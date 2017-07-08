Dha İstanbul Bülteni - 2
1- BAŞBAKAN YILDIRIM: YOLLARDA ADALET ARAMAK OLABİLİR.
1- BAŞBAKAN YILDIRIM: YOLLARDA ADALET ARAMAK OLABİLİR. AMA ÖNCE ADİL OLACAĞIZ
Başbakan Binali Yıldırım,
"Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız. Milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri meclistir, yollar değil. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan salmanın anlamı yok"
Enver ALAS - Bahar DEMİREL - İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım, "Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir, yollar değildir" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım Pendik'te, Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Emekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilme törenine katıldı.
Pendik'teki Selah Tersanesi'nde gerçekleştirilen törende Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da yer aldı.
Törende konuşan Başbakan Yıldırım, "Denize indirdiğimiz gemiler, dev ulaştırma projeleri, yerli savunma sanayiimizle dünyaya ve bölgeye ülkemizin gücünü bir kez daha göstermiş oluyoruz. Allah'a şükür ki bugün karamsarlık yok. Bugün ümit var, heyecan var, gelecek sevinci var, özgüvenimiz var. Yarım asır önce Türkiye gemi yapar mı, yapmaz mı; tartışması sürerken, bugün her kabiliyette gemi yapabiliyoruz. Yapmakla da kalmıyoruz. Dostlarımızın ve diğer ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir noktaya geldik. Savunma sanayiinde, son 15 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettik. Yüzde 24'lerden yerlilik payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Hedef, daha büyük. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirmeye kapasitemiz de var, kabiliyetimiz de var, imkanımız da var. En büyük dayanağımız, milletimizdir. Milletimizin inancı ve güvenidir" diye konuştu.
"MİLLET İÇİN VARIZ"
Millet için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "İş dünyasında görülen dinamizm, umutlarımızı daha da yeşertiyor. Hizmet aşkımızı daha da artırıyor. Sürekli söylüyorum. Biz millet için varız. Millet için ülkemiz için bütün kurumlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün denize indirdiğimiz geminin adı, Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi. Şehidimizin annesi ve yakınları bugün aramızdalar. Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi, sualtı taarruz subayı olarak görev yaparken, şehit düşmüş. Denizlerde uzun yıllar sonra naaşı bulunarak, şehitliğe defnedilmiş. Şehidimizin adı indireceğimiz bu gemide ebediyen yaşayacak. Ülkemizin bugünlere gelmesini sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunması için canını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyoruz" dedi.
"GÜNDEMİMİZDE, İLK SIRADA ÇÖZÜM VAR"
Denize indirilen Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin özelliklerini anlatan Başbakan Yıldırım, "Bizim her zaman gündemimizde, ilk sırada çözüm var. Sorunlara çözüm var. Sorunları, torunlara havale etmedik. Çöze çöze bugünlere geldik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek, bugünlere geldik. Bu yola çalışmak ve üretmek isteyen herkesle kendi heyecan ve enerjimizi paylaşacağımızın sözünü vererek, çıktık. Her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da gemi inşa sanayiinde de ve çalışanlara da tam destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. 2003'te, göreve geldiğimizde Türk gemileri kara listedeydi. Kara liste demek; gemi, Türk limanından başka bir limana giderse otomatik tutuluyor demektir. O günler geride kaldı. Gemilerimiz beyaz listede ve dünyanın deniz ticaret filosunun yüzde 90'ını oluşturan 30 ülke arasında Türkiye, 14'üncü sıraya yükseldi" diye konuştu.
"TERÖR, İHANET ODAKLARININ BİLDİĞİ TEK DİL"
Türkiye'nin geleceği adına önemli bir dönemde olunduğunun altını çizen Başbakan Yıldırım, "Hedeflerimiz, yapacaklarımız, yaptıklarımızdan daha çok. 15 yıldır kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Ne zaman Türkiye büyümeye, ileriye doğru gitmeye başlasa bundan birileri rahatsız oluyor. Türkiye'de huzuru bozmak, istikrarı sekteye uğratmak için maalesef karanlık planlar hemen devreye giriyor. Terör, bu ihanet odaklarının bildiği tek dil. Terörle bu milleti dize getireceklerini zannedenler hep yanıldı, yanılmaya da devam edecek. Daha dün PKK'lı teröristler, Siirt'in Baykan İlçesi'nde Kaymakamımız Mehmet Kocabey'e haince bir saldırı girişiminde bulundular. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü kaymakamımız, o bölgede vatandaşlarımıza hizmet götürmek için terörün sömürüsünü ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu karanlık odaklar, haklarını savunduklarını iddia ettikleri vatandaşlarımıza hizmet gitmesini maalesef istemiyor" diye konuştu.
"ADALETİN YERİ MECLİS'TİR, YOLLAR DEĞİL"
CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne eleştiren Başbakan Yıldırım, "Türkiye, bir yandan yatırım üzerine yatırım yaparken, diğer yandan da ihanet odaklarıyla amansız bir mücadele içinde. Allah'ın izniyle bu mücadele zaferle taçlanacak. Bu topraklardan bu terör illetini tamamen yok edeceğiz. Gönlümüz arzu ediyor ki diğer siyasi partiler, bu mücadelede bizlerle beraber olsun. Bu milletin gördüğü belki de en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' demek, bu milletin hissiyatıyla adeta alay etmektir. Milletimizin meydan meydan verdiği o destansı özgürlük mücadelesine halel getirmenin, leke sürmenin hiç kimsenin hakkı ve haddi olmamalıdır. Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir, yollar değildir. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan çalmanın alemi yok" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
-Detaylar
08.07.2017 - 13.17 Haber Kodu : 170708070
08.07.2017 - 13.18 Haber Kodu : 170708071_
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2- KILIÇDAROĞLU : DRAGOS'TAN MİTİNG ALANINA YALNIZ YÜREYECEĞİM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
"Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. Ben de gidip genel başkan ile yürüyeceğim diyen vatandaşlarıma uyarı yapacağım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Eğer ilgi gösterirseniz miting alanına gelin"
"Miting alanında bayrak dışında, adalet pankartı dışında ve Atatürk posteri dışında hiçbirşey istemiyoruz"
"Hiç kimsenin başka bir pankart getirmesini, başka bir bayrak açmasını doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz"
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününe başlarken açıklama yaptı. Saat 09.00'da kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Bugün 24'üncü günümüz. Rahat yürüdük en azından kendi açımdan söylüyorum. ve 24'üncü güne başlayan noktaya geldik. Bu süre içinde 4 mevsimi yaşadık aslında ve Türkiye'nin ne kadar güzel olduğunun farkına bir kez daha vardık" dedi.
"DEMOKRASİNİN GÜZELLİĞİNİ BİRLİKTE YAŞAMALIYIZ"
Kılıçdaroğlu, "Yolda çok sayıda ilgi gösteren vatandaşım vardı. Onlara teşekkür ediyorum. Bizi protesto eden vatandaşlarım vardı. Onlara da teşekkür ediyorum. Demokrasinin güzelliğini birlikte yaşamalıyız. Yan yana olan, biri protesto ederken biri alkışlayan vatandaşımız arkadaş aslında. Siyasetin de bu kültüre ulaşması beni rahat kılar" diye konuştu.
"Güvenlik görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir siyasal iktidarın değil de halkın polisi halkın jandarması olunca halkla aralarında hiçbir sorun yok. Biz barışçıl bir yürüyüş yaptık onlar bizim güvenliğimizi sağladılar" şeklinde konuştu.
"BUNU YAPANLARI DA PROVOKATÖR OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"
Maltepe Miting alanında yarın düzenlenecek miting hakkında da bilgi veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. Ben de gidip genel başkan ile yürüyeceğim diyen vatandaşlarıma uyarı yapacağım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Eğer ilgi gösterirseniz miting alanına gelin. Ben yürüyüşle miting alınana geleceğim" dedi.
"Miting alanında bayrak dışında, adalet pankartı dışında ve Atatürk posteri dışında hiçbirşey istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Altı oklu bayrak da istemiyoruz. Hep birlikte adalet istiyoruz. Hiç kimsenin başka bir pankart getirmesini, başka bir bayrak açmasını doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
-Detaylar
08.07.2017 - 09.13 Haber Kodu : 170708021_
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3- KILIÇDAROĞLU 24'ÜNCÜ GÜNDE 427 KM'Yİ GERİDE BIRAKTI
Haber: Özgür ALTUNCU - Ümit TÜRK / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İdris TİFTİKCİ / İstanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü gününü Kartal Dragos'ta tamamladı. Kılıçdaroğlu 427 kilometreyi geride bıraktı. Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nnun önünde tek başına yürüyeceği yaklaşık 3 kilometrelik son bölüm kaldı. Kılıçdaroğlu yarın saat 16: 00 sıralarında Dragas'taki kamp alanından tek başına yürüyerek Maltepe Miting alanına gelecek. Son etap için Kartal Pendik sınırındaki dinlenme alanından yola çıkan Kılıçdaroğlu sahil yolu boyunca 6 kilometre daha yürüdü. Kılıçdaroğlu'na yürüyüşü boyunca sanatçılar da eşlik etti. Bugün sabah İlyas Salman'ın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu'na son bölümde de Meltem Cumbul eşlik etti. Yol boyunca toplanan kalabalığın alkışları altında yürüyen Kılıçdaroğlu'na binlerce kişi eşlik etti. Kılıçdaroğlu Kartal'a vardığında gerideki kalabalık Pendik'e kadar uzandı. Sahil hattındaki apartmanların balkonlarına çıkanlar da Kemal Kılıçdaroğlu'na Bayrak açarak destek verdi. Güzergah üzerindeki bir yüzme havuzundaki herkes yüzmeyi bırakıp yürüyüşü izledi.
Görüntü Dökümü:
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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden detay gödrüntü
Vatandaşların destek vermesi
Yüzme havuzundakilerin izlemesinden detay
Binadan el sallayanlardan, polislerden önlemlerden detaylar
08.07.2017 - 17.01 Haber Kodu : 170708135_
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4- CHP'NİN ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE 24'ÜNCÜ GÜN
Haber: Özgür ALTUNCU - Ramazan EĞRİ - Kamera: Yaşar KAÇMAZ - Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününde ilk etabı tamamladı. Tuzla'da gece konaklayan Kılıçdaroğlu güne her zaman olduğu gibi basın toplantısıyla başladı. Kılıçdaroğlu, saat 09: 00 itibariyle yürüyüşe başladı. E-5 boyunca yürüyen Kılıçdaroğlu bir kız çocuğunu bir süre kucağında taşıdı. Kılıçdaroğlu Pendik Kaynarca'dan itibaren sahil yoluna indi. Kılıçdaroğlu Pendik'ten sahile inerken arkasındaki kalabalık Tuzla'ya kadar uzandı. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanına koruma müdürünü çağırarak atılan bazı sloganlardan duyduğu rahatsızlığı iletti. Kılıçdaroğlu, "Hak, hukuk, adalet" dışında hiç bir slogan atılmamasını istedi. İlk etapta 7 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu, Pendik sahilde kurulan dinlenme alanında mola verdi.
Görüntü Dökümü:
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Kamp alanında ki kalabalığın kahvaltı yapması
Polisin girişlerdeki araması
Kapanan D-100 Karayolundan görüntü
Kılıçdaroğlu basın toplantısı detay
Yürüyüşten detaylar
Kız çocuğunu taşıması
-Polis helikopteri
-E-5 de yürüyen uzun kortej
-Kılıçtaroğlunun yürümesi
-İlyas Salman'ın konuşması
-Özel Harekat polisinin önlem alması
-Çatıdan korteji izleyenler
-Yangın merdiveninden korteji seyredenler
-Genel ve Detay
08.07.2017 - 10.56 Haber Kodu : 170708039
08.07.2017 - 10.58 Haber Kodu : 170708040_
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5- KILIÇDAROĞLU'NU KARTAL'DA CANLI "THEMİS HEYKELİ" KARŞILADI
Haber: Özgür ALTUNCU - Ümit TÜRK - Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününde Kartal'da canlı mankenler karşıladı. Mankenler 'üç maymun'u ve "Themis Heykeli"ni canlandırdı.
Günün ilk etabına Tuzla'dan başlayan Kılıçdaroğlu, Pendik sahilde ilk etabı tamamlayıp kısa bir mola verdi. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte günün ikinci etap yürüyüşüne başlayan Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 kilometre daha yürüyüp Kartal'a ulaştı. Kartal'da kırmızı- beyaz balonlar uçuruldu. Sahil yolunda toplananlar Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Kartal girişine kurulan kamp yerinde ulaşan Kılıçdaroğlu'nu, 3 maymunu ve adaleti temsil eden canlı mankenler karşıladı. Uzun molada dinlenmeye geçen Kılıçdaroğlu günün son etabında Kartal Dragos'a kadar yürüyüp günü tamamlayacak. Kılıçdaroğluna eşlik edenler de yürüyüşü bugün tamamlamış olacak. Kılıçdaroğlu yarın Maltepe'deki miting alanına tek başına yürüyecek.
Görüntü Dökümü:
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Kılıçdaroğlu çiftinin yürüyüş görüntüleri
Detaylar
Canlı mankenlerin görüntüleri
Balonların uçurulması
Detaylar
08.07.2017 - 13.27 Haber Kodu : 170708075_
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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
6 - MALTEPE MİTİNGE HAZIRLANIYOR
Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve bir mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkında hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 1 milyondan fazla katılımın olması beklenen mitingi alalında ses sistemi ve canlı yayın hazırlıkları sürerken, dünyanın en büyük dilekçesi olacağı belirtilen dev bir dilekçe hazırlanıyor. Maltepe parkında bulunan mitingi alanında yarın yapılması planlanan miting için alanan dev bir platform kuruldu. Yapılan konuşmaların geniş bir alandan duyulması için dev bir ses sistemi kuruluyor. Ayrıca alanda bir grup katılımcı tarafından dünyanın en büyük dilekçesi hazırlanıyor. Dilekçenin haksız yere hapiste yatan gazeteci ve akademisyenlerle ilgili olduğu belirtildi. Mitingin pazar akşamı saat 18.00'de başlaması planlanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Alanın havadan görüntüleri
08.07.2017 - 16.26 Haber Kodu : 170708123_
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7- SURİYELİ ASTRONOT FARİS'TEN SAĞDUYU ÇAĞRISI
Haber-Kamera: Süleyman KAYA-Çağatay KENARLI /İSTANBUL,
Suriyeli Astronot Muhammed Ahmed Faris Akil, son günlerde yaşanan şiddet olaylarına karşı Suriyeli vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.
Suriye'deki savaştan kaçtıktan sonra Türkiye'ye yerleşen Suriyeli astronot Muhammed Ahmed Faris Akil, Sakarya'da yaşanan olayda karnındaki dokuz aylık bebeği ile birlikte katledilen Suriyeli anne Emani Arrahman olayıyla ilgili sağduyu çağrısında bulundu. Suriyelilerin kurduğu Suriye Lemme Derneğinin üyeleriyle birlikte Vatan Caddesi üzerinde Bir AVM önünde topladı. Açıklama yapan ünlü Astronot Muhammed Ahmed Faris, Türk halkıyla Suriyelilerin kardeş olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın ardından Suriyeli gençler, kırmızı ışıkta bekleyen şoförlere 'Türkler ve Suriyeliler Kardeşler' yazılı etiketle birlikte su dağıttı.
Suriyeli Astronot Muhammed Ahmed Faris Akil, "Bizler elimizde kağıt üzerinde bir kalp taşıyoruz. Çünkü kendi kalplerimiz gösteremiyoruz. Bu bir simgedir, bu bizim kalplerimiz simgeliyor. Bizi en içten güzel dilekleriyle karışlayan Türk kardeşlerimize bir sevgi ve saygı simgesidir. Biz şimdi su dağıtacağın bu Türk kardeşlerimize sevgimizin bir işaretidir. Biz buradan bütün dünyaya şunu söylemek istiyoruz. Biz burada kardeşlerimizin arasındayız. Türkler bize evlatları gibi sahip çıktı. Türkiye'de geçici bir propaganda var. Suriyelilere karşı Türk kardeşlerimizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Ama biz bu propagandaya aldırmıyoruz. Biz sevgimiz de ve ilişkimizde Türk kardeşlerimizle bakiyiz. Ankara ve Gaziantep'te yaşanan olaylar geçicidir ve bu ilişkiye zarar vermez" dedi. Muhammed Ahmed Faris Akil'in eşi Hind Akil, yaşanan olaylardan çok üzgün olduğunu ve bu olayların dostlukları bozamayacağını söyledi. Suriye Dernekler Platformu Başkan Yardımcısı Basel Hilam, Türkiye'nin kendilerine en iyi bir şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Akil'in açıklaması
-Eşinin açıklaması
-Sürücülere su dağıtımı
08.07.2017 - 16.27 Haber Kodu : 170708124