üsküdar'da bulunan Adnan Oktar'a ait villada polisin bekleyişi devam ediyor. Üsküdar Kuleli Mahallesi'nde Adnan Oktar'a ait villa yapılan operasyonun ardından mühürlenmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri mühürlenen villaya tekrar gelerek çalışma yaptı.Villa çalışmanın ardından tekrar mühürlendi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler operasyon düzenlenen villada beklemeye devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Tekrar mühürlenen demir kapı

-Villanın bahçesi

-Genel ve Detay

14.07.2018 - 15.26 Haber Kodu : 180714077

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5- VALİ ŞAHİN: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YARIN 14: 00'TEN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK (1)

Haber: Cansel KİRAZ, İSTANBUL

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleşecek etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜM PROGRAMLARI BURADA BİRLEŞTİRMİŞ OLDUK"

"Yarın biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada şehitlerimizi, 15 Temmuz'u anacağız. Yarın 11.00'de Edirnekapı'da şehitliği ziyaretle başlayacağız" diyen Şahin, "Daha sonra Şehzadebaşı'nda tüm şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif ve dualarla birlikte saat 12.00'den, namazdan sonra Büyükşehir belediyemizin önünde İBB Başkanlığımızın yaptırdığı anıtın açılışını gerçekleştireceğiz. Onun öncesinde de bu akşam tüm ilçelerimizde de bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin davetli olduğu yemek organizasyonumuz var ve orada bir araya geleceğiz. Yine ilçelimiz, ilçe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız, diğer kurumlarımız kendi programlarını devam ettirecekler. Biz yarın akşam sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada yapacağımız program nedeniyle akşamki programa mahsus olmak üzere tüm programları burada birleştirmiş olduk. İlçelerde daha önce o meydanlarda, demokrasi nöbeti tutulan alanlarda yapılan programlar buradaki programlarla birleştirilmiş olacak" şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Yarın nasip olursa hazırlıkların tamamlanabilmesi ve burada daha sağlıklı bir ortam oluşturulabilmesi için saat 14.00'ten itibaren Şehitler Köprümüz trafiğe kapatılacak. Hem araç geçişine hem de metrobüs geçişine saat 14.00'ten itibaren tamamen kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları ve buna göre kendi programlarını önemli bir husustur. Hangi yolların açık olduğu, hangi güzergahların kapalı olduğu hususunda Emniyet Müdürlüğü'müzce sizlerle bilgi paylaşıldı" dedi.

Programda güvenlik tedbirleri kapsamında 21 bin 780 polis görev alacak.

Görüntü dökümü

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-Vali Şahin'in konuşması

-Genel ve detaylar

14.07.2018 - 16.09 Haber Kodu : 180714109_

14.07.2018 - 16.10 Haber Kodu : 180714110

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6- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ANMA HAZIRLIKLARI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU - Can EROK/ İSTANBUL, DHA

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam başlayan çalışmalar devam ediyor.

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HAZIRLIKLARI DENETLEYECEK

15 Temmuz Şehitler Makamı önünde yapılacak anma programı için 12 dev LED ekran, 7 kademe ses kulesinden oluşan sahne kuruluyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre de yarın İETT otobüsleri Zincirlikuyu'ya D-100 güzergahından ring sefer yapacak. 15 Temmuz Şehitler Makamı, köprü güzergahı ve katılım yollarında da gerekli tedbirleri aldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bugün 15 Temmuz Şehitler Makamı'na gelerek tören için yapılan hazırlıkları yerinde inceleyecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE SAYGI İÇİN 850 KİLEMOTRE PEDAL ÇEVİRDİLER

Öte yandan 15 Temmuz Şehitleri Makamı bugünden ziyaretçi akınına uğruyor. İstanbul'un içinden ve dışından gelen gruplar, anıtı geziyor ve dua ediyor. Ziyaretçilerden en ilginci ise Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirerek gelen Makedon bisiklet sporcu grubu oldu. 15 Temmuz şehitlerine saygı için yaklaşık 850 kilometrelik bir mesafeye pedal çevirerek gelen üç sporcunun İstanbul'daki ilk durakları 15 Temmuz Şehitler Makamı oldu.

"15 TEMMUZ'U UNUTTURMAMAK İÇİN BİSİKLETLE GELDİK"

Sporculardan Levent Rıfat, 15 Temmuz şehitlerine saygı için iki arkadaşıyla birlikte Üsküp'ten bisikletle geldiklerini belirterek, "6 gün süren bir yolculuğun ardından 850 kilometre bisiklet sürdük. Bu yolculuğumuzun amacı 15 Temmuz'u unutturmamak ve gelecek jenerasyonlara aktarmak adına böyle bir şey yaptık. Biz bisiklet sporcusuyuz ve bunu da bisikletle gerçekleştirdik" diye konuştu.

Üç bisikletliyi İstanbul'da misafir eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise "850 kilometre pedal çevirerek İstanbul'a geldiler. Bugün şehitlerin makamına geldiler. Biz de kendilerine eşlik ediyoruz" diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişimi üzerine de de konuşan Aydın, "Milletimizin şanlı direnişiyle, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Allahımızın yardımıyla bu darbe teşebbüsü püskürtülmüştür. Bundan sonra bu hain emellere karşı milletimizin uyanık, müteyakkız olması adına hazırlıklı olmamız gerekiyor. İşte törenler, çeşitli sanatsal etkinlikler buna matuftur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan görüntüler

-Yapılan çevre düzenlemesi

-Sahnenin kurulumu çalışmaları

-Ses sistemi ve LED ekranların kurulumu

-Çalışanlardan görüntüler

-Kamyonlarla getirilen polis bariyerleri

-Anıtı ziyaret edenler

-Makedonya'dan pedal çevirerek gelen 3 bisikletli

-Levent Rıfat ile röp

-Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın ile röp

-Şehitlik anıtından görüntüler

-Genel ve detaylar

14.07.2018 - 13.41 Haber Kodu : 180714068

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7- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN "15 TEMMUZ" KISA FİLMİ

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz'da gazi olan yakın koruması Mehmet Onay tarafından senaryosu yazılan, 3 polis memuru tarafından çekilerek kurgulanan 'Kaderin Üstündeki Kader' adlı kısa film yayınlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 'Kaderin Üstündeki Kader' isimli kısa film hazırladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla hazırlanan kısa filmin senaryosunu 15 Temmuz'da gazi olan Çalışkan'ın yakın koruması Mehmet Onay yazdı. Polis memurları Mustafa Çamlıbel, Mücahit Erdoğan, Cengizhan Aktürk tarafından çekilerek kurgulanan kısa film, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilere karşı canı pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilere ithaf edildi. Filmde küçük bir kız çocuğunun şehitlikte babasının mezarı başında annesine 'Anne 15 Temmuz'da ne oldu? Babam neden burada yatıyor?' diye sorması üzerine annesi 'Kızım 15 Temmuz, İslam'ın son kalesi olan ülkemizin dönüm noktasıdır. Peki 15 Temmuz'da ne mi oldu?' cevabını veriyor. Ardından kısa film 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların yer aldığı görüntülerle devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı kısa film

14.07.2018 - 14.18 Haber Kodu : 180714073_

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8- İSTANBUL YOLLARINDA TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

İstanbul yollarındaki tehlikeli yolculuklar kameralara yansıdı.

İlk görüntüler TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinden. Ankara yönüne ilerleyen çöp toplama arabası yüklü kamyonetin üstündeki 2 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Aşırı yüklü olduğu görülen kamyonetin kasasındaki 2 kişi düşme riskine rağmen bu şekilde yollarına devam etti. Diğer görüntü ise D-100 Karayolu Kartal mevkiinden. Bir çocuğun kullandığı sepetli motosikletteki dört kişinin tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Motosikletin arkasında bir kadın ve sepette bulunan iki çocukla yolculuk eden küçük sürücü faciaya davetiye çıkarttı. D-100 karayolu ve yan yolları kullanan çocuk sürücü zaman zaman trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Motosiklet, Kartal'ın ara sokaklarında izini kaybettirdi.

Görüntü Dökümü:

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TEM'deki tehlikeli yolculuk

D-100'deki tehlikeli yolculuk

Detaylar

14.07.2018 - 12.32 Haber Kodu : 180714053_