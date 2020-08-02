DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN Ersan SAN / ESENYURT'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı.

ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kurtarılırken, ekipler yangını kontrol altına aldı.

Esenyurt Şehitler Mahallesi 2673 sokakta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki dairede saat 10.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında dairede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sokakta yangın nedeniyle panik yaşandı. İtfaiye ekipleri dairedeki alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: DHA