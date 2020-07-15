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15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri için anma töreni düzenlendi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
15.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:11
15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri için anma töreni düzenlendi.İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Panosu'nda gerçekleştirilen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İBB meclis üyeleri katıldı.  Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kuran-Kerim ve dualar okunmasının ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün burada hem tam bu noktalarda hayatını kaybeden büyükşehir belediyemizin içinde kadrosunda olan her vatandaşımızı rahmetle minnetle anıyorum, ruhları şad olsun. Tabi aynı zamanda sadece burada değil Türkiye'nin farklı noktalarında o ihanet gecesi terör örgütü elebaşı ve onun güdümünde olan insanların ortaya koydukları bu eylemle hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi de rahmetle minnetle anıyorum" dedi.Tören sonunda 15 Temmuz Şehitler Panosu'nun önüne karanfiller bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Anma töreninden detaylar-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması-Kuran-ı Kerim ve dua okunması-Genel detaylar 

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3- BAKAN KOCA'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

istanbul DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı. Koca, '15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz' ifadesini kullandı. Görüntülerde elinde sedye üzerindeki yaralının emindeki bayrağı bırakmadığı görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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