Dha İstanbul Bülteni - 2
1- İSTANBUL'DA DEAŞ VE EL NUSRA OPERASYONU : 6 GÖZALTIHaber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra'ya destek sağladığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için 6 adrese operasyon düzenlendi.
1- İSTANBUL'DA DEAŞ VE EL NUSRA OPERASYONU : 6 GÖZALTI
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra'ya destek sağladığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için 6 adrese operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalarda havalı tabanca, bıçak, basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ile cihat içerikli kitaplar ele geçirdiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü :
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(POLİS KAMERASI)
-Polis helikopterinin havadan görüntüsü
-TEM Ekiplerinin adreslere girmesi
-Yapılan aramalar
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Genel ve detaylar
05.07.2017 - 12.05 Haber Kodu : 170705058_
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2- TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: BU TRAJEDİ KARŞISINDA KAYITSIZ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
"Ülkemiz 3 milyonu aşkın Suriyeliye ilaveten, DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçan Iraklılara da kapılarını açmıştır. Hastanelerimizi, okullarımızı, komşularımızın hizmetine soktuk"
"Sivil halka yönelik baskı ve zulümler ve aşırıcı terör, milyonlarca kişiyi evinden etmiştir. Bu trajedi karşısında kayıtsız kalmamız düşünülemez"
"Bugüne kadar harcamamız 26 milyar doları buldu. Uluslararası camianın yaptığı yardım rakamı 560 milyon gibi komik bir rakam"
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul
Başkanlığını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yaptığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu (KEİPA) 49. Oturumu İstanbul Conrad Otel'de yapılıyor. Oturumun açılış konuşmasını yapan İsmail Kahraman, Türkiye'nin kucak açtığı mültecilere dikkat çekerek, "2011 yılında bu yana, Suriyeliler için açık kapı politikasını izliyoruz. Ülkemiz 3 milyona aşkın Suriyeliye ilaveten, DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçan Iraklılara da kapılarını açmıştır. Hastanelerimizi, okullarımızı, komşularımızın hizmetine soktuk" dedi.
AKDENİZ'DEKİ HUZUR KARADENİZ KADAR ÖNEMLİ
Karadeniz'in başta Akdeniz olmak üzere diğer komşu bölgelerden bağımsız düşünülemeyeceğini söyleyen diyen Kahraman, "Akdeniz'deki kalıcı barış ve istikrar en az Karadeniz kadar önem arz etmekte. Ortadoğu'da bugün yeni bir türbülans halindeyiz. Bu bölgede barış, huzur ve istikrarın hakim olması, ilkeli, girişimci ve insani özelliklere haiz dış politikamızda her daim yer almıştır. Suriye ihtilafı 500 bin insanın canına malolmuştur. Sivil halka yönelik baskı ve zulümler ve aşırıcı terör, Milyonlarca kişiyi evinden etmiştir. Bu trajedi karşısında kayıtsız kalmamız düşünülemez" diye konuştu.
26 MİLYAR DOLAR HARCANDI
Türkiye'nin 2011 yılında bu yana Suriyeliler için açık kapı politikasını izlediğini hatırlatan TBMM Başkanı İsmail Kahraman,"Ülkemiz 3 milyonu aşkın Suriyeliye ilaveten, DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçan Iraklılara da kapılarını açmıştır. Hastanelerimizi, okullarımızı komşularımızın hizmetine soktuk. Bugüne kadar harcamamız 26 milyar doları buldu. Uluslararası camianın yaptığı yardım rakamı 560 milyon gibi komik bir rakam. Cüzzi kaldığını üzülerek söylemeliyim" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajının okunduğu oturum aile fotoğrafı çekimiyle devam etti.
Görüntü Dökümü:
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Kahraman'ın konuşması
Aile fotosu çekimi
Detaylar
05.07.2017 - 11.35 Haber Kodu : 170705042
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3- EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALTINOK, ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞININ KALKTIĞI HAVALİMANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU (1)
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,
ABD'ye yapılan uçuşlarda 102 gündür devam eden elektronik cihazların kabine alınmaması yasağının bu sabah itibariyle kalkması sonrası Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, tomografi cihazlarının bulunduğu 227 ve 228 numaralı köprülerde inceleme yaptı.
Selami Altınok'un incelemeleri sonrası bu kez ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri de, THY yetkilileriyle aynı bölgede incelemelerde bulundular. Elektronik cihaz yasağının kalkması yolcular arasında olumlu karşılandı.
Görüntü Dökümü:
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-İncelemeden görüntüler
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4- HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ DARBE FAALİYETLERİYLE İLGİLİ DAVA (1)
Haber: Hayati KILIÇ - İstanbul DHA
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında harekat karargahı olarak kullandığı Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki eylemleri ve Harp Akademileri komutanının kaçırılmasına ilişkin 110'u tutuklu, 1'i firari 116 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmaya, 110'u tutuklu, 115 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Başbakanlık avukatları, mağdur ve müştekilerin avukatları da hazır bulundu. Duruşma, sanıkların savunmalarını yapmasıyla devam ediyor.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 841 sayfalık iddianamede, dönemin Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ve Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel'in de bulunduğu 110'u tutuklu, 1'i firari 116 sanık asker bulunuyor. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti "suçtan zarar gören", aralarında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu ile dönemin Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem'in bulunduğu 12 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.
Tüm sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
İddianamede, tutuklu sanık generaller Hasan Nevzat Taşdeler ve Selim Mert'in ayrıca Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılmasına ilişkin olarak "cebir kullanarak silahla birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.
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5- İLKER AYCI: YASAKTA 81 BİN 736 CİHAZI TEK TEK TAŞIDIK
Haber: İstanbul DHA
ABD tarafından 102 gün önce başlatılan ve elektronik yasağı İstanbul Atatürk Havalimanı için bu sabahtan itibaren kaldırıldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yasak sırasında 1087 uçuşta 81 bin 736 elektronik cihazı emniyetle taşıdıklarını söyledi.
25 Mart'tan bu yana ABD uçuşlarında elektronik cihazların uçak kabinine alınmasına ilişkin yasağın kaldırılmasının ardından bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ilk sefer New York JFK Havalimanı'na yapıldı. Türk Hava Yolları'nın sabah 06.45'teki TK3 sefer sayılı uçağı ile yolcular yanlarına laptoplarını ve tabletlerini alarak bindi.
Yasaksız ilk uçuşun ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları söyledi;
"102 gün boyunca ABD'ye gerçekleştirilen 1087 seferde yasak kapsamında toplam 81.736 cihaz uçağa binmeden önce yolcularımızdan tek tek teslim alınarak korunaklı bagajlarda özenle taşındı. Bu cihazların yüzde 75'i laptop ve tabletti. Yüzde 25'i ise kamera, fotoğraf makinası, GPS, kindle vb. cihazlardan oluştu. Bu vesileyle operasyonun yürütülmesinde son derece hassasiyet ve görev bilinci ile hareket eden ilgili tüm birimlerdeki çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim"
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6- HTS KAYITLARI TANIĞI YALANCI ÇIKARDI, BERAAT MAHKUMİYETE DÖNÜŞTÜ
Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL,
İstinaf Mahkemesi, çocuğun cinsel istismarı davasında yerel mahkemede beraat eden sanık B.A., lehine tanıklık yapan S.K.'nın cep telefonuna ait HTS kayıtlarını (görüşme ve sinyal trafiği) istedi. Gelen HTS kayıtları ile tanığın telefonunun olay günü olay yerinde sinyal vermediğini tespit eden İstinaf Mahkemesi, tanık hakkında "Yalancı tanıklıktan" suç duyurusunda bulundu. Mahkeme ayrıca, sanık hakkında yerel mahkemece kurulan beraat kararını da kaldırarak, sanığa, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl ceza verdi.
Bayrampaşa'da 12 Haziran 2015 tarihinde karnesini alan 13 yaşındaki S.S.G. isimli kız çocuğunu işyerine çağıran terzi B.A., hakkında, mağdurun ailesinin şikayeti üzerine, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Sanık B.A., yargılandığı İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda, suçlamaları kabul etmedi. Olayın meydana geldiği iddia edildiği sırada işyerinde müşterileri bulunduğunu, aç olduğunu düşünerek mağdura para verdiğini, onu öpmeye çalışmadığını iddia etti.
8. sınıf öğrencisi Mağdur S.S.G. ise, karne aldığı gün evine dönerken sanık B.A.'nın kendisini yoldan çevirdiğini, işyerine çay içmeye çağırdığını, kendisi ile gizli aşk yaşayacağını söylediğini, karne hediyesi olarak kendisine 2 TL verdiğini, kendisini dükkanın arkasına çekerek öpmeye çalıştığını ancak onu iterek dükkandan çıktığını, verdiği parayı da yolda attığını söyledi. Sanık lehine dinlenen tanıklar V.S. ve S.K., olay günü sanığa ait işyerinde herhangi bir olumsuzluk görmediklerini söylediler.
BERAAT GEREKÇESİ: OLAYA KÖTÜ HAYALLERİNİ MONTE EDEBİLECEĞİ
İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi, 20 Ocak 2017 tarihli oturumda verdiği kararda, dosyaya sunulan fotoğraflara göre suçun gerçekleştiği terzi dükkanının saydam camla kaplı olduğunu, dışarıdan içerinin rahat göründüğünü belirterek, "Mağdurenin terzi dükkanında çay içtiği, masa üzerindeki bozuk paraya bakması üzerine bu paranın sanık tarafından mağdureye verildiği, olay anında mağdurenin derhal velisini arayıp bilgi vermediği, karşılaştığı durumun ahlaki kötülüğünü başlangıçta algılayabildiği halde kendi ahlaki değerlendirmesiyle olaya kötü hayallerini de monte edebileceği, sanığa günlük haberlerde benzer olayların kötü sonuçlandığını düşünerek suçlamada bulunmuş olabileceğinden mağdurenin beyanına itibar edilmeyerek beraat kararı vermek gerekmişti r" gerekçesi ile sanığın beraatine karar verdi.
Mağdurenin ailesi bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, ön inceleme safhasında Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) başvurarak tarafların ve tanıkların cep telefonlarına ait HTS kayıtlarını istedi.
YALANCI TANIKLIK HTS KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI
Gelen HTS kayıtlarında sanık lehine tanıklık yapan S.K.'nın cep telefonunun olay günü olan 12 Haziran 2015 tarihinde olay saatinde olayın meydana geldiği Bayrampaşa'da sinyal vermediğini, oturduğu Gebze'de sinyal verdiğini gösterdi.
Bu HTS kaydı üzerine 20. Ceza Dairesi, 6 Haziran 2017 tarihine duruşma günü verdi. O gün yapılan duruşmaya sanık B.A., ve avukatı ile mağdure S.S.G.'nin ailesinin Avukatı Özge Can katıldı. Mahkeme Başkanı Selçuk Kaya, BTK'dan gelen HTS kayıtlarına ilişkin raporu okudu. Başkan Kaya, rapora göre sanık B.A. lehine yerel mahkemede tanıklık yapan S.K.'nın cep telefonunun olay günü olay yeri olan Bayrampaşa'da değil, Gebze'de sinyal verdiğini söyledi.
Sorgusu yapılan sanık B.A., burada da suçlamaları kabul etmedi. Mağdur S.S.G.'nin Avukatı Özge Can, şikayetlerinin devam ettiğini, yerel mahkemenin sanık lehine verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın cezalandırılmasını istedi.
Duruşma Savcısı Levent Kandemir, sanık B.A.'nın olay günü karnesini alan mağdure S.S.G.'yi dükkanına çağırdığını, sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarda bulunduğunu, sanık lehine tanıklık yapan S.K.'nın telefon sinyalinin olay bölgesinde değil farklı bölgede sinyal verdiğini belirterek, sanığın, "Sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık B.A.'nın Avukatı İsmail Arslan, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, müvekkilinin tanığının Gebze'den Bayrampaşa'ya günübirlik geldiğini savunarak, "Gelmemiş olsa neden Gebze'de oturan birisini tanık olarak sunalım" dedi.
3 YIL CEZA ALDI
Kararını açıklayan 20. Ceza Dairesi, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık lehine kurduğu beraat hükmünü kaldırarak, sanığı, "Sarkıntılık düzeyinde kalmış çocuğun basit cinsel istismar suçundan" 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Daire,sanığın pişmanlık duymadığını gerekçe göstererek de cezada sanık lehine "İyi hal" indirimi uygulamadı.
DAİRE TANIK S.K., HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Daire ayrıca BTK'dan gelen HTS kayıtlarını gerekçe göstererek, sanık lehine tanıklık yapan S.K. hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'na, "Yalancı tanıklıktan" suç duyurusunda bulundu.
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7- KAPTANIN CAMI TEMİZ BULSUN
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA
Uçaklar sefere çıkmadan önce görevliler uçağın kabinini temizler ve yeni sefer için hazırlar. Temizlik görevlilerin uçağın içine ellerinde elektrik süpürgeleri ve temizleme malzemeleri ile girmeleri çoğu zaman yolcular tarafından gözlenir. Fakat kokpit camının silinmesi pek rastlanır durum değildir. Türk Hava Yolları uçağının kokpit camından sarkan bir görevli Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntüler oluşturdu. Kokpit camını açarak oturan bir görevli elindeki bezle temizlik yaptı. DHA kamerası bu ilginç görüntüyü kaydetti.
Görüntü Dökümü:
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-Uçağın kokpit camına oturan ve bezle camları silen görevliden görüntüler
-Apronda uçakların bakımını yapan görevliler
-Havalimanı apronu ve uçaklardan detaylar