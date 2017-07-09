Dha İstanbul Bülteni - 2
1- BAŞBAKAN YILDIRIM, ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İNŞAATINI İNCELEDİBaşbakan Binali Yıldırım, üçüncü havalimanı inşaatının yanı sıra Gebze - Halkalı arasında işleyecek hızlı tren ve banliyö hattı, Çamlıca'daki TV Anten Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Çamlıca Camii inşaat sahalarını havadan inceledi.
1- BAŞBAKAN YILDIRIM, ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İNŞAATINI İNCELEDİ
Başbakan Binali Yıldırım, üçüncü havalimanı inşaatının yanı sıra Gebze - Halkalı arasında işleyecek hızlı tren ve banliyö hattı, Çamlıca'daki TV Anten Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Çamlıca Camii inşaat sahalarını havadan inceledi.
İnceleme gezisi yaklaşık 1 saat sürdü.
Başbakan Binali Yıldırım,
"Vatandaşlarımızın şehir merkezinden havalimanına ulaşabilmesi için metro bağlantısı yapılıyor. Ayrıca devlet ve otoyolları ile bağlantısını sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak"
"Hayatında hiçbir iş yapmamış, hiçbir risk almamış, konuşmaktan başka bir meziyeti olmayanların isteriz ki; yaptığımız yollarda yürümekle kalmasınlar, aynı zamanda yaptığımız o güzel eserleri görmek için oralara da yürüsünler. O zaman Türkiye'nin nereden nereye geldiğini daha iyi görürler"
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceledi. Yıldırım, "Hayatında hiçbir iş yapmamış, hiçbir risk almamış, konuşmaktan başka bir meziyeti olmayanların isteriz ki; yaptığımız yollarda yürümekle kalmasınlar, aynı zamanda yaptığımız o güzel eserleri görmek için oralara da yürüsünler. O zaman Türkiye'nin nereden nereye geldiğini daha iyi görürler" dedi.
DEV PROJELERİ HAVADAN İNCELEDİ
Başbakan Binali Yıldırım, "OBA" helikopteri ile yapımı devam eden dev projeleri havadan inceledi. Başbakan Yıldırım'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti. İlk olarak 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı inşaat sahasını inceleyen Başbakan Yıldırım, havalimanı silutenin ortaya çıktığını söyledi. İlk bölümün önümüzdeki yıl tamamlanacağını açıklayan Başbakan Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanı inşaatını havadan izleme, inceleme imkanı bulduk. Aşağı yukarı havaalanının silueti ortaya çıkmış durumda" diye konuştu.
"YÜZDE 55'İ TAMAMLANDI"
Havalimanına ulaşımın kolaylıkla sağlanacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın şehir merkezinden havalimanına ulaşabilmesi için metro bağlantısı yapılıyor. Ayrıca devlet ve otoyolları ile bağlantısını sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak" şeklinde konuştu.
"İLK ETAPTA 90 MİLYON YOLCU…"
Dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan üçüncü havalimanının ilk etapta 90 milyon yolcuya hizmet vereceğinin altını çizen Başbakan Yıldırım, "İlk faz bile dünyadaki en büyük havalimanının ölçeği kadar, hatta daha üzerinde. Dolayısıyla bu havalimanımızın devreye girmesiyle ülkemiz; Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'nın havacılıkta buluşma noktası haline geliyor ve havacılığın merkezi oluyor. Tabii ki bu; bölge ekonomisine, küresel ekonomiye bambaşka bir boyut kazandıracak" dedi. Havadan inceleme esnasında karşılaştığı manzarayı anlatan Başbakan Yıldırım, "Hummalı bir çalışma var. Adeta yeni bir şehir kuruluyor. Şu anda fiilen 30 bine yakın çalışan, 8 binden fazla da iş makinesi var. Burası, ilk etabı bittiğinde 100 bin kişinin doğrudan çalıştığı bir şehir olacak. Nüfuslarıyla birlikte yarım milyonu aşan bir sayıdan bahsediyoruz. En büyük problemimiz ne? İş. Böylece iş-aş imkanını da temin etmiş olacağız vatandaşlarımıza" ifadelerini kullandı. Proje sahasının daha önce terk edilmiş maden ocakları ve balçıktan ibaret olduğunu belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Yıllar önce İstanbul'un kömürü buradan dağıtılırdı. Tabii o kömür ocaklarından dolayı arazi çok örselenmişti. Yani her taraf çukur, sular birikmiş, kaybedilmiş bir bölgeydi. Biz ne yaptık? Bir çukur verdik, 'Bu çukur üzerine dünyanın en büyük havalimanını yapın' dedik. Şimdi havalimanı yapılıyor, üstüne de 25 yıl için 26,5 milyar avro para alacağız. 25 yıl sonra dünyanın en büyük havalimanı da bonus. Böyle bir ticaret dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne yapıyorsunuz? 10 milyar avrodan yüksek bir yatırım yapıyorsunuz. Cebinizden para harcamıyorsunuz. Bir de her yıl için 25 sene işletme süresince 1 milyar 50 milyon avro kira alıyorsunuz. 25 senenin sonunda ise ceketlerini alıp gidiyorlar. Dünyanın en büyük havalimanı devlete kalıyor. İşte bütün işler böyle yapılıyor."
"YAPTIĞIMIZ O GÜZEL ESERLERİ GÖRMEK İÇİN ORALARDA YÜRÜSÜNLER"
"Yap-İşlet-Devret" modeliyle devletin cebinden bir kuruş para çıkmadan Türkiye'ye dev projeler kazandırdıklarını belirten Başbakan Yıldırım, "Hayatında hiçbir iş yapmamış, hiçbir risk almamış, konuşmaktan başka bir meziyeti olmayanların isteriz ki; yaptığımız yollarda yürümekle kalmasınlar, aynı zamanda yaptığımız o güzel eserleri görmek için oralara da yürüsünler. O zaman Türkiye'nin nereden nereye geldiğini daha iyi görürler" dedi.
İNCELEME YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRDÜ
Başbakan Binali Yıldırım, üçüncü havalimanı inşaatının yanı sıra Gebze - Halkalı arasında işleyecek hızlı tren ve banliyö hattı, Çamlıca'daki TV Anten Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Çamlıca Camii inşaat sahalarını havadan inceledi. İnceleme gezisi yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Yıldırım'ın konuşması
-Başbakan Yıldırım'ın helikopter ile alanı incelemesi
-Genel ve detaylar
09.07.2017 - 09.52 Haber Kodu : 170709022
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2- BEŞİKTAŞ'TA RESTAURANT BACASINDA BAŞLAYAN YANGIN BİNAYI SARDI
Tutuşan ahşap bölümler kısa sürede söndürüldü
Mustafa ÖZDABAK - Ersan SAN / İSTANBUL, DHA
Beşiktaş -Arnavutköy sahilinde restaurant olarak işletilen, dört katlı kagir binanın mutfak bacasından çıkan yangın kısa sürede, ahşap dış cepheyi tutuşturdu. Binanın dördüncü katının alev alev yandığını gören çevredekiler, kısa süreli korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek-Arnavuktöy Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, itfaiye yangına merdiven aracından müdahale etti. Tutuşan ahşap bölümler kısa sürede söndürüldü. İftaiye bir süre soğutma çalışması yaptı.
Çevrede yaşayanlardan bir görgü tanığı,"Yangın bacadan çıktı. Baca yağ kokuyor. Bacanın bakımını zamanında iyi yapmıyorlar. Alev alıyor. Yangın çıkıyor. Buralar ahşap bina. İyi korunmaları lazım. Bacanın tahtalara çok yakın olmaması lazım. Gördüğünüz gibi bacayla tahtalar yapışık. Her an için yangın çıkabilirö dedi. Restaurant çalışanlarından Alihan Uygun ise "Binanın dışı ahşap, içi beton olduğu için yangın büyümedi. Bacadan tutuşmuş. Restaurant olarak işletiliyor Giriş katlarda zarar yok. Üst kata henüz girmedik" şeklinde konuştu.
Görüntü dökümü:
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Yangından görüntü
Binadan görüntü
İtfaiye ekibinin müdahalesi
Genel ve detaylar
09.07.2017 - 11.16 Haber Kodu : 170709040
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3 - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) MALTEPE MİTİNG ALANI HAZIR
Ali AKSOYER/İSTANBUL, DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve bir mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkı'nda hazırlıklar tamamlandı. 1 milyondan fazla katılımın olması beklenen mitingi alanında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı platformun yapımı biterken, alanın çevresine dev led ekranlar yerleştirildi. Alanın çevresi Türk bayrakları ve "ADALET" yazan flama ve dövizlerle çevrildi. Öte yandan alan içinde yapımına dün başlanan uzun tutukluk süreçleri, sağlık sorunları olup da cezaevlerinden tahliye edilmeyenlerle ilgili dev dilekçe "İlgili makama" şeklinde yazıldı. Dilekçenin yanında ise adaleti simgeleyen Themis Heykeli"nin resmi yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00'de başlaması planlanıyor. Alanda yapılan bomba aramasının ardından izleyiciler aramadan geçirilerek içeri alınmaya başlanacak.
Görüntü dökümü.
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Miting alanının havadan görüntüsü
Genel ve detaylar
09.07.2017 - 10.56 Haber Kodu : 170709036
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4 - KILIÇDAROĞLU'NA EŞLİK EDENLER MİTİNG ALANINA YÜRÜMEYE BAŞLADI
Dragos'taki kamp alanında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka kimse kalmadı. Kılıçdaroğlu tek kişilik yürüyüşüne bu noktadan saat 16.00 da başlayacak
Haber: Özgür ALTUNCU - Hayati KILIÇ / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbulDHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşün son 3 km'si için Dragos'taki kamp alanında dinlenmeye çekildi. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden ve çoğunluğu İstanbul dışından gelen gruplar da aynı bölgede kurulan çadırlarda geceyi geçirdi. Sabah erken kalkan katılımcılar kahvaltılarını yaptıktan sonra Maltehe Miting Alanına doğru yürüyüşe geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına tek başına yürüyeceğinin açıklanmasının ardından Dragos'teki kamp alanında güvenlik görevlileri ve gazeteciler dışında kimse kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun saat 16: 00 sularında miting alanına tek başına yürümesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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Kamp alanındaki kalabalığın yürüşünden genel ve detay görüntüler
09.07.2017 - 12.03 Haber Kodu : 170709053
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5- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) VATANDAŞLAR MİTİNG ALANINA GİRMEYE BAŞLADI
Ali AKSOYER/İSTANBUL,
Maltepe'de bulunan miting alanına vatandaşlar alınmaya başlandı. Bomba aramasının ardından tamamen güvenli hale getirilen miting alanına vatandaşlar arama noktalarından geçirilerek sokuluyor. Miting alanı hızla doluyor.Polis ekipleri vatandaşları oluşturulan kapılardan üzerleri aranarak içeri alıyor. Miting alanı hızla dolmaya devam ederken alanda Türk bayrakları ve "Adalet" yazılı pankartlardan başka bir slogan bulunmuyor.
Görüntü dökümü: (havadan görüntüler)
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Havadan miting alanı
Alana giren vatandaşlardan görüntü
Genel ve detaylar
09.07.2017 - 13.57 Haber Kodu : 170709074
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6 - İŞTE, O DİLEKÇEDEKİ İFADELER
Ali AKSOYER / İSTANBUL,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting yapacağı Maltepe'deki alana getirilen "İlgili makama" başlıklı dev dilekçede şu ifadeler yer alıyor: "Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin yaygın ve muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı. Yargının bağımısızlığına, siyasi erklerin iyi niyetlerine, adaletin tecelli ve tesis edeceğine inanmak için OHAL'in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesini ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyişleştirilmesini toplum vicdanı adına talep ediyoruz." Dilekçenin altında Türkiye haritası ve "TürkiyeyiZ" yazısı yer alıyor.
Görüntü dökümü.
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Dilekçeden görüntü
Miting alanının havadan görüntüsü
Genel ve detaylar
09.07.2017 - 10.56 Haber Kodu : 170709036
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7- VATANDAŞLAR AĞAÇ GÖLGESİNDE MİTİNG SAATİNİ BEKLİYOR
Ezgi ÇAPA/Özden ATİK/İSTANBUL,
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün mitingle son bulacağı Maltepe Parkı'na girişler başladı. Yoğun güvenlik önlemi alınan miting alanına vatandaşlar x-ray cihazlarda aranarak girmeye başladı.
POLİS KÖPEKLERİ ALANI TARADI
Çok sayıda güvenlik görevlisinin görev yaptığı mitingte, TOMA ve akrep gibi zırhlı araçlar da hazır bulunuyor. Polis helikopteri sürekli olarak alanın üzerinde tur atarken, miting alanına girişler başlamadan önce polis köpekleri de bomba araması yaptı. Bu arada miting alanında çok sayıda ambulans yer alırken, engelli vatandaşlar için tekerli sandalyeler bulunuyor.
VATANDAŞLAR AĞAÇ GÖLGELERİNDE MİTİNG SAATİNİ BEKLİYOR
Saat 18: 00'de başlayacak miting öncesinde sahil yolu trafiğe kapatılırken, miting alanı polis bariyerleri ile çevrildi. Ellerinde 'adalet' yazılı pankartlarla ve 'adalet yazılı tişörtleriyle bekleyen vatandaşlar, refüj ve miting alanı yakınlarında bulunan ağaç gölgelerinde miting saatinin gelmesini bekliyor.
Görüntü Dökümü :
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Vatandaşların alana doğru yürümesi
X-ray cihazından geçmeleri
Güvenlik önlemlerinden görüntü
Bayrak satıcıları ve seyyar satıcılardan görüntüler
Ağaç altında bekleyen vatandaşlardan görüntü
Miting alanının görüntüsü
Köpekli polisten görüntü
Ambulanslardan ve tekerlekli sandalyelerden görüntü
Polis helikopterinin görüntüsü
Genel ve detay görüntüler
09.07.2017 - 13.56 Haber Kodu : 170709073
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8 - ADALET YÜRÜYÜŞÇÜLERİNİN SON KAMP SABAHI BÖYLE GEÇTİ
Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Adalet Yürüyüşçüleri Kartal'da kurulan kamp alanında son kez sabahladı. Katılımcıların bazıları çadırda, bazıları dışarda, bazıları ise yol kenarında uyudu. Polis, kamp alanına seyyar MOBESE'de kurdu ve kamp alanının güvenliğini sağladı.
Görüntü Dökümü:
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-Kamp alanına kurulan çadırlar
-Dışarda uyuyanlar
-Yol kenarında uyuyanlar
-Şarj kuyruğunda bekleyen
-Tuvalet kuyruğunda bekleyen
-Seyyar Mobese
-Genel ve detaylar
09.07.2017 - 11.40 Haber Kodu : 170709048