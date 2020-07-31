DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

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ESENYURT'TA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI -1Veysel TİMDU - İstanbul DHA - ESENYURT'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
31.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:32
ESENYURT'TA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI -1
Veysel TİMDU - İstanbul DHA - ESENYURT'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.30 sıralarında Esenyurt Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: DHA