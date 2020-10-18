DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

18.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:31
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

ŞİŞLİ'DE AKIL ALMAZ GÖRÜNTÜ; DANSÖZLÜ KORONA EĞLENCESİ KAMERADA-Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydıMehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, - ŞİŞLİ'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti.

ŞİŞLİ'DE AKIL ALMAZ GÖRÜNTÜ; DANSÖZLÜ KORONA EĞLENCESİ KAMERADA

-Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı

Mehmet İlkay ÖZER/ İSTANBUL, - ŞİŞLİ'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler, Cuma akşamı Şişli, Fulya Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında kaydedildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi. Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, göbek atıp halay çekti. Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti. Bu anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında da yayınlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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