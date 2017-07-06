Dha İstanbul Bülteni - 2

1- BÜYÜKADA'DA AKTİVİST TOPLANTISININ YAPILDIĞI OTELE POLİS BASKINI : 9 GÖZALTI







Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele polis operasyon düzenledi. 'İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı' konulu toplantının polis baskınına uğramasının nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.



Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri toplantı yapılan otele dün akşam operasyon düzenleyerek Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişi Büyükada Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.



ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ : ÇOK RAHATSIZ VE ÖFKELİYİZ



Öte yandan Af Örgütü de olayla ilgili bir açıklama yaptı.Genel Sekreter Salil Shetty'nin yaptığı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü de dahil Türkiye'nin önde gelen bazı aktivistlerinin hiç sebepsiz bu şekilde gözaltına alınmalarından dolayı çok rahatsız ve öfkeliyiz" denildi. Shetty, "İdil Eser ve onunla birlikte gözaltına alınanların derhal ve koşulsuz serbest bırakılmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.



Görüntü Dökümü:



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-ARŞİV



-Büyüada adliyesi ve önündeki polis aracı



06.07.2017 - 11.03 Haber Kodu : 170706052_



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2- JANDARMADAN HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ



Haber- Kamera : Ramazan EĞRİ İstanbul DHA



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Şile yolu Ömerli mevkiinde hafriyat kamyonu denetimi yaptı.



Hafriyat kamyonlarının trafik kurallarını ihlal ettikleri ve hız sınırına uymadıkları şikayekleri üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim yaptı. Şile yolundaki denetimde "drone" da kullanıldı.



Ekipler kurallara uymayan hafriyat kamyonlarını durdurarak işlem yaptı. Durdurulan bazı sürücüler çamurlu olan plakaları temizletildiği görüldü.



Jandarma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Şile yolu üzerinde 2017 yılında meydana gelen 42 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 64 kişi de yaralandı.



Görüntü Dökümü



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-Jandarma ekiplerinden görüntü



-Motorize jandarma ekipleri



-Hafriyat kamyonlarının çevrilmesi



-Görevli jandarmanın konuşması



-Araç şoförüyle röp



-Araç şoförünün çamurlu plakasını silmesi



-Jandarma drone çalışması



-Genel ve Detay



06.07.2017 - 11.53 Haber Kodu : 170706072



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(ÖZEL)



3- CİNAYET ANI KAMERADA



Arkasını döndüğü an kurşunların hedefi oldu



Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA



Şişli'de iki ay önce işlenin cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan arkasını dönen Remzi Erdoğan'a defalarca ateş ediyor.



Şişli Merkez Mahallesi İskete Sokak'ta 2 önce silahlı saldırıya uğrayan Remzi Erdoğan hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Remzi Erdoğan arkasını döndüğü anda yanındaki kişi silahını çekip peş peşe Erdoğan'a ateş ediyor. Polisin kimliğini tespittiği saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Görüntü Dökümü



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GÜVENLİK KAMERASI



-Remzi Erdoğan'ın arkasını dönmesi



-Yanındaki kişinin silahını çekip defalarca ateş etmesi Erdoğan'ın yere düşmesi



-Saldırıyla ilgili arşiv görüntüler



06.07.2017 - 11.20 Haber Kodu : 170706060_



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4- 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI Kamera: Ozan URAL - İstanbul DHA



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal, Pendik, Ümraniye ve Tuzla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik su sabah operasyon düzenledi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından, 15 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Narkotik ekiplerine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yapılan operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 kilogram 'skank' adlı uyuşturucu, 720 gram kokain, 34 ecstasy hap, farklı çaplarda 5 tabanca 7 şarjör ile 162 mermi ve 2 sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.



Görüntü dökümü:



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-Operasyona gidilmesi



-Lüks siteye polisin girmesi



-Gürültüyü duyup camlara çıkan site sakinleri



-Genel ve detaylar



06.07.2017 - 06.41 Haber Kodu : 170706018



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5- "ÇİĞ KÖFTELİ" HARACA 15 YIL HAPİS İSTEMİ



Haber: Serpil KIRKESER İstanbul DHA



Küçükçekmece'de M.İ.'nin işyerine, arkadaşı 'Önder' ile birlikte giden ve "Bize bedava çiğ köfte vereceksin, buranın haracını biz yeriz, buralar bizden sorulur" diyerek ücretini ödemeden çiğ köfte yiyen şüpheli R.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli R.T.'nin "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer şüpheli Önder'in ise açık kimliği tespit edilemediği için dosyası ayrıldı. Şüpheli R.T. ise "Kimseyi gasp etmedim" şeklindeki savunması da iddianamede yer aldı.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, R.T. (24) ve açık kimliği tespit edilemeyen 'Önder', işyeri sahibi M.İ.'nin (32) çiğ köfte dükkanına gitti. Önder ve R.T., işyeri sahibi M.İ.'ye "Bize bedava çiğ köfte vereceksin, buranın haracını biz yeriz, buralar bizden sorulur" diyerek tehdit etti ve bedelini ödemeden çiğ köfte yedi. M.İ. ise müşteri kaybı yaşamamak ve tatsızlık yaşanmaması amacıyla rızası olmaksızın bu şekilde bir kaç kez ücretsiz çiğ köfte vermek zorunda kaldı.



15 Mayıs 2017 günü R.T. ve Önder aynı iş yerine tekrar geldi ve iki ayran ve iki dürüm siparişi verdi. İş yeri sahibi M.İ., iki ayran ve iki dürümün ücretini istemesi üzerine her iki şüpheli yine 'Bize çiğ köfte vereceksin, buranın haracını biz keseriz" diyerek bağırmaya başladı. M.İ. de polis çağırdı, ancak R.T. ve Önder iş yerinden ayrıldı. Daha sonra R.T. tekrar dükkana geri geldi ve 'Dürümleri bize vereceksin, ben boş değilim" diyerek tekrar tehdit etmeye devam etti. Olayı duyan çevredeki esnaf da R.T.'yi yakalayarak darp etti. O sırada olay yerine tekrar geri gelen diğer şüpheli Önder de kaçtı.



ŞÜPHELİ R.T.: KİMSEYİ GASP ETMEDİM



Gözaltına alınan R.T. çıkarıldığı mahkemede şunları söyledi: "Olay gününden birkaç ay önce soyadını bilmediğim arkadaşım Önder isimli arkadaşımla çiğ köfte aldık, parasını arkadaşım verecekti. Ben arkadaydım Önder çiğ köfteyi aldı çıktı, biz ayrıldık. Daha sonra olay günü de Önder ile alkol almıştık. Tekrar çiğ köfte yemeğe gittik. Bana arkadaşımın borcu olduğunu söylediler. Ben de 'Ne borcu var?' dedim. M.İ. de Önder ağabeyinin borcu olmadığını söyledi. Ben de sinirlendim, bağırmaya başladım. Daha sonra çiğ köfteciye geri dönerek 15 TL parayı vermek istedim. Ancak M.İ. parayı almadı. Beni bahçeye çektiler, kafama sırtıma vurdular. Kimseyi gasp etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."



MAHKEME TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ



R.T. vücudundaki darp izlerini hakime gösterdi, hakim de şüpheli R.T.'nin vücudundaki izlerin sopa izi olduğunun anlaşıldığını tutanaklara geçirdi. R.T. savunmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.



SAVCI 15 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ



İddianamede, şüpheli R.T.'nin, açık kimliği tespit edilemeyen diğer şüpheli ile birlikte şikayetçi M.İ.'nin işyerine gelip hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceğinden bahisle tehdit ederek yağma suçunu işlediği iddia edildi. Şüpheli R.T.'nin "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.



DİĞER ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI



Diğer şüphelinin ise açık kimliği tespit edilemediği için dosyası ayrıldı. İddianame kabul edilirse şüpheli R.T. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



Görüntü Dökümü:



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Darp edilen şüphelinin fotoğrafları



06.07.2017 - 11.46 Haber Kodu : 170706071_



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6- KAĞITHANE'DE İLGİNÇ KAZA



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Mustafa ÖZDABAK İSTANBUL DHA



Kağıthane'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, iki teker üzerinde kalarak bir aracın üzerine doğru yan yattı.



Kaza, Yeşilce Mahallesi Damla Sokak üzerinde 11.00 sıralarında meydana geldi. Aracını park etmek için manevra yapan sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bahçe duvarına çarparak iki teker üzerinde kaldı ve bir aracın üzerine doğru yan yattı.



Kazadan yara almadan kurtulan Ersin Kızıl camdan çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araç sürücüsü Ersin Kızıl, "Aracımı buraya park edecektim. Debriyaja basmadan frene bastım. Artık fren mi boşaldı. Nasıl olduysa araç bir anda devrildi. Ben de ne olduğunu anlamadım. Kendimi camdan dışarı attım.O sırada sokakta kimsenin olmaması büyük bir şanstı" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Yan yatan araç



-Aracın çarptığı bahçe duvarı



-İtfaiye ekiplerinin beklemesi



-Olay yerindeki polis ekipleri



-Kaza yapan araç sürücüsü ile röp.



-Genel ve detaylar