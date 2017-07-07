Dha İstanbul Bülteni - 2
(aktüel görüntüyle) 1- CHP'NİN ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE 23. GÜN (1)Kılıçdaroğlu, İstanbul'a çok yaklaştı.
(aktüel görüntüyle)
1- CHP'NİN ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE 23. GÜN (1)
Kılıçdaroğlu, İstanbul'a çok yaklaştı.
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a çok yaklaştı. Kılıçdraroğlu'nun önünde sadece 2.5 km kaldı.
Geceyi Gebze'deki Topçu Kışlası'ndaki kamp alanında geçiren Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününe sabah saat 09.00'da yaptığı açıklamanın ardından başladı.
Toplantı öncesi atılan sloganlara müdahale eden Kılıçdaroğlu ardından açıklamasını yaptı. Kendisine ikram edilen çiçekleri alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, güvercin uçurarak yürüyüşe başladı.
FADİME GÖKTEPE EŞLİK ETTİ...
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün ilk etabına Sanatçılar Nur Subaşı ve Sumru Yavrucuk eşlik etti. Yürüyüşe Gebze'de DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve öldürülen Gazeteci Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe de katıldı. Yürüyüşe destek verenlerle protesto edenler yol kenarında iç içe toplanıp tepkilerini gösterdi. Üst geçitlerden CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine güller atıldı. İlk etapta 5 km yüründü. Saat 10: 30'da ilk mola verildi.
İSTANBUL'A 5 KM KALDI
Saat 11: 00 sularında yeniden başlayacak yürüyüşün Çayırova'ya varması ve buradan İstanbul'a giriş yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, İstanbul tabelası önünde bir de açıklama yapması planlanıyor.
Görüntü Dökümü:
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Basın toplantısından detaylar
Güvercin uçurtulması
Yürüyüşten genel ve detay görüntüler
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2- KILIÇDAROĞLU: (AP'NİN KARARI) BİZ HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ, SİZDEN DE ADALET İSTİYORUZ.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
"Bugün Kocaeli'den ayrılıyoruz. İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu katedip İstanbul'a girmiş olacağız"
"Buradan Avrupa Parlamentosu'na seslenmek isterim. Biz herkes için adalet istiyoruz, sizden de adalet istiyoruz.Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değildir. Türkiye'de bir adalet yürüyüşü yapıyoruz"
"AB ile ilişkilerin askıya alınması değil daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor"
"Adalet sadece Türkiye için değil bütün insanlık için geçerli olan bir kavramdır
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde yürüyüşe başlamadan önce açıklama yaptı.
"SON DERECE MUTLUYUM, HUZURLUYUM"
Kılıçdaroğlu, "Bugün Kocaeli'den ayrılıyoruz. İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu katedip İstanbul'a girmiş olacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayı 9'unda, pazar günü bu yürüyüşü sonlandırmış olacağız. Ancak adalet arayışımızı değil, adalet arayışımız devam edecek" diye konuştu.
"TÜRKİYE SADECE İKTİDAR PARTİSİNDEN İBARET DEĞİLDİR"
Avrupa Parlamentosu'nun kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Buradan Avrupa Parlamentosu'na seslenmek isterim. Biz herkes için adalet istiyoruz, sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değildir. Türkiye'de bir adalet yürüyüşü yapıyoruz, 10 binler var. Referandum yaptık. Yüzde 50'den fazlası demokrasi istiyor bu ülkenin. Dolayısıyla AB ile ilişkilerin askıya alınması değil daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda umarım bizim adalet arayışımıza da destek vererek Türkiye'ye olan ilişkilerin devamı yönünde karar alırlar. Adalet sadece Türkiye için değil bütün insanlık için geçerli olan bir kavramdır. Avrupa Parlamentosu da adil davranarak Türkiye'ye olan ilişkileri sürdürme yönünde karar alır" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması
-Detaylar
07.07.2017 - 09.24 Haber Kodu : 170707019
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3- "BÜYÜKADA'DAKİ AKTİVİST TOPLANTISI" SORUŞTURMASI TERÖRLE MÜCADELE ŞUBESİNDE
Çağatay KENARLI, İstanbulDHA
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi'nin gözaltına alındığı soruşturmayı Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüteceği öğrenildi. Gözaltında tutulan aktivistlerin soruşturmayı yürütecek polis biriminin bulunduğu Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına gönderilecekleri belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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Büyükada polis merkezi
-Büyüada adliyesi ve önündeki polis aracı
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4- 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDEN ETKİLENEN TİYATRO SANATÇISINDAN 'ADALET DURUŞU'
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,
Avcılar'daki 'Çığlık Sanat Atölyesi' sanatçılarından Aleyna Çevik, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nden etkilenerek, adaleti simgeleyen Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçası 'Themis'in 'Heykel duruşu' performansı ilgi çekti.
Konsarvatuvar 3'üncü sınıf öğrencisi Aleyna Çevik, Kadıköy'den sonra Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde bulunan 'Deprem Anıtı'nın önünde yarım saat süreyle 'Themis' gibi gözleri kapalı, bir elinde terazi, diğerinde kılıç olduğu halde durdu. Heykelin diğer tarafında sokak müzisyenleri şarkılarını söylerken Aleyna Çevik'i görenlerin önemli bölümü canlı olup olmadığını ve ne yapmak istediğini anlayamadı. Çevik'in 'Adaleti simgeleyen' heykel performansını görünce durup ilgi ile izleyenlerden bir bölümü cep telefonları ile onu görüntülerken, bazıları da yanına yaklaşıp canlı olup olmadığını kontrol etmeye çalıştı.
Daha önce de aynı yerde 'Matmazel',' madenci eşi', 'Kemancı kız', 'Çanakkale Savaşı'na katılan Mehmetçiğin eşi', 'Sihirbaz', 'Temizlik işçisi', 'Demokrasi nöbetçisi' gibi karakterlerin 'Heykel duruşları'na ilişkin performans sergilediğini anlatın Aleyna Çevik, "Canlandırdığım adaleti simgeleyen tanrıça 'Themis'in gözü kördür, terazinin kefesi hangi yöne ağır gelirse yönde karar verir. Adaletin kılıcı keskindir. Ama maalesef ülkemizde ve dünyada böyle olmuyor. Adalet yerini bulmuyor. Masum insanlar tutuklanıyor, canından oluyor. Sanatçı olarak duyarlılık göstermemiz, insanları duyarlılığa davet etmemiz gerek. Bugün adalet adına büyük bir yürüyüş yapılıyor. Adalet kişi ayrımı yapmadan herkese, her zaman lazım" dedi.
Sanat Atölyesi Genel Yönetmeni Cemal Uçarman da, sanatçı duyarlılığı ile hareket ettiklerini, gündemlerine toplumu ilgilendiren performansları aldıklarını vurgularken, her kesime adaletin gerekli olduğunu, bunun olmadığı yerde kardeşlik, dostluk, eşit dağılım olamayacağını belirtirken, "En temel ihtiyaç adalettir ve insanların buna ihtiyacı var. Adil bir toplumda paylaşım eşit oluyor. Gerekiyorsa anayasanın tekrar tekrar değiştirilerek eşit, bir paylaşımın olması gerekir. Bütün insanlarığın ortak derdi bence" dedi. Uçarman, 'Adalet duruşu' yapan sanatçının bulunduğu bölgenin hemen yanındaki alanda müzik yapan gruba daha büyük ilgi gösterilmesini ironi olarak nitelendirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Aleyna Çevik 'Adalet heykeli' duruşunun nedenini anlatırken
-Yoldan geçenlerin bakışları ve cep telefonları ile görüntü almaları
-Yoldan geçenlerle röportajlar
-Canlı heykel olmadığını düşünen bir kadın Aleyna Çevik'e dokunurken ve şaşkınlığı, görüşleri
-Cemal Uçarman'ın görüşleri
-Genel görüntüler
07.07.2017 - 09.56 Haber Kodu : 170707027
07.07.2017 - 09.57 Haber Kodu : 170707028_
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5- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 57 GÖZALTI
Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 32 ilçede FETÖ operasyonu düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu öğrenilirken, adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanan kişiler olduğu ileri sürüldü.
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6- HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ DARBE FAALİYETLERİYLE İLGİLİ DAVADA 4. DURUŞMA (1)
Haber: Hayati KILIÇ - İstanbul DHA
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında harekat karargahı olarak kullandığı Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki eylemleri ve Harp Akademileri komutanının kaçırılmasına ilişkin 110'u tutuklu, 1'i firari 116 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 110'u tutuklu, 115 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Başbakanlık avukatları, Milli Savunma Bakanlığı avukatları, mağdur ve müştekilerin avukatları da hazır bulundu. Olaylarda şehit olanların yakınları, gaziler duruşmaya katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarını yapmasıyla devam ediyor.
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7- FETÖ'NÜN İSTANBUL VALİLİĞİ'Nİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI (1)
Haber: Hayati KILIÇ- İstanbul
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 askerin yargılandığı davanın 7. duruşması başladı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan görülen 7. duruşmaya tutuklu 12 sanık ile avukatları katıldı. Davanın bir önceki ara kararında talep edilen evrakların okunduğu duruşmada, sanıklara ait dijital materyallerin incelendiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığınca, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) faaliyetlerine yönelik emir ve talimatlarını içeren talimatların mahkemeye geldiği kaydedildi..
Duruşma, sanık ve avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Albay Nizamettin Aydın, Yarbay Recep Karaçam ile diğer rütbeliler İsa Turhan, Erkan Tercan, Mehmet Umut, Mehmet Ekerbiçer, Halit Turan, Sadık Efe, Kadir Şenol, Mesut Kocamanoğlu, Muhammet Keskin, Ali Kahraman, Ünal Memiş, Mustafa Uğurlu ve Cihan Sönmez ile tutuksuz 75 erin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, ayrıca bazı sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarının da "örgüte üye olmadan bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapsi isteniyor.
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8- 56 YILLIK 'SİLİVRİ YOĞURT FESTİVALİ'NDEN TERMİK SANTRALE GÖNDERME
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,
Silivri'de bu yıl 56'ncısı düzenlenen 'Yoğurt Festivali' dans grupları ve ekiplerin kostüm ve şarkılarıyla renkli görüntüleri ile başlarken, katılımcılara binlerce kase yoğurt ikram edildi. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul'un 5'te 1 arazisine sahip olduğunu belirttiği Silivri'de yapılmak istenen termik santral ile bölgenin katledilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Silivri yoğurdunu tanıtma, ilçede ekonomik ve sosyal canlılık oluşturma amacıyla düzenlenen geleneksel festivalin açılışı dün akşam renkli kotrej yürüyüşü ile başladı. Traktörler tarımsal ürünlerle donalıtarak süslenirken, gösteri ve müzik grupları ilçede kortej yürüyüşüne katıldı. Akşam düzenlenen konserde konuşan Belediye Başkanı Özcan Işıklar, yoğurdun tanıtımı dışında bir sektör oluşturmayı, üretimi desteklemeyi, Silivri'deki hoşgörü ve barış ortamını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Işıklar yoğurdun yanı sıra düzenlenen etkinliklerde karpuz, domates, kavun ve bamya- tarıma dayalı ürünler bulunduğunu anlatırken, şöyle dedi:
ERMİK SANTRAL GİRİŞİMLERİNE GÖNDERME
Silivri 430 kilometrekare tarım arazisiyle bir tarım ilçesi. İstanbul'un 5'te 1'i yüzölçümünü kaplayan Silivri, demografik yapısına, renkliliğine ve çeşitliliğine rağmen İstanbul'un en huzurlu ilçesi. Bizi dışarıdan bölmeye, parçalamaya, bu ülkenin huzuruna çomak sokmaya çalışanlara 'Biz sizden korkmuyoruz, meydanlardayız' diyeceğiz. Birlikte yaşamak en büyük meydan okumaktır. Sokağa çıkacağız, geleneğimizi göreneğimizi, bizi var eden değerleri yaşatacağız. İşte festival bu demek. Festivallerle üretim gücümüzü, Allah vergisi toprak zenginliğini o beton yığınlarından uzak tutacağız. Ne termik santralle burasını katletmeyi, ne beton yığınıyla yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Böyle meydanları dolduracağız, bu meydanlar bize lazım. Bu millet tüm zorlukları aşacak güçte. Elinde sonunda bu ülkenin her sokağında, her köşesinde elini kolunu sallayarak gezecek adalet, özgürlük, barış ve huzur. Bu ilçenin de sokaklarında kardeşlik duygusunu sonsuza kadar sürdüreceğiz" dedi.
HAKAN ALTUN: ÇARŞI, TERMİK SANTRALE KARŞI
Festival nedeniyle Hakan Altun konser verirken, Belediye Başkanı Işıklar'ın termik santral ile ilgili konuşmasına gönderme yaptı. Koyu Beşiktaş taraftarı olarak tanınan Altun; "Çarşı termik santrale karşı" diyerek, termik santral yapımına o da sahnede tepkisini gösterdi. Altun konserinde 'Teklif ediyorum, benimle evlenir misin?' şarkısını söylerken, Silivrili iki ayrı çifte romantik anlar yaşattı. Meltem Yıldız ve Alper Özkan ile Deniz Topçu ve İsmail Bilgi çiftini sahneye davet eden Altun, şarkısını diz çökerek ayrı ayrı evlenme teklifi yapan ve 'Evet' yanıtı alan Alper ve İsmail ile birlikte şarkısını söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Festival kortejinden görüntüler
-Müzik ve gösteri gruplarının geçişlerinden görüntüler
-Belediye Başkanı konuşurken
-Hakan Altun sahnede şarkı söylerken
-Sevdikleri genç kızlara evlilik teklif eden iki çift Altun ile
-Altun 'Çarşı, termik santrale karşı" derken
-Genel ve detay görüntüler
07.07.2017 - 10.34 Haber Kodu : 170707037