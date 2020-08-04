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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
04.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:18
Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kavgaya taraf olanlardan bir kişinin kavga ettiği kişi ve kardeşiyle beraber kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi vurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi, Bayındır Sokak üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar ayırmak istedi. Ancak öfkeye kapılan taraflardan biri silahını çıkararak önce husumetli olduğu kişiyi, kardeşini ardından kavgayı ayırmaya çalışan iki kişiyi silahla vurarak yaraladı. Dört kişiyi yaralayan saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

SÜRÜNEREK SALDIRGANDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde iki tarafın sokak ortasında tartışmaya başladığı görülüyor. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşürken taraflardan birinin silahını çıkararak husumetlisini vurduğu anlar kameralarca kaydediliyor. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de vurularak yere düşüp, sürünerek saldırgandan kaçmaya çalışıyor.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Saldırı sonrasında kayıplara karışan saldırganın yakalanması için Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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