DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 TÜRK edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi vasiyeti üzerine Boğaziçi Üniversitesi'ne getirildi.

TÜRK edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu 'nun cenazesi vasiyeti üzerine Boğaziçi Üniversitesi'ne getirildi.

Ağaoğlu'nun cenazesi hastaneden alınarak Boğaziçi Üniversitesi'ne getirildi. Ağaoğlu'nun cenaze aracındaki naaşı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde bulunan meydana geldi. Burada cenazeyi Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Ağaoğlu'nun yeğeni Suat Sümer ve üniversite çalışanları ile öğretim üyeleri karşıladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan, aracın başında kısa bir konuşma yaparak, "Çok değerli edebiyatçımızı, değerli Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik bugün. Hepimizin başı sağ olsun. Adalet Hanım ve eşi Halim Bey, Boğaziçi Üniversitesi'ne eskiden beri çok değer verirler. Bizim öğrencilerimize destek olan burslarıyla olsun, kendi eserleriyle olsun, sürekli üniversitemize destek verdiler. Onun vasiyetini yerine getirmek üzere buradayız. Şartlar nedeniyle maalesef bir tören yapamıyoruz. Ancak üniversitemizden uğurlanmayı vasiyet ettiği için, vasiyetini yerine getirmek adına buradan hep birlikte ebediyete uğurluyoruz. Kendilerine rahmet diliyoruz, hem Halim Bey'e hem de Adalet Hanıma. Bundan sonra da üniversitemize yaptığı bağışlarla öğrencilerimize yapmış olduğu destekler devam edecek ve ismi bu şekilde yaşamaya devam edecek. Kütüphanemizde kendi eserlerini ve çalışmalarını barındıran bir köşemiz var, üniversitemizin kütüphanesi içinde yer alıyor. Orada da bundan sonra eserleriyle üniversitemizde çalışma yapan her araştırmacıya da kaynak olmaya devam edecek. Hepimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Kendisini ebediyete uğurluyoruz" dedi.

"TÜRK EDEBİYATININ BAŞI SAĞ OLSUN"Uğurlamanın ardından Ağaoğlu'nun yeğeni Suat Sümer de kısa bir açıklama yaparak, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Türk edebiyatının başı sağ olsun. Başka söyleyecek bir şey yok şu anda" diye konuştu.

Ağaoğlu'nun cenazesi daha sonra Ankara'ya götürülmek üzere yola çıktı. Cenaze namazı yarın öğlen saatinde Ankara Kocatepe Cami'nde gerçekleştirilecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA